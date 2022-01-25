Байден может рассмотреть санкции лично против Путина, - СМИ

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист спрашивает Байдена, пришедшего в магазин за покупками, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", – ответил президент США.

Байден также предположил, что только сам российский президент знает, какими будут действия России в отношении Украины.

"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (что он планирует сделать. – Ред.)", – сказал президент США.

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