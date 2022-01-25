НАТО ответит на требования по безопасности России на этой неделе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что письменные ответы Альянса на так называемые "требования по безопасности" Москвы будут отправлены в течение этой недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров - ред.) и обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", - отметил Столтенберг в интервью CNN.

В то же время, по словам Столтенберга, в НАТО подтвердят неготовность уступать РФ относительно ключевых принципов, таких как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры в сфере безопасности, частью которых оно хочет быть.

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"Мы готовы сесть... и выслушать обеспокоенность России, но мы не готовы идти на компромисс относительно основных принципов", - добавил Столтенберг.

Напомним, министерство иностранных дел РФ 17 декабря официально опубликовало проекты соглашений между РФ и США, а также с НАТО о "гарантиях безопасности", содержащих требование Москвы в отношении отвода военных сил с территории восточных членов НАТО, а также отказ Альянса от приема новых членов.