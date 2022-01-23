УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10532 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 317 31

Підприємцям надали можливість подавати річну декларацію у додатку "Дія". ВIДЕО

Фізичні особи - підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію у мобільному додатку "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Дії".

Щоб подати декларацію, підприємцям-єдинникам 1 та 2 груп потрібно у додатку "Дія" обрати Послуги - Податки ФОП – Декларації, ввести суму доходу за рік та контактні дані.

"Дія" заповнить дані про єдиний податок та ЄСВ, за необхідності їх можна відредагувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з'явиться послуга "єЗахист", - Федоров

Підприємцю залишиться лише підписати декларацію за допомогою сервісу "Дія. Підпис".

Підприємцям 3 групи єдиного податку після вибору розділу "Декларації" слід внести суму доходу за 4 квартал: "Дія" запросить дані декларації за три попередні квартали до ДФС та "підтягне" суму доходу за 9 місяців.

Сума податку до сплати розраховується автоматично, як і дані про Єдиний соціальний внесок. Так само, як і у випадку з єдинниками 1-2 груп, дані та суми у декларації можна редагувати, а наприкінці - підписати декларацію "Дія.Підписом", уточнює Дзеркало тижня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Достатньо лише кліпнути очима": Мінцифри оновило "Дія.Підпис". ВIДЕО

Автор: 

декларація (1453) Дія (1172) ФОП (167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
23.01.2022 00:46 Відповісти
+8
Здорово.

Теперь и доходы граждан жулики смогут смотреть. Очень удобно.
показати весь коментар
23.01.2022 00:43 Відповісти
+7
Не встановлював і не збираюся.
показати весь коментар
23.01.2022 08:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попробуем. Как раз время подходит.
показати весь коментар
23.01.2022 00:34 Відповісти
Гуд, гуд Вальдемар.
показати весь коментар
23.01.2022 00:41 Відповісти
Здорово.

Теперь и доходы граждан жулики смогут смотреть. Очень удобно.
показати весь коментар
23.01.2022 00:43 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 00:46 Відповісти
Там (DarkNet) на продаж виставлено понад 30 гігабайтів персональних даних мільйонів українців. Дані датовані груднем 2021 року.
показати весь коментар
23.01.2022 01:10 Відповісти
Додано:
показати весь коментар
23.01.2022 02:07 Відповісти
да враньё это
показати весь коментар
24.01.2022 10:29 Відповісти
Они и здесь на форуме Цензора доказывают абсолютно то-же самое.




показати весь коментар
23.01.2022 01:37 Відповісти
Як варіант - Вийти з додатку "Дія", завантажити його заново і змінити там усі паролі.
показати весь коментар
23.01.2022 01:41 Відповісти
и это вернет украденные базы данных обратно?
показати весь коментар
23.01.2022 09:16 Відповісти
Звичайно, що - ні. Цей варіант (змінити паролі) для іншого.
показати весь коментар
23.01.2022 10:12 Відповісти
для чего же? как твой пароль помешает залезть в дию, если ее взломали совершенно по другому? икому вообще твой парольнужен?
показати весь коментар
23.01.2022 10:14 Відповісти
Даже получив базу - пароли они вряд ли получат. В противном случае разработчики Дії вообще клинические идиоты, если хранят пароли не в виде хешей. А вот токены сессий (Token-based) - может быть. Так что перелог лишним не будет.
показати весь коментар
23.01.2022 11:21 Відповісти
можно и по хэш таблицам вычислять пароли.
если они используются там вообще для входа))
показати весь коментар
24.01.2022 10:33 Відповісти
На дорогах України патрулюватиме «секретна» поліція.

Вони їздять без розпізнавальних знаків та проблискових маячків. Патрульні поліцейські вдягнуті у форму.

Такі автомобілі курсують трасами та виявляють порушників, і лише тоді можуть увімкнути мигалки.
показати весь коментар
23.01.2022 00:46 Відповісти
У мережі з'явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних двох мільйонів українців, що зберігались сервісом «Дія». Вартість даних - $ 15 000, продавець - користувач під ніком FreeCivilian.

На підтвердження правдивості своїх слів FreeCivilian виставив кілька файлів різного розміру: емейли, ІПН, номери телефонів, дані паспортів та банківських карток, а також фото документів українців. Крім того, є закрита інформація державного підприємства «Дія» та всі файли структури порталу «Дія».

https://dou.ua/lenta/news/diia-data-leak-2022/
показати весь коментар
23.01.2022 00:48 Відповісти
"Вартість даних - $ 15 000"
***************************************
Так і є. Просять за все про все - 15.000 $
показати весь коментар
23.01.2022 01:16 Відповісти
А хіба в Дії є банківські картки? Тільки може на ковідну тисячу.
показати весь коментар
23.01.2022 12:53 Відповісти
та ты шо? серьезно? а идентификация не через IDBank происходит?
а карты туда вместе с остальными документами подтягиваются
ослиная тысяча - виртуалка от монобанка
показати весь коментар
23.01.2022 13:29 Відповісти
ну bankid работает только как id провайдер. Тоесть, дия говорт - есть юзер с таким инн(номером телефона или ещё чем, не суть), он говорит, что вы можете подтвердить, что это он. БанкИД отвечает, да, это он и передаёт ответ на редирект. Всё! К аккаунтам это никакого отношения не имеет. По сути просто выполняет аутентификацию.
Точно так же работают и ИД провайдеры типа гугла и фб. Если вы вошли где-то через гугл учётку это же не значит, что сервис получает доступ к вашей почте.
показати весь коментар
24.01.2022 12:44 Відповісти
Немає. А все тому що це перекомпільована база привата. Зліпили з усього що було у вільному доступі то висрали, а зараз зрадофіли з цим носяться. Хоча якщо почитаєте там коментарі то дізнаєтесь що це вже не перший вкид і пару попередніх ніхто не купив, бо легко перевірили викладені частини даних та зачмирили ті бази як такі що зібрані із загальнодоступних даних та старих баз.
показати весь коментар
23.01.2022 16:01 Відповісти
- "даних та старих баз."
Серйозно? А дампи від «Е-малятко/Дія» звідки тоді взялися?
показати весь коментар
24.01.2022 00:27 Відповісти
"дампи від «Е-малятко/Дія» звідки тоді взялися" - а де їх можна побачити? Їх немає ніде. Є якісь огризки. Самий найбільший послухах містить 6200 записів даних Є-малятко. Але особисто мені він не попадався на аналіз часу не було та й інше показало себе не дуже. Як на мене це ніфіга не дані які можна було б теоретично отримати взламавши її. Це більше похоже на імітацію зливу. Коли ворожа країна за допомогою скомпрометованих пристроїв де стоять різні яндекси збирає дані таких користувачів, +зливи отримані завдяки прямій крадіжці-покупці із реєстрів держави банків частини даних і т.п.. Тому що якщо б хакери реально отримали б доступ, то вони його б не використали так жалюгідно. Стільки всього можна було б зробити чи так збагатитись, а отримали виставу ціною можливого прибутку в 15к зелених президентів.

Але це ж людям далеким від технологій чи науки не пояснити. В особливості коли в змі працює хмара різних ботмереж що ведуть діалог між собою та лайкають один одного, мереж які методами ботів - різними примітивними маніпуляціями, емоціями та відсутністю логіки легко переконують простих людей в тому що розпятий мальчик в трусиках це правда.
показати весь коментар
25.01.2022 19:52 Відповісти
Не встановлював і не збираюся.
показати весь коментар
23.01.2022 08:56 Відповісти
а кому оно теперь надо? фопы многие закрылись и в этом году процентов 70 ещё закроются
показати весь коментар
23.01.2022 12:41 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 15:00 Відповісти
Ахаха. Комп'ютерний збій. Що ще можна було висрати. Картинка більше підходить до в мене були всі документи із туалетного паперу, а потім стався пожар. Згоріло все. Грошей відновити документи немає, в паперовому архіві захотіли взятку, а потім виявилось що взятку дав хтось інший земля вже не моя ось і все.

Розберіться хоч трохи в комп'ютерах та не позортесь.
показати весь коментар
23.01.2022 16:05 Відповісти
Господи, какое серьезное! Целеустремленный, расслабься! С юмором туго? Вы ж клоуна выбрали под девизом - "хоть посмеемся"
показати весь коментар
24.01.2022 12:43 Відповісти
А на ху-ху это в дии, если у всех ФОПов эл.кабинет в налоговой??????
Лишь бы бабло списать...
показати весь коментар
24.01.2022 00:18 Відповісти
тоже не понял нафига оно) такс.гов.уа и вперед
показати весь коментар
24.01.2022 10:30 Відповісти
 
 