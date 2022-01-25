Митинг SaveФОП под Радой: "Убийцы малого бизнеса". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, под зданием украинского парламента проходит митинг ФОПов. Улицу Грушевского перекрыли правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Протестующие требуют принятия законопроектов 5866, 5866-1 (Проекты Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о создании условий для развития физических лиц - предпринимателей и повышении прозрачности их деятельности). Кроме того, они настаивают на создании нормальных условий для бизнеса.

По данным нашего корреспондента, в настоящее время столкновений между протестующими и правоохранителями не наблюдается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой митингуют ФОПы. Правоохранители перекрыли улицу Грушевского. ФОТОрепортаж





















































ВИДЕО та ФОТО: Олег Богачук