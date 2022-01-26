700 ПТРК Javelin, 2 200 противотанковых гранатометов NLAW, 200 штурмовых гранатометов BDM: Что США и Великобритания передали Украине за неполный месяц. СПИСОК
У Украины есть возможность построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов.
Об этом у Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 25 января 2022 года и только за один неполный месяц наши союзники США и Великобритания осуществили следующие поставки:
- 700 противотанковых управляемых ракет Javelin;
- 2200 противотанковых гранатомётов NLAW;
- 200 штурмовых гранатомётов BDM;
- 40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатомётов;
- 12,7 мм бронебойно-зажигательные пули", - говорится в сообщении.
В то же время, отметил Бутусов, по состоянию на 25 января в ВСУ следующее количество противотанкового вооружения:
- Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;
- Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;
- Противотанковых гранатомётов NLAW - около 2200;
- Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;
- Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.
- БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.
"Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объёмы поставок будут значительно увеличены после начала войны. Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin, на маршрутах вероятного вторжения ВС РФ, и особенно на Донбассе, позволит нанести непоправимые потери врагу как во время великой войны, так и во время локальных боевых действий.
"Украина имеет возможности построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов. ... Министерству обороны Украины было бы логично, учитывая обстановку, обеспечить заказ пусковых установок с тепловизионными прицелами для украинских ПТРК Стугна, Корсар, Барьер, что значительно расширит боевые возможности нашей пехоты особенно в ночное время. А также дозаказать тепловизионные прицелы для всех наших современных ПТРК", - подытожил Бутусов.
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"не можуть мати ні атомної зброї, ні атомних підводних човнів, ні розроблювати ******* види озброєння, та й економіка у них буде шкутильгати" - ось ви занадто високої про себе думки. Люди навіть нормальні взагалі по природі своїй 7+-2 дуже обмежені. Вже не кажучи за те що класична нормальна людина здатна розбиратись тільки в декількох пріоритетних для себе галузях знань це зазвичай розмноження(соціалка), робота(як гайки крутити на заводі), і можливо якесь хобі (наприклад футбол чи тепер частіше комп'ютерні ігри) в усіх решта галузях розвиток класичної людини на рівні імбецила, ні тобі про фізику поговорити, ні про хімію, ні про математику чи історію, ні про розвиток айті, футурологію, теїзм, психологію, філософію та інші речі, і взагалі за спробу почати діалог в даних областях швидше за все нарвешся на агресію. Тому так імбецилам нічого не мішає володіти усім перехованим, та дістати в той чи інший спосіб все що їм треба завдяки своїй чисельності та експлуатації рабів з нормальних та альтернативно обдарованих людей.