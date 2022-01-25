Под Радой митингуют ФОПы. Правоохранители перекрыли улицу Грушевского. ФОТОрепортаж

Улица Грушевского возле Верховной Рады перекрыта правоохранителями. Напротив здания ВР установили сцену.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Здесь сегодня проходит митинг ФОПов, требующих принятия законопроектов 5866, 5866-1 (Проекты Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно создания условий для развития физических лиц - предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности).

Организаторы мероприятия утверждают, что правоохранители препятствуют передвижению митингующих и напоминают, что те приносили присягу не властям, а украинскому народу.

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