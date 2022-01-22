РУС
У "Дії" появится услуга "еЗащита", - Федоров

У

Сначала на сервисе "еЗащита" можно будет узнать базовые правила кибербезопасности и какая информация о гражданине содержится в реестрах.

Об этом сообщил в телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Впоследствии, по словам главы ведомства, будет запуск сервиса, который будет посылать украинцам сообщения, когда чиновник проверяет их данные в реестре.

Федоров также прокомментировал информацию о якобы "сливе данных украинцев", подчеркнув, что приложение "Дія" не хранит персональные данные пользователей.

Читайте также: Россия планирует вброс фейков о "сливе" персональных данных украинцев, - Минцифры

По его словам, министерство начало работать над всеми этими случаями. "Мы блокируем такие ресурсы и находим средства инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем", – уверяет Федоров.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

Читайте также: После массированной хакерской атаки на правительственные сайты Украины Польша ввела повышенный уровень террористической угрозы в киберпространстве

реестр (331) кибербезопасность (679) Федоров Михаил (526) Минцифры (318) Дія (432)
"Дія" це чисто кацапський проект-реєстр основним розробником якого є кацап а основна організація входить до топ 10 платників податків ********** в сфері ІТ поряд з Яндекс і Мейл.ру, а це означає повний контроль ФСБ. Всі хто зареєструвався в "Дії" проклянуть той день і годину коли це зробили. Хоча це й не дивно - у нас голосують за художніх персонажів під час війни, не розуміють що "безкошовний сир лише в мишоловках" і вперто бьються мордою в скло з натужним гусавим зє-зє-зє...
22.01.2022 19:41
В тюрьму за нанесенный людям и государству непоправимый вред. Про его тупое вранье.

Из свежего треша

" ... У ніч із 13 на 14 січня https://itc.ua/news/hakeri-atakuvali-sajti-kabminu-diyi-ta-inshih-ministerstv/ сталася масштабна кібератака на урядові сайти , яка охопила 70 ресурсів та стала найпотужнішою за останні чотири роки. Зокрема постраждали офіційні сайти Міністерств закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Кабміну, а також сайт «Дія». Після цього інциденту Мінцифра https://thedigital.gov.ua/news/ofitsiyna-zayava-mintsifri-u-zvyazku-z-khakerskoyu-atakoyu-na-uryadovi-sayti виступила з офіційною заявою та https://itc.ua/news/%e2%80%8evitoku-personalnih-danih-ne-vidbulosya%e2%80%8e-oficzijna-zayava-minczifri-u-zvyazku-z-hakerskoyu-atakoyu-na-%e2%80%8ediya-ta-inshi-uryadovi-sajti-2/ запевняла , що витоку персональних даних українців з баз даних «‎Дія» не відбулося. Однак на одному з хакерських форумів з'явилася публікація, яка спростовую заяву Мінцифри.



Новий користувач форуму опублікував запис про продаж бази персональних даних громадян України. Він заявляє, що володіє базами даних кількох державних відомств. Першою він виставив на продаж базу даних сервісу diia.gov.ua. Вона містить відомості про ПІБ, адресу електронної пошти, дату народження, номер телефону, стать, індивідуальний податковий номер, дані паспорту або ID-карти, закордонного паспорта. База налічує близько 2,6 млн записів. Продавець пропонує можливість ознайомитися з невеличким фрагментом бази даних, який містить відомості про 100 тис. користувачів «‎Дії».

Редакція ITC.UA перевірила інформацію з цього фрагменту та зв'язалася з деякими людьми, вказаними в ньому. Вони підтвердили правдивість деяких відомостей з бази даних (щонайменше, телефони та ПІБ збігаються), але зі зрозумілих причин не хотіли надавати підтвердження всієї інформації про себе. Судячи з наявної інформації, база даних містить інформацію, додану в тому числі наприкінці 2021 року.



Додатково повідомляється про наявність у витоку й інших даних. У якості прикладу продавець пропонує ознайомитися із закодованими (base64) JPG-файлами низької якості паспортів, ID-карток, водійських посвідчень, військових квитанцій, дипломів та сертифікатів тощо. Також пропонується фрагмент із вмістом поля signed_data в форматі JSON з розширеною інформацією про громадян, у тому числі їх документи.

Продавець хоче отримати за базу даних $15 тис. Надалі він також планує виставити на продаж бази даних інших державних установ України: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua та court.gov.ua...."
22.01.2022 19:51
+14
Федоров у відставку!!!!!
22.01.2022 19:29
https://tverezo.info/post/150076 ось оцінка дії від людей які вроді розбираються в софті. Так сказать "для роздумів"
22.01.2022 20:01
Я за "корисний софт", але дуже не хотілося б носити "цифрову бімбу в смартфоні"
22.01.2022 20:05
Ни одна страна мира, даже с намного более развитой ИТ сферой, не додумалась до такого треша, как уровнять юридически такую поделку и реальный паспорт гражданина.
22.01.2022 20:14
Иди те нахрен со своей дией -ее только ленивый ещё не взломал..
22.01.2022 20:02
Так хрен их единственный инструмент, которым они пользуются, да и то не по назначению!
22.01.2022 20:09
давно вже відомо, що в Україні епохи бєзбєдності Зєлі єЗахист *****
22.01.2022 20:04
А то,что эту хрнь, созданную за наши налоги сделают ПЛАТНОЙ, оно не хочет объяснить ?
22.01.2022 20:09
22.01.2022 20:18
Чомусь в нас прийнято вважати, що наші айтішники накращі в світі.Хоча більшість наших айтішників голосували за зелень.
22.01.2022 20:26
Нас в "ДіЯ" вже більше 14 мільйонів . Саме час презентувати вибори в "ДіЯ" , щоб молодь теж мала можливість проголосувати . Ганебну практику " бабця голосує , внук емігрує" треба залишити у минулому .
22.01.2022 20:29
22.01.2022 20:33
Зебот
22.01.2022 20:51
А як це зробили? Правильно через E-ковід сертифікат, E - 1000 грн. А потім зроблять E-вибори, до речі вроді я знаю тільки одну країну яка це проводила. І тут барабанний дріб це "велика демократія", яка називається Росія. В Європі теж хотіли шось подібне, але відмовились через високі ризики.
22.01.2022 20:35
ну так вот. После эксперимента с электронным голосованием в рф, появлялись видео, как злоумышленники в течении получаса входили в кабинеты десятков других избирателей (или специально в нее для этого введенных)и голосовали с одного компьютера. Точно по тому же принципу, как депутаты Рады иногда голосуют сразу несколькими чужими карточками.

Думаю , поэтому "Слуги народа" так раскручивают Дию (и финансируют ее кстати за счет бюджета)
23.01.2022 07:40
Зесрань, твое место у параши
23.01.2022 09:15
Странно, я думал в главных новостях будет выделенная жирным новость, что дию взломали и уже торгуют данными оттуда. Но как-то тихо на этот счёт на Цензоре.
22.01.2022 21:05
какой-то сплошной е-звиздёшь от зебилов.
22.01.2022 21:11
Тепер в кожного буде "ЕкрЫша" Система от рекета)
22.01.2022 21:24
Безопасность информации клиентов Дии,- дело рук самих же её клиентов. Государство, защищать вас от хакерских атак, и от последствий взломов баз данных, не обязано...
22.01.2022 21:34
Спершу кричали про те,що міністр Фьодоров-запорізький аферист,з відкритою кримінальною за шахрайство (співучасник),що масова цифровізація в цивілізованих державах впроваджується дуже обережно.
Потім,-про розробників "Дія" ,зареєстрованих в Чєкістані
Потім,-про виявлені дірки в захисті.
Який сенс зараз обговорювати ? Хіба що,як злочинне недбальство,чи диверсію...,чи бездіяльність правопохоронців Зєлінського....
22.01.2022 21:43
Нанесение вреда государственной безопасности из-за преступной халатности или ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей.
22.01.2022 22:33
ФДР ПНХ!!!
22.01.2022 21:53
Дія- ПНХ!
22.01.2022 22:01
Тупі клоуни намагаються засунути в свою тупу Дію всю країну
22.01.2022 22:55
"Сначала на сервисе "еЗащита" можно будет узнать базовые правила кибербезопасности"

Аххахаха
Первое правило кибербезопасности при использовании Дии - не используй Дию! ))
22.01.2022 23:00
Нет зависимости - использовать Вам или не использовать "Дію" - Ваши данные и так в Гос. реестра - куда имеет доступ эта "Дія". Увы…
23.01.2022 00:18
«приложение "Дія" не хранит персональные данные пользователей» - но имеет к ним доступ.

То есть взломщик - получив права админа сайта или приложения "Дія" - может получить доступ к этим данным? Хоть и только для чтения - торговать потом этими данными?

А так как среди разработчиков "Дія" - российские компании, то и "взламывать" не обязательно…

Да ещё и при использовании российской системы управления сайтом "Октябрь" (название в честь "Великой Октябрьской…").
23.01.2022 00:13
Захист користувачів Дії - справа рук самих користувачів Дії? Круто! Як завжди у цих Зелених. Всі навкруги винуваті, тільки не самі "зелені".
23.01.2022 00:18
Почему? Еще Порох виноват
23.01.2022 01:45
коли в ДІЇ буде послуга "Зелю ГЕТЬ"?
23.01.2022 12:18
