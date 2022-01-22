У "Дії" появится услуга "еЗащита", - Федоров
Сначала на сервисе "еЗащита" можно будет узнать базовые правила кибербезопасности и какая информация о гражданине содержится в реестрах.
Об этом сообщил в телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Впоследствии, по словам главы ведомства, будет запуск сервиса, который будет посылать украинцам сообщения, когда чиновник проверяет их данные в реестре.
Федоров также прокомментировал информацию о якобы "сливе данных украинцев", подчеркнув, что приложение "Дія" не хранит персональные данные пользователей.
По его словам, министерство начало работать над всеми этими случаями. "Мы блокируем такие ресурсы и находим средства инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем", – уверяет Федоров.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думаю , поэтому "Слуги народа" так раскручивают Дию (и финансируют ее кстати за счет бюджета)
Потім,-про розробників "Дія" ,зареєстрованих в Чєкістані
Потім,-про виявлені дірки в захисті.
Який сенс зараз обговорювати ? Хіба що,як злочинне недбальство,чи диверсію...,чи бездіяльність правопохоронців Зєлінського....
Аххахаха
Первое правило кибербезопасности при использовании Дии - не используй Дию! ))
То есть взломщик - получив права админа сайта или приложения "Дія" - может получить доступ к этим данным? Хоть и только для чтения - торговать потом этими данными?
А так как среди разработчиков "Дія" - российские компании, то и "взламывать" не обязательно…
Да ещё и при использовании российской системы управления сайтом "Октябрь" (название в честь "Великой Октябрьской…").