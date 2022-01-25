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Макрон зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці

Макрон зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує у п'ятницю провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити актуальні проблеми.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене буде телефонна розмова в п'ятницю вранці з президентом Путіним", - сказав Макрон.

"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", - додав Макрон. Президент Франції констатував, що переговорні процеси з Росією - це завжди непросто. Проте, за його словами, це не означає, що потрібно відмовлятися від діалогу.

"Дискусії з Росією - це завжди дуже складно. Я сам мав можливість у цьому переконатися... Водночас важливо не втрачати ці канали для діалогу", - додав він, коментуючи майбутню розмову з Путіним.

Також читайте: Франція та Німеччина єдині у закликах до деескалації ситуації навколо України, - Макрон

Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) Франція (3097) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+5
"я должон посоветоваться с шефом!"
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25.01.2022 21:00
+3
Подзвонить і скоординує з шефом як ще нашкодити Україні!
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25.01.2022 21:00
+3
Так як нашкодили Україні зелені кроти, навряд чи якийсь там Макрон нашкодить.
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25.01.2022 21:15
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твари довели до абсурда ситуацию
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25.01.2022 21:00 Відповісти
Подзвонить і скоординує з шефом як ще нашкодити Україні!
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25.01.2022 21:00 Відповісти
Так як нашкодили Україні зелені кроти, навряд чи якийсь там Макрон нашкодить.
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25.01.2022 21:15 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. Северный Гондурас - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием.
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
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25.01.2022 21:25 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом
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26.01.2022 08:13 Відповісти
"я должон посоветоваться с шефом!"
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25.01.2022 21:00 Відповісти
А можно чуть раньше---после дождичка в четверг!
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25.01.2022 21:04 Відповісти
Да хоть потрахайтесь нам пох
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25.01.2022 21:23 Відповісти
путлер чувствует себя фигурой... все ему звонят...
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25.01.2022 21:25 Відповісти
Решает куда потоки беженцев направлять. Во Францию это неплохой вариант для всех.
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25.01.2022 21:27 Відповісти
Алло ! это )(уйло ?
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25.01.2022 21:31 Відповісти
ДА так оно и было а дальше последовал вопрос а по дьякону c поплавком решили или будет как с кумом включаем Fredy , Queen рулит
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25.01.2022 21:43 Відповісти
"69" по телефону ... вот такое оно франко-кацапское "реал-политик" в условиях "социальной дистанции"
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25.01.2022 22:05 Відповісти
В пятницу вечером... Наверное на онлайн-вечеринку с коньяком??
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25.01.2022 22:09 Відповісти
 
 