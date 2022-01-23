НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні

Очевидно, що країни НАТО продовжать постачання озброєнь Україні щонайменше до того моменту, поки президент РФ Володимир Путін не почне відведення військ від наших кордонів.

Таку думку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов висловив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Говорячи про постачання зброї Україні Бутусов наголосив, що "натівці поставляють зброю щодня і самі публікують номенклатуру".

На його думку, цим НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал – ми побудували повітряний міст військових поставок Україні, і у разі початку бойових дій - ми різко збільшимо постачання озброєнь цим повітряним мостом.

"Тобто навіть у разі ударів Росії по українських оборонних підприємствах та по арсеналах боєприпаси в Україні не закінчаться, і НАТО продовжуватиме постачання під час бойових дій. А це найважливіша зміна стратегічної ситуації, новий фактор оборонного планування України", - пише Бутусов.

Журналіст також додав, що повітряний міст очевидно продовжуватиме роботу, і постачання озброєнь буде продовжено щонайменше до того моменту, поки Путін не почне відведення військ від кордонів з Україною.

"Повітряний міст НАТО – це величезне стратегічне досягнення України. Величезні слова подяки урядам та платникам податків США, Великобританії, Естонії, Латвії та Литви", - резюмував Бутусов.