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Новости Коронавирус и карантин
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Франция обновила рекорд заражений COVID-19: более 500 тыс. в сутки

Франция обновила рекорд заражений COVID-19: более 500 тыс. в сутки

Во Франции за сутки зафиксировали более 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные служб здравоохранения Франции.

Это самый высокий суточный прирост страны за все время пандемии.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции скончались 364 человека.

За прошедшие сутки бустерную дозу от COVID-19 сделали более 312 тыс. человек во Франции.

Полностью вакцинировались от ковида почти 80% населения.

Также читайте: При любых признаках ОРВИ необходимо делать тест на COVID-19, - Минздрав

Автор: 

Франция (3539) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Население Франции в 1,5 раза больше, чем в Украине. А умирает в 2 раза больше при 80% вакцинации. Что теперь скажете, вакцинаторы с...аные?))
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26.01.2022 08:21
+10
Вам, быдлу тупому, регулярно подтверждения выдают - и статистику из Израиля, и из других стран, где в больницах лежат в основном непривитые. И где на тысячи заболевших единицы тяжелых случаев
И вам, тупым дятлам 1000 раз поясняли, что прививка не защищает полностью от заболевания - но она позволяет легко справиться с болезнью. Но до вас не доходит. Потому, что ТУПЫЕ.
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26.01.2022 09:06
+8
Це говорить лише про те що в Франції зробили в 25 разів більше тестів ніж в Україні і більше ні прощо. Інфікованих і в нас мінімум в 10 разів більше просто 90% цим не паряться бо зазвичай це звичайний насморок, може трохи біль в горлі і без жодних наслідків!
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26.01.2022 08:57
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Правила форума Совет форумчан
это так на тебя эти помои подействовали, что не можешь сложить 2+2?!
можешь не отвечать и так видно, что ты - дефективный
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26.01.2022 08:33 Ответить
Можливо із ковідом проходить те саме, що із (грипм) іспанкоюв 1920 році?
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26.01.2022 08:47 Ответить
Ти правий. Я дефективний, бо не вакцинувався
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26.01.2022 13:20 Ответить
Хто вам сказав що там були антиваксери?
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26.01.2022 08:40 Ответить
Ніхто. Я хотів підняти дух вакцинованих, бо трохи "скисли"
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26.01.2022 13:23 Ответить
Зате смертність і важкіх випадків - одиниці. І найчастійше - серед тих, у кого вавка у голові (тобто - антиваксерів)
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26.01.2022 08:39 Ответить
подтверждение будет какое-то или просто абы высраться?
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26.01.2022 08:46 Ответить
Вам, быдлу тупому, регулярно подтверждения выдают - и статистику из Израиля, и из других стран, где в больницах лежат в основном непривитые. И где на тысячи заболевших единицы тяжелых случаев
И вам, тупым дятлам 1000 раз поясняли, что прививка не защищает полностью от заболевания - но она позволяет легко справиться с болезнью. Но до вас не доходит. Потому, что ТУПЫЕ.
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26.01.2022 09:06 Ответить
Медицинское сообщество Израиля признало невозможность дальнейшей борьбы с коронавирусом и предложило вернуться к идее приобретения естественного иммунитета. Об этом на днях заявил председатель Ассоциации врачей Израиля, профессор Хагай Левин. Доктор считает, что «любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна». К позиции израильских докторов невольно присоединились губернаторы ряда американских штатов.
Израильские газеты наперебой пишут о новой, уже пятой волне коронавирусной эпидемии и о высокой степени заразности так напугавшего Европу и США омикрон-штамма. Израильское правительство уже объявило об официальном начале введения четвёртой по счёту дозы вакцины против COVID-19, тогда как научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела, готовые противостоять заболеванию.
«Из-за того, что "Омикрон" так заразен, наши попытки устранить его, скорее всего, будут безрезультатными. Мы не остановим эту волну», - считает профессор Левин.
Председатель Ассоциации врачей Израиля открыто говорит о том, что у израильского правительства нет действенного плана борьбы с новым штаммом.
Профессор жёстко критикует применённые израильским руководством ограничительные меры по сдерживанию коронавируса и советует защищать лишь наиболее уязвимых. «Большая часть человечества до сих пор жива после встречи с вирусом», - напоминает Левин. По его мнению, единственным шансом потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.
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26.01.2022 09:14 Ответить
Нема вже для чого цю виставу продовжувати, значна частка - штрикнуті, залишилось лише спостерігати за ними, а невдовзі шось нове замутять, і про корону всі забудуть.
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26.01.2022 20:07 Ответить
В большинстве случаев это не тупость,а желание выделиться,иметь мнение,отличное от общепринятого ,или просто жизненная позиция,предусматривающая отрицание даже аксиом.Такой ,своего рода,негилизм,именуемый в народе "долбо"бизмом".+кацапские провокаторы
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26.01.2022 09:50 Ответить
https://www.italy24news.com/health/340165.html
According to the ISS report, the rate of unvaccinated in resuscitation is precisely 26.7 cases per 100 thousand hospitalizations for Covid while it is 0.9 for those vaccinated with all boosters. The report also highlights that in subjects who received the additional dose or booster, the effectiveness in preventing diagnosis and cases of severe disease is 68.8% and 98% respectively. Also with regard to the numbers on deaths, the gap between vaccinated and unvaccinated for Covid-19 remains wide: there is a rate of 1.4 per 100 thousand victims among those immunized with a full cycle and booster dose, while the ratio rises to 42.4 per hundred thousand among the unvaccinated.
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26.01.2022 10:20 Ответить
"не тупе" "не бидло", яке Вам відписало, певно, не бачило свідчення, зокрема Б. Джонсона (було в змі) про те, що в реанімації в Британії 90% - двічі штрикнутих. Я також періожично наводжу цифри звідси, останній раз "ізгоїв" в шпиталі було 29%. І то - це все дуже літні люди.

В інших країнах - аналогічно, потрошку випливає і це зовсім не те, що заливають "борці" та їхні поплічники.
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26.01.2022 19:33 Ответить
від часу "тест показав що захворів" до госпіталізації потрібен час, кінець неділі покаже, що там та скільки.
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26.01.2022 09:24 Ответить
Це не вчора почалось. Тиждень тому теж було дуже багато тих хто захворів.
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26.01.2022 09:32 Ответить
А чому обовʼязково тягти до госпіталізації? Чому не починати лікування симптомів одразу?
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26.01.2022 10:44 Ответить
"Понакупляють сертихвікатів, панімаєш лі"))
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26.01.2022 07:53 Ответить
По-моему эффективность вакцины переоценена)
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26.01.2022 08:19 Ответить
На 500 тыс случаев - 300 трупов. Если учесть, что до вакцинации 300 трупов было при 20-30 тыс случаях, то вакцинация очень даже хорошо спасает жизни.
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26.01.2022 09:17 Ответить
Те що зараз менш небезпечний Омікрон до уваги не берете, лиш би самозаспокоїтись ?
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26.01.2022 09:38 Ответить
Население Франции в 1,5 раза больше, чем в Украине. А умирает в 2 раза больше при 80% вакцинации. Что теперь скажете, вакцинаторы с...аные?))
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26.01.2022 08:21 Ответить
Порахуйте відсоток померлих від кількості інфікованих.
В нас в невакцинованих він значно вищий. Так що не треба тут дешевих спекуляцій.
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26.01.2022 08:36 Ответить
в Украине жизнь тяжелее, поэтому переносить болезни сложнее - как тебе такая спекуляция?
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26.01.2022 08:47 Ответить
Українці вправні майстри у погіршенні свого життя. Це безперечний факт.
Як і те, що всі самостійно занедбують своє здоров'я.
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26.01.2022 09:03 Ответить
это уже больше вопрос к уровню медицины) там она реально спасет! у нас - помогает)
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26.01.2022 09:16 Ответить
Вакцинация - это часть медицины. И она доступна у нас также, как и у них.
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26.01.2022 09:34 Ответить
КОли свой шмурдяк хоть в жопу, а к людям не лезь.
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26.01.2022 10:20 Ответить
Во-во - то, что я выше про таких как ты и написал - ну тупые вы - необразованные и невежественные.
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26.01.2022 10:29 Ответить
Один ты умник шмурдяком неизвестным обкололся и довольный..иди третью бустреную дозу вкалывай, не опоздай..а потом и четвёртую, и пятую..нарик.
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26.01.2022 11:24 Ответить
Не "один я", а бОльшая часть разумных людей во всех цивилизованных странах. И только подобные тебе невежественные идиоты продолжают бредить про шмурдяк.
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26.01.2022 14:35 Ответить
А звідки ви знаєте кількість інфікованих в Україні? Це трупи можна адекватно порахувати. А тестування повноцінного нема. Більшість взагалі вдома лікується і навіть не знають від чого.
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26.01.2022 09:50 Ответить
Думаєте всі французи тестуються ?
Теж ні.
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26.01.2022 09:54 Ответить
Я думаю, що французи на стільки перелякані, що тестуються по декілька разів на день, навіть якщо просто чхають від пилу ))
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26.01.2022 10:07 Ответить
а что по этому поводу скажет Гондонониус, которого выбрали на второй срок?
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26.01.2022 08:29 Ответить
Але смертність мала. Отже вакцинація подіяла.
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26.01.2022 08:35 Ответить
Там просто сейчас "Омикрон" в разгаре.А от него и так летальность очень невысокая.
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26.01.2022 08:43 Ответить
Інші штами десь зникли ? Та ні..
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26.01.2022 08:45 Ответить
Не распинайся перед ними... Тут у половины в голове хлебушек...
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26.01.2022 09:00 Ответить
Саме так. Давно є дані, які свідчать про те, що Омікрон більш заразний, але не такий небезпечний, як попередні штами.
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26.01.2022 08:48 Ответить
такое ощущение, что скоро в этом соревновании будет принцип - если живой, значит болен короной...
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26.01.2022 08:42 Ответить
как тут правильно кто то отметил, что понятие "здоровье" уже в прошлом - нужно ещё доказать, что ты не верблюд...
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26.01.2022 08:56 Ответить
таки да...
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26.01.2022 09:22 Ответить
За минулу добу в Україні де двічі меньше вакцинованих захворіло в 2 рази меньше людей ніж в повністю вакцинованій Франції. Померло в Україні 2,5 рази меньше. Робимо висновки
Доречі вже не раз чув що люди раптово захворювали одразу після проведеного тесту!
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26.01.2022 08:42 Ответить
Вибачайте,але захворіло в двадцять разів менше. Просто ще не вечір, і ми гідно себе проявимо.
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26.01.2022 08:45 Ответить
Так, точно!
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26.01.2022 08:46 Ответить
Звідки ви знаєте, скільки реально в Україні захворіло людей? Тестування нормального нема!
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26.01.2022 09:55 Ответить
У Франції за добу 500 000 випадків захворювання і лише 364 померлих.
У нас 24 000 і 141 летальний випадок.
Що говорить нам про значно більшу смертність українців.
А чи не через відсутність вакцинації ???
Порахувати за вас скільки помре українців при 500 000 інфікованих ?
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26.01.2022 08:49 Ответить
Це говорить лише про те що в Франції зробили в 25 разів більше тестів ніж в Україні і більше ні прощо. Інфікованих і в нас мінімум в 10 разів більше просто 90% цим не паряться бо зазвичай це звичайний насморок, може трохи біль в горлі і без жодних наслідків!
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26.01.2022 08:57 Ответить
Паряться ще і як. Ви просто не бачив.
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26.01.2022 09:04 Ответить
Ніхто не париться, якщо легка форма. А легка форма у 90 % випадках
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26.01.2022 09:56 Ответить
А в Європі мабуть всі роблять тести кожен день. І здорові і хворі
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26.01.2022 09:57 Ответить
24,3 тисячі проти 501 тисяч - це в 2 рази??? Чи може в 20,6? 141 проти 467 - в 3,3 рази.
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26.01.2022 08:49 Ответить
Населення України удвічі менше за населення Франції.
І так, ми маємо набагато більшу смертність ніж Французи на 1000 тих хто захворів.
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26.01.2022 09:37 Ответить
Так, але у Франції більше ніж в 2 рази більше привитих
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26.01.2022 09:40 Ответить
Населення Франції 67млн. Населення України що, вже 33 млн? Не треба рахувати так, як вам зручно!
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26.01.2022 09:58 Ответить
Так, без окупованих територій, по яких у нас немає статистики, населення України вже 33 млн.
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26.01.2022 10:30 Ответить
Ну добре. Нехай населення в 2 рази меньше в Україні. Але в Україні померло 140 людей. А у Франції 364. 364/140=2,6. В 2 з половиною рази в Україні померло менше людей. Не в 2 рази, а в 2 з половиною! І це при тому, що вакцинованих в Україні в 2 рази менше! Ну як же так?
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26.01.2022 10:41 Ответить
"Ну як же так?"

А так просто. Бо там реєструють майже всі випадки, а у нас - ні. Але якщо ви візьмете статистику смертності в Україні на доковідні роки і порівняєте із статистикою зараз - наприклад за листопад 2021 року в Україні вмерло на 30 тисяч більше людей, ніж за листопад 2019го - це майже вдвічі більше! От вам і "ну якже так".
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26.01.2022 14:39 Ответить
Я вам скажу, що в 2025 році ковіду вже не буде. Але все одно помруть на 30 тис. людей більше ніж в 2021. Тому що населення України старіє. Україна вимирає. В основному вмирають від проблем з серцем та судинами. А ковід то таке... Сформується колективний імунітет і забудемо за нього як всі забули за іспанку, яка косила мільйони людей 100 років назад.
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26.01.2022 17:53 Ответить
З вас така собі Ванга, бо не було такого росту смертності ніколи за історію України. Лише зараз, під час Ковіду.
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26.01.2022 18:34 Ответить
Бедный бот ксюша,рвет пу...н пытая всех убедить проколотся
Единственный аргумент по методичке остался только смертность..... а она ниже чем во французов
Ща напрягут извилины, и центр что то новое подкинет
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26.01.2022 09:02 Ответить
Тут вже не роблять тестики плр і к-ть "випадків" (що для "борців" на автоматі означає =хворих=) не повідомляють. Нема такої =статистики=.
Пишуть лише про госпіталізованих.

А за к-тю померлих провінція з найбільшим концтабором на континенті і населенням 8,5 млн (не найбільшим в країні) та більше 90% обштриканих демонструє також найбільші цифри.

В пропорції до к-ті населення України смертність також виявляється більшою.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Figure 1b - National overview
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26.01.2022 15:06 Ответить
500 тыс заболевших, 300 трупов. Т.е смерность - 0.5%. Это как раз тот случай, когда ковид стал обычным сезонным грипом.
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26.01.2022 09:11 Ответить
Благодаря тотальной вакцинации
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26.01.2022 09:12 Ответить
Больше 300 трупов от ковида при населении 67 млн во Франции. В Украине 140 трупов при населении 40 млн. Вот так нужно считать! А количество инфицированных реально никто не знает. Во Франции их всегда будет больше и в 10, и в 20 и в 100 раз. Потому что в Украине тестирования практически нет.
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26.01.2022 10:02 Ответить
" Потому что в Украине тестирования практически нет."

"В Украине 140 трупов при населении 40 млн. Вот так нужно считать!"

Перечитайте еще раз эти 2 свои фразы и подумайте. Не дойдет - подумайте еще.
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26.01.2022 18:36 Ответить
нет, считается смертность на кол-во инфицированных, а не на численность популяции
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26.01.2022 20:01 Ответить
Там где сильна власть МП(мировое правительство) там резко стали "накручивать" количество зараженных.А с феврала -всеобщая атака ,с иглами,на человечество.Так Россия уже говорит об обязательном вакцинировании летей.
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26.01.2022 09:29 Ответить
Пока по штаб-квартире Ротшильдов бимба не ударит - они продолжат свой план.
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26.01.2022 09:37 Ответить
Цілком вакцинувалися від ковіду майже 80% населення.
минулої доби зафіксували понад 501 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19

это точно вакцина от короновируса?))) Ну бред же какой то...
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26.01.2022 09:30 Ответить
Складається враження,що від вакцин і хворіють.
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26.01.2022 09:40 Ответить
В Москве попытались развеять сомнения населения в существовании "вируса": устроить экскурсию в "красную зону". В итоге от идеи отказались: очевидно, не нашлось актёров, которые сумели бы правдоподобно изобразить страдающих тяжёлым ОРЗ или пневмонией.
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26.01.2022 09:43 Ответить
Якось пофіґ, що там на росії.
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26.01.2022 09:52 Ответить
Напрасно вы так. Вы разве ещё не поняли что власти РФ и Украины управляются из одного центра ? Ковидная истерия, кукарекоды, уколизаторство - сихнронно везде. А "нападёт или не нападёт" - это просто шоу. Для отвлечения внимания населения от происходящего краха ковидной афёры.
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26.01.2022 10:00 Ответить
Удивительная "пандемия" : на улицах, вместо горы трупов - миллионы протестующих.
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26.01.2022 09:36 Ответить
Довакцинувались...
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26.01.2022 09:41 Ответить
Народ, вы себе представляете какой грохот будет по всей планете когда эта афёра рухнет ? Сколько "президентов", "премьер-министров" и проч. будут на бегу хвататься за шасси самолётов, драпающих во всякие оффшоры типа Омана (или Каймана) ?
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26.01.2022 09:44 Ответить
Могу поспорить ничего не будет, именно потому что - уже готовят почву рассказывая и сравнивая об омиХроне как о сезонном гриппе, еще пару баек стаду слепят, куш снимут ..... и тихо все сойдет на нет.
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26.01.2022 10:01 Ответить
Если так, то очень жаль. Наказание должно последовать за преступлением, особенно за таким чудовищным как попытка установления всемирного фашистского режима.
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26.01.2022 10:27 Ответить
Вони давно готуються до страшнішої "хвороби", хіба мало невідомих нам вірусів і їхніх різновидів?
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26.01.2022 19:18 Ответить
Как любые коммунисты, они не остановятся пока их не остановят силой.
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26.01.2022 21:57 Ответить
Вот австралийская иллюстрация к известной истине: "если хочешь победить своего врага, воспитай его детей" (Западная, христианская цивилизация рассматривается авторами ковидного проекта как враг, подлежащий уничтожению).
В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс начинают работать школы. Условия таковы:
- все дети обязаны носить намордники в течение всего периода пребывания в школе;
- все учителя обязаны получить третий укол;
- каждому ребёнку родители должны совать в нос палку "быстрого антигенного теста" два раза в неделю (в газете была специальная статья: как убеждать ребёночка к этому привыкнуть и не брыкаться);
- родителям вход в школы будет запрещён;
То что австралийские школы находятся под полным контролем коммунистов - это уже давно. Там учат детей ненавидеть свою страну.
Да, раньше можно было забрать детей из школы и учить их дома. В штате Н.Ю.У. теперь это запрещено (думаю наши викторианские зайчики издадут такой же эдикт, если ещё не издали).
А ведь до сих пор есть миллионы олухов, которые думают что всё это из-за какого-то "вируса".
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26.01.2022 22:11 Ответить
Така ж або майже така ситуація з дітьми в Ізраїлі, так шо
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26.01.2022 22:50 Ответить
"Хороший коммунист - дохлый коммунист" (С)

Старая истина. Горе тем кто её игнорирует.
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26.01.2022 22:56 Ответить
Ну так вы готовы НЕ допустить такого же развития событий в Украине ? Вы же понимаете что у вашего правящего класса - та же самая программа. Они просто немножко задержались с её реализацией.
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26.01.2022 22:58 Ответить
Не будет ничего. У меня впечатление, что мы всем миром дружно движемся во "вселенную 1984". И темп задает "свободная" Европа.
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26.01.2022 10:57 Ответить
У этого проекта очень туго с финансами. Да и фамилии авторов хорошо известны. Одна бимба - и нет авторов.
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26.01.2022 11:12 Ответить
Больше года уже колят людям непонятно что,а теперь говорят -не считается.появился новый -амикрон.И так будем до бесконечности,пока всех ,кого надо, не ДОКОЛИМ.
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26.01.2022 09:51 Ответить
Невозможно, конечно. Обман в масштабах невиданных ранее.
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26.01.2022 12:23 Ответить
 
 