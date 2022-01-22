У "Дії" появится услуга "еЗащита", - Федоров

Сначала на сервисе "еЗащита" можно будет узнать базовые правила кибербезопасности и какая информация о гражданине содержится в реестрах.

Об этом сообщил в телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Впоследствии, по словам главы ведомства, будет запуск сервиса, который будет посылать украинцам сообщения, когда чиновник проверяет их данные в реестре.

Федоров также прокомментировал информацию о якобы "сливе данных украинцев", подчеркнув, что приложение "Дія" не хранит персональные данные пользователей.

По его словам, министерство начало работать над всеми этими случаями. "Мы блокируем такие ресурсы и находим средства инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем", – уверяет Федоров.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

