Вторжение РФ в Украину может изменить мир, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России на территорию Украины может изменить мир.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Для России будут огромные последствия, если он (Путин. – Ред.) войдет и вторгнется (в Украину. – Ред.)", - отметил президент США.
По его словам, такое вторжение "стало бы самым большим со времен Второй мировой войны".
"Это может изменить мир", – сказал Байден.
В то же время президент США добавил, что "никаких американских войск в Украину направлено не будет".
Топ комментарии
+27 хужє не будєт
показать весь комментарий26.01.2022 09:17 Ссылка
+17 Анатолий К #427424
показать весь комментарий26.01.2022 09:28 Ссылка
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий26.01.2022 09:21 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Вірю-не вірю що росія нападе", "вигідно-невигідно путіну"...
В анексії Криму і кривавій бані на Донбасі теж не було логіки і сенсу - це акти чистого тероризму.
Росія - це об'єктивне, чисте зло, яке поряд з нами. І воно просто сіє смерть і випалює землю якщо може, а не якщо вигідно.
"Нутро" Європи точно не окупанти!
Не бійтеся рашистських літаків - їх можна збити засобами ПВО.
Остерігайтеся рашистських артистів, попів, "опозиціонерів" та "прастих усскіх"...
Бо саме вони непомітно розносять вірус усскага міра по усьому світу.
Це - ідеальний ватний світ, їхня Утопія, Шангрі-Ла, Тридев'яте царство, світ, де раз і назавжди збулися всі мрії совків. Придивіться уважніше до типажів, локації, ситуацій, сюжету. Окремо варто зазначити крайню примітивність та безликість показаного там суспільного життя і повну його аполітичність.
Навіть голландські бюргери розуміють, що ********* має бути роздроблена на дрібні шматки.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
А мы справимся- спасибо всем за помощь!
Изменения закончатся в ближайшие 5 лет. Кто не занял "своё" место в новом мире, тому будет худо.
Открытого нападения ***** не будет! Есть отработанная стратегия: Сирия, Афганистан, Ливия ...
Пользусь случем, поздравляю всех нас с новым, по Деду Байдену, активом - инфляцией!