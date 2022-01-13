"Достатньо лише кліпнути очима": Мінцифри оновило "Дія.Підпис". ВIДЕО

Функція електронного підпису оновилась в додатку "Дія".

Про це Мінцифри повідомило у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як працює Дія.Підпис, показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо раніше, щоб підтвердити особу і підписати електронний документ, необхідно було крутити головою, то зараз достатньо лише кліпнути очима", - йдеться в повідомленні.

Дія.Підпис - універсальний цифровий ключ у смартфоні, яким можна підписувати документи онлайн за кілька кліків.

З ним ви можете підписати будь-який PDF-документ: заяву на порталі Дія, бізнес-контракти, офіційні листи, заяви, договори, довіреність тощо.

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