Сутички біля Ради: постраждали троє протестувальників та 18 правоохоронців, - Нацполіція
Поширена в інтернеті інформація про те, що один з протестувальників нібито помер не відповідає дійсності.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. ... Окрім того у мережі інтернет поширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зазначили, що протестувальники намагалися прорватися крізь кордон правоохоронців на територію Верховної Ради.
"За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії", - зазначили в поліції.
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https://mobile.twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1485984486613520387 5 ч
це як мистецтво , в якій позі може ізогнутись щасливий електорат Зелупи
А вот если мента толкнули, то это уже нанесение тяжелых увечий.
А голосували 73% за Зелебенського?
Ну от тепер іржітє і жрітє!
Во всех цивилизованных странах принято платть налоги, так что нефиг