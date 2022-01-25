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Сутички біля Ради: постраждали троє протестувальників та 18 правоохоронців, - Нацполіція

Сутички біля Ради: постраждали троє протестувальників та 18 правоохоронців, - Нацполіція

Поширена в інтернеті інформація про те, що один з протестувальників нібито помер не відповідає дійсності.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. ... Окрім того у мережі інтернет поширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що протестувальники намагалися прорватися крізь кордон правоохоронців на територію Верховної Ради.

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"За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії", - зазначили в поліції.

Автор: 

ВР (15022) Нацполіція (15258) протест (2402) ФОП (157)


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Топ коментарі
+12
Зебил, тебе хоть платят за такие унижения?
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25.01.2022 23:02
+11
Клавіші протестують.
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25.01.2022 22:08
+9
Зеленский - Янукович №2.
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25.01.2022 21:59
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Нема,чого 'правоохоронцям' лізти у виховання Слуг
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25.01.2022 21:57 Відповісти
Ну зайшли б ФОПівці в Раду, побили б вікна і двері, а далі? Заставити дєпутанів прийняти зміни в законодавство все рівно не змогли б. Гетьманцева потрібноне в Раді лушперити, а зробитиз нього прикрасу Хрещатівського каштана.
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25.01.2022 22:03 Відповісти
щоб вітер колихав тушки гопоти ?
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25.01.2022 22:05 Відповісти
ще й як змогли б. Коли Ігорь Валєріч далеко, а дядько з вилами близенько, мізки прочищаються на ура.
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25.01.2022 22:06 Відповісти
Їм вова пу поставив завдання кошмарити владу,створювати хаос в столиці,нести розбрат! не виключено,що якогось,,фопівця,, вальнуть,щоб почались безпорядки,все це збіговисько працює на кремль і по часу підібрали!
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26.01.2022 10:22 Відповісти
З висоти видніше@t14m8ClSxKzcl2o

https://mobile.twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1485984486613520387 5 ч



це як мистецтво , в якій позі може ізогнутись щасливий електорат Зелупи

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25.01.2022 21:57 Відповісти
Зеленский - Янукович №2.
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Постраждалий в нас один, і той від двох жінок. Ховається зараз від людей. А 18 лівоохоронців стирчать там за наші гроші, та ще й скубуть хлопців.
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25.01.2022 22:00 Відповісти
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25.01.2022 22:00 Відповісти
Протестующий, даже если ему пару ребер сломали, это еще не пострадавший.
А вот если мента толкнули, то это уже нанесение тяжелых увечий.
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25.01.2022 22:02 Відповісти
Клавіші протестують.
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25.01.2022 22:08 Відповісти
надеюсь масса ФОПов хоть поржали
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25.01.2022 22:18 Відповісти
Фопи протестують?
А голосували 73% за Зелебенського?
Ну от тепер іржітє і жрітє!
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25.01.2022 22:26 Відповісти
Фопы голосовали за пороха, так как он свой, коррупционер и барыга
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25.01.2022 22:55 Відповісти
Зебил, тебе хоть платят за такие унижения?
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25.01.2022 23:02 Відповісти
Лиш би не барига!
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25.01.2022 22:27 Відповісти
Толку. Украинцы давно разучились протестовать.
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25.01.2022 22:54 Відповісти
украЇнці вміють протестувати,але на протестах народних,а на штучних майданчиках тітушня за 200 грн нехотя так! От якби Їм платили хоча б по тисяч 10 грн о тоді ці дійства були б набагато інтересніші! а так бариги гроші жаліють,от і протести такі собі ледь ледь! Яка зарплата такі й протести!
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26.01.2022 10:28 Відповісти
Постраждали 3 протестувальників і 18 поліцейських Не можу збагнути як таке може бути Може один поліціянт?хз...
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25.01.2022 22:54 Відповісти
Как куры друг друга передавили
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25.01.2022 23:01 Відповісти
Мне жена тоже самое сказала
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25.01.2022 23:07 Відповісти
Які "термінатори" ті ФОПи.... Страшно глянуть...
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26.01.2022 06:54 Відповісти
уверен что 73% из тех под радой были за зэ-лупу ...печаль теперь их дерут и в хвост и в гриву мразота типа этого ********
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25.01.2022 23:03 Відповісти
Порох працював в Януковича міністром!- думайте!!!
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26.01.2022 06:08 Відповісти
ахаха..
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25.01.2022 23:04 Відповісти
Фопов вывели не случайно.... подшумок протягивают дружбу с лугандоном.....‼️
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25.01.2022 23:09 Відповісти
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25.01.2022 23:55 Відповісти
Здравствуй, янык !
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26.01.2022 00:07 Відповісти
Так это же избиратели пришли, что не впустили то? Зажрались, делов натворили и в кусты?
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26.01.2022 00:25 Відповісти
Вот и начали всплывать кремлевские консервы. Страна на пороге войны, а они захватывают госучрежление.
Во всех цивилизованных странах принято платть налоги, так что нефиг
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26.01.2022 06:23 Відповісти
Вітя, ти мудак? Всі ФОПи , самозайняті особи, платять "налогі", платять розмитнення, платять оренду, платять соціальні внески.... Але державі все мало... державі на відпочинки Оманського не вистачає і на "Велике Крадівництво"...
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26.01.2022 07:07 Відповісти
знамо як вони платять,не прикидайтесь дурниками!!!
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26.01.2022 10:31 Відповісти
"...прорватись на територпію ВР", а як ще інакше побачити наживо рила цих знахабнілих тварюк, що засіли під куполом ЗРАДИ і почали вважати себе хазяями життя?
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26.01.2022 09:52 Відповісти
 
 