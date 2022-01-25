США готовят "технологические" санкции против России

Помимо потенциальных санкций против Москвы, Соединенные Штаты рассматривают ограничения экспорта высокотехнологичной продукции для стратегических отраслей РФ, а также интенсивно работают над усилением независимости Европы от российского газа.

Об этом во вторник во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель администрации США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (ограничение экспорта высоких технологий – ред.) причинит ущерб важным для российского руководства сферам",- сказал чиновник.

Он уточнил, что от этого пострадают, прежде всего, отрасли "искусственного интеллекта, вычислительных технологий, а также оборонного и аэрокосмического секторов".

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По его словам, в Белом доме рассматривают эти экспортные ограничения в качестве дополнительных мер экономического сдерживания России, кроме финансово-экономических санкций – в случае вторжения РФ в Украину.

Кроме того, американский чиновник предупредил, что Россия испытывает серьезные экономические последствия, если попытается использовать газ или нефть в качестве оружия для давления на Европу, учитывая обострение вокруг Украины. Он пояснил, что любые сбои поставок энергоносителей через территорию Украины с российской стороны могут оказать существенное влияние на рынок газа в Европе.

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В этом контексте представитель администрации отметил, что Соединенные Штаты "взаимодействуют с европейскими союзниками", чтобы скоординировать ответ на этот вызов и минимизировать последствия. Кроме того, по его словам, Вашингтон ведет регулярные переговоры с международными производителями энергоресурсов по поводу потенциального перенаправления энергоносителей в Европу, если возникнет такая необходимость в связи с российской агрессией в регионе.