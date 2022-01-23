Предпринимателям предоставили возможность подавать годовую декларацию в приложении "Дія". ВИДЕО

Физические лица-предприниматели 1-3 групп могут подать годовую декларацию в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Дії".

Чтобы подать декларацию, предпринимателям-единщикам 1 и 2 групп нужно в приложении "Дія" выбрать раздел "Услуги" - "Налоги ФЛП" – "Декларации", ввести сумму дохода за год и контактные данные.

"Дія" заполнит данные о едином налоге и ЕСВ, при необходимости их можно отредактировать.

Предпринимателю останется только подписать декларацию с помощью сервиса "Дія. Підпис".

Предпринимателям 3 группы единого налога после выбора раздела "Декларации" следует внести сумму дохода за 4 квартал: "Дія" запросит данные декларации за три предыдущих квартала в ДФС и "подтянет" сумму дохода за 9 месяцев.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные о едином социальном взносе. Так же, как и в случае с единщиками 1-2 групп, данные и суммы в декларации можно редактировать, а в конце - подписать декларацию "Дія.Підписом", уточняет Зеркало недели.

