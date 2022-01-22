УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9958 відвідувачів онлайн
Новини
13 794 131

У "Дії" з'явиться послуга "єЗахист", - Федоров

У

Спочатку на сервісі "єЗахист" можна буде дізнатися базові правила кібербезпеки та яка інформація про громадянин міститься у реєстрах.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом, за словами очільника відомства, буде запуск сервісу, який надсилатиме українцям повідомлення, коли чиновник перевіряє їхні дані в реєстрі.

Федоров також прокоментував інформацію про нібито "злив даних українців", підкресливши, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує вкидання фейків про "зливання" персональних даних українців, - Мінцифри

За його словами, міністерство почало працювати над усіма цими випадками. "Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо кошти інвестувати на захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем", - запевняє Федоров.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

Також читайте: Байден про кібератаки Росії проти України: Якщо вони продовжать, ми можемо відповісти тим самим

Автор: 

реєстр (867) кібербезпека (1179) Федоров Михайло (926) Мінцифри (1233) Дія (1172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
"Дія" це чисто кацапський проект-реєстр основним розробником якого є кацап а основна організація входить до топ 10 платників податків ********** в сфері ІТ поряд з Яндекс і Мейл.ру, а це означає повний контроль ФСБ. Всі хто зареєструвався в "Дії" проклянуть той день і годину коли це зробили. Хоча це й не дивно - у нас голосують за художніх персонажів під час війни, не розуміють що "безкошовний сир лише в мишоловках" і вперто бьються мордою в скло з натужним гусавим зє-зє-зє...
показати весь коментар
22.01.2022 19:41 Відповісти
+23
В тюрьму за нанесенный людям и государству непоправимый вред. Про его тупое вранье.

Из свежего треша

" ... У ніч із 13 на 14 січня https://itc.ua/news/hakeri-atakuvali-sajti-kabminu-diyi-ta-inshih-ministerstv/ сталася масштабна кібератака на урядові сайти , яка охопила 70 ресурсів та стала найпотужнішою за останні чотири роки. Зокрема постраждали офіційні сайти Міністерств закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Кабміну, а також сайт «Дія». Після цього інциденту Мінцифра https://thedigital.gov.ua/news/ofitsiyna-zayava-mintsifri-u-zvyazku-z-khakerskoyu-atakoyu-na-uryadovi-sayti виступила з офіційною заявою та https://itc.ua/news/%e2%80%8evitoku-personalnih-danih-ne-vidbulosya%e2%80%8e-oficzijna-zayava-minczifri-u-zvyazku-z-hakerskoyu-atakoyu-na-%e2%80%8ediya-ta-inshi-uryadovi-sajti-2/ запевняла , що витоку персональних даних українців з баз даних «‎Дія» не відбулося. Однак на одному з хакерських форумів з'явилася публікація, яка спростовую заяву Мінцифри.



Новий користувач форуму опублікував запис про продаж бази персональних даних громадян України. Він заявляє, що володіє базами даних кількох державних відомств. Першою він виставив на продаж базу даних сервісу diia.gov.ua. Вона містить відомості про ПІБ, адресу електронної пошти, дату народження, номер телефону, стать, індивідуальний податковий номер, дані паспорту або ID-карти, закордонного паспорта. База налічує близько 2,6 млн записів. Продавець пропонує можливість ознайомитися з невеличким фрагментом бази даних, який містить відомості про 100 тис. користувачів «‎Дії».

Редакція ITC.UA перевірила інформацію з цього фрагменту та зв'язалася з деякими людьми, вказаними в ньому. Вони підтвердили правдивість деяких відомостей з бази даних (щонайменше, телефони та ПІБ збігаються), але зі зрозумілих причин не хотіли надавати підтвердження всієї інформації про себе. Судячи з наявної інформації, база даних містить інформацію, додану в тому числі наприкінці 2021 року.



Додатково повідомляється про наявність у витоку й інших даних. У якості прикладу продавець пропонує ознайомитися із закодованими (base64) JPG-файлами низької якості паспортів, ID-карток, водійських посвідчень, військових квитанцій, дипломів та сертифікатів тощо. Також пропонується фрагмент із вмістом поля signed_data в форматі JSON з розширеною інформацією про громадян, у тому числі їх документи.

Продавець хоче отримати за базу даних $15 тис. Надалі він також планує виставити на продаж бази даних інших державних установ України: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua та court.gov.ua...."
показати весь коментар
22.01.2022 19:51 Відповісти
+14
Федоров у відставку!!!!!
показати весь коментар
22.01.2022 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://tverezo.info/post/150076 ось оцінка дії від людей які вроді розбираються в софті. Так сказать "для роздумів"
показати весь коментар
22.01.2022 20:01 Відповісти
Я за "корисний софт", але дуже не хотілося б носити "цифрову бімбу в смартфоні"
показати весь коментар
22.01.2022 20:05 Відповісти
Ни одна страна мира, даже с намного более развитой ИТ сферой, не додумалась до такого треша, как уровнять юридически такую поделку и реальный паспорт гражданина.
показати весь коментар
22.01.2022 20:14 Відповісти
Иди те нахрен со своей дией -ее только ленивый ещё не взломал..
показати весь коментар
22.01.2022 20:02 Відповісти
Так хрен их единственный инструмент, которым они пользуются, да и то не по назначению!
показати весь коментар
22.01.2022 20:09 Відповісти
давно вже відомо, що в Україні епохи бєзбєдності Зєлі єЗахист *****
показати весь коментар
22.01.2022 20:04 Відповісти
А то,что эту хрнь, созданную за наши налоги сделают ПЛАТНОЙ, оно не хочет объяснить ?
показати весь коментар
22.01.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 20:18 Відповісти
Чомусь в нас прийнято вважати, що наші айтішники накращі в світі.Хоча більшість наших айтішників голосували за зелень.
показати весь коментар
22.01.2022 20:26 Відповісти
Нас в "ДіЯ" вже більше 14 мільйонів . Саме час презентувати вибори в "ДіЯ" , щоб молодь теж мала можливість проголосувати . Ганебну практику " бабця голосує , внук емігрує" треба залишити у минулому .
показати весь коментар
22.01.2022 20:29 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 20:33 Відповісти
Зебот
показати весь коментар
22.01.2022 20:51 Відповісти
А як це зробили? Правильно через E-ковід сертифікат, E - 1000 грн. А потім зроблять E-вибори, до речі вроді я знаю тільки одну країну яка це проводила. І тут барабанний дріб це "велика демократія", яка називається Росія. В Європі теж хотіли шось подібне, але відмовились через високі ризики.
показати весь коментар
22.01.2022 20:35 Відповісти
ну так вот. После эксперимента с электронным голосованием в рф, появлялись видео, как злоумышленники в течении получаса входили в кабинеты десятков других избирателей (или специально в нее для этого введенных)и голосовали с одного компьютера. Точно по тому же принципу, как депутаты Рады иногда голосуют сразу несколькими чужими карточками.

Думаю , поэтому "Слуги народа" так раскручивают Дию (и финансируют ее кстати за счет бюджета)
показати весь коментар
23.01.2022 07:40 Відповісти
Зесрань, твое место у параши
показати весь коментар
23.01.2022 09:15 Відповісти
Странно, я думал в главных новостях будет выделенная жирным новость, что дию взломали и уже торгуют данными оттуда. Но как-то тихо на этот счёт на Цензоре.
показати весь коментар
22.01.2022 21:05 Відповісти
какой-то сплошной е-звиздёшь от зебилов.
показати весь коментар
22.01.2022 21:11 Відповісти
Тепер в кожного буде "ЕкрЫша" Система от рекета)
показати весь коментар
22.01.2022 21:24 Відповісти
Безопасность информации клиентов Дии,- дело рук самих же её клиентов. Государство, защищать вас от хакерских атак, и от последствий взломов баз данных, не обязано...
показати весь коментар
22.01.2022 21:34 Відповісти
Спершу кричали про те,що міністр Фьодоров-запорізький аферист,з відкритою кримінальною за шахрайство (співучасник),що масова цифровізація в цивілізованих державах впроваджується дуже обережно.
Потім,-про розробників "Дія" ,зареєстрованих в Чєкістані
Потім,-про виявлені дірки в захисті.
Який сенс зараз обговорювати ? Хіба що,як злочинне недбальство,чи диверсію...,чи бездіяльність правопохоронців Зєлінського....
показати весь коментар
22.01.2022 21:43 Відповісти
Нанесение вреда государственной безопасности из-за преступной халатности или ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей.
показати весь коментар
22.01.2022 22:33 Відповісти
ФДР ПНХ!!!
показати весь коментар
22.01.2022 21:53 Відповісти
Дія- ПНХ!
показати весь коментар
22.01.2022 22:01 Відповісти
Тупі клоуни намагаються засунути в свою тупу Дію всю країну
показати весь коментар
22.01.2022 22:55 Відповісти
"Сначала на сервисе "еЗащита" можно будет узнать базовые правила кибербезопасности"

Аххахаха
Первое правило кибербезопасности при использовании Дии - не используй Дию! ))
показати весь коментар
22.01.2022 23:00 Відповісти
Нет зависимости - использовать Вам или не использовать "Дію" - Ваши данные и так в Гос. реестра - куда имеет доступ эта "Дія". Увы…
показати весь коментар
23.01.2022 00:18 Відповісти
«приложение "Дія" не хранит персональные данные пользователей» - но имеет к ним доступ.

То есть взломщик - получив права админа сайта или приложения "Дія" - может получить доступ к этим данным? Хоть и только для чтения - торговать потом этими данными?

А так как среди разработчиков "Дія" - российские компании, то и "взламывать" не обязательно…

Да ещё и при использовании российской системы управления сайтом "Октябрь" (название в честь "Великой Октябрьской…").
показати весь коментар
23.01.2022 00:13 Відповісти
Захист користувачів Дії - справа рук самих користувачів Дії? Круто! Як завжди у цих Зелених. Всі навкруги винуваті, тільки не самі "зелені".
показати весь коментар
23.01.2022 00:18 Відповісти
Почему? Еще Порох виноват
показати весь коментар
23.01.2022 01:45 Відповісти
коли в ДІЇ буде послуга "Зелю ГЕТЬ"?
показати весь коментар
23.01.2022 12:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 