Россия проводит учения с участием Черноморского и Каспийского флотов

Армия РФ начала еще одни военные учения. Они проходят в Южном военном округе РФ с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Военные части округа подняли по сигналу обучающей тревоги. В проверке задействовано более шести тысяч военнослужащих. Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, а также запланированы боевые стрельбы.

"Выполнят задачу соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", - привела пресс-служба ПВО слова командующего округом Александра Дворникова.

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Как известно, российские ВС за последний месяц провели серию учений, в том числе в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России в Украину.