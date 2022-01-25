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НАТО відповість на безпекові вимоги Росії цього тижня, - Столтенберг

НАТО відповість на безпекові вимоги Росії цього тижня, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що письмові відповіді Альянсу, на так звані "безпекові вимоги" Москви, буде відправлено упродовж цього тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів - ред.) та обговорити контроль над озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки", - зазначив Столтенберг в інтерв’ю CNN..

Водночас, за словами Столтенберга, в НАТО підтвердять неготовність поступатися РФ щодо ключових принципів, таких як право кожної держави в Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

"Ми готові сісти… та вислухати занепокоєння Росії, але ми не готові йти на компроміс щодо основних принципів", - додав Столтенберг.

Також читайте: У разі вторгнення РФ НАТО допоможе Україні повністю реалізувати своє право на самозахист, - Столтенберг

Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ 17 грудня 2021 року офіційно опублікувало проєкти угод між РФ та США, а також з НАТО про "гарантії безпеки", які містять вимогу Москви щодо виведення військових сил з території східних членів НАТО, а також відмову Альянсу від прийому нових членів.

Автор: 

НАТО (6506) росія (65829) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
Думаю что ввод контингента НАТО в Украину для защиты будет лучшим подтверждением принципов и ценностей. Кстати, это нужно было сделать еще в раннем 2014, сыграв на опережение. И дальше с максимальной скоростью принимать Украину в НАТО.
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25.01.2022 23:32
+4
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26.01.2022 00:05
+3
это надо было начинать с 10 апреля 2010, с борта PLF101
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25.01.2022 23:34
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текст будет предсказуем, к гадалке не ходи
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25.01.2022 23:28 Відповісти
Думаю что ввод контингента НАТО в Украину для защиты будет лучшим подтверждением принципов и ценностей. Кстати, это нужно было сделать еще в раннем 2014, сыграв на опережение. И дальше с максимальной скоростью принимать Украину в НАТО.
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25.01.2022 23:32 Відповісти
это надо было начинать с 10 апреля 2010, с борта PLF101
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25.01.2022 23:34 Відповісти
Вот уж точно была бы Третья мировая. Только какая же страна пошлёт своих солдат умирать за Украину с 40 миллионным населением? А свои солдаты в это время на заработках у агрессора? Так что ли? 10 миллионов украинцев за границей. А НАТО прибудет, значит, вместо украинцев под пули? Ловко придумали.
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26.01.2022 02:15 Відповісти
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25.01.2022 23:32 Відповісти
Псаки заявила, что будут просить россию не обнародовать свой ответ.
Т.к. это часть переговорного процесса.
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25.01.2022 23:34 Відповісти
переводят ответ на язык дипломатии. стилисты ))
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25.01.2022 23:41 Відповісти
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26.01.2022 00:05 Відповісти
Ответим на неделе.
После дождичка в четверг.
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26.01.2022 00:15 Відповісти
Как только, так и сразу.
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26.01.2022 00:16 Відповісти
Только бы не обломились, как Чемберлен и Даладье в 1938.
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26.01.2022 00:17 Відповісти
Ответ то будет я не сомневаюсь , раз кацапы не понимают на пальцах куда их послали..
А тем временем 4 борт США заряжают Нам.. Они такими темпами еще никого не вооружали в этом веке.
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26.01.2022 00:19 Відповісти
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26.01.2022 00:26 Відповісти
У них ГОЛУБЕНЬКИЙ платочек.
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26.01.2022 05:42 Відповісти
;Варонєж бамбілі, нам аб'явілі;
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26.01.2022 06:37 Відповісти
Ответом на вымоги Раши в вопросах безопасности.. Нужно посылать свои вымоги к РФ по безопасности для стран НАТО и других независимых стран Европы, не желающих связывать свою судьбу с Рашей, ОДКБ ( Швеция, Финляндия, Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан и т.д.) Вопросы об прекращении оккупации Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, Крыма, Севастополя, ОРДЛО, Карабаха. Да и чего скрывать по сути и Беларуси. ( но тут вопрос дискуссий).
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26.01.2022 00:27 Відповісти
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26.01.2022 02:16 Відповісти
Ответ прост... НАТО в лице США Британии и Турции поставит в Украине еще кучу Джаваленинов,Байрактаров и прочих братанских противатовковых комплексов...,на пару ярдов долларов... Долподятлы мавзолейные...
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26.01.2022 06:18 Відповісти
Запад наглядно показывает }{уйлу "гарантии безопасности":
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26.01.2022 06:38 Відповісти
1. НАТО ссыкливо поддалось на гопнический наезд и пишет ответ в Москву, в трех экземплярах.
2. Вне зависимости, что там будет написано, Лавров и Путин будут цитировать из ответа вообще все, что их больная фантазия нарисует. Пример - как они цитировали Будапештский меморандум.
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26.01.2022 07:08 Відповісти
Ясный перец...Краснопузое КГБшное быдло Шариковых круче всего блока НАТО... Интересный расклад по танках Т-34 и прочем советском дерьме типа КВ-1 КВ-2...,только Архивные данные...Видос длинный но вы поймете...советское дерьмо уже 1941 году считалось дерьмом...https://youtu.be/M7Wrn-rmcXI ...
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26.01.2022 07:18 Відповісти
Я
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26.01.2022 09:02 Відповісти
 
 