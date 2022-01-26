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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вторжение РФ в Украину может изменить мир, - Байден

Вторжение РФ в Украину может изменить мир, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России на территорию Украины может изменить мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Для России будут огромные последствия, если он (Путин. – Ред.) войдет и вторгнется (в Украину. – Ред.)", - отметил президент США.

По его словам, такое вторжение "стало бы самым большим со времен Второй мировой войны".

"Это может изменить мир", – сказал Байден.

В то же время президент США добавил, что "никаких американских войск в Украину направлено не будет".

Также читайте: В Госдепе заявили, что США в ответах на предложения РФ по безопасности не планируют затрагивать тему Украины в НАТО

Автор: 

Байден Джо (2794) россия (96038)


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Топ комментарии
+27
Не бійтеся рашистських танків - їх можна зупинити джавелінами.
Не бійтеся рашистських літаків - їх можна збити засобами ПВО.
Остерігайтеся рашистських артистів, попів, "опозиціонерів" та "прастих усскіх"...
Бо саме вони непомітно розносять вірус усскага міра по усьому світу.
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26.01.2022 09:17
+17
Не панікуйте пані Ксенія. Все під контролем. Беріть дешеве та якісне м'ясо і скумбрію по 8 гривень і ідіть на шашлики в честь Дня Перемоги коноплі над коксом. Ви що не довіряєте Найвєлічайшому і його Гогібуданівській розвідці, що все окей? Американці і англічани брешуть, вони просто не спеціалісти і не знають, що це таке. Чотириждиуклоніст вкурсі, він в той час, коли американці пили віскі, воював на московських і горлівських фронтах зі спецбатальоном "95 квартал". Юзік навіть траванувся катанкою із Єнакієво.
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26.01.2022 09:28
+11
Але мешканці країн НАТО не хочуть воювати. А кацапи хочуть. Варто влізти китайцям і все..
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26.01.2022 09:21
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Звісно. Бо так чи інакше у великий конфлікт можуть влізти всі. І почнеться третя світова..
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26.01.2022 09:11 Ответить
140 млн мокшів разом з чукчами, ВВП в разів 20 менший ніж в країн Нато, літаки якісь чомусь постійно самостійно падають - хочуть нагнути Золотий мільярд?Пупа не розвяжеться?
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26.01.2022 09:20 Ответить
Але мешканці країн НАТО не хочуть воювати. А кацапи хочуть. Варто влізти китайцям і все..
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26.01.2022 09:21 Ответить
90% мокшів хочуть так воювати як і галанці і фріци. Позвіздіть, похвалиться по пьяні, які вони Ільї Муромці то так, звичайно.
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26.01.2022 09:25 Ответить
Не панікуйте пані Ксенія. Все під контролем. Беріть дешеве та якісне м'ясо і скумбрію по 8 гривень і ідіть на шашлики в честь Дня Перемоги коноплі над коксом. Ви що не довіряєте Найвєлічайшому і його Гогібуданівській розвідці, що все окей? Американці і англічани брешуть, вони просто не спеціалісти і не знають, що це таке. Чотириждиуклоніст вкурсі, він в той час, коли американці пили віскі, воював на московських і горлівських фронтах зі спецбатальоном "95 квартал". Юзік навіть траванувся катанкою із Єнакієво.
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26.01.2022 09:28 Ответить
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26.01.2022 09:29 Ответить
Скоріше катанка Юзіком травонулася...
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26.01.2022 09:43 Ответить
Герман Аксьом@eternalrailway



"Вірю-не вірю що росія нападе", "вигідно-невигідно путіну"...
В анексії Криму і кривавій бані на Донбасі теж не було логіки і сенсу - це акти чистого тероризму.
Росія - це об'єктивне, чисте зло, яке поряд з нами. І воно просто сіє смерть і випалює землю якщо може, а не якщо вигідно.
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26.01.2022 09:52 Ответить
все вірно, не хочуть....та й простому народу взагалі ті війни ніякі непотрібні, бо пани в окопах не сидять, а у війні гинуть селяни та робітники, інтелегенція.....пани ж з Канарських островів чужими руками будуть воювати...втім якщо почнеться третя світова, то і бункери не спасуть, бо з них рано чи пізно вилізати прийдеться, запаси в бункерах не вічні, закінчиться електрика, пальне, продукти харчування....
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26.01.2022 10:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bM3cMN7qzco
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26.01.2022 10:34 Ответить
Ви трохи плутаєте відносно бажання кацапів воювати. Кацапи хочуть на дивані, з дупою в теплі, дивитися реаліті шоу - "пабєдоносное шествие бравих кацапських віськ па бандеравщинє".
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26.01.2022 10:59 Ответить
розграбувати "Метро" або отримати похоронку та погасити кредит бажаючі теж знайдуться
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26.01.2022 11:24 Ответить
Таких "ушльопків" конче мало. Більшість таки мають інстинкт самозбереження.
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26.01.2022 14:04 Ответить
Не змінити, а знищити. Треба казати, як є.
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26.01.2022 09:12 Ответить
Звичайно може! Весь світ вже бачить гниле нутро Європи! Весь світ побачить ціну гарантій безпеки які давали США і Англія і т.д.
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26.01.2022 09:14 Ответить
А гниле нутро Росії та ціну гарантій, яку давала Росія, світ побачить?
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26.01.2022 09:17 Ответить
Світ вже сотні років знає що договори з росією не коштують того паперу на якому вони написані.
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26.01.2022 09:27 Ответить
Не світ бачить а китайози. Китайози на параші не дивляться, втеча з казахстану тут самий яскравий показник. Китайози дивляться на америку і якщо та покаже слабкість почнеться заварюха на тайвані а де скінчиться ніхто не знає. Тому так ...може змінити світ
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26.01.2022 09:32 Ответить
Пусти напляшечника до хати воно насере посеред хати, і скаже що не прибрано. І це щє не найгірший варіант.
"Нутро" Європи точно не окупанти!
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26.01.2022 09:21 Ответить
Оно уже произошло в 2014 году
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26.01.2022 09:15 Ответить
Не бійтеся рашистських танків - їх можна зупинити джавелінами.
Не бійтеся рашистських літаків - їх можна збити засобами ПВО.
Остерігайтеся рашистських артистів, попів, "опозиціонерів" та "прастих усскіх"...
Бо саме вони непомітно розносять вірус усскага міра по усьому світу.
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26.01.2022 09:17 Ответить
Істину глоголєтє. Але любителі сватів і прочіх говногуморних хварталів не поймуть
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26.01.2022 09:35 Ответить
Здається, ми не до кінця усвідомлюємо, чим є серіал «Свати». Може, і самі автори не усвідомлюють, що вони створили.
Це - ідеальний ватний світ, їхня Утопія, Шангрі-Ла, Тридев'яте царство, світ, де раз і назавжди збулися всі мрії совків. Придивіться уважніше до типажів, локації, ситуацій, сюжету. Окремо варто зазначити крайню примітивність та безликість показаного там суспільного життя і повну його аполітичність.
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26.01.2022 09:43 Ответить
Треба говорити правду раші не стане.
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26.01.2022 09:18 Ответить
Чи негуманніше було б прости знищити Путлєра разом з його оточенням?
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26.01.2022 09:22 Ответить
Ніт.
Навіть голландські бюргери розуміють, що ********* має бути роздроблена на дрібні шматки.
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26.01.2022 11:34 Ответить
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26.01.2022 09:21 Ответить
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26.01.2022 09:22 Ответить
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26.01.2022 09:24 Ответить
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26.01.2022 09:29 Ответить
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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26.01.2022 09:37 Ответить
Все Ви знаєте. Ви хто? Дайте вгадаю - Ванга? Нострадамус? А, сам Бог!
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26.01.2022 09:51 Ответить
Ты ******* чуток, *******, а мы послушаем🤔🧐😁 Ты кого решил напугать, тролльченок в маминой кофте 😅😂🤣 Где ж вас таких тупых на Лахте находят, - видать не все ещё ************** помойки иссякли,- обтекай, лошара... *** 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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26.01.2022 09:52 Ответить
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26.01.2022 10:10 Ответить
Пруфы, Билли, мне нужны пруфы!
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26.01.2022 10:17 Ответить
Бред
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26.01.2022 10:18 Ответить
Вчера пан Пискун озвучил один из сценариев, находят террориста в Москве с химоружеем, который хотел сделать переворот власти, соответственно нашего и Путин проводит АТО, с Каспия запускает свои искандэры или как там их, на объекты угрожающие его власти. Может на ОП, может на ВР или на химзаводы. Войны нет, есть операция АТО, так он, зверюга, объяснит нашим братьям и шо мы делаем? Баньте не меня, баньте пана Пискуна, это он озвучил на всю страну вчера на одном из эфиров. Объявим войну, мы будем виноваты.
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26.01.2022 10:31 Ответить
Влажные мечты свинособак - убивать украинцев. Причем открыто уже ссут, мечтают ракетами. Но даже такое подлое нападение, вас, ублюдков, уже не спасет - реально получите по приворотным рожам. И не только санкциями.
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26.01.2022 11:06 Ответить
Звісно зміниться, імперія лусне, її рештки створять проблеми по всьому світу.
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26.01.2022 10:09 Ответить
Дедушка опять путает. США во Вьетнаме имели 550 тыс. чел., операция Буря в пустыне коалиция около 800 тыс. А тут какие-то чахлые 100-125 тыс.
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26.01.2022 10:16 Ответить
Так- треба змінити світ. Світ без Рашки стане набагато кращим!!!!!
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26.01.2022 10:17 Ответить
пока китай не имеет внутреннего рынка на все то, что он производит - дедушка си будет шептать психу пу - притормози
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26.01.2022 10:30 Ответить
Если бы Америка хоть на 10% от того , как она поддерживает Украину помогла Чеченцам и Джохару Дудаеву - он бы победил!!!
А мы справимся- спасибо всем за помощь!
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26.01.2022 10:35 Ответить
Мир меняется уже 7 лет!
Изменения закончатся в ближайшие 5 лет. Кто не занял "своё" место в новом мире, тому будет худо.
Открытого нападения ***** не будет! Есть отработанная стратегия: Сирия, Афганистан, Ливия ...
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26.01.2022 11:19 Ответить
"Инфляция. Такой актив. Что за сукин сын" ("Inflation. Such an asset. What a son of a bitch") - ответ Деда байдена на пресс-конфренции журналисту телеканала Fox News на его вопрос о том, что Дедок собирается делать с галлопирующей инфляцией.

Пользусь случем, поздравляю всех нас с новым, по Деду Байдену, активом - инфляцией!
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26.01.2022 11:40 Ответить
перемкнуло этот пень
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26.01.2022 13:15 Ответить
 
 