Предпринимателям предоставили возможность подавать годовую декларацию в приложении "Дія". ВИДЕО
Физические лица-предприниматели 1-3 групп могут подать годовую декларацию в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Дії".
Чтобы подать декларацию, предпринимателям-единщикам 1 и 2 групп нужно в приложении "Дія" выбрать раздел "Услуги" - "Налоги ФЛП" – "Декларации", ввести сумму дохода за год и контактные данные.
"Дія" заполнит данные о едином налоге и ЕСВ, при необходимости их можно отредактировать.
Предпринимателю останется только подписать декларацию с помощью сервиса "Дія. Підпис".
Предпринимателям 3 группы единого налога после выбора раздела "Декларации" следует внести сумму дохода за 4 квартал: "Дія" запросит данные декларации за три предыдущих квартала в ДФС и "подтянет" сумму дохода за 9 месяцев.
Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные о едином социальном взносе. Так же, как и в случае с единщиками 1-2 групп, данные и суммы в декларации можно редактировать, а в конце - подписать декларацию "Дія.Підписом", уточняет Зеркало недели.
Теперь и доходы граждан жулики смогут смотреть. Очень удобно.
если они используются там вообще для входа))
Вони їздять без розпізнавальних знаків та проблискових маячків. Патрульні поліцейські вдягнуті у форму.
Такі автомобілі курсують трасами та виявляють порушників, і лише тоді можуть увімкнути мигалки.
На підтвердження правдивості своїх слів FreeCivilian виставив кілька файлів різного розміру: емейли, ІПН, номери телефонів, дані паспортів та банківських карток, а також фото документів українців. Крім того, є закрита інформація державного підприємства «Дія» та всі файли структури порталу «Дія».
https://dou.ua/lenta/news/diia-data-leak-2022/
***************************************
Так і є. Просять за все про все - 15.000 $
а карты туда вместе с остальными документами подтягиваются
ослиная тысяча - виртуалка от монобанка
Точно так же работают и ИД провайдеры типа гугла и фб. Если вы вошли где-то через гугл учётку это же не значит, что сервис получает доступ к вашей почте.
Серйозно? А дампи від «Е-малятко/Дія» звідки тоді взялися?
Але це ж людям далеким від технологій чи науки не пояснити. В особливості коли в змі працює хмара різних ботмереж що ведуть діалог між собою та лайкають один одного, мереж які методами ботів - різними примітивними маніпуляціями, емоціями та відсутністю логіки легко переконують простих людей в тому що розпятий мальчик в трусиках це правда.
Розберіться хоч трохи в комп'ютерах та не позортесь.
Лишь бы бабло списать...