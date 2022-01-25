НАТО відповість на безпекові вимоги Росії цього тижня, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що письмові відповіді Альянсу, на так звані "безпекові вимоги" Москви, буде відправлено упродовж цього тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів - ред.) та обговорити контроль над озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки", - зазначив Столтенберг в інтерв’ю CNN..

Водночас, за словами Столтенберга, в НАТО підтвердять неготовність поступатися РФ щодо ключових принципів, таких як право кожної держави в Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

"Ми готові сісти… та вислухати занепокоєння Росії, але ми не готові йти на компроміс щодо основних принципів", - додав Столтенберг.

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Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ 17 грудня 2021 року офіційно опублікувало проєкти угод між РФ та США, а також з НАТО про "гарантії безпеки", які містять вимогу Москви щодо виведення військових сил з території східних членів НАТО, а також відмову Альянсу від прийому нових членів.