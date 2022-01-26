Франція оновила рекорд заражень COVID-19: понад 500 тис. за добу

У Франції минулої доби зафіксували понад 501 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать оприлюднені у вівторок дані служб охорони здоров'я Франції.

Це найвищий добовий приріст країни за весь час пандемії.

За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 364 особи.

За минулу добу бустерну дозу від COVID-19 зробили понад 312 тис. осіб у Франції.

Цілком вакцинувалися від ковіду майже 80% населення.

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