После массированной хакерской атаки на правительственные сайты Украины Польша ввела повышенный уровень террористической угрозы в киберпространстве
В Польше с 18 по 23 января действует первая степень террористической угрозы (ALFA-CPR) в киберпространстве. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает правительственный сайт Польши.
Как отмечается, введение уровня ALFA-CPR носит превентивный характер и связано с кибератаками на правительственные сайты, которые имели место в ночь с 13 на 14 января в Украине.
Сообщается, что после массированной кибератаки в Украине в правительственном центре безопасности Польши состоялось заседание группы критических инцидентов. По результатам этой встречи и рекомендаций главы МВД и Агентства внутренней безопасности Польши было принято решение о введении первой степени террористической угрозы в киберпространстве.
Степень угрозы ALFA-CPR является самой низкой из четырех степеней и вводится при наличии угрозы террористического характера, касающейся телекоммуникационных систем органов государственной администрации и систем критической инфраструктуры. Он означает ведение усиленного мониторинга безопасности телекоммуникационных систем.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
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