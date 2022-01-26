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Новости Война
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700 ПТРК Javelin, 2 200 противотанковых гранатометов NLAW, 200 штурмовых гранатометов BDM: Что США и Великобритания передали Украине за неполный месяц. СПИСОК

700 ПТРК Javelin, 2 200 противотанковых гранатометов NLAW, 200 штурмовых гранатометов BDM: Что США и Великобритания передали Украине за неполный месяц. СПИСОК

У Украины есть возможность построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов.

Об этом у Facebook  сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 25 января 2022 года и только за один неполный месяц наши союзники США и Великобритания осуществили следующие поставки:

  • 700 противотанковых управляемых ракет Javelin;
  • 2200 противотанковых гранатомётов NLAW;
  • 200 штурмовых гранатомётов BDM;
  • 40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатомётов;
  • 12,7 мм бронебойно-зажигательные пули", - говорится в сообщении.

В то же время, отметил Бутусов, по состоянию на 25 января в ВСУ следующее количество противотанкового вооружения:

  • Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;
  • Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;
  • Противотанковых гранатомётов NLAW - около 2200;
  • Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;
  • Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.
  • БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.

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"Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объёмы поставок будут значительно увеличены после начала войны. Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin, на маршрутах вероятного вторжения ВС РФ, и особенно на Донбассе, позволит нанести непоправимые потери врагу как во время великой войны, так и во время локальных боевых действий.

"Украина имеет возможности построить многослойную противотанковую оборону на пути российских оккупантов. ... Министерству обороны Украины было бы логично, учитывая обстановку, обеспечить заказ пусковых установок с тепловизионными прицелами для украинских ПТРК Стугна, Корсар, Барьер, что значительно расширит боевые возможности нашей пехоты особенно в ночное время. А также дозаказать тепловизионные прицелы для всех наших современных ПТРК", - подытожил Бутусов.

Автор: 

Великобритания (5011) Минобороны (9404) оборона (5227) оружие (10248) США (27055) Бутусов Юрий (4381) Javelin (169)


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Топ комментарии
+37
Треба ще додати - завод імені Малишева перейшов на одноденний робочий тиждень.
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26.01.2022 09:50
+19
Будь уверен, что Х***ло и так все давно знает быстрее чем мы. А вот ета инфа для бабыещенарожают и для бурят чтобы знали что в Украине их ждет Ад, по сравнению с чечней
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26.01.2022 09:57
+16
Танковый блицкриг кацапов заранее провален. Еще бы ПВО и можно Х***ла с органами бабушки на органы дедушки послать.
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26.01.2022 09:54
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років з 80 тому за таке б командир частини під трибунал пішов би...назавжди.....
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26.01.2022 12:17 Ответить
Ахаха. Ви з альтернативної реальності? Таке зберігання бк це норма ссср. Тупий плагіат зроблений росіянами по причині їх альтернативного відмінного від людей способу думати, а саме наявність страшних проблем у застосуванні асоціативного мислення. Імбецили скопіювали від сша яке так бк зберігає в пустелі.
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28.01.2022 18:53 Ответить
ну, якщо такий стан мислення в Росії, як ви кажете, то можна бути спокійними за нас....хіба імбецили можуть стати на перешкоді руху зарозумним персонам? Імбецили не можуть мати ні атомної зброї, ні атомних підводних човнів, ні розроблювати ******* види озброєння, та й економіка у них буде шкутильгати...такщо можна не переживати....
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02.02.2022 09:38 Ответить
"На зміну обстановки дають неадекватну реакцію. Позбавлені ініціативи, інертні, наївні, легко розгублюються при зміні обстановки" - скажіть представників якого народу це характеризує? Хто там на колінах свого царя просить? Як зазвичай основну масу вати характеризують, випадково не так само?

"не можуть мати ні атомної зброї, ні атомних підводних човнів, ні розроблювати ******* види озброєння, та й економіка у них буде шкутильгати" - ось ви занадто високої про себе думки. Люди навіть нормальні взагалі по природі своїй 7+-2 дуже обмежені. Вже не кажучи за те що класична нормальна людина здатна розбиратись тільки в декількох пріоритетних для себе галузях знань це зазвичай розмноження(соціалка), робота(як гайки крутити на заводі), і можливо якесь хобі (наприклад футбол чи тепер частіше комп'ютерні ігри) в усіх решта галузях розвиток класичної людини на рівні імбецила, ні тобі про фізику поговорити, ні про хімію, ні про математику чи історію, ні про розвиток айті, футурологію, теїзм, психологію, філософію та інші речі, і взагалі за спробу почати діалог в даних областях швидше за все нарвешся на агресію. Тому так імбецилам нічого не мішає володіти усім перехованим, та дістати в той чи інший спосіб все що їм треба завдяки своїй чисельності та експлуатації рабів з нормальних та альтернативно обдарованих людей.
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02.02.2022 21:24 Ответить
яких рбів, дозвольте спитати
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03.02.2022 07:12 Ответить
Про систему гулаг щось чули? Чи може десь бачили згадки про долю наприклад Гуго Шмайссера? Як його після війни відправили рабом працювати і як Калашніков став винахідником. Чи наприклад про долю Корольова? Теж через цю систему його пропустили. І так все в ссср відбувалось виключно за рахунок рабів і їх праці. Починаючи від житла яке будували руками військово полонених, репресованих та інших. Закінчуючи винаходами які силою вибивали із окупованих людей що утримувались в рабських умовах.
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03.02.2022 16:30 Ответить
О так....про ГУЛАГи чув, не хотів би в них опинитись...Однак щодо Калашнікова історію із Шмайсером не підтримую. І судьбу Корольова знаю, і про Курчатова знаю....Вас послухати, то і Мендєлєєв був рабом....і Лобачевський з Ломоносовим....у кожній нації, у кожному народі є сволочі, але не потрібно по сволочам клеїти клоймо на народи чи нації....десь отак, вельмишановний пане....
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04.02.2022 01:21 Ответить
Замечательно.
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26.01.2022 21:53 Ответить
Невже ці данні не мають ніякої державної таємності? Хто понесе відповідальність за разголошення?
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06.02.2022 22:11 Ответить
Чого ніхто не каже , що небо країни патрулює американська пташка
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16.02.2022 08:24 Ответить
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