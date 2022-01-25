Макрон зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує у п'ятницю провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити актуальні проблеми.
Про це він повідомив на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене буде телефонна розмова в п'ятницю вранці з президентом Путіним", - сказав Макрон.
"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", - додав Макрон. Президент Франції констатував, що переговорні процеси з Росією - це завжди непросто. Проте, за його словами, це не означає, що потрібно відмовлятися від діалогу.
"Дискусії з Росією - це завжди дуже складно. Я сам мав можливість у цьому переконатися... Водночас важливо не втрачати ці канали для діалогу", - додав він, коментуючи майбутню розмову з Путіним.
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Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.