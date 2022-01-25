Мітинг SaveФОП під Радою: "Вбивці малого бізнесу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 січня, під будівлею українського парламенту відбувається мітинг ФОПів. Вулицю Грушевсього перекрили правоохоронці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Протестувальники вимагають прийняття законопроєктів 5866, 5866-1 (Проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців та підвищення прозорості їхньої діяльності). Крім того, вони наполягають на своренні нормальних умов для бізнесу.
За даними нашого кореспондента, наразі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями не спостерігається.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+32 Агамемнон
показати весь коментар25.01.2022 10:57 Посилання
+30 Елена Саховская #145136
показати весь коментар25.01.2022 10:58 Посилання
+28 Рома Маестро
показати весь коментар25.01.2022 10:57 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потому он сейчас выполняет заказ раши по развалу малого и среднего бизнеса в Украине .
и вообще , как жтот тип в Верховную Раду ???
Об этом сообщает "Апостроф".
На ул. Братиславская, 3, в 09:00 начался митинг медиков. Медперсонал больницы скорой медицинской помощи (БСП) требует выплатить им задолженность по зарплатам, а также вернуть "праздничные и ночные".
"Это основная проблема! С декабря не платят персоналу! Сегодня персонал выходит бастовать. Люди устали! Семьи персонала не доедают, люди теряют смысл работать. Держатся на том, чтоб спасать и помогать людям. Никто не застрахован от резкого ухудшения здоровья", -https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2150006871822976&id=100004410516401 сообщает один из сотрудников.
открой для себя чем занимался порох на должности министра экономического развития (никакой "торговли" там небыло) и в какой период времени.
В нормальных странах налоги должны платить все.
в развитых странах налоги платят не все, а только от определенного дохода в месяц
Нидерланды - трёхступенчатая система. Получаешь мало - платишь маленький налог, получаешь больше определённого порога - всё что выше идёт по другому проценту и так далее. Но платят ВСЕ! Даже школьники, которые в супермаркете пару часов в неделю подрабатывают.
в голландии школьков приучают к основам торговой коммуникации на регулярных базарчиках-распродажах ненужных в доме вещей.
никаких налогов они не платят.
в польше доход ниже ок 3 500 гр в месяц налогом не облагается
итд
Вот если интересно, как это работает (на русском):
Минимальный подоходный налог установлен для граждан, которые получают менее 19 982 евро годового дохода. В этом случае ставка составляет 8,9% от общей суммы облагаемого дохода.
Получатели дохода в размере от 19 982 до 33 791 евро будут платить подоходный налог в размере 13,5%. При этом и в первом, и во втором случаях дополнительно необходимо уплатить в бюджет социальные платежи в размере 27,65% от суммы дохода.
Налоговая ставка по платежам с дохода физических лиц в размере 40,8% установлена для тех субъектов, которые обладают доходом от 33 791 до 67 072 евро. Если же верхняя граница для этой категории превышена, то общая сумма подоходного налога будет составлять 52 процента.
Или если хотите лопатить первоисточник: https://www.belastingdienst.nl
Про Польшу не знал, хотя ИМХО 3,5к грн в месяц - это не доход. Даже для Польши.
Вот тут подробности: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
но как факт, - налог не платится
для развития бизнеса (и доходов) нужно немало факторов.
качество человеческого капитала
судебная система справедливая
развитая инфраструктура
стабильная налоговая система
итд
если говорить о том, что надо для роста в Украине, то это не то-же , что в Голландии.
Украина
человеческий капитал - еще далеко до развитых, образование, социальные практики и опыт, жесткая стесненность в возможностях в глубинке итд по ставн с развитыми странами
инфраструктура - ни к черту
судебная система ....
итд
я уже не говорю, что ндс на продукты в европе 5-9%, а в Украине, как на все остальное - это тоже, доп налог на по сути нищету.
потому для старта Украине надо "подогнать" человеческий капитал, это делается вовлечением в бизнес, экономическую жизнь, образованием,
Потому налоги надо делать мягкими, что бы могли стартовать максимально широкие массы.
Дать наростить жир-капитал, а потом можно и поднимать.
Богатство человека = уровень его экономических умений, и их надо выкармливать.
Богатый человек более социально ответственный и грамотный (не говорим о ворье с бюджета), т.е. не говорим о тех, кто не сознает богатство, а его "пересовыват", не увеличивая общее богатство страны.
А так да, это всё бесспорно.
Но фактически - да, вы правы.
в развитых странах налоги платят не все, а только от определенного дохода в месяц
И как у нас можно узнать о ваших доходах?С ваших слов?
декларацию заполнил и выслал почтой
а вы как думали?
В каждой стране налоги взымаются по разному,но все деньги учтены и при несоответствии вас распотрошат.
У нас.Приходит селянка сдавать отчёт.
18 коров и около 40 овец.
Овец она продавала только рождённых ( по весу),а коровы у неё за 6 месяцев дали 15 центнеров молока.
Это не с чьих-то слов,личное наблюдение.
Дело-то не в селянке конкретно,а в том,что все у нас сдают такие отчёты.
во многих странах такие голодранцы, которые держат несколько коров нихрена вообще не платят, кроме фиксированного налога небольшого.
и социальный налог у селян треть обычного.
и именно потому и молоко у них покупаем.
за валюту.
в том числе за юани, сухое
еще раз - это неправда, в мире не так это работает
Зможете у них спитати так щоб у колінах не заслабло ?
А залазити у кишеню до таксистів і дрібним підприємцям багато хоробрості не треба.
Одна Коломойша тільки не доплачує в бюджет міліони, а разом зі всіма олігархами там
суми міліардні набігають.
Виходить це держава винна що Ахметов і Коломойша граблять саму державу, винна держава, а не
Коломойша. Дуже цікава логіка. Це держава вивела 5 млрд. доларів з Привату, чи Коломойша вкрала грощі українців, виводячи їх в офшори ? )
Правільной дорогой ідьош товаріщ
О Коломойском,forbes оценивает состояние Коломойского в 1.8 миллиарда долларов.
Может вы знаете где он прячет деньги?
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы то откуда это знаете?
Це факт. Така соціалістична тенденція еліти