Британия без колебаний ужесточит санкции против России, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон без колебаний усилит санкции против Москвы и постарается содействовать любому развертыванию НАТО, если Россия вторгнется в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы в Великобритании без колебаний усилим наши национальные санкции против России в ответ на то, что может сделать президент Путин", - сказал Джонсон в ходе выступления в парламенте страны.
По его словам, Британия будет пытаться содействовать любому новому развертыванию НАТО для защиты своих союзников в Европе, если Россия вторгнется в Украину. Он добавил, что если целью Путина было удержать силы НАТО подальше от границ России, то "вторжение в Украину вряд ли может быть более контрпродуктивным".
"Мы не можем отказываться от видения целостной и свободной Европы, которое появилось в те удивительные годы с 1989 по 1991 год", - сказал британский премьер, имея в виду падение Берлинской стены, конец коммунистического правления в Восточной Европе и странах Советского Союза.
"Исцелившись от раздела нашего континента железным занавесом, мы не раскроем эту рану, соглашаясь отменить порядок европейской безопасности, потому что Россия приставила пистолет к голове Украины", - подчеркнул Джонсон.
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