Байден може розглянути санкції особисто проти Путіна, - ЗМІ
Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Американські ЗМІ публікують відео, на якому журналіст запитує Байдена, який прийшов до магазину за покупками, чи допускає він можливість таких санкцій. "Так, це можливо", – відповів президент США.
Байден також припустив, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.
"Це все Путін. Я не думаю, що навіть його оточення знає напевно (що він планує зробити. - Ред.)", - сказав президент США.
Топ коментарі
+10 Африкан_Свиридович
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+10 Ревизор
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+8 Ла-ла-ла-ла
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Просто их методы, ничего личного.
Ну і в США при МакКарті і не таке з комуняками робили!
І так, Анну Чапман депортували зовсім недавно...
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Джо, пора Катьку Лаврову з Штатів в радную гавань вертати!
А что ещё он лично ему может сделать?
вот за что накладывать на фуйла санкции??
там же "мир в его глазах, он хочет мира"(с)зеленский
Да и причин нет - как истерят зебилы и слуги путина: "никаких угроз нет, расейских войск столько как всегда.. готовим шашлыки для встречи гостей-мышебратьев!"(арахамия\
зеленский и Ко)
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
(Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою.
Помста має подаватися холодною?)
ссыкло криворожское перед встречей с фуйлом кремлевским
М.М. Жванецкий 1995 год:
"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.
И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.
Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.
Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.
И это наше условие."
рассмотрите, пожалуйста, санкции против ядерных московских бомб
и не один
например
по миллионов 100 каждому нужному генералу мастеру того, что надо, по 50 нужным инженерам на секретный счет, семьи их на теплые острова индонезии или кариб, а потом и их самих
дешевле, чем ... все остальное, что может быть
- Это все Джилл, я не знаю что у нее в голове.
Даже СССР занимал менее 1/6, а уж "россия" под Китаем -
это вообще не понятно что и в каких пределах.
ни 1 президента Украины не видел за покупками в магазине...нам так не жить....
Сильнейший удар по путину.
Жесткий.
Закрыть макдаки в россии. Совсем. Навсегда.
Посмотрим, сколько россияны протянут.