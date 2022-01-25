Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського. ФОТОрепортаж

Вулиця Грушевсього біля Верховної Ради перекрита правоохоронцями. Навпроти будівлі ВР встановили сцену.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Тут сьогодні відбувається мітинг ФОПівців, які вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 (Проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців та підвищення прозорості їх діяльності).

Організатори заходу стверджують, що правоохоронці перешкоджають пересуванню мітингувальників і нагадують, що ті давали присягу не владі, а українському народові.

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