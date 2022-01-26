700 ПТРК Javelin, 2 200 протитанкових гранатометів NLAW, 200 штурмових гранатометів BDM: Що США та Велика Британія передали Україні за неповний місяць. ПЕРЕЛІК

Україна має можливості побудувати багатошарову протитанкову оборону на шляху російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 25 січня 2022-го і лише за один неповний місяць наші союзники США та Великобританія здійснили такі поставки:



- 700 протитанкових керованих ракет Javelin;

- 2200 протитанкових гранатометів NLAW;

- 200 штурмових гранатометів BDM;

- 40 мм кумулятивно-уламкові гранати для автоматичних гранатометів;

- 12,7 мм бронебійно-запальні кулі", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначив Бутусов, станом на 25 січня в ЗСУ наступна кількість протитанкового озброєння:



- Протитанкові керовані ракети Javelin – 1200;

- Пускові установки ПТРК Javelin – понад 150;

- Протитанкові гранатомети NLAW – близько 2200;

- Протитанкові керовані ракети Стугна; Корсар; Бар'єр – близько 7800;

- Пускові установки ПТРК Стугна; Корсар; Бар'єр – близько 700.

- БПЛА Байрактар з керованими протитанковими ракетами та бомбами - 12.

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"Постачання новітніх протитанкових засобів 3-го покоління з США продовжується щодня, цифра поставок Javelin щодня збільшується. Також найближчим часом буде здійснено нові поставки Javelin із країн Балтії та США. Очевидно, повітряний міст та обсяги постачання будуть значно збільшені після початку війни. Інструктори НАТО вже проводять навчальні заняття з великою кількістю українських військовослужбовців, щоб освоїти нову зброю", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, розгортання мобільних бойових груп, оснащених Javelin, на маршрутах ймовірного вторгнення ЗС РФ, і особливо на Донбасі, дозволить завдати непоправних втрат ворогові як під час великої війни, так і під час локальних бойових дій.

"Україна має можливості побудувати багатошарову протитанкову оборону на шляху російських окупантів. ... Міністерству оборони України було б логічно з огляду на ситуацію забезпечити замовлення пускових установок з тепловізійними прицілами для українських ПТРК Стугна, Корсар, Бар'єр, що значно розширить бойові можливості нашої піхоти особливо в нічний час. Дозамовити тепловізійні приціли для всіх наших сучасних ПТРК", - підсумував Бутусов.

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