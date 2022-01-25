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Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського. ФОТОрепортаж

Вулиця Грушевсього біля Верховної Ради перекрита правоохоронцями. Навпроти будівлі ВР встановили сцену.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Тут сьогодні відбувається мітинг ФОПівців, які вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 (Проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців та підвищення прозорості їх діяльності).

Організатори заходу стверджують, що правоохоронці перешкоджають пересуванню мітингувальників і нагадують, що ті давали присягу не владі, а українському народові.

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Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 01
Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 02
Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 03
Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 04
Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 05
Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 06
Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського 07

Автор: 

ВР (15022) мітинг (755) Національна гвардія (1564) ФОП (157)


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Топ коментарі
+40
Так фопы за преЗЕдента и голосовали, а теперь не хотят скумбрию по 8 грн?...Совсем обнаглели...
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25.01.2022 09:05
+33
А что не устраивает этих адептов секты ЗЭ?😁😁
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25.01.2022 09:05
+22
Ну, обіцяв їм кінець епохи бідності, зарплату 4000 євро і шашлики.
В результаті отримали відосіки Осла з шашликів.
Навіть понюхати їм не дав.
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25.01.2022 09:11
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І зробив із нього канхфету Рошен на Ліпецкой хфабрікє!
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25.01.2022 10:42 Відповісти
Сказочний дов...б, тобто ти, дурбецало, зараз заявляєш що якщо не зробите по нашому ми за вас не проголосуємо і своїм робітникам скажемо не голосувати?! Цікаво, за кого та голосувало 2 роки тому????!
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25.01.2022 10:39 Відповісти
🤣 Жаль вас, з "на західної України". Ну нічєво, крєпітєсь.
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25.01.2022 10:35 Відповісти
Когда Вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребёнок чиновника, которому не хватает на Бентли и кокаин.
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25.01.2022 10:40 Відповісти
Шо за кончені тут пишуть, що ФОПи голосували за зеленського?
Реальні неадеквати? Як це можна відслідкувати?

Походу таку інфу закидують саме скоти з банкової, які вже всіх задовбали своїми поборами.
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25.01.2022 10:41 Відповісти
Не знаю у кого як, а деякі мої так звані "знайоьмі" ФОП-и таки голосували за галабаротьку. Вже мажуть на хліб та ще не нажерлися, хочуть ще, скумбрії їм замало, одним словом покидьки.
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25.01.2022 10:50 Відповісти
****, як не хочеться податки платити... Перед цим не хотілося за євробляхи сплачувати... Звикли до халяви. Без того щоб на@бати, вкрасти і т.д. жити просто не можуть.
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25.01.2022 10:42 Відповісти
а если вас которые пашут на предприятиях бени пети или ахметки и не являются фопопами завтра раком поставят ? вы же там первые под радой с транспарантами скулить начнете .
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25.01.2022 10:42 Відповісти
это точно ФОПы вышли?))

моя мама ФОП по 1 списку, ей такое и в голову не приходит!
а вот все крупные торговые сети-супермаркеты, которые проводят выручку через ФОПы и уклоняются от налогообложения реального - могут это все организовать! ну и я знаю есть ФОПы, которые 1 список, а у них обороты оооочень приличные, на шмотках, например, но платят они налогов 3 копейки! реформа нужна! нужно платить честные налоги, а так мы хотим чтобы что то создавалось, но налоги никто платить не хочет!
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25.01.2022 10:45 Відповісти
твоя мама невыйдет если она на рынке с раскладушки торгует без реализаторов всем остальным рро
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25.01.2022 10:49 Відповісти
она торгует сладостями в своем киоске, на рынке. без нанятых работников
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25.01.2022 10:51 Відповісти
киоск-это маф сладости это сертификация и сан книжка и совсем другой квэд там по любому будет рро если твоя мама непорешала пишешь о чем понинания ни малейшего не имеешь
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25.01.2022 10:56 Відповісти
точно не скажу, но санкнижка есть, это факт, а вот по сертификации не знаю... и это не МАФ вроде бы. И РРО не будет у 1 списка на сколько я понимаю.
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25.01.2022 10:57 Відповісти
https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/komu-nuzhen-kassovyy-apparat-rro-prro-v-2022-2023-g#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20128-IX%20%D0%B8,%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80. https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/komu-nuzhen-kassovyy-apparat-rro-prro-v-2022-2023-g#:~:text=Согласно%20Законам%20128-IX%20и,картами%2C%20жетонами%20и%20пр. .
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25.01.2022 10:59 Відповісти
по твоей ссылке твоя мама в 1-м пункте с рро в обнимку !
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25.01.2022 11:02 Відповісти
читай внимательнее, именно ее это и не коснется! да там у них торговля такая... ну имеет она там в месяц около 10-12 тыс грн чистыми((
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25.01.2022 11:33 Відповісти
РРО кроме 1 списка нужно вводить! а иначе это все тупо уклонение от реального налогообложения! там еще много умников с оборотами по 5 лямов в мес, но работают по 1 списку!
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25.01.2022 11:00 Відповісти
а ну поделись на чем можно 5 лямов в месяц делать так я сразу масштабируюсь
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25.01.2022 11:05 Відповісти
я про выручку а не про прибыль
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25.01.2022 11:32 Відповісти
ну пусть будет выручка
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25.01.2022 11:39 Відповісти
да очень много магазинов со шмотьем имеют такой оборот. не говорю уже если шубы/меха...
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25.01.2022 11:42 Відповісти
рро конечно напряжно... но! в Европе и США к примеру нет такого теневого, как у нас... и без рро это не убрать! посмотрите на ВВП у нас на душу и в той же беларуси, или Латвии... как может у нас быть меньше??? Это же нонсенс!!!
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25.01.2022 10:52 Відповісти
Как они радостно повизгивали когда выбрали ЗЕкловуна и выгнали баригу Порошенко который им жить не давал. Прям один перед другим выхвалялись на своих базарах какие они молодцы как прогнали баригу, и как теперь заживут с простым криварожским парнем. ЧТо ЗЕскот зажили? ЧТо опять ноете??..кто теперь вам жить не даёт??
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25.01.2022 10:47 Відповісти
А коли ті базарники платили податки?
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25.01.2022 11:20 Відповісти
Проблема ФОП-ов это проблема совкового мышления в первую очередь. Для всех они по прежнему спекулянты. Согласитесь.
Поэтому те люди, которые представляют государство - депутаты, налоговая так и относится к "спекулянтам". Ни малейшей пощады. РРО и бешеные штрафы им, они же спекулянты проклятые.
С технической точки зрения проблемы ФОПов мало кого интересуют по той же причине. Нет ни анализа ситуации, ни каких то перспектив, ничего. Чуть что, виноваты ФОП. А то что систему единого податка использовали для уклонения от уплаты налогов, так это другая история, не все же фопы в этом участвовали. А их всех под одну гребёнку. Да и рынок рро монополизирован, кому то это нужно было?
Короче говоря, как и всегда, у нас государство пытается доить самых активных и самых незащищённых граждан, ничего не давая взамен.
Согласитесь, не каждому хочется быть дойной коровой, которую потом отправят на убой.
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25.01.2022 13:39 Відповісти
Власть серьезно обгадилась!
Протестующих в 10 раз меньше, чем полиции.
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25.01.2022 13:46 Відповісти
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