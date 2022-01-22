У "Дії" з'явиться послуга "єЗахист", - Федоров
Спочатку на сервісі "єЗахист" можна буде дізнатися базові правила кібербезпеки та яка інформація про громадянин міститься у реєстрах.
Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом, за словами очільника відомства, буде запуск сервісу, який надсилатиме українцям повідомлення, коли чиновник перевіряє їхні дані в реєстрі.
Федоров також прокоментував інформацію про нібито "злив даних українців", підкресливши, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів.
За його словами, міністерство почало працювати над усіма цими випадками. "Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо кошти інвестувати на захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем", - запевняє Федоров.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю , поэтому "Слуги народа" так раскручивают Дию (и финансируют ее кстати за счет бюджета)
Потім,-про розробників "Дія" ,зареєстрованих в Чєкістані
Потім,-про виявлені дірки в захисті.
Який сенс зараз обговорювати ? Хіба що,як злочинне недбальство,чи диверсію...,чи бездіяльність правопохоронців Зєлінського....
Аххахаха
Первое правило кибербезопасности при использовании Дии - не используй Дию! ))
То есть взломщик - получив права админа сайта или приложения "Дія" - может получить доступ к этим данным? Хоть и только для чтения - торговать потом этими данными?
А так как среди разработчиков "Дія" - российские компании, то и "взламывать" не обязательно…
Да ещё и при использовании российской системы управления сайтом "Октябрь" (название в честь "Великой Октябрьской…").