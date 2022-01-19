После массированной хакерской атаки на правительственные сайты Украины Польша ввела повышенный уровень террористической угрозы в киберпространстве

В Польше с 18 по 23 января действует первая степень террористической угрозы (ALFA-CPR) в киберпространстве. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает правительственный сайт Польши.

Как отмечается, введение уровня ALFA-CPR носит превентивный характер и связано с кибератаками на правительственные сайты, которые имели место в ночь с 13 на 14 января в Украине.

Сообщается, что после массированной кибератаки в Украине в правительственном центре безопасности Польши состоялось заседание группы критических инцидентов. По результатам этой встречи и рекомендаций главы МВД и Агентства внутренней безопасности Польши было принято решение о введении первой степени террористической угрозы в киберпространстве.

Степень угрозы ALFA-CPR является самой низкой из четырех степеней и вводится при наличии угрозы террористического характера, касающейся телекоммуникационных систем органов государственной администрации и систем критической инфраструктуры. Он означает ведение усиленного мониторинга безопасности телекоммуникационных систем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.