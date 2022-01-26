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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мнение о введении войск в Украину я высказывал "как блогер", - Кадыров

Мнение о введении войск в Украину я высказывал

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что мнение о вводе войск на территорию Украины высказывал как блогер.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров". И это заявление, повторяюсь, сделано мной как блогером, как обычным человеком", - заявил он.

Кадыров отметил, что не видит себя на федеральных должностях, ни в качестве президента, ни в качестве министра.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он вместо президента Путина, то "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

Также читайте: Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину и направил бы туда войска". ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) россия (96038)


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Топ комментарии
+48
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26.01.2022 10:38
+47
Ахах, извиняется
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26.01.2022 10:38
+37
нет, просто всра..вся овце..б его ингуши уже по полной нагибают - не успевает извиняться.
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26.01.2022 10:48
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Ахах, извиняется
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26.01.2022 10:38 Ответить
нет, просто всра..вся овце..б его ингуши уже по полной нагибают - не успевает извиняться.
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26.01.2022 10:48 Ответить
Сцить!!! Злякався
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26.01.2022 10:51 Ответить
В дитинстві його дражнили і називали Люля, що дужн принизливо, а після зради додали Кафіров, коли він став працювати на кацапів. Так що його так і називають позаочі нормальні чеченці Люля Кафіров.
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26.01.2022 11:03 Ответить
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26.01.2022 10:38 Ответить
Блохер лохматый
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26.01.2022 10:38 Ответить
Блохер - що ключове - "блоха" чи "хер" ?
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26.01.2022 10:44 Ответить
Завів блох у світері.
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26.01.2022 10:55 Ответить
У когось є ссилка на "Блог Кадирова" ? )
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26.01.2022 10:39 Ответить
Цей вівцейоб писати вмії? Блогер горний.
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26.01.2022 10:40 Ответить

Глава Чечни Рамзан Кадыров - больше не единственный академик в своем окружении. Его теснит муфтий Салах Межиев, который на днях стал членом Иорданской королевской академии потомков пророка. Между тем в соцсетях их образованность подвергают сомнению
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26.01.2022 11:23 Ответить

Їх три,ось ще один науковець.
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26.01.2022 11:33 Ответить
Овце@б ты средневекового развития, а не блогер!
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26.01.2022 10:42 Ответить
в средние века люди знали что такое честь и достоинство!
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26.01.2022 11:14 Ответить
Знову "особиста думка". Це вже щось схоже на "епідемію".
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26.01.2022 10:42 Ответить
что ж ты фраер сдал назад?..
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26.01.2022 10:42 Ответить
Він плутає клавіатуру з реєстратурою, а тут - цілий блогер.
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26.01.2022 10:42 Ответить
Раздвоение личности ???
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26.01.2022 10:43 Ответить
разтроєние, Ви що забули "Первава рускага я убил в 16 лет"
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26.01.2022 10:45 Ответить
Биполяр-Очка
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26.01.2022 11:05 Ответить
Вівці своїй введи, чурка.
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26.01.2022 10:43 Ответить
Шайтан чеченський висловлював "думку" як кремлівський передаст.
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26.01.2022 10:44 Ответить
президент педофіл, глава республіки - блогер, голова ради безпеи - торч, що за країна?
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26.01.2022 10:44 Ответить
так кадыров наговорил на украину много.....сам не следит за языком своим а других предупреждает , и ищет чтобы наказать кто что написал там против ...(( как бы самому не пришлось отвечать потом за базар..
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26.01.2022 10:44 Ответить
Рамзанка диров-ти просто серливий шакал...
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26.01.2022 10:45 Ответить
Бородата мавпа отримала по сраці від фюрера.
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26.01.2022 10:45 Ответить
Что ж ты, *****, сдал назад? (с)
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26.01.2022 10:46 Ответить
фраер это комплемент.. лох
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26.01.2022 12:33 Ответить
З цього ************* такий академик і блогер,як з януковича професор.
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26.01.2022 10:47 Ответить
гы...а кто это его извиняться заставил?неужто зеленая бубочка?
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26.01.2022 10:49 Ответить
Трёх слов связать не может, уже блогер😂😂
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26.01.2022 10:53 Ответить




Gheorghe Bandu

4,76 млрд. долларов ежегодно обходится россиянам содержание Чечни.
Это 3414 долларов на каждого жителя республики.
Маловато, я считаю...
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26.01.2022 10:55 Ответить
Самое примечательное, что больше половины всех чеченцев живут почему-то не на своей территории, а выбирают сытые развитые страны мира. Но ещё более примечательное, что местные власти и правительствадают им виды на жительство и гражданства с легкостью необыкновенной. А потом плачут от засилья чеченцев в местных ОПГ по всему миру.
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26.01.2022 11:07 Ответить
******* ,понял что может попасть под санкции да же в Турции и Эмиратах,а оно там держит деньги .
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26.01.2022 10:57 Ответить
Шоэтобыло?
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26.01.2022 10:58 Ответить
та лана))) вже ж вводив й "алаху акбар" було, й чічня єта крута....ну рівно до першої п***люни....дальши кадировці втікали аж гай шумів....хрен навіть куля могла догнати....
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26.01.2022 10:58 Ответить
хоча по правді сказати....)))
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26.01.2022 11:01 Ответить
У нас такі ватні блогерші через день вибачаються після того як ненавидять Україну. Хтось і цій горній мавпі хвоста притис.
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26.01.2022 10:58 Ответить
Вже овечки у горах плюють вслід цьому зраднику чеченської Нації. Відповідати йому час прийде і Аллаху, і гідним синам Ічкерії: Дудаєву, Басаєву й Хасраїловим, та всіма депортованими й замордованими жителями московською кацапнею.
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26.01.2022 10:59 Ответить
Не по методичке сказанул просто, видно щас Рфия подождет, выжидает и наступать прям щас не будет. Что то подобное было с Жириком, который говорил что Киев нада на НГ бомбить, его тоже быстро замолчали
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26.01.2022 11:03 Ответить
А де відкриття кримінальної справи за ворожі висловлювання цього "блогера"??? Вінідіктова, може хватить за Порохом бігати, тут вороги країни відкрито погрожують Україні...
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26.01.2022 11:04 Ответить
Казел ты горный, а не блогер!!!
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26.01.2022 11:05 Ответить
Глава Чеченської республики, ти для початку стань главою, а потім хрюкай! Твоя республіка повністю залежить навіть ні от копростану, а от *****! Добре будеш смоктати - дасть грошей, погано - ні! "Глава", був вже один такий, тарган3% ! )))))
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26.01.2022 11:05 Ответить
На колени , блогер-овцххб!
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26.01.2022 11:05 Ответить
домой поедешь обмотанным в свиную шкуру, если будет что обматывать.))
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26.01.2022 11:07 Ответить
сказав хряк після смс від Яроша
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26.01.2022 11:07 Ответить
"блохєр"...інакше псіна блохаста, цей хіройрасісі )
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26.01.2022 11:11 Ответить
перевзувається та шифрується - щось на росії скоро буде!
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26.01.2022 11:11 Ответить
А шо такое?! Дырову прилетело от ***** за то шо тот савсем уху ел?
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26.01.2022 11:12 Ответить
За 300лярдов в год требуется хотя бы помалкивать.
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26.01.2022 11:20 Ответить
Ослойоп отозвался, прям скучно было без него.
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26.01.2022 11:13 Ответить
Обезьяна, тебе какое дело до Украины
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26.01.2022 11:14 Ответить
Пєхатінец посмів при живому ***** прирівняти себе до президента. Не здивуюсь скорому нещасному випадку з вівцейобом
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26.01.2022 11:15 Ответить
Это мое заявление дон как дон Рамзана дон Кадырова дон, а не как дон Главы дон Чеченской Республики дон.
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26.01.2022 11:16 Ответить
4 дона пропустил
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26.01.2022 11:17 Ответить
Это дон мое дон заявление дон как дон Рамзана дон Кадырова дон, а дон не дон как дон Главы дон Чеченской дон Республики дон.
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26.01.2022 11:19 Ответить
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26.01.2022 11:20 Ответить
Блогер, не блогер-пианисту без разницы перед кем извиняться.
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26.01.2022 11:16 Ответить
Испугались? - Абасрался!
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26.01.2022 11:17 Ответить
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26.01.2022 11:17 Ответить
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26.01.2022 11:18 Ответить
Оце@б дал заднюю.
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26.01.2022 11:19 Ответить
воно ще тупіше, ніж здається, дон
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26.01.2022 11:20 Ответить
Роби те , що краще в тебе виходе - ріж голови кацапам, а блохєр з тебе хіровий.
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26.01.2022 11:22 Ответить
От нечего делать смотрел шоу Соловьева, там как раз был бенефис Жирика. Ну это просто артист в прямом смысле. Провозглашает эпатажную дурь а в глазах смех над теми кто его слушает. Мастер фразы. А недавно в Госдуре он опять спичевал о немедленной войне так там один из замов ему в след сказал -пусть возьмет гармошку и на передовую. Если на клетке слона написано -носорог ну не верь глазам своим - это написал иноагент (из прошлой жизни) Козьма Прутков. А об этой персоне весьма и весьма емко транслирует Сашка Невзоров.
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26.01.2022 11:23 Ответить
шестерка *****
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26.01.2022 11:25 Ответить
Видимо этому холую дали прочитать, https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/ что стало осенью 1919 года с Дикой дивизией , когда Нестор Махно до нее добрался под Запорожьем.
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26.01.2022 11:26 Ответить
ИМЕННО!!! С языка сняли!
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26.01.2022 11:29 Ответить
, вообще почему так мало поппулизируют у нас Махно???
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26.01.2022 11:38 Ответить
Слава Героям!
Погибло 47 человек Махновцев, а порубали стадо - 12000 свинособак чеченских, до последнего!
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26.01.2022 11:49 Ответить
Был защитником Чечни, потом шавкой х-ла, теперь престарелый блогер....... Как жизнь подкасила....
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26.01.2022 11:28 Ответить
Оно "кива" чеченское! Трусливое существо, преклоняющийся только перед силой! А за деньги, ни каких табу...
Жааалкое существо... < ((=
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26.01.2022 12:03 Ответить
Овце..б дал заднюю...Хорошо что Джохар Дудаев не дожил до такого позорища....
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26.01.2022 11:34 Ответить
Блохастый блоХЕР...
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26.01.2022 11:35 Ответить
Простьіе блогерьі уже заходили в ДАП в 14-м году.
Полньій "Камаз" блогеров домой поехал
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26.01.2022 11:37 Ответить
"Что ж ты фраер дал назад".Ахха.
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26.01.2022 11:39 Ответить
Говорити про цього урода без вживання ненормативної лексики абсолютно неможливо.
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26.01.2022 11:43 Ответить
На коліна!
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26.01.2022 11:43 Ответить
Блогер-вівцелюб
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26.01.2022 11:54 Ответить
Сикло кремлівське вушка сховало...Блогер...Бл..ть Ще тільки не вистачало щоб це ЧМО називало себе блогером.....
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26.01.2022 12:00 Ответить
тамерлан,мля!
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26.01.2022 12:04 Ответить
дали чуваку по шарам, теперь скулит как побитая собака
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26.01.2022 12:24 Ответить
То його , як простого блогера, можна і на х$й послати?
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26.01.2022 13:06 Ответить
Це кадирка вибачається перед зельоним? 🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👌👌👌
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26.01.2022 13:09 Ответить
Кадиров - это тот чеченский ******, который сейчас рашу доит? А теперь перед Украиной извиняется? Приятная новость))
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26.01.2022 13:13 Ответить
каДыркин, кремлевский передаст.
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26.01.2022 13:56 Ответить
Доктор Ганнибал Лектер, талантливый психиатр, хирург, разносторонне развитый интеллектуал, ценитель искусства и по совместительству жестокий маньяк и блогер
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26.01.2022 14:20 Ответить
Жиденько
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26.01.2022 17:42 Ответить
а шо такое, дарка ?)) дали по шапке ?))
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26.01.2022 19:39 Ответить
Не как блогер, а как раб и говорящая голова х#йла.
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15.03.2022 09:29 Ответить
 
 