Франция обновила рекорд заражений COVID-19: более 500 тыс. в сутки

Во Франции за сутки зафиксировали более 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные служб здравоохранения Франции.

Это самый высокий суточный прирост страны за все время пандемии.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции скончались 364 человека.

За прошедшие сутки бустерную дозу от COVID-19 сделали более 312 тыс. человек во Франции.

Полностью вакцинировались от ковида почти 80% населения.

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