Підприємцям надали можливість подавати річну декларацію у додатку "Дія". ВIДЕО
Фізичні особи - підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію у мобільному додатку "Дія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Дії".
Щоб подати декларацію, підприємцям-єдинникам 1 та 2 груп потрібно у додатку "Дія" обрати Послуги - Податки ФОП – Декларації, ввести суму доходу за рік та контактні дані.
"Дія" заповнить дані про єдиний податок та ЄСВ, за необхідності їх можна відредагувати.
Підприємцю залишиться лише підписати декларацію за допомогою сервісу "Дія. Підпис".
Підприємцям 3 групи єдиного податку після вибору розділу "Декларації" слід внести суму доходу за 4 квартал: "Дія" запросить дані декларації за три попередні квартали до ДФС та "підтягне" суму доходу за 9 місяців.
Сума податку до сплати розраховується автоматично, як і дані про Єдиний соціальний внесок. Так само, як і у випадку з єдинниками 1-2 груп, дані та суми у декларації можна редагувати, а наприкінці - підписати декларацію "Дія.Підписом", уточнює Дзеркало тижня.
Теперь и доходы граждан жулики смогут смотреть. Очень удобно.
если они используются там вообще для входа))
Вони їздять без розпізнавальних знаків та проблискових маячків. Патрульні поліцейські вдягнуті у форму.
Такі автомобілі курсують трасами та виявляють порушників, і лише тоді можуть увімкнути мигалки.
На підтвердження правдивості своїх слів FreeCivilian виставив кілька файлів різного розміру: емейли, ІПН, номери телефонів, дані паспортів та банківських карток, а також фото документів українців. Крім того, є закрита інформація державного підприємства «Дія» та всі файли структури порталу «Дія».
https://dou.ua/lenta/news/diia-data-leak-2022/
***************************************
Так і є. Просять за все про все - 15.000 $
а карты туда вместе с остальными документами подтягиваются
ослиная тысяча - виртуалка от монобанка
Точно так же работают и ИД провайдеры типа гугла и фб. Если вы вошли где-то через гугл учётку это же не значит, что сервис получает доступ к вашей почте.
Серйозно? А дампи від «Е-малятко/Дія» звідки тоді взялися?
Але це ж людям далеким від технологій чи науки не пояснити. В особливості коли в змі працює хмара різних ботмереж що ведуть діалог між собою та лайкають один одного, мереж які методами ботів - різними примітивними маніпуляціями, емоціями та відсутністю логіки легко переконують простих людей в тому що розпятий мальчик в трусиках це правда.
Розберіться хоч трохи в комп'ютерах та не позортесь.
Лишь бы бабло списать...