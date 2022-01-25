США готовят "технологические" санкции против России
Помимо потенциальных санкций против Москвы, Соединенные Штаты рассматривают ограничения экспорта высокотехнологичной продукции для стратегических отраслей РФ, а также интенсивно работают над усилением независимости Европы от российского газа.
Об этом во вторник во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель администрации США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это (ограничение экспорта высоких технологий – ред.) причинит ущерб важным для российского руководства сферам",- сказал чиновник.
Он уточнил, что от этого пострадают, прежде всего, отрасли "искусственного интеллекта, вычислительных технологий, а также оборонного и аэрокосмического секторов".
По его словам, в Белом доме рассматривают эти экспортные ограничения в качестве дополнительных мер экономического сдерживания России, кроме финансово-экономических санкций – в случае вторжения РФ в Украину.
Кроме того, американский чиновник предупредил, что Россия испытывает серьезные экономические последствия, если попытается использовать газ или нефть в качестве оружия для давления на Европу, учитывая обострение вокруг Украины. Он пояснил, что любые сбои поставок энергоносителей через территорию Украины с российской стороны могут оказать существенное влияние на рынок газа в Европе.
В этом контексте представитель администрации отметил, что Соединенные Штаты "взаимодействуют с европейскими союзниками", чтобы скоординировать ответ на этот вызов и минимизировать последствия. Кроме того, по его словам, Вашингтон ведет регулярные переговоры с международными производителями энергоресурсов по поводу потенциального перенаправления энергоносителей в Европу, если возникнет такая необходимость в связи с российской агрессией в регионе.
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Приклад перший: обмін можливості продажу власного заводу в Севастополі на трубу для Медведчука
Приклад другий: передана окупантам документація по всіх газових та нафтових вишках в Чорному морі
Приклад третій: постачання електроенергії в "Кримскій федеральньій округ РФ" (саме так значилось в наших документах)
Моніка Зєлінскі бачить себе міні-копією *****, що одноособово вирішує долю країни, проте він помиляється. Україна- це не рашка.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3740744.html НАТО в кожну хату: США решили повысить ставки за Украину, в засРашке уронился фубль)
США готовы отправить действующие войска в помощь Украине, хотя пока неизвестно, каким будет характер их применения.
План переброски войск сейчас лежит на столе у Байдена, пишет https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2022/01/24/us-preps-over-8000-troops-for-possible-deployment-to-aid-ukraine-pentagon-says/?utm_campaign=forbes&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=Gordie&sh=1bd56450496c Форбс .
8500 американских военнослужащих в настоящее время находятся в «повышенной готовности» к потенциальному развертыванию для помощи Украине по приказу президента Джо Байдена, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби, хотя он подчеркнул, что решение о том, действительно ли войска будут отправлены, еще не принято.
В.Рождаев
Российские биржи начали падение.
Рубль также падает. Евро снова выше 88 рублей, доллар приближается к 78.
Это происходит на фоне нарастания возможной вооружённой эскалации против Украины.
Т.Березовец
16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров
В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ.
и сейчас, когда ОПЕК+ увеличивает на 400 бар/сут каждый месяц добычу рашарейх не может добыть свою квоту нефти...увы и ах) нужно было меньше быковать на самите опек весной 2020 когда шейхи нагнули раху загнав нефть ниже плинтуса) так что им по чуть рубят по живому)
В декабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше показателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей.
Днями їх як допомогу Збройним Силам України надав уряд Великої Британії.
это может быть самое дешевое и надежное средство удаления яда.
пусть гадюка станет ужиком
За словами начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗСУ будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й зможуть самі навчати інших українських воїнів.