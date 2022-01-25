Росія проводить навчання за участю Чорноморського і Каспійського флотів

Армія РФ розпочала ще одні військові навчання. Вони проходять у Південному військовому окрузі РФ за участю Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Військові частини округу підняли за сигналом навчальної тривоги. У перевірці задіяно понад шість тисяч військовослужбовців. Сполукам та частинам належить відпрацювати дії у складі тактичних груп, також заплановані бойові стрільби.

"Виконають завдання з'єднання та військові частини загальновійськових об'єднань, армії ВПС та ППО, корабельні групи Чорноморського флоту та Каспійської флотилії", - навела пресслужба ПВО слова командувача округу Олександра Дворнікова.

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Як відомо, російські ЗС за останній місяць провели серію навчань, у тому числі у прикордонних з Україною регіонах. Маневри проходять на тлі зростання напруженості у відносинах Росії та НАТО та повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.