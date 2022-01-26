Вторжение РФ в Украину может изменить мир, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России на территорию Украины может изменить мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Для России будут огромные последствия, если он (Путин. – Ред.) войдет и вторгнется (в Украину. – Ред.)", - отметил президент США.

По его словам, такое вторжение "стало бы самым большим со времен Второй мировой войны".

"Это может изменить мир", – сказал Байден.

В то же время президент США добавил, что "никаких американских войск в Украину направлено не будет".

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