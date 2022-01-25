Британія без вагань посилить санкції проти Росії, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон без вагань посилить санкції проти Москви та намагатиметься сприяти будь-якому розгортанню НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на те, що може зробити президент Путін", — сказав Джонсон в ході виступу у парламенті країни.

За його совами, Британія намагатиметься сприяти будь-якому новому розгортанню НАТО для захисту своїх союзників у Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Він додав, що якщо метою Путіна було утримати сили НАТО подалі від кордонів Росії, то "вторгнення в Україну навряд чи може бути більш контрпродуктивним".

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"Ми не можемо відмовлятися від бачення цілісної та вільної Європи, яке з’явилося в ті дивовижні роки з 1989 по 1991-й", – сказав британський прем’єр, маючи на увазі падіння Берлінської стіни, кінець комуністичного правління у Східній Європі та країнах Радянського Союзу.

"Зцілившись від розділу нашого континенту залізною завісою, ми не розкриємо цю рану, погоджуючись скасувати порядок європейської безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України", - наголосив Джонсон.

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