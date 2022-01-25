Столкновения возле Рады: пострадали трое протестующих и 18 правоохранителей, - Нацполиция

Распространенная в интернете информация о том, что один из протестующих якобы умер, не соответствует действительности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. ... Кроме того, в сети интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что протестующие пытались прорваться через границу правоохранителей на территорию Верховной Рады.

"По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия", - отметили в полиции.

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