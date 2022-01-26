УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5484 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 774 95

Франція оновила рекорд заражень COVID-19: понад 500 тис. за добу

Франція оновила рекорд заражень COVID-19: понад 500 тис. за добу

У Франції минулої доби зафіксували понад 501 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать оприлюднені у вівторок дані служб охорони здоров'я Франції.

Це найвищий добовий приріст країни за весь час пандемії.

За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 364 особи.

За минулу добу бустерну дозу від COVID-19 зробили понад 312 тис. осіб у Франції.

Цілком вакцинувалися від ковіду майже 80% населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ

Франція (3097) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Население Франции в 1,5 раза больше, чем в Украине. А умирает в 2 раза больше при 80% вакцинации. Что теперь скажете, вакцинаторы с...аные?))
показати весь коментар
26.01.2022 08:21
+10
Вам, быдлу тупому, регулярно подтверждения выдают - и статистику из Израиля, и из других стран, где в больницах лежат в основном непривитые. И где на тысячи заболевших единицы тяжелых случаев
И вам, тупым дятлам 1000 раз поясняли, что прививка не защищает полностью от заболевания - но она позволяет легко справиться с болезнью. Но до вас не доходит. Потому, что ТУПЫЕ.
показати весь коментар
26.01.2022 09:06
+8
Це говорить лише про те що в Франції зробили в 25 разів більше тестів ніж в Україні і більше ні прощо. Інфікованих і в нас мінімум в 10 разів більше просто 90% цим не паряться бо зазвичай це звичайний насморок, може трохи біль в горлі і без жодних наслідків!
показати весь коментар
26.01.2022 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это так на тебя эти помои подействовали, что не можешь сложить 2+2?!
можешь не отвечать и так видно, что ты - дефективный
показати весь коментар
26.01.2022 08:33 Відповісти
Можливо із ковідом проходить те саме, що із (грипм) іспанкоюв 1920 році?
показати весь коментар
26.01.2022 08:47 Відповісти
Ти правий. Я дефективний, бо не вакцинувався
показати весь коментар
26.01.2022 13:20 Відповісти
Хто вам сказав що там були антиваксери?
показати весь коментар
26.01.2022 08:40 Відповісти
Ніхто. Я хотів підняти дух вакцинованих, бо трохи "скисли"
показати весь коментар
26.01.2022 13:23 Відповісти
Зате смертність і важкіх випадків - одиниці. І найчастійше - серед тих, у кого вавка у голові (тобто - антиваксерів)
показати весь коментар
26.01.2022 08:39 Відповісти
подтверждение будет какое-то или просто абы высраться?
показати весь коментар
26.01.2022 08:46 Відповісти
Вам, быдлу тупому, регулярно подтверждения выдают - и статистику из Израиля, и из других стран, где в больницах лежат в основном непривитые. И где на тысячи заболевших единицы тяжелых случаев
И вам, тупым дятлам 1000 раз поясняли, что прививка не защищает полностью от заболевания - но она позволяет легко справиться с болезнью. Но до вас не доходит. Потому, что ТУПЫЕ.
показати весь коментар
26.01.2022 09:06 Відповісти
Медицинское сообщество Израиля признало невозможность дальнейшей борьбы с коронавирусом и предложило вернуться к идее приобретения естественного иммунитета. Об этом на днях заявил председатель Ассоциации врачей Израиля, профессор Хагай Левин. Доктор считает, что «любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна». К позиции израильских докторов невольно присоединились губернаторы ряда американских штатов.
Израильские газеты наперебой пишут о новой, уже пятой волне коронавирусной эпидемии и о высокой степени заразности так напугавшего Европу и США омикрон-штамма. Израильское правительство уже объявило об официальном начале введения четвёртой по счёту дозы вакцины против COVID-19, тогда как научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела, готовые противостоять заболеванию.
«Из-за того, что "Омикрон" так заразен, наши попытки устранить его, скорее всего, будут безрезультатными. Мы не остановим эту волну», - считает профессор Левин.
Председатель Ассоциации врачей Израиля открыто говорит о том, что у израильского правительства нет действенного плана борьбы с новым штаммом.
Профессор жёстко критикует применённые израильским руководством ограничительные меры по сдерживанию коронавируса и советует защищать лишь наиболее уязвимых. «Большая часть человечества до сих пор жива после встречи с вирусом», - напоминает Левин. По его мнению, единственным шансом потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.
показати весь коментар
26.01.2022 09:14 Відповісти
Нема вже для чого цю виставу продовжувати, значна частка - штрикнуті, залишилось лише спостерігати за ними, а невдовзі шось нове замутять, і про корону всі забудуть.
показати весь коментар
26.01.2022 20:07 Відповісти
В большинстве случаев это не тупость,а желание выделиться,иметь мнение,отличное от общепринятого ,или просто жизненная позиция,предусматривающая отрицание даже аксиом.Такой ,своего рода,негилизм,именуемый в народе "долбо"бизмом".+кацапские провокаторы
показати весь коментар
26.01.2022 09:50 Відповісти
https://www.italy24news.com/health/340165.html
According to the ISS report, the rate of unvaccinated in resuscitation is precisely 26.7 cases per 100 thousand hospitalizations for Covid while it is 0.9 for those vaccinated with all boosters. The report also highlights that in subjects who received the additional dose or booster, the effectiveness in preventing diagnosis and cases of severe disease is 68.8% and 98% respectively. Also with regard to the numbers on deaths, the gap between vaccinated and unvaccinated for Covid-19 remains wide: there is a rate of 1.4 per 100 thousand victims among those immunized with a full cycle and booster dose, while the ratio rises to 42.4 per hundred thousand among the unvaccinated.
показати весь коментар
26.01.2022 10:20 Відповісти
"не тупе" "не бидло", яке Вам відписало, певно, не бачило свідчення, зокрема Б. Джонсона (було в змі) про те, що в реанімації в Британії 90% - двічі штрикнутих. Я також періожично наводжу цифри звідси, останній раз "ізгоїв" в шпиталі було 29%. І то - це все дуже літні люди.

В інших країнах - аналогічно, потрошку випливає і це зовсім не те, що заливають "борці" та їхні поплічники.
показати весь коментар
26.01.2022 19:33 Відповісти
від часу "тест показав що захворів" до госпіталізації потрібен час, кінець неділі покаже, що там та скільки.
показати весь коментар
26.01.2022 09:24 Відповісти
Це не вчора почалось. Тиждень тому теж було дуже багато тих хто захворів.
показати весь коментар
26.01.2022 09:32 Відповісти
А чому обовʼязково тягти до госпіталізації? Чому не починати лікування симптомів одразу?
показати весь коментар
26.01.2022 10:44 Відповісти
"Понакупляють сертихвікатів, панімаєш лі"))
показати весь коментар
26.01.2022 07:53 Відповісти
По-моему эффективность вакцины переоценена)
показати весь коментар
26.01.2022 08:19 Відповісти
На 500 тыс случаев - 300 трупов. Если учесть, что до вакцинации 300 трупов было при 20-30 тыс случаях, то вакцинация очень даже хорошо спасает жизни.
показати весь коментар
26.01.2022 09:17 Відповісти
Те що зараз менш небезпечний Омікрон до уваги не берете, лиш би самозаспокоїтись ?
показати весь коментар
26.01.2022 09:38 Відповісти
Население Франции в 1,5 раза больше, чем в Украине. А умирает в 2 раза больше при 80% вакцинации. Что теперь скажете, вакцинаторы с...аные?))
показати весь коментар
26.01.2022 08:21 Відповісти
Порахуйте відсоток померлих від кількості інфікованих.
В нас в невакцинованих він значно вищий. Так що не треба тут дешевих спекуляцій.
показати весь коментар
26.01.2022 08:36 Відповісти
в Украине жизнь тяжелее, поэтому переносить болезни сложнее - как тебе такая спекуляция?
показати весь коментар
26.01.2022 08:47 Відповісти
Українці вправні майстри у погіршенні свого життя. Це безперечний факт.
Як і те, що всі самостійно занедбують своє здоров'я.
показати весь коментар
26.01.2022 09:03 Відповісти
это уже больше вопрос к уровню медицины) там она реально спасет! у нас - помогает)
показати весь коментар
26.01.2022 09:16 Відповісти
Вакцинация - это часть медицины. И она доступна у нас также, как и у них.
показати весь коментар
26.01.2022 09:34 Відповісти
КОли свой шмурдяк хоть в жопу, а к людям не лезь.
показати весь коментар
26.01.2022 10:20 Відповісти
Во-во - то, что я выше про таких как ты и написал - ну тупые вы - необразованные и невежественные.
показати весь коментар
26.01.2022 10:29 Відповісти
Один ты умник шмурдяком неизвестным обкололся и довольный..иди третью бустреную дозу вкалывай, не опоздай..а потом и четвёртую, и пятую..нарик.
показати весь коментар
26.01.2022 11:24 Відповісти
Не "один я", а бОльшая часть разумных людей во всех цивилизованных странах. И только подобные тебе невежественные идиоты продолжают бредить про шмурдяк.
показати весь коментар
26.01.2022 14:35 Відповісти
А звідки ви знаєте кількість інфікованих в Україні? Це трупи можна адекватно порахувати. А тестування повноцінного нема. Більшість взагалі вдома лікується і навіть не знають від чого.
показати весь коментар
26.01.2022 09:50 Відповісти
Думаєте всі французи тестуються ?
Теж ні.
показати весь коментар
26.01.2022 09:54 Відповісти
Я думаю, що французи на стільки перелякані, що тестуються по декілька разів на день, навіть якщо просто чхають від пилу ))
показати весь коментар
26.01.2022 10:07 Відповісти
а что по этому поводу скажет Гондонониус, которого выбрали на второй срок?
показати весь коментар
26.01.2022 08:29 Відповісти
Але смертність мала. Отже вакцинація подіяла.
показати весь коментар
26.01.2022 08:35 Відповісти
Там просто сейчас "Омикрон" в разгаре.А от него и так летальность очень невысокая.
показати весь коментар
26.01.2022 08:43 Відповісти
Інші штами десь зникли ? Та ні..
показати весь коментар
26.01.2022 08:45 Відповісти
Не распинайся перед ними... Тут у половины в голове хлебушек...
показати весь коментар
26.01.2022 09:00 Відповісти
Саме так. Давно є дані, які свідчать про те, що Омікрон більш заразний, але не такий небезпечний, як попередні штами.
показати весь коментар
26.01.2022 08:48 Відповісти
такое ощущение, что скоро в этом соревновании будет принцип - если живой, значит болен короной...
показати весь коментар
26.01.2022 08:42 Відповісти
как тут правильно кто то отметил, что понятие "здоровье" уже в прошлом - нужно ещё доказать, что ты не верблюд...
показати весь коментар
26.01.2022 08:56 Відповісти
таки да...
показати весь коментар
26.01.2022 09:22 Відповісти
За минулу добу в Україні де двічі меньше вакцинованих захворіло в 2 рази меньше людей ніж в повністю вакцинованій Франції. Померло в Україні 2,5 рази меньше. Робимо висновки
Доречі вже не раз чув що люди раптово захворювали одразу після проведеного тесту!
показати весь коментар
26.01.2022 08:42 Відповісти
Вибачайте,але захворіло в двадцять разів менше. Просто ще не вечір, і ми гідно себе проявимо.
показати весь коментар
26.01.2022 08:45 Відповісти
Так, точно!
показати весь коментар
26.01.2022 08:46 Відповісти
Звідки ви знаєте, скільки реально в Україні захворіло людей? Тестування нормального нема!
показати весь коментар
26.01.2022 09:55 Відповісти
У Франції за добу 500 000 випадків захворювання і лише 364 померлих.
У нас 24 000 і 141 летальний випадок.
Що говорить нам про значно більшу смертність українців.
А чи не через відсутність вакцинації ???
Порахувати за вас скільки помре українців при 500 000 інфікованих ?
показати весь коментар
26.01.2022 08:49 Відповісти
Це говорить лише про те що в Франції зробили в 25 разів більше тестів ніж в Україні і більше ні прощо. Інфікованих і в нас мінімум в 10 разів більше просто 90% цим не паряться бо зазвичай це звичайний насморок, може трохи біль в горлі і без жодних наслідків!
показати весь коментар
26.01.2022 08:57 Відповісти
Паряться ще і як. Ви просто не бачив.
показати весь коментар
26.01.2022 09:04 Відповісти
Ніхто не париться, якщо легка форма. А легка форма у 90 % випадках
показати весь коментар
26.01.2022 09:56 Відповісти
А в Європі мабуть всі роблять тести кожен день. І здорові і хворі
показати весь коментар
26.01.2022 09:57 Відповісти
24,3 тисячі проти 501 тисяч - це в 2 рази??? Чи може в 20,6? 141 проти 467 - в 3,3 рази.
показати весь коментар
26.01.2022 08:49 Відповісти
Населення України удвічі менше за населення Франції.
І так, ми маємо набагато більшу смертність ніж Французи на 1000 тих хто захворів.
показати весь коментар
26.01.2022 09:37 Відповісти
Так, але у Франції більше ніж в 2 рази більше привитих
показати весь коментар
26.01.2022 09:40 Відповісти
Населення Франції 67млн. Населення України що, вже 33 млн? Не треба рахувати так, як вам зручно!
показати весь коментар
26.01.2022 09:58 Відповісти
Так, без окупованих територій, по яких у нас немає статистики, населення України вже 33 млн.
показати весь коментар
26.01.2022 10:30 Відповісти
Ну добре. Нехай населення в 2 рази меньше в Україні. Але в Україні померло 140 людей. А у Франції 364. 364/140=2,6. В 2 з половиною рази в Україні померло менше людей. Не в 2 рази, а в 2 з половиною! І це при тому, що вакцинованих в Україні в 2 рази менше! Ну як же так?
показати весь коментар
26.01.2022 10:41 Відповісти
"Ну як же так?"

А так просто. Бо там реєструють майже всі випадки, а у нас - ні. Але якщо ви візьмете статистику смертності в Україні на доковідні роки і порівняєте із статистикою зараз - наприклад за листопад 2021 року в Україні вмерло на 30 тисяч більше людей, ніж за листопад 2019го - це майже вдвічі більше! От вам і "ну якже так".
показати весь коментар
26.01.2022 14:39 Відповісти
Я вам скажу, що в 2025 році ковіду вже не буде. Але все одно помруть на 30 тис. людей більше ніж в 2021. Тому що населення України старіє. Україна вимирає. В основному вмирають від проблем з серцем та судинами. А ковід то таке... Сформується колективний імунітет і забудемо за нього як всі забули за іспанку, яка косила мільйони людей 100 років назад.
показати весь коментар
26.01.2022 17:53 Відповісти
З вас така собі Ванга, бо не було такого росту смертності ніколи за історію України. Лише зараз, під час Ковіду.
показати весь коментар
26.01.2022 18:34 Відповісти
Бедный бот ксюша,рвет пу...н пытая всех убедить проколотся
Единственный аргумент по методичке остался только смертность..... а она ниже чем во французов
Ща напрягут извилины, и центр что то новое подкинет
показати весь коментар
26.01.2022 09:02 Відповісти
Тут вже не роблять тестики плр і к-ть "випадків" (що для "борців" на автоматі означає =хворих=) не повідомляють. Нема такої =статистики=.
Пишуть лише про госпіталізованих.

А за к-тю померлих провінція з найбільшим концтабором на континенті і населенням 8,5 млн (не найбільшим в країні) та більше 90% обштриканих демонструє також найбільші цифри.

В пропорції до к-ті населення України смертність також виявляється більшою.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Figure 1b - National overview
показати весь коментар
26.01.2022 15:06 Відповісти
500 тыс заболевших, 300 трупов. Т.е смерность - 0.5%. Это как раз тот случай, когда ковид стал обычным сезонным грипом.
показати весь коментар
26.01.2022 09:11 Відповісти
Благодаря тотальной вакцинации
показати весь коментар
26.01.2022 09:12 Відповісти
Больше 300 трупов от ковида при населении 67 млн во Франции. В Украине 140 трупов при населении 40 млн. Вот так нужно считать! А количество инфицированных реально никто не знает. Во Франции их всегда будет больше и в 10, и в 20 и в 100 раз. Потому что в Украине тестирования практически нет.
показати весь коментар
26.01.2022 10:02 Відповісти
" Потому что в Украине тестирования практически нет."

"В Украине 140 трупов при населении 40 млн. Вот так нужно считать!"

Перечитайте еще раз эти 2 свои фразы и подумайте. Не дойдет - подумайте еще.
показати весь коментар
26.01.2022 18:36 Відповісти
нет, считается смертность на кол-во инфицированных, а не на численность популяции
показати весь коментар
26.01.2022 20:01 Відповісти
Там где сильна власть МП(мировое правительство) там резко стали "накручивать" количество зараженных.А с феврала -всеобщая атака ,с иглами,на человечество.Так Россия уже говорит об обязательном вакцинировании летей.
показати весь коментар
26.01.2022 09:29 Відповісти
Пока по штаб-квартире Ротшильдов бимба не ударит - они продолжат свой план.
показати весь коментар
26.01.2022 09:37 Відповісти
Цілком вакцинувалися від ковіду майже 80% населення.
минулої доби зафіксували понад 501 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19

это точно вакцина от короновируса?))) Ну бред же какой то...
показати весь коментар
26.01.2022 09:30 Відповісти
Складається враження,що від вакцин і хворіють.
показати весь коментар
26.01.2022 09:40 Відповісти
В Москве попытались развеять сомнения населения в существовании "вируса": устроить экскурсию в "красную зону". В итоге от идеи отказались: очевидно, не нашлось актёров, которые сумели бы правдоподобно изобразить страдающих тяжёлым ОРЗ или пневмонией.
показати весь коментар
26.01.2022 09:43 Відповісти
Якось пофіґ, що там на росії.
показати весь коментар
26.01.2022 09:52 Відповісти
Напрасно вы так. Вы разве ещё не поняли что власти РФ и Украины управляются из одного центра ? Ковидная истерия, кукарекоды, уколизаторство - сихнронно везде. А "нападёт или не нападёт" - это просто шоу. Для отвлечения внимания населения от происходящего краха ковидной афёры.
показати весь коментар
26.01.2022 10:00 Відповісти
Удивительная "пандемия" : на улицах, вместо горы трупов - миллионы протестующих.
показати весь коментар
26.01.2022 09:36 Відповісти
Довакцинувались...
показати весь коментар
26.01.2022 09:41 Відповісти
Народ, вы себе представляете какой грохот будет по всей планете когда эта афёра рухнет ? Сколько "президентов", "премьер-министров" и проч. будут на бегу хвататься за шасси самолётов, драпающих во всякие оффшоры типа Омана (или Каймана) ?
показати весь коментар
26.01.2022 09:44 Відповісти
Могу поспорить ничего не будет, именно потому что - уже готовят почву рассказывая и сравнивая об омиХроне как о сезонном гриппе, еще пару баек стаду слепят, куш снимут ..... и тихо все сойдет на нет.
показати весь коментар
26.01.2022 10:01 Відповісти
Если так, то очень жаль. Наказание должно последовать за преступлением, особенно за таким чудовищным как попытка установления всемирного фашистского режима.
показати весь коментар
26.01.2022 10:27 Відповісти
Вони давно готуються до страшнішої "хвороби", хіба мало невідомих нам вірусів і їхніх різновидів?
показати весь коментар
26.01.2022 19:18 Відповісти
Как любые коммунисты, они не остановятся пока их не остановят силой.
показати весь коментар
26.01.2022 21:57 Відповісти
Вот австралийская иллюстрация к известной истине: "если хочешь победить своего врага, воспитай его детей" (Западная, христианская цивилизация рассматривается авторами ковидного проекта как враг, подлежащий уничтожению).
В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс начинают работать школы. Условия таковы:
- все дети обязаны носить намордники в течение всего периода пребывания в школе;
- все учителя обязаны получить третий укол;
- каждому ребёнку родители должны совать в нос палку "быстрого антигенного теста" два раза в неделю (в газете была специальная статья: как убеждать ребёночка к этому привыкнуть и не брыкаться);
- родителям вход в школы будет запрещён;
То что австралийские школы находятся под полным контролем коммунистов - это уже давно. Там учат детей ненавидеть свою страну.
Да, раньше можно было забрать детей из школы и учить их дома. В штате Н.Ю.У. теперь это запрещено (думаю наши викторианские зайчики издадут такой же эдикт, если ещё не издали).
А ведь до сих пор есть миллионы олухов, которые думают что всё это из-за какого-то "вируса".
показати весь коментар
26.01.2022 22:11 Відповісти
Така ж або майже така ситуація з дітьми в Ізраїлі, так шо
показати весь коментар
26.01.2022 22:50 Відповісти
"Хороший коммунист - дохлый коммунист" (С)

Старая истина. Горе тем кто её игнорирует.
показати весь коментар
26.01.2022 22:56 Відповісти
Ну так вы готовы НЕ допустить такого же развития событий в Украине ? Вы же понимаете что у вашего правящего класса - та же самая программа. Они просто немножко задержались с её реализацией.
показати весь коментар
26.01.2022 22:58 Відповісти
Не будет ничего. У меня впечатление, что мы всем миром дружно движемся во "вселенную 1984". И темп задает "свободная" Европа.
показати весь коментар
26.01.2022 10:57 Відповісти
У этого проекта очень туго с финансами. Да и фамилии авторов хорошо известны. Одна бимба - и нет авторов.
показати весь коментар
26.01.2022 11:12 Відповісти
Больше года уже колят людям непонятно что,а теперь говорят -не считается.появился новый -амикрон.И так будем до бесконечности,пока всех ,кого надо, не ДОКОЛИМ.
показати весь коментар
26.01.2022 09:51 Відповісти
Невозможно, конечно. Обман в масштабах невиданных ранее.
показати весь коментар
26.01.2022 12:23 Відповісти
 
 