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Мітинг SaveФОП під Радою: "Вбивці малого бізнесу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, під будівлею українського парламенту відбувається мітинг ФОПів. Вулицю Грушевсього перекрили правоохоронці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Протестувальники вимагають прийняття законопроєктів 5866, 5866-1 (Проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців та підвищення прозорості їхньої діяльності). Крім того, вони наполягають на своренні нормальних умов для бізнесу.

За даними нашого кореспондента, наразі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями не спостерігається.

Читайте також: Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського. ФОТОрепортаж

Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 01
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 02
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 03
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 04
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 05
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 06
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 07
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 08
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 09
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 10
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 11
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 12
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 13
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 14
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 15
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 16
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 17
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 18
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 19
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 20
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 21
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 22
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 23
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 24
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 25
Мітинг SaveФОП під Радою: Вбивці малого бізнесу 26

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

ВР (15022) протест (2402) Національна гвардія (1564) Богачук Олег (1457) ФОП (157)


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Топ коментарі
+32
Все ларьки на базарах были обклеены налепками ЗЕ!... Куда их подевали, полудурки?
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25.01.2022 10:57
+30
Вам, Сидоровым, не угодишь : "лишь бы не Порошенко" кто визжал?
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25.01.2022 10:58
+28
Даже не знаю, плакать или смеяться.... да ЗЕлефилы???
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25.01.2022 10:57
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Зелений своїми поборами всіх дістав уже.
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25.01.2022 10:49 Відповісти
Даже не знаю, плакать или смеяться.... да ЗЕлефилы???
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25.01.2022 10:57 Відповісти
Тут!
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25.01.2022 11:05 Відповісти
Вам, Сидоровым, не угодишь : "лишь бы не Порошенко" кто визжал?
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25.01.2022 10:58 Відповісти
Ти чаво Зельонськай же харошій то всьо паганій Гетьманцев і гніді депутани Ради....
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25.01.2022 11:43 Відповісти
‼️‼️Данило Гетманцев http://posipaky.info/search?is_exact=on&q=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&submit= був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича

Потому он сейчас выполняет заказ раши по развалу малого и среднего бизнеса в Украине .
и вообще , как жтот тип в Верховную Раду ???
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25.01.2022 10:52 Відповісти
Бгггыыы! Сметуны пришли. И как? Сметается?
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25.01.2022 10:56 Відповісти
Поки що "смЄтают" крихти зі стола "гетьманцева_блаЗЄнського"
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25.01.2022 11:08 Відповісти
Увы и ах
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25.01.2022 11:16 Відповісти
А це всі "смєтуни", чи ще підвезуть?
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25.01.2022 13:53 Відповісти
Во вторник, 25 января, в Киеве медики "скорой" вышли на протест с лозунгами "Мы не рабы" и "Выплатите задолженности". По их словам, им недоплачивают уже четвертый месяц.

Об этом сообщает "Апостроф".

На ул. Братиславская, 3, в 09:00 начался митинг медиков. Медперсонал больницы скорой медицинской помощи (БСП) требует выплатить им задолженность по зарплатам, а также вернуть "праздничные и ночные".

"Это основная проблема! С декабря не платят персоналу! Сегодня персонал выходит бастовать. Люди устали! Семьи персонала не доедают, люди теряют смысл работать. Держатся на том, чтоб спасать и помогать людям. Никто не застрахован от резкого ухудшения здоровья", -https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2150006871822976&id=100004410516401 сообщает один из сотрудников.
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25.01.2022 10:56 Відповісти
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25.01.2022 10:57 Відповісти
Это уже не как при Януковиче, это скорей как при Кравчуке и раннем Кучме ,Но там понятно исторический перелом был, а сейчас нет ни одной причины не платить медикам, тем более 90/ этих небольших зп в три недели тратяться в Украине на украинские в основном товары
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25.01.2022 11:15 Відповісти
а цим що не так, Зелік же сказав що з 1 січня зп мінімум 20к. правда всі будуть офіційно працювати на 0,25 ставки, але то таке, зате як гарно по ТВ звучить така переміга
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25.01.2022 11:46 Відповісти
Все ларьки на базарах были обклеены налепками ЗЕ!... Куда их подевали, полудурки?
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25.01.2022 10:57 Відповісти
Перед выборами был на базаре - так они такие довольные были и говорили , что нужно голосовать только за Зелю и ржали от счастья ...
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25.01.2022 11:25 Відповісти
обратите внимание - все претензии только к гетьманцеву. "бубочка вне подозрений"
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25.01.2022 10:58 Відповісти
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25.01.2022 10:58 Відповісти
Перед этим он был министром торговли и экономического развития той экономики,которую потом "восстанавливал" от собственного разграбления)))Этагениальна))))
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25.01.2022 11:04 Відповісти
дебилко
открой для себя чем занимался порох на должности министра экономического развития (никакой "торговли" там небыло) и в какой период времени.
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25.01.2022 11:08 Відповісти
А ЧЕМ он там занимался?
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25.01.2022 11:12 Відповісти
он занимался подготовкой Украины к евроассоциации.
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25.01.2022 11:16 Відповісти
Министр торговли занимался подготовкой к евроинтеграции?
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25.01.2022 11:18 Відповісти
А ты думал, министр торговли торгует на рынке?
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25.01.2022 11:24 Відповісти
Ок.Какие служебные обязанности у Министра торговли?Заодно и уточни,какие обязанности у председателя Рады НБУ ,Члена Политсовета СДПУ(о) и Секретаря РНБО(откуда,кстати,его с позором выгнали-потому и переметнулся потом к Яныку)
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25.01.2022 11:29 Відповісти
Бот, ты про липецкую фабрику забыл.
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25.01.2022 11:32 Відповісти
Та ты ответь хоть на то,что у тебя спросили)
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25.01.2022 11:34 Відповісти
У нищих ботов слуг нет. Иди и гугли.
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25.01.2022 11:46 Відповісти
Та ты ж так рвался в бой)))
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25.01.2022 12:27 Відповісти
а сейчас он что разграбліваєт ?
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25.01.2022 11:10 Відповісти
Сейчас уже зеленые грабят)А ему завидно и хочется повторить))
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25.01.2022 11:13 Відповісти
Пока что я вижу под ВР каких-то недоумков с идиотскими требованиями, так может в их ряды "завистливый" Порох затесался, который только и мечтает как украсть и повторить ?
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25.01.2022 11:24 Відповісти
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Поддерживаю протест!
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25.01.2022 10:59 Відповісти
Держитесь братья!
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25.01.2022 11:00 Відповісти
вы бы им дали за что подержаться, то ли за пиануно, а может за крышку рояля. Дайте им наконец подержать за галабаротьку ! Возможно, подержат и успокоятся.
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25.01.2022 11:17 Відповісти
Зеленые твари! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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25.01.2022 11:01 Відповісти
У нас сейчас моновласть в руках одного ********. Почему эти фопы не идут к нему, а пришли под раду?! Или имьицилы73% до сих пор верят, что их бубочка тут не причем?
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25.01.2022 11:01 Відповісти
ФОП- Зе лох! виграли самі себе! головне що не барига
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25.01.2022 11:03 Відповісти
Ну в нас же економікою рулить https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ Гетьманцев такий собі колишній помічник Сівковича (за даними розвідки США - агент ФСБ). За фопів я тепер спокійний
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25.01.2022 11:03 Відповісти
Чого сраки рвете? Ви ж самі і навибирали це лайно. Жеріть повною ложкою. Зедебіли!!!
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25.01.2022 11:04 Відповісти
на кордонах не доплачують 10ки мільярдів доларів, але боротися будемо з дрібними Фопами бо не дай господь хтось парфума чи носки без кассового аппарату продасть
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25.01.2022 11:06 Відповісти
Ой, как мы не хотим налоги платить.
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25.01.2022 11:09 Відповісти
Без касового апарату тяжко прослідкувати, хто ФОП, а хто мав би бути Тзов. Але є простіший і дієвіший спосіб наповнити бюджет: податки мають платити, ті хто щось має, а не ті, хто щось офіційно робить. Реєстри нерухомохого, рухомого майна і банки вам в поміч. Але ж хто пиляє гілку на якій краде.
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25.01.2022 11:11 Відповісти
Это как раз подход зелебобиков, который привёл к тому, к чему привёл. Вы перечитайте, что вы написали. "налоги должны платить кто-то, только не я. пусть олигархи платят, а я ЗП в конвертике рабочим выдам".
В нормальных странах налоги должны платить все.
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25.01.2022 11:15 Відповісти
Правильно! Поддерживаю! У нас перед Законом все равны. Значит и налоги должны платить все.И мы покажем всем!
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25.01.2022 11:21 Відповісти
Фопи хай, собі платять податки як є, касові також не перешкода. Я про податки на нерухомість. І я плачу ЄСВ за своїх найманих, правда отримують вони також десь в районі 500грн/ день, на жаль. Хотів би платити більше, але оренда і енергоносії зїдають левову частку доходів...
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25.01.2022 11:22 Відповісти
Так есть жеж налог на недвижимость.
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25.01.2022 11:29 Відповісти
у меня тоже сейчас доход 500 гр день и есв плачу с патентом и аренду с охраной и мне рро неповредит правильно ?
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25.01.2022 11:34 Відповісти
чепуха, и вранье

в развитых странах налоги платят не все, а только от определенного дохода в месяц
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25.01.2022 13:24 Відповісти
Та ладно
Нидерланды - трёхступенчатая система. Получаешь мало - платишь маленький налог, получаешь больше определённого порога - всё что выше идёт по другому проценту и так далее. Но платят ВСЕ! Даже школьники, которые в супермаркете пару часов в неделю подрабатывают.
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25.01.2022 13:30 Відповісти
не смешите меня своими познаниями.
в голландии школьков приучают к основам торговой коммуникации на регулярных базарчиках-распродажах ненужных в доме вещей.
никаких налогов они не платят.
в польше доход ниже ок 3 500 гр в месяц налогом не облагается
итд
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25.01.2022 13:35 Відповісти
Ыыы, это вы мне будете рассказывать про налогообложение в НЛ и к чему тут приучают школьников?
Вот если интересно, как это работает (на русском):

Минимальный подоходный налог установлен для граждан, которые получают менее 19 982 евро годового дохода. В этом случае ставка составляет 8,9% от общей суммы облагаемого дохода.
Получатели дохода в размере от 19 982 до 33 791 евро будут платить подоходный налог в размере 13,5%. При этом и в первом, и во втором случаях дополнительно необходимо уплатить в бюджет социальные платежи в размере 27,65% от суммы дохода.
Налоговая ставка по платежам с дохода физических лиц в размере 40,8% установлена для тех субъектов, которые обладают доходом от 33 791 до 67 072 евро. Если же верхняя граница для этой категории превышена, то общая сумма подоходного налога будет составлять 52 процента.

Или если хотите лопатить первоисточник: https://www.belastingdienst.nl

Про Польшу не знал, хотя ИМХО 3,5к грн в месяц - это не доход. Даже для Польши.
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25.01.2022 13:50 Відповісти
И по поводу регулярных базарчиков сраспродаж. К вашему сведению они тут проходят 1(один) раз в году. На день рожденья короля (кёнингс даг). Повелось это исторически. Когда-то давно это был день королевы, потому, что король женился на какой-то простолюдинке или что-то типа того. Народ начал бузить, что как он мог. И чтоб поднять популярность королевы, был издан указ, по которому в день её рождения разрешалось торговать без уплаты налогов. И так эта традиция и закрепилась, что все в этот день вытягивают свой хлам на продажу. Правда из-за ковида это последние два года запрещено.

Вот тут подробности: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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25.01.2022 14:00 Відповісти
голландия не совсем мне чужая, я знаю это.
но как факт, - налог не платится
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25.01.2022 14:04 Відповісти
Насколько я знаю - никаких неоплачиваемых минимумов в НЛ нет. Платят все, просто те у кого до 19к в год - налог минимальный. 9% - это не сильно заметно на общем фоне. 50% гораздо заметней . Кроме того, физически платит не работник, а работодатель с его бабла. Работник просто получает свои деньги на карточку и может и не знать сколько там списало.
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25.01.2022 14:09 Відповісти
да, в НЛ очевидно, нет
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25.01.2022 14:13 Відповісти
проблема в том, что нельзя напрямую сравнивать Украину и развитые страны.
для развития бизнеса (и доходов) нужно немало факторов.
качество человеческого капитала
судебная система справедливая
развитая инфраструктура
стабильная налоговая система
итд

если говорить о том, что надо для роста в Украине, то это не то-же , что в Голландии.
Украина
человеческий капитал - еще далеко до развитых, образование, социальные практики и опыт, жесткая стесненность в возможностях в глубинке итд по ставн с развитыми странами
инфраструктура - ни к черту
судебная система ....
итд
я уже не говорю, что ндс на продукты в европе 5-9%, а в Украине, как на все остальное - это тоже, доп налог на по сути нищету.

потому для старта Украине надо "подогнать" человеческий капитал, это делается вовлечением в бизнес, экономическую жизнь, образованием,
Потому налоги надо делать мягкими, что бы могли стартовать максимально широкие массы.
Дать наростить жир-капитал, а потом можно и поднимать.

Богатство человека = уровень его экономических умений, и их надо выкармливать.
Богатый человек более социально ответственный и грамотный (не говорим о ворье с бюджета), т.е. не говорим о тех, кто не сознает богатство, а его "пересовыват", не увеличивая общее богатство страны.
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25.01.2022 14:32 Відповісти
"Человеческий капитал" себе Зелю выбрал в ***********. И вон бегает бунтует чтоб налоги платили не они, а Порошенко.
А так да, это всё бесспорно.
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25.01.2022 16:54 Відповісти
Может вы можете пример привести, где из развитых стран не платят налоги? Я мож туда перееду . Не, серьёзно. Где такое есть?
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25.01.2022 13:34 Відповісти
пару привел, сами не ленитесь разобраться в предмете
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25.01.2022 13:37 Відповісти
в германии доход ниже 800 евро не облагается налогом
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25.01.2022 13:43 Відповісти
Википедия говорит - 1000, но это в год. 83 евро в месяц... думаю даже школьники в супермаркете за пару часов в неделю зарабатывают там больше.
Но фактически - да, вы правы.
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25.01.2022 13:54 Відповісти
ну и в GB не облагается ниже ок 900 фунтов
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25.01.2022 13:59 Відповісти
базовый необлагаемый все-таки ок 800 в месяц
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25.01.2022 14:05 Відповісти
Тю, так почти все ФОПы сами голосовали за нашего самого любимого ВАЗ, а теперь возмущаются
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25.01.2022 11:11 Відповісти
от цей порошенко падло. Все сере і сере нашому найвеличнішому кормільцу. Треба срочно посадить, то і всі протести закінчаться, бо всіх їх стопудово фінансує порошонко, ну ше може ахметка трохи підфінансовує, бо він ше той жлобяра. А всі активи порошенка передати в руки справжнього хазяйсвініка ігоря валєріча.
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25.01.2022 11:15 Відповісти
Не только И.В там еще и москалики от бизнеса толпятся за ермаками шефирами.
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25.01.2022 11:18 Відповісти
У фоповцев баннера подороже, и организовано посолиднее ,чем у антиваксеров.
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25.01.2022 11:17 Відповісти
антивакси просто довбойби московськопатріахрхатні, їм на а4 розрукували у файлик запхали і вони раді наче дочекались другого пришестя
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25.01.2022 12:03 Відповісти
Сц...ко патріоти! Спочатку голосували проти людини яка здатна була дати гідну відсіч ворогу. Зараз, коли війска кацапів біля кордонів вийшли проти касових апаратів. Але винні у всьому порохоботи бо не виходять їх *********...
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25.01.2022 11:19 Відповісти
Як я зрозумів, це нарешті смєтуни об'явилися! Дивує тільки, що не на колінах.
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25.01.2022 11:33 Відповісти
Налоги должны платить все,всё остальное от лукавого.
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25.01.2022 11:48 Відповісти
чепуха, и вранье

в развитых странах налоги платят не все, а только от определенного дохода в месяц
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25.01.2022 13:25 Відповісти
Так то в развитых странах.
И как у нас можно узнать о ваших доходах?С ваших слов?
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25.01.2022 15:46 Відповісти
именно со слов и начиналось все в свое время, в восточной европе, например, лет 30 назад
декларацию заполнил и выслал почтой
а вы как думали?
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25.01.2022 15:52 Відповісти
Вы теоретик?Сколько у них миллиардеров и миллионеров?
В каждой стране налоги взымаются по разному,но все деньги учтены и при несоответствии вас распотрошат.

У нас.Приходит селянка сдавать отчёт.
18 коров и около 40 овец.
Овец она продавала только рождённых ( по весу),а коровы у неё за 6 месяцев дали 15 центнеров молока.
Это не с чьих-то слов,личное наблюдение.

Дело-то не в селянке конкретно,а в том,что все у нас сдают такие отчёты.
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25.01.2022 17:01 Відповісти
что бы вы знали.
во многих странах такие голодранцы, которые держат несколько коров нихрена вообще не платят, кроме фиксированного налога небольшого.
и социальный налог у селян треть обычного.

и именно потому и молоко у них покупаем.
за валюту.
в том числе за юани, сухое
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25.01.2022 17:11 Відповісти
"Налоги должны платить все" - вы написали

еще раз - это неправда, в мире не так это работает
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25.01.2022 15:57 Відповісти
Це питання вам краще поставити Коломойському, Фірташу, Ахметову, Новинському і іншим олігархам/ депутатам/ держслужбовцям/ суддям.
Зможете у них спитати так щоб у колінах не заслабло ?
А залазити у кишеню до таксистів і дрібним підприємцям багато хоробрості не треба.
Одна Коломойша тільки не доплачує в бюджет міліони, а разом зі всіма олігархами там
суми міліардні набігають.
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25.01.2022 19:26 Відповісти
Так это они виноваты,что хотят зарабатывать больше и не платить налоги?Так хотят все ,все так и делают,потом оказывается у нас нет ни пенсий,ни вооружения,никуя и не имеет значения кто ты таксист или Коломойский с Ахметовым.Государство позволяет им не платить,вот с государства и надо спрашивать,со всех бывших и нынешних депутатов,президентов и госчиновников.
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25.01.2022 20:06 Відповісти
Тоб то ви вважаєте що і таксист і Ахметов це однакові фінансові фігури ? Цікаво - чому в такому випадку податки питають тільки з таксиста, а Ахметову пробачають.
Виходить це держава винна що Ахметов і Коломойша граблять саму державу, винна держава, а не
Коломойша. Дуже цікава логіка. Це держава вивела 5 млрд. доларів з Привату, чи Коломойша вкрала грощі українців, виводячи їх в офшори ? )
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25.01.2022 21:14 Відповісти
Конечно государство,если государство не может себя защитить имея столько для этого полномочий и структур,то кто виновен.
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25.01.2022 21:41 Відповісти
То б то ти захищаєш Коломойшу і те що він вкрав у України 5 млрд $
Правільной дорогой ідьош товаріщ
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Я тут большей мерой защищаю позицию государства.Налоги должны платить все.
О Коломойском,forbes оценивает состояние Коломойского в 1.8 миллиарда долларов.
Может вы знаете где он прячет деньги?
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26.01.2022 12:25 Відповісти
Где що хто пряче хай займається НАБУ, тут питання по оподаткуванню, Коломойша з олігархами уникають опадуткування, а звичайні ФОПівці повинні за все відповідати. Коли платити буде і крупний бізнес у першу чергу, тоді хай і питають з малого бізнеса, а доти це просто маячня Зе влади.
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26.01.2022 20:20 Відповісти
Коломойша з олігархами уникають опадуткування,
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы то откуда это знаете?
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26.01.2022 20:39 Відповісти
Адвокатом Коломойщі підробляєш?
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26.01.2022 20:46 Відповісти
А ты чем подробляешь?
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26.01.2022 20:50 Відповісти
Неспростоване питання само за себе каже.
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26.01.2022 20:55 Відповісти
Гетьманцев - вірний учень Азарова. І найкращий також.
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25.01.2022 11:57 Відповісти
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25.01.2022 12:15 Відповісти
Ану, нагадайте, сивочолий голосував за відтермінування??? Ні! Він такий самий як зе! Підприємці не проти порядку, ми проти рдраконівських штрафів. Фіскалізація робиться таким чином аби не захистити права споживача а задушити підприємництво. Чим більше тут втішаються порохоботи, тим менше в них шансів на наступних виборах. Особисто, для мене ті хто голосував за ці закони як політики вмерли, не віддам жодного голосу своєї родини.
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25.01.2022 12:41 Відповісти
О как. Теперь порохоботы и в том шо вы зебилы виноваты?
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25.01.2022 12:52 Відповісти
У нас в городе малый бизнес фактически убит. Результат: только за 2021г. число вакансий уменьшилось в 4 раза. Работы в городе фактически нет. Хотя в 2018г. было полно работы и вакансий, не хватало работников, так как многие уехали в Польшу. Это наглядный результат деятельности Зеленского и его банды.
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Зеленые дебилы оказались просто уникальны, чего не коснутся все в дерьмо превращается.
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25.01.2022 13:46 Відповісти
Малий бізнес вбивають у всьому світі, олігархам, великому бізнесу держави світу допамагають -
Це факт. Така соціалістична тенденція еліти
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25.01.2022 19:17 Відповісти
 
 