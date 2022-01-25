НАТО ответит на требования по безопасности России на этой неделе, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что письменные ответы Альянса на так называемые "требования по безопасности" Москвы будут отправлены в течение этой недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров - ред.) и обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", - отметил Столтенберг в интервью CNN.
В то же время, по словам Столтенберга, в НАТО подтвердят неготовность уступать РФ относительно ключевых принципов, таких как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры в сфере безопасности, частью которых оно хочет быть.
"Мы готовы сесть... и выслушать обеспокоенность России, но мы не готовы идти на компромисс относительно основных принципов", - добавил Столтенберг.
Напомним, министерство иностранных дел РФ 17 декабря официально опубликовало проекты соглашений между РФ и США, а также с НАТО о "гарантиях безопасности", содержащих требование Москвы в отношении отвода военных сил с территории восточных членов НАТО, а также отказ Альянса от приема новых членов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Т.к. это часть переговорного процесса.
После дождичка в четверг.
А тем временем 4 борт США заряжают Нам.. Они такими темпами еще никого не вооружали в этом веке.
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.