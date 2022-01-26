Мнение о введении войск в Украину я высказывал "как блогер", - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что мнение о вводе войск на территорию Украины высказывал как блогер.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров". И это заявление, повторяюсь, сделано мной как блогером, как обычным человеком", - заявил он.

Кадыров отметил, что не видит себя на федеральных должностях, ни в качестве президента, ни в качестве министра.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он вместо президента Путина, то "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

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