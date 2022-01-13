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"Достатньо лише кліпнути очима": Мінцифри оновило "Дія.Підпис". ВIДЕО

Функція електронного підпису оновилась в додатку "Дія".

Про це Мінцифри повідомило у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як працює Дія.Підпис, показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо раніше, щоб підтвердити особу і підписати електронний документ, необхідно було крутити головою, то зараз достатньо лише кліпнути очима", - йдеться в повідомленні.

Дія.Підпис - універсальний цифровий ключ у смартфоні, яким можна підписувати документи онлайн за кілька кліків.

З ним ви можете підписати будь-який PDF-документ: заяву на порталі Дія, бізнес-контракти, офіційні листи, заяви, договори, довіреність тощо.

Також дивіться: Відтепер "Дія" попереджатиме про перевірку банками кредитної історії, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

Федоров Михайло (881) Мінцифри (1189) Дія (1131)


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Топ коментарі
+19
Шахраї в «Дія». Через додаток на українку оформили кредит

Не успеешь клипнуть шеколадным глазом, как мошенники оформят на тебя кредит
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13.01.2022 16:44
+10
скоро простого пука будет достаточно чтобы у тебя спионерили в говнодии квартиру
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13.01.2022 16:47
+8
Отсюда и поговорка пойдет , проморгал квартиру
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13.01.2022 16:50
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Шахраї в «Дія». Через додаток на українку оформили кредит

Не успеешь клипнуть шеколадным глазом, как мошенники оформят на тебя кредит
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13.01.2022 16:44 Відповісти
Это в методичке так сказано? В дие нет возможности кредит оформить
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13.01.2022 16:49 Відповісти
https://focus.ua/uk/digital/502835-privyazka-sim-karty-k-pasportu-spaset-li-eto-nas-ot-krazhy-deneg-i-tsifrovyh-lichnostey
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13.01.2022 17:18 Відповісти
Ти хоч сам прочитай що там пише. Воно навпаки показало що Дія це супер. А ось старі технології це лажа.

З цієї статті стає зрозуміло що зробили. А зробили те що було доступно навіть років 5 назад. Тобто за довго до появи Дії. Бо кредити взяли не за допомогою Дії так як там треба підтвердження біометрії, а за допомогою банка який просто підтвердив для іншої фінансової установи що людина реальна і це її номер телефону. І слабке місце в цьому ланцюгу навіть не анонімні мобільні номери як хочуть переконати, а те що фінансовим установам дозволено видавати кредити без їх підтвердження людиною за допомогою біометрики в Дії.

Чому я переконаний що анонімний номер не слабке місце? Та тому що будь-який номер можуть вкрасти, його можна загубити і не зразу побачити. Тобто навіть якщо прив'язати номер до паспорта цей алгоритм обкрадання буде працювати. Але якщо зробити так як я написав, то все фініта...
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13.01.2022 21:01 Відповісти
Читай сам
Вкравши "сімку", злочинці отримують контроль над нашими документами. Фактично - викрадають цифрову особистість, яка, згідно із Законом України, прирівняна до справжніх документів. Тобто довести, що "я - це я", стає досить непростим завданням. Поки що шахраї використовують викрадені "Дії" тільки для "лівих" кредитів, але маючи цифрові документи, можна ними і петицію підписати, і на виборах проголосувати, і в будівлю на вулиці Банковій зайти, між іншим", - https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1847482212103538 пише Костянтин у Facebkook.

Зазвичай, при SIM-свопінгу шахраї виводять гроші з поточних рахунків жертви, але цей випадок унікальний, тому що вони відкрили окремий, новий рахунок у сторонньому банку на ім'я жертви і на нього зараховували кошти, взяті в кредит, а ще й тому, що вони скористалися сервісом "Дія". Поки достеменно не відомо, що трапилося, але я маю версію: шахраї скористалися "Дією", щоб відкрити рахунок у "лівому" банку на ім'я жертви і на нього брали кредити від її імені"

В основі системи захисту "Дії" BankID, а BankID, у свою чергу, заснований на номері мобільного. І виходить така пірамідка: SIM-картка (низький рівень захисту) - BankID (середній рівень захисту) - цифровий паспорт (найвищий рівень захисту)). Усе це зліплено в єдину систему, рівень безпеки якої залишає бажати кращого", - https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1847482212103538 написав Костянтин у своєму Facebook.

"Попри те, що у сервісі "Дія" деактивована функція, що дозволяє оформити кредит, деякі банки, наприклад, "Альфа Банк", дозволяють громадянам відкривати віддалено за допомогою "Дії". Особиста присутність у відділенні банку не потрібна, тому заволодівши інформацією про особи жертви, через її "Дію", шахраї можуть відкрити рахунки на її ім'я та проганяти вкрадені гроші, щоб заплутати сліди", - каже Баранович. "Верифікація в мобільних операторів при відновленні номера, надійність BankID залишають бажати кращого, а повсюдне використання BankID як ідентифікатор спільно з "Дія" відкриває додаткові можливості для шахрайства, адже можна за допомогою BankID зайти в "Дію" і отримати всі документи людини".
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13.01.2022 21:11 Відповісти
Читай уважно це ще квітки а то що дію давно ломають всі кому потрібні в курсі крім дебіла міністра цифри.
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13.01.2022 21:13 Відповісти
Хватит пиарить команду недоумков. "Свободных художников", которые создали с помощью игрушки в смартфоне правовую ситуацию безответственности государства перед гражданином. Когда начали оформлять кредиты на краденные СИМ ки и телефоны "великие ижинеры" отморозились как мыши под веником-"а мы тут при чем"? И действительно, шо с недоумков взять, они только игрушку создали, а команду приравнять игрушку к реальному паспорту-это депутаты моносброда.
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13.01.2022 22:30 Відповісти
Та оберуть бубочку на п'ятий термін
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13.01.2022 16:59 Відповісти
Яким чином через дію можна оформити кредит?
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13.01.2022 17:06 Відповісти
https://focus.ua/uk/digital/502835-privyazka-sim-karty-k-pasportu-spaset-li-eto-nas-ot-krazhy-deneg-i-tsifrovyh-lichnostey
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13.01.2022 17:20 Відповісти
Ти хоч сам прочитай що там пише. Воно навпаки показало що Дія це супер. А ось старі технології це лажа.

З цієї статті стає зрозуміло що зробили. А зробили те що було доступно навіть років 5 назад. Тобто за довго до появи Дії. Бо кредити взяли не за допомогою Дії так як там треба підтвердження біометрії, а за допомогою банка який просто підтвердив для іншої фінансової установи що людина реальна і це її номер телефону. І слабке місце в цьому ланцюгу навіть не анонімні мобільні номери як хочуть переконати, а те що фінансовим установам дозволено видавати кредити без їх підтвердження людиною за допомогою біометрики в Дії.

Чому я переконаний що анонімний номер не слабке місце? Та тому що будь-який номер можуть вкрасти, його можна загубити і не зразу побачити. Тобто навіть якщо прив'язати номер до паспорта цей алгоритм обкрадання буде працювати. Але якщо зробити так як я написав, то все фініта...
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13.01.2022 21:01 Відповісти
Читай сам
Вкравши "сімку", злочинці отримують контроль над нашими документами. Фактично - викрадають цифрову особистість, яка, згідно із Законом України, прирівняна до справжніх документів. Тобто довести, що "я - це я", стає досить непростим завданням. Поки що шахраї використовують викрадені "Дії" тільки для "лівих" кредитів, але маючи цифрові документи, можна ними і петицію підписати, і на виборах проголосувати, і в будівлю на вулиці Банковій зайти, між іншим", - https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1847482212103538 пише Костянтин у Facebkook.

Зазвичай, при SIM-свопінгу шахраї виводять гроші з поточних рахунків жертви, але цей випадок унікальний, тому що вони відкрили окремий, новий рахунок у сторонньому банку на ім'я жертви і на нього зараховували кошти, взяті в кредит, а ще й тому, що вони скористалися сервісом "Дія". Поки достеменно не відомо, що трапилося, але я маю версію: шахраї скористалися "Дією", щоб відкрити рахунок у "лівому" банку на ім'я жертви і на нього брали кредити від її імені"

В основі системи захисту "Дії" BankID, а BankID, у свою чергу, заснований на номері мобільного. І виходить така пірамідка: SIM-картка (низький рівень захисту) - BankID (середній рівень захисту) - цифровий паспорт (найвищий рівень захисту)). Усе це зліплено в єдину систему, рівень безпеки якої залишає бажати кращого", - https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1847482212103538 написав Костянтин у своєму Facebook.

"Попри те, що у сервісі "Дія" деактивована функція, що дозволяє оформити кредит, деякі банки, наприклад, "Альфа Банк", дозволяють громадянам відкривати віддалено за допомогою "Дії". Особиста присутність у відділенні банку не потрібна, тому заволодівши інформацією про особи жертви, через її "Дію", шахраї можуть відкрити рахунки на її ім'я та проганяти вкрадені гроші, щоб заплутати сліди", - каже Баранович. "Верифікація в мобільних операторів при відновленні номера, надійність BankID залишають бажати кращого, а повсюдне використання BankID як ідентифікатор спільно з "Дія" відкриває додаткові можливості для шахрайства, адже можна за допомогою BankID зайти в "Дію" і отримати всі документи людини".
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13.01.2022 21:15 Відповісти
Прив'яжи номер телефону до паспорта і спи спокійно.
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13.01.2022 20:21 Відповісти
Будь-який номер можуть вкрасти, його можна загубити і не зразу побачити. Тобто навіть якщо прив'язати номер до паспорта цей алгоритм обкрадання буде працювати. Але якщо зробити так як я написав вище, то все фініта...
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13.01.2022 21:02 Відповісти
https://focus.ua/digital/502835-privyazka-sim-karty-k-pasportu-spaset-li-eto-nas-ot-krazhy-deneg-i-tsifrovyh-lichnostey
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13.01.2022 23:31 Відповісти
Страна непуганых идиотов!
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13.01.2022 16:46 Відповісти
скоро простого пука будет достаточно чтобы у тебя спионерили в говнодии квартиру
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13.01.2022 16:47 Відповісти
Криворукі писали дію.Хоча всі вони на виборах були за зелених,або майже всі.Дія це додаток,а не якась ціла операційна система.
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13.01.2022 16:49 Відповісти
Отсюда и поговорка пойдет , проморгал квартиру
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13.01.2022 16:50 Відповісти
...не выходя из подъезда . Прям на площадке будут встречать "спортсмены" и просить клипнуть разочек
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13.01.2022 17:40 Відповісти
добре хоч "членський квиток" не потрібно витягати і показувати
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13.01.2022 16:50 Відповісти
Ну а мне понравилось. Конечно, утомляет болтать головой, но документ подписал за несколько минут и не нужно было тратить 2-3 часа чтоб поехать в Вышгород и обратно.
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13.01.2022 16:52 Відповісти
Серьезно?А писюн тебе не увеличли на 5 см в качестве акции?Сразу боты бегут
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13.01.2022 17:22 Відповісти
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14.01.2022 02:44 Відповісти
Показать здесь своё тупое хамство, наверное, очень круто..
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14.01.2022 07:35 Відповісти
Этож тырнэт. Нормальные нормы общения тут игнорируются. Хотя, с другой стороны, нормы эти и в реале у разных слоёв разные.
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14.01.2022 11:57 Відповісти
Открою тебе по секрету, что документы цифровой подписью подписываются с начала 2000-х, и умные люди еще с тех пор никуда не ездят.
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14.01.2022 05:24 Відповісти
Кліпнув очима - і на твій паспорт шахраї взяли кредит.
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13.01.2022 19:51 Відповісти
Скоро как в швабростане будет, когда голосовали за поправки к конституции - просто кивни головой)))
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13.01.2022 19:54 Відповісти
причём просто сидя у телевизора
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14.01.2022 11:58 Відповісти
Таке спрощення це не є добре. Воно хоч і доказало свою ефективність за кордоном на сотнях мільйонів користувачів, але як на мене краще такий параноїдальний режим як раніше чим просто кліпання.
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13.01.2022 21:04 Відповісти
Я уже один раз моргнул, и цены +20% стали!
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14.01.2022 01:12 Відповісти
Страшно кліпать очима вже! А qr код то диявольска піктограма! Ганьба!
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14.01.2022 01:42 Відповісти
Ну, понятно, что эта хрень использует технологии распознавания лица, которые любезно предоставляются Гуглом и Эпплом разным лохам налево и нпараво. Зато теперь, если владельца смартфона поймают и поднесут его морду лица к смартфону, тут же разблокировав его, то бонусом смогут еще очень быстро перевести себе денег, оформив сие действие как саечку за испуг. И даже можно обойтись без утюга и тисков, вот что значит цифровизация от зеленского.
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14.01.2022 05:30 Відповісти
Мне интересно, а если вместо меня моргнет кто то другой? Ну ок, если есть распознание лица это не плохо, но все равно что за бестолковая глупость!!! Моргнуть глазами, это просто сверх идиотизма. Уж лучше бы показать язык что ли для прикола, мы глазами моргаем не переставая, я язык не всегда выпадает из убежища. А если серьезно это просто тупость неумоверная, разрабы решили пойти типа: мы первые придумали. Ничего что степень защиты и безопасности просто нулевая.
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14.01.2022 09:48 Відповісти
моргнули - и дия лягла
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14.01.2022 09:52 Відповісти
кто такой федоров стало понятно после его интервью радио свобода.
он там курсы по изучению смартфонов для сельских бабушек анонсировал....
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14.01.2022 12:03 Відповісти
 
 