РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10581 посетитель онлайн
Новости Война
2 638 15

Макрон созвонится с Путиным в пятницу утром

Макрон созвонится с Путиным в пятницу утром

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные проблемы.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня будет телефонный разговор в пятницу утром с президентом Путиным", - сказал Макрон.

"Это необходимо, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", - добавил Макрон. Президент Франции констатировал, что переговорные процессы с Россией - это всегда непросто. Однако, по его словам, это обстоятельство не означает, что нужно отказываться от диалога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Макрон до конца недели проведут переговоры по ситуации вокруг Украины, - Песков

"Дискуссии с Россией - это всегда очень сложно. Я сам имел возможность в этом убедиться... В то же время, важно не терять эти каналы для диалога", - добавил он, комментируя предстоящий разговор с Путиным.

Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) Франция (3539) Макрон Эмманюэль (1355)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
"я должон посоветоваться с шефом!"
показать весь комментарий
25.01.2022 21:00
+3
Подзвонить і скоординує з шефом як ще нашкодити Україні!
показать весь комментарий
25.01.2022 21:00
+3
Так як нашкодили Україні зелені кроти, навряд чи якийсь там Макрон нашкодить.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари довели до абсурда ситуацию
показать весь комментарий
25.01.2022 21:00 Ответить
Подзвонить і скоординує з шефом як ще нашкодити Україні!
показать весь комментарий
25.01.2022 21:00 Ответить
Так як нашкодили Україні зелені кроти, навряд чи якийсь там Макрон нашкодить.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:15 Ответить
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. Северный Гондурас - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием.
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:25 Ответить
Не ту страну назвали Гондурасом
показать весь комментарий
26.01.2022 08:13 Ответить
"я должон посоветоваться с шефом!"
показать весь комментарий
25.01.2022 21:00 Ответить
А можно чуть раньше---после дождичка в четверг!
показать весь комментарий
25.01.2022 21:04 Ответить
Да хоть потрахайтесь нам пох
показать весь комментарий
25.01.2022 21:23 Ответить
путлер чувствует себя фигурой... все ему звонят...
показать весь комментарий
25.01.2022 21:25 Ответить
Решает куда потоки беженцев направлять. Во Францию это неплохой вариант для всех.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:27 Ответить
Алло ! это )(уйло ?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:31 Ответить
ДА так оно и было а дальше последовал вопрос а по дьякону c поплавком решили или будет как с кумом включаем Fredy , Queen рулит
показать весь комментарий
25.01.2022 21:43 Ответить
"69" по телефону ... вот такое оно франко-кацапское "реал-политик" в условиях "социальной дистанции"
показать весь комментарий
25.01.2022 22:05 Ответить
В пятницу вечером... Наверное на онлайн-вечеринку с коньяком??
показать весь комментарий
25.01.2022 22:09 Ответить
 
 