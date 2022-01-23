НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні
Очевидно, що країни НАТО продовжать постачання озброєнь Україні щонайменше до того моменту, поки президент РФ Володимир Путін не почне відведення військ від наших кордонів.
Таку думку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов висловив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
Говорячи про постачання зброї Україні Бутусов наголосив, що "натівці поставляють зброю щодня і самі публікують номенклатуру".
На його думку, цим НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал – ми побудували повітряний міст військових поставок Україні, і у разі початку бойових дій - ми різко збільшимо постачання озброєнь цим повітряним мостом.
"Тобто навіть у разі ударів Росії по українських оборонних підприємствах та по арсеналах боєприпаси в Україні не закінчаться, і НАТО продовжуватиме постачання під час бойових дій. А це найважливіша зміна стратегічної ситуації, новий фактор оборонного планування України", - пише Бутусов.
Журналіст також додав, що повітряний міст очевидно продовжуватиме роботу, і постачання озброєнь буде продовжено щонайменше до того моменту, поки Путін не почне відведення військ від кордонів з Україною.
"Повітряний міст НАТО – це величезне стратегічне досягнення України. Величезні слова подяки урядам та платникам податків США, Великобританії, Естонії, Латвії та Литви", - резюмував Бутусов.
Байден явно не желает давать. Но вот на запретить эстонцам, у него духу не хватит, особенно на фоне 2000 ПТРК переданных нам Великобританией.
Так что Эстония передаст ЧАСТЬ тех, что есть у неё. И это нисколько не мешает Таллину закупить у США еще Стингеров, и гораздо больше, чем у них было.
При этом надо сказать, что мина радиоуправляема, сигнал выведен на буй.
лапти - ищи буй!
- Чому Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю?
- Там нема товарів для Епіцентру.
Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів.
Напевно, вони не созники для нього особисто та його єрмака з татаровим, який кукурікає про зовнішнє управління Україною.
А в нього не Армія, мова, віра, а "Велике крадівництво", тому тут все логічно. До речи, що йму вартовало при необхідності відкрити мост, наприклад у вівторок? Так що тут ви неправи.
"Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю."
"Подібні акції перерізання стрічок Зєля повторював вже десятки разів.
Але зустріти літаки зі зброєю від союзників України зустріти не схотів."
Маю припущення, що у команді Зеленського виришили, що ці літаки зустрічають наши військові, які для військовослужбовців інших країн більш зрозумілі, ніж навить доби не служивший зеленський. Йде не піар акції, а швидка та кропотліва робота по доозброєнню ЗСУ на фоні можливого вторгнення.
Прем'єр-міністри в Україні не займаються продажем зброї та бойової техніки. Так що ваш випад не у того політика. Гріценко працював у цьому напрямку під керівництвом Президента Ющенко, бо в Україні експорт озброєнні, це президентська тема і ви це чудово знаєте.
Але не мала засобів це заборонити, та тоді і немала уваги про те, що необхідно ЗСУ.
Креатура Ющенко на посту міністра фінансів Віктор пінзенік взагалі тоді пропанував скоротити половину ЗСУ та зробити вихід на пенсію всім офіцерам у 60 років.
Та нагадаю, що Президент Ющенко наклав Вето, на всі, на всі без винятку Постанови кабміну Юлії Тимошенко, але не накладав вето на постанови Кабміна Януковича.
А ось на всі економічні постанови Кабміну Ющенко вето і наклав, бо єдине на що цей ледар не жалкував свого часу, так це на боротьбу з Юлією Тимошенко.
Так що ЩЕ РАЗ - Премьєр-міністри не мають відношення до діяльності ЗСУ. Міністр оборони особисто підписує, яке озброєння зняти з обліку, а далі вже Президент України вирішує, кому и куди його продати або подарувати, бо це вже міжнародні відношеня, яки знов токи, згідно Конституції України, у відповідальності Президента України.
Вчить мат часть - це завжди корисно.
По моему всё логично, с точки зрения порохоботских методичек? Не придерёшься...)))
Но в этом тебе в зелеботких методичках не напишут.
Пшло вон...
Я надеюсь ничего не перепутал? По моему, логично не?
По-моему - это еще логичнее!!!
Ну ок, ок, это ваше настоящее мнение...
