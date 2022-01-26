700 ПТРК Javelin, 2 200 противотанковых гранатометов NLAW, 200 штурмовых гранатометов BDM: Что США и Великобритания передали Украине за неполный месяц. СПИСОК

У Украины есть возможность построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов.

Об этом у Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 25 января 2022 года и только за один неполный месяц наши союзники США и Великобритания осуществили следующие поставки:

700 противотанковых управляемых ракет Javelin;

2200 противотанковых гранатомётов NLAW;

200 штурмовых гранатомётов BDM;

40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатомётов;

12,7 мм бронебойно-зажигательные пули", - говорится в сообщении.

В то же время, отметил Бутусов, по состоянию на 25 января в ВСУ следующее количество противотанкового вооружения:

Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;

Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;

Противотанковых гранатомётов NLAW - около 2200;

Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;

Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.

БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.

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"Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объёмы поставок будут значительно увеличены после начала войны. Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin, на маршрутах вероятного вторжения ВС РФ, и особенно на Донбассе, позволит нанести непоправимые потери врагу как во время великой войны, так и во время локальных боевых действий.

"Украина имеет возможности построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов. ... Министерству обороны Украины было бы логично, учитывая обстановку, обеспечить заказ пусковых установок с тепловизионными прицелами для украинских ПТРК Стугна, Корсар, Барьер, что значительно расширит боевые возможности нашей пехоты особенно в ночное время. А также дозаказать тепловизионные прицелы для всех наших современных ПТРК", - подытожил Бутусов.