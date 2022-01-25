Росія проводить навчання за участю Чорноморського і Каспійського флотів
Армія РФ розпочала ще одні військові навчання. Вони проходять у Південному військовому окрузі РФ за участю Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.
Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Військові частини округу підняли за сигналом навчальної тривоги. У перевірці задіяно понад шість тисяч військовослужбовців. Сполукам та частинам належить відпрацювати дії у складі тактичних груп, також заплановані бойові стрільби.
"Виконають завдання з'єднання та військові частини загальновійськових об'єднань, армії ВПС та ППО, корабельні групи Чорноморського флоту та Каспійської флотилії", - навела пресслужба ПВО слова командувача округу Олександра Дворнікова.
Як відомо, російські ЗС за останній місяць провели серію навчань, у тому числі у прикордонних з Україною регіонах. Маневри проходять на тлі зростання напруженості у відносинах Росії та НАТО та повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.
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Северный флот - СВ.
Тихоокеанский флот - ТФ.
Балтийский флот - БФ.
Черноморский флот - ЧФ - Чи флот чи не флот.
А на кАСПИИ ВСЕГДА БЫЛА ФЛОТИЛИЯ, А НЕ ФЛОТ.
да, а кто же убийца этих эсминцев в составе Чмыренного Флота?
Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Ракета має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.
Ракету планується для використання з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. 2019 року виготовлено наземний комплекс - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ , до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Лань» , але з 2018 року називають катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» .
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ВІДЕО.
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