Под Радой митингуют ФОПы. Правоохранители перекрыли улицу Грушевского. ФОТОрепортаж
Улица Грушевского возле Верховной Рады перекрыта правоохранителями. Напротив здания ВР установили сцену.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Здесь сегодня проходит митинг ФОПов, требующих принятия законопроектов 5866, 5866-1 (Проекты Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно создания условий для развития физических лиц - предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности).
Организаторы мероприятия утверждают, что правоохранители препятствуют передвижению митингующих и напоминают, что те приносили присягу не властям, а украинскому народу.
Топ комментарии
+40 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий25.01.2022 09:05 Ссылка
+33 Олег Васильевич #406741
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+22 aleks kyb
показать весь комментарий25.01.2022 09:11 Ссылка
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Реальні неадеквати? Як це можна відслідкувати?
Походу таку інфу закидують саме скоти з банкової, які вже всіх задовбали своїми поборами.
моя мама ФОП по 1 списку, ей такое и в голову не приходит!
а вот все крупные торговые сети-супермаркеты, которые проводят выручку через ФОПы и уклоняются от налогообложения реального - могут это все организовать! ну и я знаю есть ФОПы, которые 1 список, а у них обороты оооочень приличные, на шмотках, например, но платят они налогов 3 копейки! реформа нужна! нужно платить честные налоги, а так мы хотим чтобы что то создавалось, но налоги никто платить не хочет!
Поэтому те люди, которые представляют государство - депутаты, налоговая так и относится к "спекулянтам". Ни малейшей пощады. РРО и бешеные штрафы им, они же спекулянты проклятые.
С технической точки зрения проблемы ФОПов мало кого интересуют по той же причине. Нет ни анализа ситуации, ни каких то перспектив, ничего. Чуть что, виноваты ФОП. А то что систему единого податка использовали для уклонения от уплаты налогов, так это другая история, не все же фопы в этом участвовали. А их всех под одну гребёнку. Да и рынок рро монополизирован, кому то это нужно было?
Короче говоря, как и всегда, у нас государство пытается доить самых активных и самых незащищённых граждан, ничего не давая взамен.
Согласитесь, не каждому хочется быть дойной коровой, которую потом отправят на убой.
Протестующих в 10 раз меньше, чем полиции.