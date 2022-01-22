У "Дії" з'явиться послуга "єЗахист", - Федоров

Спочатку на сервісі "єЗахист" можна буде дізнатися базові правила кібербезпеки та яка інформація про громадянин міститься у реєстрах.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Згодом, за словами очільника відомства, буде запуск сервісу, який надсилатиме українцям повідомлення, коли чиновник перевіряє їхні дані в реєстрі.

Федоров також прокоментував інформацію про нібито "злив даних українців", підкресливши, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів.

За його словами, міністерство почало працювати над усіма цими випадками. "Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо кошти інвестувати на захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем", - запевняє Федоров.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

