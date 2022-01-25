Россия проводит учения с участием Черноморского и Каспийского флотов
Армия РФ начала еще одни военные учения. Они проходят в Южном военном округе РФ с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Военные части округа подняли по сигналу обучающей тревоги. В проверке задействовано более шести тысяч военнослужащих. Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, а также запланированы боевые стрельбы.
"Выполнят задачу соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", - привела пресс-служба ПВО слова командующего округом Александра Дворникова.
Как известно, российские ВС за последний месяц провели серию учений, в том числе в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России в Украину.
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Северный флот - СВ.
Тихоокеанский флот - ТФ.
Балтийский флот - БФ.
Черноморский флот - ЧФ - Чи флот чи не флот.
А на кАСПИИ ВСЕГДА БЫЛА ФЛОТИЛИЯ, А НЕ ФЛОТ.
да, а кто же убийца этих эсминцев в составе Чмыренного Флота?
Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Ракета має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.
Ракету планується для використання з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. 2019 року виготовлено наземний комплекс - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ , до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Лань» , але з 2018 року називають катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» .
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ВІДЕО.
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В городе Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили пятиклассника в туалет, после чего один из них постучал ребёнку членом по голове. Двое из троих нападавших - дети мигрантов, третий - россиянин, папа которого сидит в тюрьме, а мать лишена родительских прав.