Макрон созвонится с Путиным в пятницу утром
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные проблемы.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня будет телефонный разговор в пятницу утром с президентом Путиным", - сказал Макрон.
"Это необходимо, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", - добавил Макрон. Президент Франции констатировал, что переговорные процессы с Россией - это всегда непросто. Однако, по его словам, это обстоятельство не означает, что нужно отказываться от диалога.
"Дискуссии с Россией - это всегда очень сложно. Я сам имел возможность в этом убедиться... В то же время, важно не терять эти каналы для диалога", - добавил он, комментируя предстоящий разговор с Путиным.
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