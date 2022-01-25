Сутички біля Ради: постраждали троє протестувальників та 18 правоохоронців, - Нацполіція

Поширена в інтернеті інформація про те, що один з протестувальників нібито помер не відповідає дійсності.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. ... Окрім того у мережі інтернет поширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що протестувальники намагалися прорватися крізь кордон правоохоронців на територію Верховної Ради.

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"За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії", - зазначили в поліції.