Підприємцям надали можливість подавати річну декларацію у додатку "Дія". ВIДЕО

Фізичні особи - підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію у мобільному додатку "Дія".

Щоб подати декларацію, підприємцям-єдинникам 1 та 2 груп потрібно у додатку "Дія" обрати Послуги - Податки ФОП – Декларації, ввести суму доходу за рік та контактні дані.

"Дія" заповнить дані про єдиний податок та ЄСВ, за необхідності їх можна відредагувати.

Підприємцю залишиться лише підписати декларацію за допомогою сервісу "Дія. Підпис".

Підприємцям 3 групи єдиного податку після вибору розділу "Декларації" слід внести суму доходу за 4 квартал: "Дія" запросить дані декларації за три попередні квартали до ДФС та "підтягне" суму доходу за 9 місяців.

Сума податку до сплати розраховується автоматично, як і дані про Єдиний соціальний внесок. Так само, як і у випадку з єдинниками 1-2 груп, дані та суми у декларації можна редагувати, а наприкінці - підписати декларацію "Дія.Підписом", уточнює Дзеркало тижня.

