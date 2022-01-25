Під Радою мітингують ФОПи. Правоохоронці перекрили вул.Грушевського. ФОТОрепортаж
Вулиця Грушевсього біля Верховної Ради перекрита правоохоронцями. Навпроти будівлі ВР встановили сцену.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Тут сьогодні відбувається мітинг ФОПівців, які вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 (Проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо створення умов для розвитку фізичних осіб - підприємців та підвищення прозорості їх діяльності).
Організатори заходу стверджують, що правоохоронці перешкоджають пересуванню мітингувальників і нагадують, що ті давали присягу не владі, а українському народові.
Топ коментарі
+40 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.01.2022 09:05 Посилання
+33 Олег Васильевич #406741
показати весь коментар25.01.2022 09:05 Посилання
+22 aleks kyb
показати весь коментар25.01.2022 09:11 Посилання
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Реальні неадеквати? Як це можна відслідкувати?
Походу таку інфу закидують саме скоти з банкової, які вже всіх задовбали своїми поборами.
моя мама ФОП по 1 списку, ей такое и в голову не приходит!
а вот все крупные торговые сети-супермаркеты, которые проводят выручку через ФОПы и уклоняются от налогообложения реального - могут это все организовать! ну и я знаю есть ФОПы, которые 1 список, а у них обороты оооочень приличные, на шмотках, например, но платят они налогов 3 копейки! реформа нужна! нужно платить честные налоги, а так мы хотим чтобы что то создавалось, но налоги никто платить не хочет!
Поэтому те люди, которые представляют государство - депутаты, налоговая так и относится к "спекулянтам". Ни малейшей пощады. РРО и бешеные штрафы им, они же спекулянты проклятые.
С технической точки зрения проблемы ФОПов мало кого интересуют по той же причине. Нет ни анализа ситуации, ни каких то перспектив, ничего. Чуть что, виноваты ФОП. А то что систему единого податка использовали для уклонения от уплаты налогов, так это другая история, не все же фопы в этом участвовали. А их всех под одну гребёнку. Да и рынок рро монополизирован, кому то это нужно было?
Короче говоря, как и всегда, у нас государство пытается доить самых активных и самых незащищённых граждан, ничего не давая взамен.
Согласитесь, не каждому хочется быть дойной коровой, которую потом отправят на убой.
Протестующих в 10 раз меньше, чем полиции.