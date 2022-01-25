Столкновения возле Рады: пострадали трое протестующих и 18 правоохранителей, - Нацполиция
Распространенная в интернете информация о том, что один из протестующих якобы умер, не соответствует действительности.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. ... Кроме того, в сети интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские отметили, что протестующие пытались прорваться через границу правоохранителей на территорию Верховной Рады.
"По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия", - отметили в полиции.
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https://mobile.twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1485984486613520387 5 ч
це як мистецтво , в якій позі може ізогнутись щасливий електорат Зелупи
А вот если мента толкнули, то это уже нанесение тяжелых увечий.
А голосували 73% за Зелебенського?
Ну от тепер іржітє і жрітє!
Во всех цивилизованных странах принято платть налоги, так что нефиг