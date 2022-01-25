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НАТО ответит на требования по безопасности России на этой неделе, - Столтенберг

НАТО ответит на требования по безопасности России на этой неделе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что письменные ответы Альянса на так называемые "требования по безопасности" Москвы будут отправлены в течение этой недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров - ред.) и обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", - отметил Столтенберг в интервью CNN.

В то же время, по словам Столтенберга, в НАТО подтвердят неготовность уступать РФ относительно ключевых принципов, таких как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры в сфере безопасности, частью которых оно хочет быть.

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"Мы готовы сесть... и выслушать обеспокоенность России, но мы не готовы идти на компромисс относительно основных принципов", - добавил Столтенберг.

Напомним, министерство иностранных дел РФ 17 декабря официально опубликовало проекты соглашений между РФ и США, а также с НАТО о "гарантиях безопасности", содержащих требование Москвы в отношении отвода военных сил с территории восточных членов НАТО, а также отказ Альянса от приема новых членов.

Автор: 

НАТО (10045) россия (96018) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+5
Думаю что ввод контингента НАТО в Украину для защиты будет лучшим подтверждением принципов и ценностей. Кстати, это нужно было сделать еще в раннем 2014, сыграв на опережение. И дальше с максимальной скоростью принимать Украину в НАТО.
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25.01.2022 23:32
+4
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26.01.2022 00:05
+3
это надо было начинать с 10 апреля 2010, с борта PLF101
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25.01.2022 23:34
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текст будет предсказуем, к гадалке не ходи
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25.01.2022 23:28 Ответить
Думаю что ввод контингента НАТО в Украину для защиты будет лучшим подтверждением принципов и ценностей. Кстати, это нужно было сделать еще в раннем 2014, сыграв на опережение. И дальше с максимальной скоростью принимать Украину в НАТО.
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25.01.2022 23:32 Ответить
это надо было начинать с 10 апреля 2010, с борта PLF101
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25.01.2022 23:34 Ответить
Вот уж точно была бы Третья мировая. Только какая же страна пошлёт своих солдат умирать за Украину с 40 миллионным населением? А свои солдаты в это время на заработках у агрессора? Так что ли? 10 миллионов украинцев за границей. А НАТО прибудет, значит, вместо украинцев под пули? Ловко придумали.
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26.01.2022 02:15 Ответить
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25.01.2022 23:32 Ответить
Псаки заявила, что будут просить россию не обнародовать свой ответ.
Т.к. это часть переговорного процесса.
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25.01.2022 23:34 Ответить
переводят ответ на язык дипломатии. стилисты ))
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25.01.2022 23:41 Ответить
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26.01.2022 00:05 Ответить
Ответим на неделе.
После дождичка в четверг.
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26.01.2022 00:15 Ответить
Как только, так и сразу.
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26.01.2022 00:16 Ответить
Только бы не обломились, как Чемберлен и Даладье в 1938.
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26.01.2022 00:17 Ответить
Ответ то будет я не сомневаюсь , раз кацапы не понимают на пальцах куда их послали..
А тем временем 4 борт США заряжают Нам.. Они такими темпами еще никого не вооружали в этом веке.
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26.01.2022 00:19 Ответить
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26.01.2022 00:26 Ответить
У них ГОЛУБЕНЬКИЙ платочек.
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26.01.2022 05:42 Ответить
;Варонєж бамбілі, нам аб'явілі;
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26.01.2022 06:37 Ответить
Ответом на вымоги Раши в вопросах безопасности.. Нужно посылать свои вымоги к РФ по безопасности для стран НАТО и других независимых стран Европы, не желающих связывать свою судьбу с Рашей, ОДКБ ( Швеция, Финляндия, Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан и т.д.) Вопросы об прекращении оккупации Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, Крыма, Севастополя, ОРДЛО, Карабаха. Да и чего скрывать по сути и Беларуси. ( но тут вопрос дискуссий).
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26.01.2022 00:27 Ответить
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26.01.2022 02:16 Ответить
Ответ прост... НАТО в лице США Британии и Турции поставит в Украине еще кучу Джаваленинов,Байрактаров и прочих братанских противатовковых комплексов...,на пару ярдов долларов... Долподятлы мавзолейные...
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26.01.2022 06:18 Ответить
Запад наглядно показывает }{уйлу "гарантии безопасности":
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26.01.2022 06:38 Ответить
1. НАТО ссыкливо поддалось на гопнический наезд и пишет ответ в Москву, в трех экземплярах.
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.
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26.01.2022 07:08 Ответить
Ясный перец...Краснопузое КГБшное быдло Шариковых круче всего блока НАТО... Интересный расклад по танках Т-34 и прочем советском дерьме типа КВ-1 КВ-2...,только Архивные данные...Видос длинный но вы поймете...советское дерьмо уже 1941 году считалось дерьмом...https://youtu.be/M7Wrn-rmcXI ...
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26.01.2022 07:18 Ответить
Я
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26.01.2022 09:02 Ответить
 
 