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Байден може розглянути санкції особисто проти Путіна, - ЗМІ

Байден може розглянути санкції особисто проти Путіна, - ЗМІ

Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна у разі російського вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Американські ЗМІ публікують відео, на якому журналіст запитує Байдена, який прийшов до магазину за покупками, чи допускає він можливість таких санкцій. "Так, це можливо", – відповів президент США.

Байден також припустив, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

"Це все Путін. Я не думаю, що навіть його оточення знає напевно (що він планує зробити. - Ред.)", - сказав президент США.

Також читайте: Байден не має ані наміру, ані інтересу направляти війська в Україну, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2892) путін володимир (24060) росія (65829) санкції (12043) США (23290)


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Топ коментарі
+10
Блін, а чому вони просто не можуть пригрозити депортувати дітей лаврова чи дітей олігархів, які у США живуть?
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25.01.2022 22:02
+10
Плагиаторы! Ультиматум украли у Жванецкого

М.М. Жванецкий 1995 год:

"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.

И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.

Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.

Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.

И это наше условие."
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25.01.2022 22:11
+8
викликають підозру люди, які називають парашу "Россия", та ще й з великої букви
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25.01.2022 22:39
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Блін, а чому вони просто не можуть пригрозити депортувати дітей лаврова чи дітей олігархів, які у США живуть?
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25.01.2022 22:02 Відповісти
Африкан, вы ж в ссср родились и жили?
Просто их методы, ничего личного.
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25.01.2022 22:04 Відповісти
Емм, коли розпався совок, я в садочку був)))
Ну і в США при МакКарті і не таке з комуняками робили!
І так, Анну Чапман депортували зовсім недавно...
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25.01.2022 22:35 Відповісти
http://xn----8sbgablb6at6aohd.xn--p1ai/doch-lavrova/ Дочь Сергея Лаврова - Екатерина Лаврова: личная жизнь, биография и гражданская позиция


==================================

Джо, пора Катьку Лаврову з Штатів в радную гавань вертати!
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25.01.2022 22:05 Відповісти
Їх можна буде взяти в заручники. Хай будуть "на всякий пожарний". Там всі їхні діти і родичі плюс капітали й нерухомість, бізнес.
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25.01.2022 22:26 Відповісти
Их не депортировать нужно, а садить за неуплату налогов, шлю батяне легше думалось, убивать людей или не
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26.01.2022 06:38 Відповісти
Правильно. Не нужно с ним больше по телефону разговаривать.
А что ещё он лично ему может сделать?
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25.01.2022 22:02 Відповісти
Триллион в банках Нассау
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25.01.2022 22:21 Відповісти
Джо. не зупиняйся!
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25.01.2022 22:03 Відповісти
Байден такий, що розгляне свої ж санкції, бо склероз, маразм і альцгеймер - то такі хлопці, що будуть його спонукати до цього. Хай щастить.
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25.01.2022 22:05 Відповісти
да как смеет Байден так подставлять зеЛоха офшорного?))
вот за что накладывать на фуйла санкции??
там же "мир в его глазах, он хочет мира"(с)зеленский
Да и причин нет - как истерят зебилы и слуги путина: "никаких угроз нет, расейских войск столько как всегда.. готовим шашлыки для встречи гостей-мышебратьев!"(арахамия\
зеленский и Ко)
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25.01.2022 22:06 Відповісти
Виктор Трегубов:
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
(Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою.
Помста має подаватися холодною?)

ссыкло криворожское перед встречей с фуйлом кремлевским

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25.01.2022 22:07 Відповісти
Плагиаторы! Ультиматум украли у Жванецкого

М.М. Жванецкий 1995 год:

"…Везите нам деньги, машины, продовольствие. В качестве ответной платы, мы требуем только одного: примите нас в Совет Европы, Парижский клуб, Совет развитых стран и миротворческий процесс.

И, конечно, учитывая, какие возможности мы предоставили вам, мы вправе требовать в процессе расширения НАТО не подходить к нашим границам, т.е. расширяясь - сужайтесь! Это уже военная доктрина.

Вы, конечно, должны дать возможность угрожать вам, а может и нанести первый ядерный удар, если мы восстановимся до такой степени с вашей помощью. На это мы тоже вправе рассчитывать.

Но предлагаемый нами баланс взаимных интересов наступит только после того, как вы на деле, а не на словах вложите деньги в наш военно-стратегический комплекс, что бы мы могли нанести вам этот удар, причем внезапно.

И это наше условие."
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25.01.2022 22:11 Відповісти
Запретит ему посещать Диснейленд?
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25.01.2022 22:11 Відповісти
И МакДональдс.
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25.01.2022 22:12 Відповісти
Вот дурачки мордовские, все миллиарды ***** в банках Америки, кое-что есть в Швейцарии, ***** очень жадное, и Байден хорошо об этом знает
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25.01.2022 22:24 Відповісти
Но это не точно😁
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25.01.2022 22:12 Відповісти
господин Байден

рассмотрите, пожалуйста, санкции против ядерных московских бомб
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25.01.2022 22:17 Відповісти
уверен, что есть на то способы
и не один

например

по миллионов 100 каждому нужному генералу мастеру того, что надо, по 50 нужным инженерам на секретный счет, семьи их на теплые острова индонезии или кариб, а потом и их самих

дешевле, чем ... все остальное, что может быть
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25.01.2022 22:27 Відповісти
викликають підозру люди, які називають парашу "Россия", та ще й з великої букви
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25.01.2022 22:39 Відповісти
То, что кацапы возбудились тут, говорит о том, какой для них болезненный вопрос.
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26.01.2022 00:52 Відповісти
С Таким же успехом Дырявый Бидон козявку из носа может рассмотреть. К сожалению весь мировой порядок под угрозой из-за старческой тупости этого маразматического чма.
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25.01.2022 22:23 Відповісти
Петушок бАмбит? ***** жалко?.
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25.01.2022 22:25 Відповісти
Спасибо за коммент. С уважением жму ухо и сцьу у око, вафл!
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25.01.2022 22:28 Відповісти
Швабра не жмёт?
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26.01.2022 07:53 Відповісти
Розглянути він може, а прийняти навряд
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25.01.2022 22:38 Відповісти
санкции надо ввести против Ермака, все равно у них в с Путиным один план на двоих.
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25.01.2022 22:41 Відповісти
- Какими будут действия Америки?
- Это все Джилл, я не знаю что у нее в голове.
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25.01.2022 22:45 Відповісти
Та дайте Байдену спокойно жить гражданской жизнью вне рабочего времени! Столько добра нам делает Америка! Все эти вопросы и догадки задавайте на пресс-конференциях!
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25.01.2022 22:46 Відповісти
Там сейчас кадыров такие санкции путину введет ,что у пескову усы за уши закрутятся
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25.01.2022 22:48 Відповісти
Суши могут быть несвежими.
Даже СССР занимал менее 1/6, а уж "россия" под Китаем -
это вообще не понятно что и в каких пределах.
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26.01.2022 02:18 Відповісти
Байдена, який прийшов до магазину за покупками...

ни 1 президента Украины не видел за покупками в магазине...нам так не жить....
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25.01.2022 23:08 Відповісти
Алярм зелебоб таки снимает штаны перед куйлом с помощью ермака соглашаясь на прямые переговоры с сепарами ‼️.....
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25.01.2022 23:13 Відповісти
Та давно пора.
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25.01.2022 23:26 Відповісти
Во всех диктаторских режимах "обязательным условием" существования является военный переворот. В кремле же сидит упырь, который за двадцать лет надоел всему миру. Почему до сих пор военная верхушка его терпит. Не порядок это, сущая аномалия.
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25.01.2022 23:32 Відповісти
И шо? Он таки ему запретит ему гадить в подъездах что ли? лично?
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26.01.2022 00:35 Відповісти
Байден может объявить конкурс: кто замочит - тому миллиард.
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26.01.2022 02:16 Відповісти
Санкции против русской мафии и воров в законе, которые оседают на Западе могут на много повлиять.
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26.01.2022 02:03 Відповісти
Тут вот комментатор выше подсказал одну мысль.

Сильнейший удар по путину.

Жесткий.

Закрыть макдаки в россии. Совсем. Навсегда.

Посмотрим, сколько россияны протянут.
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26.01.2022 06:21 Відповісти
Жесток ты дед!) прям в кощеево яйцо!), вот прям как с Кубой!
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26.01.2022 06:34 Відповісти
Тю так против него и надо, смысл против всей страны, на которую ему плевать.
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26.01.2022 09:01 Відповісти
 
 