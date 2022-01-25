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Британія без вагань посилить санкції проти Росії, - Джонсон

Британія без вагань посилить санкції проти Росії, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон без вагань посилить санкції проти Москви та намагатиметься сприяти будь-якому розгортанню НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на те, що може зробити президент Путін", — сказав Джонсон в ході виступу у парламенті країни.

За його совами, Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Він додав, що якщо метою Путіна було утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то "вторгнення в Україну навряд чи може бути більш контрпродуктивним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та ЄС мають розважливо вводити санкції проти РФ, бо це матиме наслідки для нас, - Шольц

"Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з’явилося в ті дивовижні роки з 1989 по 1991-й", – сказав британський прем’єр, маючи на увазі падіння Берлінської стіни, кінець комуністичного правління у Східній Європі та країнах Радянського Союзу.

"Зцілившись від розділу нашого континенту залізною завісою, ми не розкриємо цю рану, погоджуючись скасувати порядок європейської безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України", - наголосив Джонсон.

Також читайте: Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Велика Британія (5638) росія (65829) санкції (12032) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+19
Тепер зрозуміло, чому Британія вийшла з ЄС
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25.01.2022 17:59
+17
Англо-саксы, есть англо-саксы. Они и во 2й мировой воевали единственные от начала до конца...
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25.01.2022 18:02
+9
Рузьге, валіть з Криму!

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25.01.2022 18:08
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Тепер зрозуміло, чому Британія вийшла з ЄС
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25.01.2022 17:59 Відповісти
Вжебулона Цунзорі: УПА-Україна, Польща, Англія.
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25.01.2022 18:13 Відповісти
І щось притихли ті, що ганили Королівство за такий розумний крок. Агов, де ви, критиканти Brexit-у?
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25.01.2022 18:52 Відповісти
Волали, що то рука мацкви.
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25.01.2022 19:13 Відповісти
може й москва доклала до цього руку. Але лише від невеликого розуму. Треба їм щиро подякувати за це Вогонь!!!
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25.01.2022 19:32 Відповісти
100%
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25.01.2022 19:39 Відповісти
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25.01.2022 19:44 Відповісти
Борису верю !
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25.01.2022 19:34 Відповісти
Вваліть вже зараз!
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25.01.2022 18:00 Відповісти
І посилить. Британці словами на вітер не кидаються. І не просто посилить. А всіх союзників примусить робити так, як вони зроблять. Не буде анархії у НАТО. Хорватія ще не второпала. Заклик Британії.
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25.01.2022 18:01 Відповісти
Англо-саксы, есть англо-саксы. Они и во 2й мировой воевали единственные от начала до конца...
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25.01.2022 18:02 Відповісти
Там у власти Королева ( ну де юре она неформально) которая еще помнит бомбежки Лондона..... А стыд за свою войну немцев будут испытывать на протяжении нескольких поколений.....17м
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25.01.2022 18:32 Відповісти
_Но хермания на стороне фашиста и военного преступника - а она будет изо всех сил мешать сделать кремлю больно.
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25.01.2022 18:04 Відповісти
Бава́рська Радя́нська Респу́бліка - невизнана держава, проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Баварії в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F Листопадової революції . Уряд Баварської Радянської Республіки, очолюваний комуністом Є. Левіне, розпочав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націоналізацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA банків , запровадив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C робітничий контроль на підприємствах, озброїв їх і створив надзвичайну комісію для боротьби з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F контрреволюцією .

Проте баварські комуністи припустилися значних помилок, зокрема не залучили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 селян на свій бік.

Не підтримана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82 пролетаріатом в інших районах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччини , Баварська Радянська Республіка https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 травня 1919 була знищена силами правих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F соціал-демократів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5 Густавом Носке та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Отто Вельсом .
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25.01.2022 18:08 Відповісти
як же ж русня раділа брекзіту!
от тепер, тупоголові, маєте ще одного незалежного помічника України!
ги
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25.01.2022 18:07 Відповісти
Згадалося Золото Полуботка...то виходить, що воно таки є і не важливо у якому вигляді.
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25.01.2022 18:12 Відповісти
Рузьге, валіть з Криму!

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25.01.2022 18:08 Відповісти
Як добре, що кацапи виштовхнули Бритів з Європи: тепер отримують роздачу!!!
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25.01.2022 18:09 Відповісти
Зато сверхмегасупердержава Хорватия поддерживает кацапню. Утритесь бриты и США.
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25.01.2022 18:17 Відповісти
Та маячня Президента Хорватії явно не відповідає настроям більшості Хорватії. Це такий же чорт як і Земан в Чехії.
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25.01.2022 18:32 Відповісти
Борис Джонсон конкретний лідер. "Без вагань", коротко і потужно.
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25.01.2022 18:17 Відповісти
Цей "конкретний лідер" ще той популіст. Але за підтримку України йому велика подяка.
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25.01.2022 18:19 Відповісти
Так підтримує ж справами, не просто обіцяє
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25.01.2022 18:33 Відповісти
Как же русня проживёт без Бентли и Ролс-Ройсов?
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25.01.2022 18:20 Відповісти
Боже, бережи Королеву!
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25.01.2022 18:25 Відповісти
Бриты - бескомпромиссные ребята. Гитлеру сразу войну объявили и не жевали сопли, как многие европейские страны. Так и с кацапами получается.
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25.01.2022 18:29 Відповісти
Ну так там был премьер соответствующий, одна речь его чего стоит, в том числе и фултонская....Кому тут рсссказывать .... трусковецкие и какао-бобы
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25.01.2022 18:38 Відповісти
Справедливости ради, но Черчилль стал Премьер-министром 10 мая 1940-го года, а вступила ВБ в войну с Германией 3 сентября 1939-го, после вторжения гитлеровцев в Польшу.
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25.01.2022 19:52 Відповісти
Все правильно, Именно он сменил Чемберлена обьявившего так называемую странную ( а верне сказать «фальшивую» войну. Учи мат часть. Впрочем попытку договориться с британцами предпринял рейхс министр без портфеля. Ещё раз учи мат част
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25.01.2022 21:51 Відповісти
То есть я вас таки щелкнул по вашему носу вашей безграмотностью. ))))
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25.01.2022 22:15 Відповісти
Хм...все понятно.... можешь ничего не читать. Эффект ДанингаКрюгера.
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26.01.2022 15:33 Відповісти
Боже - храни Королеву. И Черчилю нужно свечку поставить - с первого и до последнего дня войны фашистов мочил.
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25.01.2022 18:37 Відповісти
С первого дня своего назначения😉
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25.01.2022 21:52 Відповісти
https://tvoemisto.tv/news/v_akademii_suhoputnyh_viysk_pochaly_vchyty_strilyaty_z_suchasnyh_protytankovyh_kompleksiv_nlaw_127132.html В АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПОЧАЛИ ВЧИТИ СТРІЛЯТИ З ******** ПРОТИТАНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ NLAW


Днями їх як допомогу Збройним Силам України надав уряд Великої Британії.

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25.01.2022 18:45 Відповісти
А шо роблять ці ламинатные генералы? Жіночка то перекладач? Тю ! То я думав людська Арестович))))Якісь генерали дуже схожі на кумів з «вечорів на хуторі близ Диканьки»А де там технічні експерти?шо нема? Чи інтерфейс пристрою вже перезавантажили?
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25.01.2022 21:57 Відповісти
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25.01.2022 18:48 Відповісти
Верю. Мало говорят,много делают
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25.01.2022 20:33 Відповісти
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25.01.2022 23:02 Відповісти
 
 