31

Предпринимателям предоставили возможность подавать годовую декларацию в приложении "Дія". ВИДЕО

Физические лица-предприниматели 1-3 групп могут подать годовую декларацию в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  фейсбук-страницу "Дії".

Чтобы подать декларацию, предпринимателям-единщикам 1 и 2 групп нужно в приложении "Дія" выбрать раздел "Услуги" - "Налоги ФЛП" – "Декларации", ввести сумму дохода за год и контактные данные.

"Дія" заполнит данные о едином налоге и ЕСВ, при необходимости их можно отредактировать.

Читайте также: У "Дії" появится услуга "еЗащита", - Федоров

Предпринимателю останется только подписать декларацию с помощью сервиса "Дія. Підпис".

Предпринимателям 3 группы единого налога после выбора раздела "Декларации" следует внести сумму дохода за 4 квартал: "Дія" запросит данные декларации за три предыдущих квартала в ДФС и "подтянет" сумму дохода за 9 месяцев.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные о едином социальном взносе. Так же, как и в случае с единщиками 1-2 групп, данные и суммы в декларации можно редактировать, а в конце - подписать декларацию "Дія.Підписом", уточняет Зеркало недели.

Смотрите также: "Достаточно только моргнуть глазами": Минцифры обновило "Дія.Підпис". ВИДЕО

+12
23.01.2022 00:46
+8
Здорово.

Теперь и доходы граждан жулики смогут смотреть. Очень удобно.
23.01.2022 00:43
+7
Не встановлював і не збираюся.
23.01.2022 08:56
Попробуем. Как раз время подходит.
23.01.2022 00:34
Гуд, гуд Вальдемар.
23.01.2022 00:41
Здорово.

Теперь и доходы граждан жулики смогут смотреть. Очень удобно.
23.01.2022 00:43
23.01.2022 00:46
Там (DarkNet) на продаж виставлено понад 30 гігабайтів персональних даних мільйонів українців. Дані датовані груднем 2021 року.
23.01.2022 01:10
Додано:
23.01.2022 02:07
да враньё это
24.01.2022 10:29
Они и здесь на форуме Цензора доказывают абсолютно то-же самое.




23.01.2022 01:37
Як варіант - Вийти з додатку "Дія", завантажити його заново і змінити там усі паролі.
23.01.2022 01:41
и это вернет украденные базы данных обратно?
23.01.2022 09:16
Звичайно, що - ні. Цей варіант (змінити паролі) для іншого.
23.01.2022 10:12
для чего же? как твой пароль помешает залезть в дию, если ее взломали совершенно по другому? икому вообще твой парольнужен?
23.01.2022 10:14
Даже получив базу - пароли они вряд ли получат. В противном случае разработчики Дії вообще клинические идиоты, если хранят пароли не в виде хешей. А вот токены сессий (Token-based) - может быть. Так что перелог лишним не будет.
23.01.2022 11:21
можно и по хэш таблицам вычислять пароли.
если они используются там вообще для входа))
24.01.2022 10:33
На дорогах України патрулюватиме «секретна» поліція.

Вони їздять без розпізнавальних знаків та проблискових маячків. Патрульні поліцейські вдягнуті у форму.

Такі автомобілі курсують трасами та виявляють порушників, і лише тоді можуть увімкнути мигалки.
23.01.2022 00:46
У мережі з'явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних двох мільйонів українців, що зберігались сервісом «Дія». Вартість даних - $ 15 000, продавець - користувач під ніком FreeCivilian.

На підтвердження правдивості своїх слів FreeCivilian виставив кілька файлів різного розміру: емейли, ІПН, номери телефонів, дані паспортів та банківських карток, а також фото документів українців. Крім того, є закрита інформація державного підприємства «Дія» та всі файли структури порталу «Дія».

https://dou.ua/lenta/news/diia-data-leak-2022/
23.01.2022 00:48
"Вартість даних - $ 15 000"
***************************************
Так і є. Просять за все про все - 15.000 $
23.01.2022 01:16
А хіба в Дії є банківські картки? Тільки може на ковідну тисячу.
23.01.2022 12:53
та ты шо? серьезно? а идентификация не через IDBank происходит?
а карты туда вместе с остальными документами подтягиваются
ослиная тысяча - виртуалка от монобанка
23.01.2022 13:29
ну bankid работает только как id провайдер. Тоесть, дия говорт - есть юзер с таким инн(номером телефона или ещё чем, не суть), он говорит, что вы можете подтвердить, что это он. БанкИД отвечает, да, это он и передаёт ответ на редирект. Всё! К аккаунтам это никакого отношения не имеет. По сути просто выполняет аутентификацию.
Точно так же работают и ИД провайдеры типа гугла и фб. Если вы вошли где-то через гугл учётку это же не значит, что сервис получает доступ к вашей почте.
Точно так же работают и ИД провайдеры типа гугла и фб. Если вы вошли где-то через гугл учётку это же не значит, что сервис получает доступ к вашей почте.
24.01.2022 12:44
Немає. А все тому що це перекомпільована база привата. Зліпили з усього що було у вільному доступі то висрали, а зараз зрадофіли з цим носяться. Хоча якщо почитаєте там коментарі то дізнаєтесь що це вже не перший вкид і пару попередніх ніхто не купив, бо легко перевірили викладені частини даних та зачмирили ті бази як такі що зібрані із загальнодоступних даних та старих баз.
23.01.2022 16:01
- "даних та старих баз."
Серйозно? А дампи від «Е-малятко/Дія» звідки тоді взялися?
24.01.2022 00:27
"дампи від «Е-малятко/Дія» звідки тоді взялися" - а де їх можна побачити? Їх немає ніде. Є якісь огризки. Самий найбільший послухах містить 6200 записів даних Є-малятко. Але особисто мені він не попадався на аналіз часу не було та й інше показало себе не дуже. Як на мене це ніфіга не дані які можна було б теоретично отримати взламавши її. Це більше похоже на імітацію зливу. Коли ворожа країна за допомогою скомпрометованих пристроїв де стоять різні яндекси збирає дані таких користувачів, +зливи отримані завдяки прямій крадіжці-покупці із реєстрів держави банків частини даних і т.п.. Тому що якщо б хакери реально отримали б доступ, то вони його б не використали так жалюгідно. Стільки всього можна було б зробити чи так збагатитись, а отримали виставу ціною можливого прибутку в 15к зелених президентів.

Але це ж людям далеким від технологій чи науки не пояснити. В особливості коли в змі працює хмара різних ботмереж що ведуть діалог між собою та лайкають один одного, мереж які методами ботів - різними примітивними маніпуляціями, емоціями та відсутністю логіки легко переконують простих людей в тому що розпятий мальчик в трусиках це правда.

Але це ж людям далеким від технологій чи науки не пояснити. В особливості коли в змі працює хмара різних ботмереж що ведуть діалог між собою та лайкають один одного, мереж які методами ботів - різними примітивними маніпуляціями, емоціями та відсутністю логіки легко переконують простих людей в тому що розпятий мальчик в трусиках це правда.
25.01.2022 19:52
Не встановлював і не збираюся.
23.01.2022 08:56
а кому оно теперь надо? фопы многие закрылись и в этом году процентов 70 ещё закроются
показать весь комментарий
23.01.2022 12:41
23.01.2022 15:00
Ахаха. Комп'ютерний збій. Що ще можна було висрати. Картинка більше підходить до в мене були всі документи із туалетного паперу, а потім стався пожар. Згоріло все. Грошей відновити документи немає, в паперовому архіві захотіли взятку, а потім виявилось що взятку дав хтось інший земля вже не моя ось і все.

Розберіться хоч трохи в комп'ютерах та не позортесь.

Розберіться хоч трохи в комп'ютерах та не позортесь.
23.01.2022 16:05
Господи, какое серьезное! Целеустремленный, расслабься! С юмором туго? Вы ж клоуна выбрали под девизом - "хоть посмеемся"
24.01.2022 12:43
А на ху-ху это в дии, если у всех ФОПов эл.кабинет в налоговой??????
Лишь бы бабло списать...
Лишь бы бабло списать...
24.01.2022 00:18
тоже не понял нафига оно) такс.гов.уа и вперед
24.01.2022 10:30
 
 