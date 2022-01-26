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Франція оновила рекорд заражень COVID-19: понад 500 тис. за добу
У Франції минулої доби зафіксували понад 501 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать оприлюднені у вівторок дані служб охорони здоров'я Франції.
Це найвищий добовий приріст країни за весь час пандемії.
За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 364 особи.
За минулу добу бустерну дозу від COVID-19 зробили понад 312 тис. осіб у Франції.
Цілком вакцинувалися від ковіду майже 80% населення.
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И вам, тупым дятлам 1000 раз поясняли, что прививка не защищает полностью от заболевания - но она позволяет легко справиться с болезнью. Но до вас не доходит. Потому, что ТУПЫЕ.
Израильские газеты наперебой пишут о новой, уже пятой волне коронавирусной эпидемии и о высокой степени заразности так напугавшего Европу и США омикрон-штамма. Израильское правительство уже объявило об официальном начале введения четвёртой по счёту дозы вакцины против COVID-19, тогда как научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела, готовые противостоять заболеванию.
«Из-за того, что "Омикрон" так заразен, наши попытки устранить его, скорее всего, будут безрезультатными. Мы не остановим эту волну», - считает профессор Левин.
Председатель Ассоциации врачей Израиля открыто говорит о том, что у израильского правительства нет действенного плана борьбы с новым штаммом.
Профессор жёстко критикует применённые израильским руководством ограничительные меры по сдерживанию коронавируса и советует защищать лишь наиболее уязвимых. «Большая часть человечества до сих пор жива после встречи с вирусом», - напоминает Левин. По его мнению, единственным шансом потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.
According to the ISS report, the rate of unvaccinated in resuscitation is precisely 26.7 cases per 100 thousand hospitalizations for Covid while it is 0.9 for those vaccinated with all boosters. The report also highlights that in subjects who received the additional dose or booster, the effectiveness in preventing diagnosis and cases of severe disease is 68.8% and 98% respectively. Also with regard to the numbers on deaths, the gap between vaccinated and unvaccinated for Covid-19 remains wide: there is a rate of 1.4 per 100 thousand victims among those immunized with a full cycle and booster dose, while the ratio rises to 42.4 per hundred thousand among the unvaccinated.
В інших країнах - аналогічно, потрошку випливає і це зовсім не те, що заливають "борці" та їхні поплічники.
В нас в невакцинованих він значно вищий. Так що не треба тут дешевих спекуляцій.
Як і те, що всі самостійно занедбують своє здоров'я.
Теж ні.
Доречі вже не раз чув що люди раптово захворювали одразу після проведеного тесту!
У нас 24 000 і 141 летальний випадок.
Що говорить нам про значно більшу смертність українців.
А чи не через відсутність вакцинації ???
Порахувати за вас скільки помре українців при 500 000 інфікованих ?
І так, ми маємо набагато більшу смертність ніж Французи на 1000 тих хто захворів.
А так просто. Бо там реєструють майже всі випадки, а у нас - ні. Але якщо ви візьмете статистику смертності в Україні на доковідні роки і порівняєте із статистикою зараз - наприклад за листопад 2021 року в Україні вмерло на 30 тисяч більше людей, ніж за листопад 2019го - це майже вдвічі більше! От вам і "ну якже так".
Единственный аргумент по методичке остался только смертность..... а она ниже чем во французов
Ща напрягут извилины, и центр что то новое подкинет
Пишуть лише про госпіталізованих.
А за к-тю померлих провінція з найбільшим концтабором на континенті і населенням 8,5 млн (не найбільшим в країні) та більше 90% обштриканих демонструє також найбільші цифри.
В пропорції до к-ті населення України смертність також виявляється більшою.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Figure 1b - National overview
"В Украине 140 трупов при населении 40 млн. Вот так нужно считать!"
Перечитайте еще раз эти 2 свои фразы и подумайте. Не дойдет - подумайте еще.
минулої доби зафіксували понад 501 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19
это точно вакцина от короновируса?))) Ну бред же какой то...
В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс начинают работать школы. Условия таковы:
- все дети обязаны носить намордники в течение всего периода пребывания в школе;
- все учителя обязаны получить третий укол;
- каждому ребёнку родители должны совать в нос палку "быстрого антигенного теста" два раза в неделю (в газете была специальная статья: как убеждать ребёночка к этому привыкнуть и не брыкаться);
- родителям вход в школы будет запрещён;
То что австралийские школы находятся под полным контролем коммунистов - это уже давно. Там учат детей ненавидеть свою страну.
Да, раньше можно было забрать детей из школы и учить их дома. В штате Н.Ю.У. теперь это запрещено (думаю наши викторианские зайчики издадут такой же эдикт, если ещё не издали).
А ведь до сих пор есть миллионы олухов, которые думают что всё это из-за какого-то "вируса".
Старая истина. Горе тем кто её игнорирует.