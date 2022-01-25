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Новости Агрессия России против Украины Война
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США готовят "технологические" санкции против России

США готовят

Помимо потенциальных санкций против Москвы, Соединенные Штаты рассматривают ограничения экспорта высокотехнологичной продукции для стратегических отраслей РФ, а также интенсивно работают над усилением независимости Европы от российского газа.

Об этом во вторник во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель администрации США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (ограничение экспорта высоких технологий – ред.) причинит ущерб важным для российского руководства сферам",- сказал чиновник.

Он уточнил, что от этого пострадают, прежде всего, отрасли "искусственного интеллекта, вычислительных технологий, а также оборонного и аэрокосмического секторов".

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По его словам, в Белом доме рассматривают эти экспортные ограничения в качестве дополнительных мер экономического сдерживания России, кроме финансово-экономических санкций – в случае вторжения РФ в Украину.

Кроме того, американский чиновник предупредил, что Россия испытывает серьезные экономические последствия, если попытается использовать газ или нефть в качестве оружия для давления на Европу, учитывая обострение вокруг Украины. Он пояснил, что любые сбои поставок энергоносителей через территорию Украины с российской стороны могут оказать существенное влияние на рынок газа в Европе.

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В этом контексте представитель администрации отметил, что Соединенные Штаты "взаимодействуют с европейскими союзниками", чтобы скоординировать ответ на этот вызов и минимизировать последствия. Кроме того, по его словам, Вашингтон ведет регулярные переговоры с международными производителями энергоресурсов по поводу потенциального перенаправления энергоносителей в Европу, если возникнет такая необходимость в связи с российской агрессией в регионе.

россия (96018) санкции (11422) США (27043)


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Топ комментарии
+42
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25.01.2022 18:58
+30
Пора відправити 95- й квартал на смітник історіі 😡
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25.01.2022 19:01
+20
Дякуємо, Брати ! Боже, бережи Америку !
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25.01.2022 18:53
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Тільки дядько Сем може нагнути русскава ведмедя
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25.01.2022 18:53 Ответить
Ну и Порох ещё. И все.
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25.01.2022 18:58 Ответить
Маєте рацію. Порох не один раз прогнувся перед Путіним.
Приклад перший: обмін можливості продажу власного заводу в Севастополі на трубу для Медведчука
Приклад другий: передана окупантам документація по всіх газових та нафтових вишках в Чорному морі
Приклад третій: постачання електроенергії в "Кримскій федеральньій округ РФ" (саме так значилось в наших документах)
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25.01.2022 20:06 Ответить
Хотілося б побачити хоча ОДИН документ з підписом президента !!!А так ,то все пропутінська брехня на яку клюють усякі недоумки !!!
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25.01.2022 20:25 Ответить
Якби так було насправді, то Нелох42 вже вчепився б в ці "факти" і Пороха судили б. Проте що ми бачимо? Ця інформація надходить лише від подоляцьких свинарчуків)))
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25.01.2022 20:56 Ответить
Це не рівень Президента підписувати такі папери. Це аналогічно тому, що Президент своїм рішенням з підписом не може виділити, наприклад, земельну ділянку для городу в селі. Але він може подзвонити губернатору, а той далі по ланцюжку сільському голові.
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26.01.2022 00:32 Ответить
Президент дає вказівки генпрокурору, тому Ваша відмазка трохи не в тему. Вєнєдіктова у день підписання підозри Пороху пішла у відпустку на 1 день і підписував її заступник (дурень). Що це означає? Думай сам.
Моніка Зєлінскі бачить себе міні-копією *****, що одноособово вирішує долю країни, проте він помиляється. Україна- це не рашка.
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26.01.2022 09:09 Ответить
гандон, а тепер документи покажи, особливо цікавить про кримський федерастний округ, тільки щоб підписані були.
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25.01.2022 21:47 Ответить
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25.01.2022 18:58 Ответить
Пора відправити 95- й квартал на смітник історіі 😡
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25.01.2022 19:01 Ответить
Звісно, Порох попереду на білому Бентлі
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25.01.2022 19:05 Ответить
Оце б був удар по яєчниках мокшів.Уявляю: руське авто з компьютерам на лампах!!!
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25.01.2022 18:53 Ответить
А українське авто взагалі уявляєш?)))
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25.01.2022 19:37 Ответить
Контрацептив руснявый, у тебя прокси заглючило
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25.01.2022 19:48 Ответить
Тебе це бентежить? Мене нi.
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25.01.2022 21:13 Ответить
"искусственного интеллекта, вычислительных технологий, а также оборонного и аэрокосмического секторов" где тут про авто ?
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25.01.2022 21:52 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3740744.html НАТО в кожну хату: США решили повысить ставки за Украину, в засРашке уронился фубль)

США готовы отправить действующие войска в помощь Украине, хотя пока неизвестно, каким будет характер их применения.
План переброски войск сейчас лежит на столе у Байдена, пишет https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2022/01/24/us-preps-over-8000-troops-for-possible-deployment-to-aid-ukraine-pentagon-says/?utm_campaign=forbes&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=Gordie&sh=1bd56450496c Форбс .
8500 американских военнослужащих в настоящее время находятся в «повышенной готовности» к потенциальному развертыванию для помощи Украине по приказу президента Джо Байдена, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби, хотя он подчеркнул, что решение о том, действительно ли войска будут отправлены, еще не принято.
В.Рождаев

Российские биржи начали падение.
Рубль также падает. Евро снова выше 88 рублей, доллар приближается к 78.
Это происходит на фоне нарастания возможной вооружённой эскалации против Украины.
Т.Березовец
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25.01.2022 18:53 Ответить
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25.01.2022 19:07 Ответить
Московия это не США. Для них главный индекс - цена нефти.
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25.01.2022 19:21 Ответить
a chto dajot cena, jesli ne pokupajet. eto kak dorogoi stal no ivan-durak i kubometra ne prodal.
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25.01.2022 20:42 Ответить
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25.01.2022 20:49 Ответить
але її можуть і дарма від кацапів не брати
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25.01.2022 21:49 Ответить
намек на то, что 8500 амеров эквивалентно 100.000 космического войска
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25.01.2022 19:42 Ответить
Дякуємо, Брати ! Боже, бережи Америку !
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25.01.2022 18:53 Ответить
Брати навіки !!!
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25.01.2022 18:55 Ответить
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25.01.2022 18:56 Ответить
Давно пора. Новости типа той, что ниже, просто рвут мозг. Почему ********* всё ещё продают высокотехнологичную комплектуху?

16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров

В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ.
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25.01.2022 19:01 Ответить
ни все) напрмер технологии и комплектующие для нефтедобытчиков уже лет 5 не продают.
и сейчас, когда ОПЕК+ увеличивает на 400 бар/сут каждый месяц добычу рашарейх не может добыть свою квоту нефти...увы и ах) нужно было меньше быковать на самите опек весной 2020 когда шейхи нагнули раху загнав нефть ниже плинтуса) так что им по чуть рубят по живому)
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25.01.2022 19:21 Ответить
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2021 году повысился на 2,2% по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,52 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В декабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше показателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей.
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25.01.2022 19:24 Ответить
так шейхи и русня нагнули именно сланцевую индустрию США
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25.01.2022 21:57 Ответить
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25.01.2022 19:03 Ответить
Геополитическое противостояние США- раша. Поле битвы Украина. Теневой игрок Китай.
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25.01.2022 19:04 Ответить
Знаете когда ***** нападет? Я знаю. Когда придет время выборов, а у Зетвари будет 5% рейтинга. Вот тогда ***** пойдет в наступление, а зе***** объявит военное положение. И выборы отменит. Но хрен с теми выборами! Зе***** не отдаст ни одного адекватного приказа.
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25.01.2022 19:05 Ответить
Якщо ***** нападе, зепридурка потрібно буде терміново відсторонити від влади, та ввести військове керівництво.
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25.01.2022 19:47 Ответить
А яким чином його можна відсторонити? Я собі це слабо уявляю. Ну, хіба що його охорона адекватні люди і десь його завезуть в невідомому напрямку. І ми будемо його довго шукати. А тим часом керувати буде головнокомандувач без уточнення "верховний". Ніби нормальна людина серед того зеленого гівна.
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25.01.2022 20:00 Ответить
Воно само здрисне.
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26.01.2022 09:56 Ответить
Це точно))
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26.01.2022 11:25 Ответить
***** не нападет. Ему не нужно этого делать, достаточно держать в течении одного - двух лет постоянное напряжение на границе. Он может перевозить войска с Владивастока в Брянск и обратно, хоть круглый год. Потратит на это например 5 миллиардов долларов, но легко эту сумму отобьет на высокой цене на газ и нефть. И это очень плохо для нас, ведь зеленная банда будет как не в себя воровать, ведь завтра типа война и хрен кто найдет куда делись миллиарды, мыши съели как обычно.
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25.01.2022 21:14 Ответить
ніхріна він не відіб'є, ще якийсь час і у нього нічого не будуть купувати
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25.01.2022 21:55 Ответить
Не нападет? А кто поможет ******* отменить выборы??? Они - два сапога пара и работают в интересах друг друга.
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26.01.2022 11:26 Ответить
Не треба "чекати на вторгнення" - давити кацапню треба вже зараз. Вторгнення почалось у 2013-у. А санкції реально почнуть діяти лише за декілька місяців. Валити треба цю недоімперію.
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25.01.2022 19:05 Ответить
пусть привыкают к говну и палкам)
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25.01.2022 19:06 Ответить
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25.01.2022 19:21 Ответить
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25.01.2022 19:27 Ответить
шо за курятник??? Сарай якийсь.....
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25.01.2022 19:41 Ответить
Google занимается оголтелой русофобией.
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25.01.2022 19:07 Ответить
В Украине йандех не работает))не проверишь
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25.01.2022 19:25 Ответить
Зато то, что оно }{уйло в Украине и проверять не надо.
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25.01.2022 20:12 Ответить
https://tvoemisto.tv/news/v_akademii_suhoputnyh_viysk_pochaly_vchyty_strilyaty_z_suchasnyh_protytankovyh_kompleksiv_nlaw_127132.html АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПОЧАЛИ ВЧИТИ СТРІЛЯТИ З ******** ПРОТИТАНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ NLAW

Днями їх як допомогу Збройним Силам України надав уряд Великої Британії.

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25.01.2022 19:09 Ответить
Старые друзья Путина по Штази Шольцы/Меркели будут поставлять России в обход санкций как и поставляли до этого и возможно поставляют прямо сейчас.
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25.01.2022 19:13 Ответить
Лучше было бы " техногенные" санкции.
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25.01.2022 19:13 Ответить
США можуть запроваджувати санкції а Україна ні, в мене відчуття що українська влада здає Україну Росії. Хто головний кріт в вищих ешелонах влади України ?
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25.01.2022 19:14 Ответить
Какой крот? Первый враг Украины - это Зетварь! При чем оно совершенно не шифруется!
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25.01.2022 19:21 Ответить
Чем больше санкций для кацапии тем лучше!
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25.01.2022 19:16 Ответить
Байден, придумайте как поламать ядерные бомбы москвы.
это может быть самое дешевое и надежное средство удаления яда.
пусть гадюка станет ужиком
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25.01.2022 19:20 Ответить
А ще краще хробаком )
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25.01.2022 19:33 Ответить
Сьогодні у 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW. Днями їх як допомогу Збройним Силам України надав уряд Великої Британії. Про це повідомляє Арміяінформ.

За словами начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗСУ будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й зможуть самі навчати інших українських воїнів.
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25.01.2022 19:20 Ответить
Нєфіг кацапам Iphone поставляти, хай свома Йодафонами горіхи колять
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25.01.2022 19:35 Ответить
Пора сваливать с сайта детворы.
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25.01.2022 19:44 Ответить
кацапам ніщо не завадить,навіть технологічні санкції,ліпити півнів з лайна.
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25.01.2022 19:56 Ответить
Тут главное амерам желторотиков прижать,чтобы те не перепродавали рашосвиноте технологии.Тогда рашка точно вернется в 19 век.
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25.01.2022 20:55 Ответить
всі технології виробництва чіпів у жовтопузих належить Америці
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25.01.2022 22:05 Ответить
США спасают Европу от кацапского газа.Это капец.Европе пора кануть в лету,это гнилой позор а не союз держав.Британия правильно сделала в свое время,когда послала европейцев нафиг.
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25.01.2022 21:49 Ответить
 
 