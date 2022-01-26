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Вторгнення РФ в Україну може змінити світ, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії на територію України може змінити світ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Для Росії будуть величезні наслідки, якщо він (Путін. - Ред.) увійде і вторгнеться (в Україну. - Ред.)", - зазначив президент США.
За його словами, таке вторгнення "стало б найбільшим з часів Другої світової війни"..
"Це може змінити світ", - сказав Байден.
Водночас президент США додав, що "ніяких американських військ в Україну направлено не буде".
Топ коментарі
+27 хужє не будєт
показати весь коментар26.01.2022 09:17 Посилання
+17 Анатолий К #427424
показати весь коментар26.01.2022 09:28 Посилання
+11 Ksenia VB
показати весь коментар26.01.2022 09:21 Посилання
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"Вірю-не вірю що росія нападе", "вигідно-невигідно путіну"...
В анексії Криму і кривавій бані на Донбасі теж не було логіки і сенсу - це акти чистого тероризму.
Росія - це об'єктивне, чисте зло, яке поряд з нами. І воно просто сіє смерть і випалює землю якщо може, а не якщо вигідно.
"Нутро" Європи точно не окупанти!
Не бійтеся рашистських літаків - їх можна збити засобами ПВО.
Остерігайтеся рашистських артистів, попів, "опозиціонерів" та "прастих усскіх"...
Бо саме вони непомітно розносять вірус усскага міра по усьому світу.
Це - ідеальний ватний світ, їхня Утопія, Шангрі-Ла, Тридев'яте царство, світ, де раз і назавжди збулися всі мрії совків. Придивіться уважніше до типажів, локації, ситуацій, сюжету. Окремо варто зазначити крайню примітивність та безликість показаного там суспільного життя і повну його аполітичність.
Навіть голландські бюргери розуміють, що ********* має бути роздроблена на дрібні шматки.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
А мы справимся- спасибо всем за помощь!
Изменения закончатся в ближайшие 5 лет. Кто не занял "своё" место в новом мире, тому будет худо.
Открытого нападения ***** не будет! Есть отработанная стратегия: Сирия, Афганистан, Ливия ...
Пользусь случем, поздравляю всех нас с новым, по Деду Байдену, активом - инфляцией!