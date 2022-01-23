УКР
НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні

Очевидно, що країни НАТО продовжать постачання озброєнь Україні щонайменше до того моменту, поки президент РФ Володимир Путін не почне відведення військ від наших кордонів.

Таку думку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов висловив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Говорячи про постачання зброї Україні Бутусов наголосив, що "натівці поставляють зброю щодня і самі публікують номенклатуру".

На його думку, цим НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал – ми побудували повітряний міст військових поставок Україні, і у разі початку бойових дій - ми різко збільшимо постачання озброєнь цим повітряним мостом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передали Україні ракети Javelin та штурмові вогнемети. ФОТОрепортаж

"Тобто навіть у разі ударів Росії по українських оборонних підприємствах та по арсеналах боєприпаси в Україні не закінчаться, і НАТО продовжуватиме постачання під час бойових дій. А це найважливіша зміна стратегічної ситуації, новий фактор оборонного планування України", - пише Бутусов.

Журналіст також додав, що повітряний міст очевидно продовжуватиме роботу, і постачання озброєнь буде продовжено щонайменше до того моменту, поки Путін не почне відведення військ від кордонів з Україною.

Також читайте: Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями

"Повітряний міст НАТО – це величезне стратегічне досягнення України. Величезні слова подяки урядам та платникам податків США, Великобританії, Естонії, Латвії та Литви", - резюмував Бутусов.

+80
Надпись на транспаранте: "Когда упадёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами леди и джентльмены!"
23.01.2022 17:57 Відповісти
+47
23.01.2022 18:09 Відповісти
+39
23.01.2022 18:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Да нет, - это вы обратно не поняли. Эстония, - это всего лишь логистический хаб (т.н. чужой флаг), а "стингеры" идут из США. Удивительно, что настолько очевидные вещи нужно объяснять на пальцах. Или ты думаешь эстонцы возьмут все свои ПЗРК и отдадут дяде?
23.01.2022 20:28 Відповісти
А была информация про количество? Может я пропустил?

Байден явно не желает давать. Но вот на запретить эстонцам, у него духу не хватит, особенно на фоне 2000 ПТРК переданных нам Великобританией.

Так что Эстония передаст ЧАСТЬ тех, что есть у неё. И это нисколько не мешает Таллину закупить у США еще Стингеров, и гораздо больше, чем у них было.
23.01.2022 20:49 Відповісти
Глупый, тебе же два раза уже объяснили
24.01.2022 04:38 Відповісти
Казус белли орки найдут без них. Поэтому нападение на Украину - нападение на Поьшу
показати весь коментар
На відміну від вас, поляки вважають по іншому. Вони вже вчені, коли було питання з Сілезею, а потім їх самих захопили.
показати весь коментар
Ракетами, літаками, кораблями, атомобілями і тушонкою. Колись вони відравляли це Сталіну, наработки є і жатись вони не будуть.
показати весь коментар
стратегически важным сигналом также будет заявление о том, что морские газопроводы из РФ заминировали неизвестные партизаны.
показати весь коментар
.."невідомі ********.."
показати весь коментар
Я этого не понимаю - минируют что угодно, школы, театры туалеты, а Северные потоки нет

При этом надо сказать, что мина радиоуправляема, сигнал выведен на буй.

лапти - ищи буй!
24.01.2022 00:00 Відповісти
@krivorozhanin__

- Чому Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю?

- Там нема товарів для Епіцентру.
23.01.2022 19:36 Відповісти
А може не хоче повторювати помилки папередника?
показати весь коментар
Тому поїхав на відкриття половини мосту в Запоріжжі?

Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів.
Напевно, вони не созники для нього особисто та його єрмака з татаровим, який кукурікає про зовнішнє управління Україною.
23.01.2022 19:59 Відповісти
Ну мост дійсно добудували, довгострой.
А в нього не Армія, мова, віра, а "Велике крадівництво", тому тут все логічно. До речи, що йму вартовало при необхідності відкрити мост, наприклад у вівторок? Так що тут ви неправи.
показати весь коментар
В чому я не права?

"Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю."

"Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів."
23.01.2022 21:08 Відповісти
Порошенко постійно фоткався при передачи будь якої техники до НГ або ЗСУ. Його багато хто за це критикував. При цьому заводи Порошенко продавали ненадійну техніку, та ще й в рази завищеною ціною.

Маю припущення, що у команді Зеленського виришили, що ці літаки зустрічають наши військові, які для військовослужбовців інших країн більш зрозумілі, ніж навить доби не служивший зеленський. Йде не піар акції, а швидка та кропотліва робота по доозброєнню ЗСУ на фоні можливого вторгнення.
23.01.2022 21:35 Відповісти
Набір зрадогонних вкидів від члена Батьківщини курвиметра, голова партії якого тільки й робила, що разом з іншим гівнометом Гриценком розбазарювали, розпродували зброю ВСУ.
23.01.2022 22:13 Відповісти
Закінчулась ваша вихованість?

Прем'єр-міністри в Україні не займаються продажем зброї та бойової техніки. Так що ваш випад не у того політика. Гріценко працював у цьому напрямку під керівництвом Президента Ющенко, бо в Україні експорт озброєнні, це президентська тема і ви це чудово знаєте.
23.01.2022 22:31 Відповісти
Ви ще скажіть, що прем'єр із супер повноваженнями Тимошенко не знала про грандіозний розпродаж зброї та майна ВСУ.
23.01.2022 22:39 Відповісти
Ясна річ що мала інформацію, бо у той час мала багато контактів з генералами та полковниками, котри не дали Януковичу розстріляти Помаранчевий Майдан.

Але не мала засобів це заборонити, та тоді і немала уваги про те, що необхідно ЗСУ.
Креатура Ющенко на посту міністра фінансів Віктор пінзенік взагалі тоді пропанував скоротити половину ЗСУ та зробити вихід на пенсію всім офіцерам у 60 років.
Та нагадаю, що Президент Ющенко наклав Вето, на всі, на всі без винятку Постанови кабміну Юлії Тимошенко, але не накладав вето на постанови Кабміна Януковича.
23.01.2022 22:51 Відповісти
На які постанови Тимошенко, які стосувались армії, військових, наклав вето Ющенко?
23.01.2022 23:16 Відповісти
А Тимошенко і не мала права давати Постанови Кабміну про експорт озброєння. Тимошенко законослухняний політик. Експортом озброєння займається виключно Верховний головнокомандуючий.
А ось на всі економічні постанови Кабміну Ющенко вето і наклав, бо єдине на що цей ледар не жалкував свого часу, так це на боротьбу з Юлією Тимошенко.
23.01.2022 23:22 Відповісти
Я питаю не про постанови стосовно експорту, а про будь-які постанови, які стосувались армії та військових.
23.01.2022 23:36 Відповісти
Ще раз пояснюю, що діяльність ЗСУ проходить згідно законів, яки прийняла Верховна Рада, та Указів Президента України як Верховного Головнокомандуючего. Наприклад, коли я проходив службу у ЗСУ, то Премєр-міністр не міг до нас заїхати, ну у винятку, коли його супроводжувал Міністр оборони або Начальник Генерального штабу ЗСУ, то тоді він міг до нас потрапити, але це вже була відповідальність на тому, хто його привіз. Частина в мене була режимною, тому таке суворе обмеження.

Так що ЩЕ РАЗ - Премьєр-міністри не мають відношення до діяльності ЗСУ. Міністр оборони особисто підписує, яке озброєння зняти з обліку, а далі вже Президент України вирішує, кому и куди його продати або подарувати, бо це вже міжнародні відношеня, яки знов токи, згідно Конституції України, у відповідальності Президента України.

Вчить мат часть - це завжди корисно.
24.01.2022 16:23 Відповісти
Точно, тупой. Как забавно, каждый раз подтверждается, что тупой человек - тупой во всём
24.01.2022 04:41 Відповісти
Нет, не глупый, просто тупой
24.01.2022 04:40 Відповісти
Уважаемый Юрий Бутусов, я дико извиняюсь, но Вы забыли сказать, что в этих поставках огромная заслуга седьмого Президента! Не так ли?
23.01.2022 19:38 Відповісти
Про это, нужно аккуратно умолчать))) Ведь, Зе "пророссийский агент", как тут всем известно Поэтому "прозаподному" президенту были только озабоченности и целый многосерийный трагикомичный сериал на поставку пару "Джавелинов". Да и вообще, американцы пугают, что Рашка планирует установить своего марионеточного президента, поэтому свергнет нынешнего (тоже свою же "марионетку" как известно ) .
По моему всё логично, с точки зрения порохоботских методичек? Не придерёшься...)))
23.01.2022 19:52 Відповісти
Всем известно, и не только тут, что недопрезидент Зедебил - наркоман и марионетка коломойского. И таки да - ********** агент и трясется от того, что тот откроет весь компромат. Поэтому эта мразина из кожи вон лезет, чтобы встретиться с ****** и порешать все дела на счет компромата и договориться, в какой город ему сматываться отсюда в скором времени.

Но в этом тебе в зелеботких методичках не напишут.

Пшло вон...
23.01.2022 20:12 Відповісти
Жаль что американцы и англичане об этом не знают. Пишут какую то галиматью- мол, рашка планирует свергнуть, получается что, пророссийского президента, и поставить у руля Украины пророссийского президента
Я надеюсь ничего не перепутал? По моему, логично не?
23.01.2022 20:19 Відповісти
Зедебил - тупица и наркоман. Его дни сочтены. Конечно, ***** нужет какой-то адекватный следующий предатель Украины. Этот скоро сдохнет от передоза или "утопится" на очередном курорте. Оно уже всем надоело - и украинцам и *****.

По-моему - это еще логичнее!!!
23.01.2022 20:24 Відповісти
Он не забудет написать кто гуляет в Буковели
23.01.2022 19:56 Відповісти
Уважаемый Юрий Бутусов, я дико извиняюсь, но Вы забыли сказать, что в этих поставках огромная заслуга седьмого Президента! Не так ли?
23.01.2022 20:27 Відповісти
Я вообще лайкнул ваш первый коммент, потому что подумал что это троллинг и сарказм. Не думал я, что такое можно написать на полном серьёзе
23.01.2022 20:59 Відповісти
Не удивительно. Тебе думать совершенно нечем. Но это не ко мне.
23.01.2022 21:05 Відповісти
ок. Просто слишком уж неправдоподобно- честное слово думал троллинг
Ну ок, ок, это ваше настоящее мнение...
23.01.2022 21:11 Відповісти
Та нема сумніву. Як же без нього. "...Жму руку ! Обнимаю, Владимир Владимирович. "
23.01.2022 23:33 Відповісти
Я от зараз згадав: свого часу у школі, а потім і у "виші" я досить непогано вивчив хімію🔬, і думаю якщо доведеться "змайструвати" щось на кшалт пекельної "петарди"💣 - я її досить швидко зроблю: благо селітри та інших необхідних компонентів поки ше є де взяти. Безперечно, допомога зброєю - це супер класно👍 і файно😊,(дай Боже щоб американці ще ухвалили "ленд-ліз" для України) але побоююсь що часу🕐 на розподіл і освоєння тієї зброї вже майже не лишилось... Тож якщо доведеться - буду використовувати "підручні засоби", аби при нагоді побільше "фаршу №200"☠ відправити назад у расейщину
23.01.2022 20:32 Відповісти
"Коктейлі Молотова" довели свою ефективність на Майдані.
23.01.2022 21:28 Відповісти
Той пекельний "коктейль" шо я можу зварганити матиме значно більший КПД (кількість ************* довбойобів (з кацапстану)) аніж квазі-напалм, яким є коктейль молотова(до речі - його зовсім не краснопузий молотов вигадав😉) Хоч на крайній випадок (хто не вміє чи не хоче робити щось більш смертоносне) - і коктейль молотова згодиться, головне щоб був потрібний результат: вироблений на власному досвіді тваринний жах у лавах кацападлів при одній думці про напад на Україну!
24.01.2022 01:47 Відповісти
нічого, їм пояснять, як себе вести, один вже зрозумів, на виході другий
23.01.2022 20:40 Відповісти
Анатомия врага. Что Украина недооценивает в России

https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette
23.01.2022 21:08 Відповісти
Для мене пазли склалися. Зрозумів нарешті, що кацапам від нас потрібно. Схоже, буде велика заруба.
23.01.2022 22:07 Відповісти
Дайте нам будь-ласка більше зброї!Нам легше буде відчищати світ від кацапської нечисті😁 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
23.01.2022 22:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 