Вторгнення РФ в Україну може змінити світ, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії на територію України може змінити світ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Для Росії будуть величезні наслідки, якщо він (Путін. - Ред.) увійде і вторгнеться (в Україну. - Ред.)", - зазначив президент США.

За його словами, таке вторгнення "стало б найбільшим з часів Другої світової війни"..

"Це може змінити світ", - сказав Байден.

Водночас президент США додав, що "ніяких американських військ в Україну направлено не буде".

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