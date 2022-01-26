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Новини Війна
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700 ПТРК Javelin, 2 200 протитанкових гранатометів NLAW, 200 штурмових гранатометів BDM: Що США та Велика Британія передали Україні за неповний місяць. ПЕРЕЛІК

700 ПТРК Javelin, 2 200 протитанкових гранатометів NLAW, 200 штурмових гранатометів BDM: Що США та Велика Британія передали Україні за неповний місяць. ПЕРЕЛІК

Україна має можливості побудувати багатошарову протитанкову оборону на шляху російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 25 січня 2022-го і лише за один неповний місяць наші союзники США та Великобританія здійснили такі поставки:

- 700 протитанкових керованих ракет Javelin;
- 2200 протитанкових гранатометів NLAW;
- 200 штурмових гранатометів BDM;
- 40 мм кумулятивно-уламкові гранати для автоматичних гранатометів;
- 12,7 мм бронебійно-запальні кулі", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначив Бутусов, станом на 25 січня в ЗСУ наступна кількість протитанкового озброєння:

- Протитанкові керовані ракети Javelin – 1200;
- Пускові установки ПТРК Javelin – понад 150;
- Протитанкові гранатомети NLAW – близько 2200;
- Протитанкові керовані ракети Стугна; Корсар; Бар'єр – близько 7800;
- Пускові установки ПТРК Стугна; Корсар; Бар'єр – близько 700.
- БПЛА Байрактар з керованими протитанковими ракетами та бомбами - 12.

Читайте: Чехія заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії - 152-мм снаряди, - Бутусов

"Постачання новітніх протитанкових засобів 3-го покоління з США продовжується щодня, цифра поставок Javelin щодня збільшується. Також найближчим часом буде здійснено нові поставки Javelin із країн Балтії та США. Очевидно, повітряний міст та обсяги постачання будуть значно збільшені після початку війни. Інструктори НАТО вже проводять навчальні заняття з великою кількістю українських військовослужбовців, щоб освоїти нову зброю", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, розгортання мобільних бойових груп, оснащених Javelin, на маршрутах ймовірного вторгнення ЗС РФ, і особливо на Донбасі, дозволить завдати непоправних втрат ворогові як під час великої війни, так і під час локальних бойових дій.

"Україна має можливості побудувати багатошарову протитанкову оборону на шляху російських окупантів. ... Міністерству оборони України було б логічно з огляду на ситуацію забезпечити замовлення пускових установок з тепловізійними прицілами для українських ПТРК Стугна, Корсар, Бар'єр, що значно розширить бойові можливості нашої піхоти особливо в нічний час. Дозамовити тепловізійні приціли для всіх наших сучасних ПТРК", - підсумував Бутусов.

Також читайте: НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні

Автор: 

Велика Британія (5643) Міноборони (7455) оборона (4812) зброя (7512) США (23303) Бутусов Юрій (3613) Javelin (180)


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Топ коментарі
+37
Треба ще додати - завод імені Малишева перейшов на одноденний робочий тиждень.
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26.01.2022 09:50
+19
Будь уверен, что Х***ло и так все давно знает быстрее чем мы. А вот ета инфа для бабыещенарожают и для бурят чтобы знали что в Украине их ждет Ад, по сравнению с чечней
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26.01.2022 09:57
+16
Танковый блицкриг кацапов заранее провален. Еще бы ПВО и можно Х***ла с органами бабушки на органы дедушки послать.
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26.01.2022 09:54
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років з 80 тому за таке б командир частини під трибунал пішов би...назавжди.....
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26.01.2022 12:17 Відповісти
Ахаха. Ви з альтернативної реальності? Таке зберігання бк це норма ссср. Тупий плагіат зроблений росіянами по причині їх альтернативного відмінного від людей способу думати, а саме наявність страшних проблем у застосуванні асоціативного мислення. Імбецили скопіювали від сша яке так бк зберігає в пустелі.
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28.01.2022 18:53 Відповісти
ну, якщо такий стан мислення в Росії, як ви кажете, то можна бути спокійними за нас....хіба імбецили можуть стати на перешкоді руху зарозумним персонам? Імбецили не можуть мати ні атомної зброї, ні атомних підводних човнів, ні розроблювати ******* види озброєння, та й економіка у них буде шкутильгати...такщо можна не переживати....
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02.02.2022 09:38 Відповісти
"На зміну обстановки дають неадекватну реакцію. Позбавлені ініціативи, інертні, наївні, легко розгублюються при зміні обстановки" - скажіть представників якого народу це характеризує? Хто там на колінах свого царя просить? Як зазвичай основну масу вати характеризують, випадково не так само?

"не можуть мати ні атомної зброї, ні атомних підводних човнів, ні розроблювати ******* види озброєння, та й економіка у них буде шкутильгати" - ось ви занадто високої про себе думки. Люди навіть нормальні взагалі по природі своїй 7+-2 дуже обмежені. Вже не кажучи за те що класична нормальна людина здатна розбиратись тільки в декількох пріоритетних для себе галузях знань це зазвичай розмноження(соціалка), робота(як гайки крутити на заводі), і можливо якесь хобі (наприклад футбол чи тепер частіше комп'ютерні ігри) в усіх решта галузях розвиток класичної людини на рівні імбецила, ні тобі про фізику поговорити, ні про хімію, ні про математику чи історію, ні про розвиток айті, футурологію, теїзм, психологію, філософію та інші речі, і взагалі за спробу почати діалог в даних областях швидше за все нарвешся на агресію. Тому так імбецилам нічого не мішає володіти усім перехованим, та дістати в той чи інший спосіб все що їм треба завдяки своїй чисельності та експлуатації рабів з нормальних та альтернативно обдарованих людей.
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02.02.2022 21:24 Відповісти
яких рбів, дозвольте спитати
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03.02.2022 07:12 Відповісти
Про систему гулаг щось чули? Чи може десь бачили згадки про долю наприклад Гуго Шмайссера? Як його після війни відправили рабом працювати і як Калашніков став винахідником. Чи наприклад про долю Корольова? Теж через цю систему його пропустили. І так все в ссср відбувалось виключно за рахунок рабів і їх праці. Починаючи від житла яке будували руками військово полонених, репресованих та інших. Закінчуючи винаходами які силою вибивали із окупованих людей що утримувались в рабських умовах.
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03.02.2022 16:30 Відповісти
О так....про ГУЛАГи чув, не хотів би в них опинитись...Однак щодо Калашнікова історію із Шмайсером не підтримую. І судьбу Корольова знаю, і про Курчатова знаю....Вас послухати, то і Мендєлєєв був рабом....і Лобачевський з Ломоносовим....у кожній нації, у кожному народі є сволочі, але не потрібно по сволочам клеїти клоймо на народи чи нації....десь отак, вельмишановний пане....
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04.02.2022 01:21 Відповісти
Замечательно.
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26.01.2022 21:53 Відповісти
Невже ці данні не мають ніякої державної таємності? Хто понесе відповідальність за разголошення?
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06.02.2022 22:11 Відповісти
Чого ніхто не каже , що небо країни патрулює американська пташка
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16.02.2022 08:24 Відповісти
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