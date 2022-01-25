Байден может рассмотреть санкции лично против Путина, - СМИ
Президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", – ответил президент США.
Байден также предположил, что только сам российский президент знает, какими будут действия России в отношении Украины.
"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (что он планирует сделать. – Ред.)", – сказал президент США.
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+10 Африкан_Свиридович
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+10 Ревизор
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+8 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий25.01.2022 22:39 Ссылка
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Просто их методы, ничего личного.
Ну і в США при МакКарті і не таке з комуняками робили!
І так, Анну Чапман депортували зовсім недавно...
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Джо, пора Катьку Лаврову з Штатів в радную гавань вертати!
А что ещё он лично ему может сделать?
вот за что накладывать на фуйла санкции??
там же "мир в его глазах, он хочет мира"(с)зеленский
Да и причин нет - как истерят зебилы и слуги путина: "никаких угроз нет, расейских войск столько как всегда.. готовим шашлыки для встречи гостей-мышебратьев!"(арахамия\
зеленский и Ко)
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
(Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою.
Помста має подаватися холодною?)
ссыкло криворожское перед встречей с фуйлом кремлевским
М.М. Жванецкий 1995 год:
"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.
И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.
Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.
Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.
И это наше условие."
рассмотрите, пожалуйста, санкции против ядерных московских бомб
и не один
например
по миллионов 100 каждому нужному генералу мастеру того, что надо, по 50 нужным инженерам на секретный счет, семьи их на теплые острова индонезии или кариб, а потом и их самих
дешевле, чем ... все остальное, что может быть
- Это все Джилл, я не знаю что у нее в голове.
Даже СССР занимал менее 1/6, а уж "россия" под Китаем -
это вообще не понятно что и в каких пределах.
ни 1 президента Украины не видел за покупками в магазине...нам так не жить....
Сильнейший удар по путину.
Жесткий.
Закрыть макдаки в россии. Совсем. Навсегда.
Посмотрим, сколько россияны протянут.