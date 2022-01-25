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Новости Агрессия России против Украины Война
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Британия без колебаний ужесточит санкции против России, - Джонсон

Британия без колебаний ужесточит санкции против России, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон без колебаний усилит санкции против Москвы и постарается содействовать любому развертыванию НАТО, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы в Великобритании без колебаний усилим наши национальные санкции против России в ответ на то, что может сделать президент Путин", - сказал Джонсон в ходе выступления в парламенте страны.

По его словам, Британия будет пытаться содействовать любому новому развертыванию НАТО для защиты своих союзников в Европе, если Россия вторгнется в Украину. Он добавил, что если целью Путина было удержать силы НАТО подальше от границ России, то "вторжение в Украину вряд ли может быть более контрпродуктивным".

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"Мы не можем отказываться от видения целостной и свободной Европы, которое появилось в те удивительные годы с 1989 по 1991 год", - сказал британский премьер, имея в виду падение Берлинской стены, конец коммунистического правления в Восточной Европе и странах Советского Союза.

"Исцелившись от раздела нашего континента железным занавесом, мы не раскроем эту рану, соглашаясь отменить порядок европейской безопасности, потому что Россия приставила пистолет к голове Украины", - подчеркнул Джонсон.

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Великобритания (5007) россия (96018) санкции (11422) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+19
Тепер зрозуміло, чому Британія вийшла з ЄС
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25.01.2022 17:59
+17
Англо-саксы, есть англо-саксы. Они и во 2й мировой воевали единственные от начала до конца...
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25.01.2022 18:02
+9
Рузьге, валіть з Криму!

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25.01.2022 18:08
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Тепер зрозуміло, чому Британія вийшла з ЄС
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25.01.2022 17:59 Ответить
Вжебулона Цунзорі: УПА-Україна, Польща, Англія.
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25.01.2022 18:13 Ответить
І щось притихли ті, що ганили Королівство за такий розумний крок. Агов, де ви, критиканти Brexit-у?
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25.01.2022 18:52 Ответить
Волали, що то рука мацкви.
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25.01.2022 19:13 Ответить
може й москва доклала до цього руку. Але лише від невеликого розуму. Треба їм щиро подякувати за це Вогонь!!!
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25.01.2022 19:32 Ответить
100%
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25.01.2022 19:39 Ответить
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25.01.2022 19:44 Ответить
Борису верю !
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25.01.2022 19:34 Ответить
Вваліть вже зараз!
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25.01.2022 18:00 Ответить
І посилить. Британці словами на вітер не кидаються. І не просто посилить. А всіх союзників примусить робити так, як вони зроблять. Не буде анархії у НАТО. Хорватія ще не второпала. Заклик Британії.
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25.01.2022 18:01 Ответить
Англо-саксы, есть англо-саксы. Они и во 2й мировой воевали единственные от начала до конца...
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25.01.2022 18:02 Ответить
Там у власти Королева ( ну де юре она неформально) которая еще помнит бомбежки Лондона..... А стыд за свою войну немцев будут испытывать на протяжении нескольких поколений.....17м
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25.01.2022 18:32 Ответить
_Но хермания на стороне фашиста и военного преступника - а она будет изо всех сил мешать сделать кремлю больно.
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25.01.2022 18:04 Ответить
Бава́рська Радя́нська Респу́бліка - невизнана держава, проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 13 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Баварії в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F Листопадової революції . Уряд Баварської Радянської Республіки, очолюваний комуністом Є. Левіне, розпочав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націоналізацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA банків , запровадив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C робітничий контроль на підприємствах, озброїв їх і створив надзвичайну комісію для боротьби з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F контрреволюцією .

Проте баварські комуністи припустилися значних помилок, зокрема не залучили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 селян на свій бік.

Не підтримана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82 пролетаріатом в інших районах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччини , Баварська Радянська Республіка https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 травня 1919 була знищена силами правих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F соціал-демократів на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5 Густавом Носке та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Отто Вельсом .
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25.01.2022 18:08 Ответить
як же ж русня раділа брекзіту!
от тепер, тупоголові, маєте ще одного незалежного помічника України!
ги
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25.01.2022 18:07 Ответить
Згадалося Золото Полуботка...то виходить, що воно таки є і не важливо у якому вигляді.
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25.01.2022 18:12 Ответить
Рузьге, валіть з Криму!

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25.01.2022 18:08 Ответить
Як добре, що кацапи виштовхнули Бритів з Європи: тепер отримують роздачу!!!
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25.01.2022 18:09 Ответить
Зато сверхмегасупердержава Хорватия поддерживает кацапню. Утритесь бриты и США.
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25.01.2022 18:17 Ответить
Та маячня Президента Хорватії явно не відповідає настроям більшості Хорватії. Це такий же чорт як і Земан в Чехії.
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25.01.2022 18:32 Ответить
Борис Джонсон конкретний лідер. "Без вагань", коротко і потужно.
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25.01.2022 18:17 Ответить
Цей "конкретний лідер" ще той популіст. Але за підтримку України йому велика подяка.
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25.01.2022 18:19 Ответить
Так підтримує ж справами, не просто обіцяє
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25.01.2022 18:33 Ответить
Как же русня проживёт без Бентли и Ролс-Ройсов?
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25.01.2022 18:20 Ответить
Боже, бережи Королеву!
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25.01.2022 18:25 Ответить
Бриты - бескомпромиссные ребята. Гитлеру сразу войну объявили и не жевали сопли, как многие европейские страны. Так и с кацапами получается.
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25.01.2022 18:29 Ответить
Ну так там был премьер соответствующий, одна речь его чего стоит, в том числе и фултонская....Кому тут рсссказывать .... трусковецкие и какао-бобы
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25.01.2022 18:38 Ответить
Справедливости ради, но Черчилль стал Премьер-министром 10 мая 1940-го года, а вступила ВБ в войну с Германией 3 сентября 1939-го, после вторжения гитлеровцев в Польшу.
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25.01.2022 19:52 Ответить
Все правильно, Именно он сменил Чемберлена обьявившего так называемую странную ( а верне сказать «фальшивую» войну. Учи мат часть. Впрочем попытку договориться с британцами предпринял рейхс министр без портфеля. Ещё раз учи мат част
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25.01.2022 21:51 Ответить
То есть я вас таки щелкнул по вашему носу вашей безграмотностью. ))))
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25.01.2022 22:15 Ответить
Хм...все понятно.... можешь ничего не читать. Эффект ДанингаКрюгера.
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26.01.2022 15:33 Ответить
Боже - храни Королеву. И Черчилю нужно свечку поставить - с первого и до последнего дня войны фашистов мочил.
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25.01.2022 18:37 Ответить
С первого дня своего назначения😉
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25.01.2022 21:52 Ответить
https://tvoemisto.tv/news/v_akademii_suhoputnyh_viysk_pochaly_vchyty_strilyaty_z_suchasnyh_protytankovyh_kompleksiv_nlaw_127132.html В АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПОЧАЛИ ВЧИТИ СТРІЛЯТИ З ******** ПРОТИТАНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ NLAW


Днями їх як допомогу Збройним Силам України надав уряд Великої Британії.

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25.01.2022 18:45 Ответить
А шо роблять ці ламинатные генералы? Жіночка то перекладач? Тю ! То я думав людська Арестович))))Якісь генерали дуже схожі на кумів з «вечорів на хуторі близ Диканьки»А де там технічні експерти?шо нема? Чи інтерфейс пристрою вже перезавантажили?
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25.01.2022 21:57 Ответить
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25.01.2022 18:48 Ответить
Верю. Мало говорят,много делают
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25.01.2022 20:33 Ответить
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25.01.2022 23:02 Ответить
 
 