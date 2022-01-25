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Новости Война
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Россия проводит учения с участием Черноморского и Каспийского флотов

Россия проводит учения с участием Черноморского и Каспийского флотов

Армия РФ начала еще одни военные учения. Они проходят в Южном военном округе РФ с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Военные части округа подняли по сигналу обучающей тревоги. В проверке задействовано более шести тысяч военнослужащих. Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, а также запланированы боевые стрельбы.

"Выполнят задачу соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", - привела пресс-служба ПВО слова командующего округом Александра Дворникова.

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Как известно, российские ВС за последний месяц провели серию учений, в том числе в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России в Украину.

Автор: 

россия (96018) военные учения (3460) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+13
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25.01.2022 19:47
+6
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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25.01.2022 21:33
+5
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25.01.2022 21:25
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25.01.2022 19:47 Ответить
ВРЕМЕНА СССР, ВПРОЧЕМ ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ. ТОЛЬКО ЛОХАНКИ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОСТАРЕЛИ.
Северный флот - СВ.
Тихоокеанский флот - ТФ.
Балтийский флот - БФ.
Черноморский флот - ЧФ - Чи флот чи не флот.
А на кАСПИИ ВСЕГДА БЫЛА ФЛОТИЛИЯ, А НЕ ФЛОТ.
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25.01.2022 19:48 Ответить
ЧФ сейчас пожалуй самый обновлённый, что во времена Совка сложно было представить.
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25.01.2022 19:54 Ответить
Ага. На этот обновлённый достаточно боекомплекта одного эсминца класса "Арли Бьёрк".
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25.01.2022 19:57 Ответить
Нет, не достаточно. Да и сам "Арли Бёрк" не бессмертен.
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25.01.2022 20:04 Ответить
Ну, хорошо и от шоб сделать вам тиак немножко за приятное, пускай два эсминца. С 50% запасом.
да, а кто же убийца этих эсминцев в составе Чмыренного Флота?
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25.01.2022 20:06 Ответить
И двух не хватит. На каждом всего по 8 "Гарпунов" в залпе. Этого очень мало даже чтобы просто гарантированно пробить противоракетную оборону группы кораблей. В холодную войну были противокорабельные "Томагавки", но они сняты с вооружения. Хотят обратно поставить, и надеюсь поставят, но пока их нет.
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25.01.2022 20:14 Ответить
Украина обзавелась Берками и самолетами целеуказания ? Или Штаты вдруг решать атаковать корабли РФ ?
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25.01.2022 21:20 Ответить
Ага Х55, хватит не тока на чернабздовский хлот, а и на моськов с мардвой.
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26.01.2022 01:20 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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25.01.2022 21:33 Ответить
Почалися ходові випробування серійної пускової установки комплексу РК-360МЦ "Нептун"
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25.01.2022 19:59 Ответить
Р-360 «Нептун» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протикорабельна крилата ракета . Розроблена в київському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторському бюро «Луч» у 2014―2020 роках. 2020 року береговий комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ «Нептун» на основі ракети прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .

Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Ракета має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.

Ракету планується для використання з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. 2019 року виготовлено наземний комплекс - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ , до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Лань» , але з 2018 року називають катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» .
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25.01.2022 20:05 Ответить
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25.01.2022 20:06 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
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25.01.2022 20:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=saO-y9i6sXU Ракетний «Нептун». Випробування 24 травня 2019


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ВІДЕО.

Гарна нагода Нептун випробувати на московських консервних банках!
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25.01.2022 20:19 Ответить
Ты лущее мардовскава клоуна (кучмо) павесь за проданные пида рассии Х55 - 575 штук, каторые сюда типерь палетят.
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26.01.2022 01:22 Ответить
Дограються, що Турція і НАТО закриють море і флотилія піде в утиль.
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25.01.2022 20:07 Ответить
Скоро до України приїде великий Друг України султан Ердоган !
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25.01.2022 20:10 Ответить
На дно
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25.01.2022 20:11 Ответить
а в это время, в родных парашных бебенях

https://vk.com/email.php?t=ngHOCPrxawI6A85h8DahBBgFAQYBB84SzvBX&s=uTDdenq1S3LN1YfkpeFNmD2FZvFmWLaBYl3HdGzserP&u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fchp_samara%3Fmhash%3D882d8c7bd6a98884d22239b811e50a10e3&l=eesi&act=click ЧП Самара | Тольятти

https://vk.com/email.php?t=ngHOCPrxawI6A85h8DahBBgFAQYBB84SzvBX&s=*******************************************&u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-33344798_1035459%3Fmhash%3Da5b28bc5822c540a8a9a5aa6dcad689067&l=7m2v&act=click 24 янв в 7:29

В городе Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили пятиклассника в туалет, после чего один из них постучал ребёнку членом по голове. Двое из троих нападавших - дети мигрантов, третий - россиянин, папа которого сидит в тюрьме, а мать лишена родительских прав.
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25.01.2022 20:11 Ответить
нормуль усё,они просто обряд посвящения в рюские провели.
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25.01.2022 21:16 Ответить
))))))))))) достанут бутылку, проведут ещё и обряд инициации во взрослого руцкого.
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25.01.2022 21:21 Ответить
Так морпехов же вроде в Беларуси на той неделе высадили креветок собирать)) как по классике дебилы бл...я
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25.01.2022 20:17 Ответить
НАТО тоже проводит учения в Черном море,а фишка крутая...США впервые использовали новейшиий секретный самолет-разведчик,который баражировал в районе Новороссийска и других городов РАБссии и также облетел Крым по полному тарифу....
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25.01.2022 21:00 Ответить
значить щось затоплять
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25.01.2022 21:02 Ответить
))) обряд требует.
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25.01.2022 21:22 Ответить
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25.01.2022 21:25 Ответить
Что, и каспийскую флотилию тоже в черное море передислоцировали?
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25.01.2022 21:29 Ответить
По маныч-гудило.
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26.01.2022 01:24 Ответить
Не жаліють грошенят на навчання. Виконують заповіт дідуся Леніна: - Вчиться, сучі тельбухи, поки не повиздихаєте!
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25.01.2022 21:53 Ответить
Нам треба міні субмарини і беспілотні дрони щоб нищити все це низькими затратратами.
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25.01.2022 22:19 Ответить
 
 