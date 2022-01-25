Мітинг SaveФОП під Радою: "Вбивці малого бізнесу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, під будівлею українського парламенту відбувається мітинг ФОПів. Вулицю Грушевсього перекрили правоохоронці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Протестувальники вимагають прийняття законопроєктів 5866, 5866-1 (Проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців та підвищення прозорості їхньої діяльності). Крім того, вони наполягають на своренні нормальних умов для бізнесу.

За даними нашого кореспондента, наразі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями не спостерігається.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук