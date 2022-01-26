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Думку про введення військ в Україну я висловлював "як блогер", - Кадиров

Думку про введення військ в Україну я висловлював

Глава Чечні Рамзан Кадиров пояснив, що думку про введення військ на територію України висловлював як блогер.

Про це Кадиров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Це моя заява як Рамзана Кадирова, а не як глави Чеченської Республіки. Про це я вже не раз згадував. Ніяких установок на озвучування тих чи інших тез Кремль мені не дає. Якщо щось мені потрібно буде сказати як керівнику регіону, то так і скажу: "Це кажу я, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров". І ця заява, повторююся, зроблена мною як блогером, як звичайною людиною",  - заявив він.

Кадиров зазначив, що не бачить себе на федеральних посадах, ні в якості президента, ні в якості міністра.

Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був замість президента Путіна, то "давно забрав би Україну, направив би туди війська та навів лад".

Також читайте: Жителі Інгушетії - Кадирову: "Ми на образу відповідаємо образою, на удар - ударом. Так у нас заведено"

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) росія (65856)


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Топ коментарі
+48
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26.01.2022 10:38
+47
Ахах, извиняется
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26.01.2022 10:38
+37
нет, просто всра..вся овце..б его ингуши уже по полной нагибают - не успевает извиняться.
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26.01.2022 10:48
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Ахах, извиняется
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26.01.2022 10:38 Відповісти
нет, просто всра..вся овце..б его ингуши уже по полной нагибают - не успевает извиняться.
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26.01.2022 10:48 Відповісти
Сцить!!! Злякався
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26.01.2022 10:51 Відповісти
В дитинстві його дражнили і називали Люля, що дужн принизливо, а після зради додали Кафіров, коли він став працювати на кацапів. Так що його так і називають позаочі нормальні чеченці Люля Кафіров.
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26.01.2022 11:03 Відповісти
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26.01.2022 10:38 Відповісти
Блохер лохматый
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26.01.2022 10:38 Відповісти
Блохер - що ключове - "блоха" чи "хер" ?
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26.01.2022 10:44 Відповісти
Завів блох у світері.
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26.01.2022 10:55 Відповісти
У когось є ссилка на "Блог Кадирова" ? )
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26.01.2022 10:39 Відповісти
Цей вівцейоб писати вмії? Блогер горний.
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26.01.2022 10:40 Відповісти

Глава Чечни Рамзан Кадыров - больше не единственный академик в своем окружении. Его теснит муфтий Салах Межиев, который на днях стал членом Иорданской королевской академии потомков пророка. Между тем в соцсетях их образованность подвергают сомнению
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26.01.2022 11:23 Відповісти

Їх три,ось ще один науковець.
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26.01.2022 11:33 Відповісти
Овце@б ты средневекового развития, а не блогер!
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26.01.2022 10:42 Відповісти
в средние века люди знали что такое честь и достоинство!
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26.01.2022 11:14 Відповісти
Знову "особиста думка". Це вже щось схоже на "епідемію".
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26.01.2022 10:42 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад?..
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Він плутає клавіатуру з реєстратурою, а тут - цілий блогер.
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26.01.2022 10:42 Відповісти
Раздвоение личности ???
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26.01.2022 10:43 Відповісти
разтроєние, Ви що забули "Первава рускага я убил в 16 лет"
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26.01.2022 10:45 Відповісти
Биполяр-Очка
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26.01.2022 11:05 Відповісти
Вівці своїй введи, чурка.
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26.01.2022 10:43 Відповісти
Шайтан чеченський висловлював "думку" як кремлівський передаст.
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26.01.2022 10:44 Відповісти
президент педофіл, глава республіки - блогер, голова ради безпеи - торч, що за країна?
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26.01.2022 10:44 Відповісти
так кадыров наговорил на украину много.....сам не следит за языком своим а других предупреждает , и ищет чтобы наказать кто что написал там против ...(( как бы самому не пришлось отвечать потом за базар..
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26.01.2022 10:44 Відповісти
Рамзанка диров-ти просто серливий шакал...
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26.01.2022 10:45 Відповісти
Бородата мавпа отримала по сраці від фюрера.
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26.01.2022 10:45 Відповісти
Что ж ты, *****, сдал назад? (с)
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26.01.2022 10:46 Відповісти
фраер это комплемент.. лох
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26.01.2022 12:33 Відповісти
З цього ************* такий академик і блогер,як з януковича професор.
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26.01.2022 10:47 Відповісти
гы...а кто это его извиняться заставил?неужто зеленая бубочка?
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26.01.2022 10:49 Відповісти
Трёх слов связать не может, уже блогер😂😂
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26.01.2022 10:53 Відповісти




Gheorghe Bandu

4,76 млрд. долларов ежегодно обходится россиянам содержание Чечни.
Это 3414 долларов на каждого жителя республики.
Маловато, я считаю...
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26.01.2022 10:55 Відповісти
Самое примечательное, что больше половины всех чеченцев живут почему-то не на своей территории, а выбирают сытые развитые страны мира. Но ещё более примечательное, что местные власти и правительствадают им виды на жительство и гражданства с легкостью необыкновенной. А потом плачут от засилья чеченцев в местных ОПГ по всему миру.
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26.01.2022 11:07 Відповісти
******* ,понял что может попасть под санкции да же в Турции и Эмиратах,а оно там держит деньги .
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26.01.2022 10:57 Відповісти
Шоэтобыло?
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26.01.2022 10:58 Відповісти
та лана))) вже ж вводив й "алаху акбар" було, й чічня єта крута....ну рівно до першої п***люни....дальши кадировці втікали аж гай шумів....хрен навіть куля могла догнати....
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26.01.2022 10:58 Відповісти
хоча по правді сказати....)))
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26.01.2022 11:01 Відповісти
У нас такі ватні блогерші через день вибачаються після того як ненавидять Україну. Хтось і цій горній мавпі хвоста притис.
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26.01.2022 10:58 Відповісти
Вже овечки у горах плюють вслід цьому зраднику чеченської Нації. Відповідати йому час прийде і Аллаху, і гідним синам Ічкерії: Дудаєву, Басаєву й Хасраїловим, та всіма депортованими й замордованими жителями московською кацапнею.
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26.01.2022 10:59 Відповісти
Не по методичке сказанул просто, видно щас Рфия подождет, выжидает и наступать прям щас не будет. Что то подобное было с Жириком, который говорил что Киев нада на НГ бомбить, его тоже быстро замолчали
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26.01.2022 11:03 Відповісти
А де відкриття кримінальної справи за ворожі висловлювання цього "блогера"??? Вінідіктова, може хватить за Порохом бігати, тут вороги країни відкрито погрожують Україні...
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26.01.2022 11:04 Відповісти
Казел ты горный, а не блогер!!!
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26.01.2022 11:05 Відповісти
Глава Чеченської республики, ти для початку стань главою, а потім хрюкай! Твоя республіка повністю залежить навіть ні от копростану, а от *****! Добре будеш смоктати - дасть грошей, погано - ні! "Глава", був вже один такий, тарган3% ! )))))
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26.01.2022 11:05 Відповісти
На колени , блогер-овцххб!
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26.01.2022 11:05 Відповісти
домой поедешь обмотанным в свиную шкуру, если будет что обматывать.))
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26.01.2022 11:07 Відповісти
сказав хряк після смс від Яроша
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26.01.2022 11:07 Відповісти
"блохєр"...інакше псіна блохаста, цей хіройрасісі )
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26.01.2022 11:11 Відповісти
перевзувається та шифрується - щось на росії скоро буде!
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26.01.2022 11:11 Відповісти
А шо такое?! Дырову прилетело от ***** за то шо тот савсем уху ел?
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26.01.2022 11:12 Відповісти
За 300лярдов в год требуется хотя бы помалкивать.
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Ослойоп отозвался, прям скучно было без него.
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26.01.2022 11:13 Відповісти
Обезьяна, тебе какое дело до Украины
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26.01.2022 11:14 Відповісти
Пєхатінец посмів при живому ***** прирівняти себе до президента. Не здивуюсь скорому нещасному випадку з вівцейобом
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26.01.2022 11:15 Відповісти
Это мое заявление дон как дон Рамзана дон Кадырова дон, а не как дон Главы дон Чеченской Республики дон.
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26.01.2022 11:16 Відповісти
4 дона пропустил
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26.01.2022 11:17 Відповісти
Это дон мое дон заявление дон как дон Рамзана дон Кадырова дон, а дон не дон как дон Главы дон Чеченской дон Республики дон.
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26.01.2022 11:19 Відповісти
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Блогер, не блогер-пианисту без разницы перед кем извиняться.
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26.01.2022 11:16 Відповісти
Испугались? - Абасрался!
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26.01.2022 11:17 Відповісти
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26.01.2022 11:17 Відповісти
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Оце@б дал заднюю.
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26.01.2022 11:19 Відповісти
воно ще тупіше, ніж здається, дон
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Роби те , що краще в тебе виходе - ріж голови кацапам, а блохєр з тебе хіровий.
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26.01.2022 11:22 Відповісти
От нечего делать смотрел шоу Соловьева, там как раз был бенефис Жирика. Ну это просто артист в прямом смысле. Провозглашает эпатажную дурь а в глазах смех над теми кто его слушает. Мастер фразы. А недавно в Госдуре он опять спичевал о немедленной войне так там один из замов ему в след сказал -пусть возьмет гармошку и на передовую. Если на клетке слона написано -носорог ну не верь глазам своим - это написал иноагент (из прошлой жизни) Козьма Прутков. А об этой персоне весьма и весьма емко транслирует Сашка Невзоров.
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26.01.2022 11:23 Відповісти
шестерка *****
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26.01.2022 11:25 Відповісти
Видимо этому холую дали прочитать, https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/ что стало осенью 1919 года с Дикой дивизией , когда Нестор Махно до нее добрался под Запорожьем.
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26.01.2022 11:26 Відповісти
ИМЕННО!!! С языка сняли!
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26.01.2022 11:29 Відповісти
, вообще почему так мало поппулизируют у нас Махно???
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26.01.2022 11:38 Відповісти
Слава Героям!
Погибло 47 человек Махновцев, а порубали стадо - 12000 свинособак чеченских, до последнего!
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26.01.2022 11:49 Відповісти
Был защитником Чечни, потом шавкой х-ла, теперь престарелый блогер....... Как жизнь подкасила....
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Оно "кива" чеченское! Трусливое существо, преклоняющийся только перед силой! А за деньги, ни каких табу...
Жааалкое существо... < ((=
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26.01.2022 12:03 Відповісти
Овце..б дал заднюю...Хорошо что Джохар Дудаев не дожил до такого позорища....
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26.01.2022 11:34 Відповісти
Блохастый блоХЕР...
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26.01.2022 11:35 Відповісти
Простьіе блогерьі уже заходили в ДАП в 14-м году.
Полньій "Камаз" блогеров домой поехал
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26.01.2022 11:37 Відповісти
"Что ж ты фраер дал назад".Ахха.
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26.01.2022 11:39 Відповісти
Говорити про цього урода без вживання ненормативної лексики абсолютно неможливо.
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26.01.2022 11:43 Відповісти
На коліна!
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26.01.2022 11:43 Відповісти
Блогер-вівцелюб
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26.01.2022 11:54 Відповісти
Сикло кремлівське вушка сховало...Блогер...Бл..ть Ще тільки не вистачало щоб це ЧМО називало себе блогером.....
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26.01.2022 12:00 Відповісти
тамерлан,мля!
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26.01.2022 12:04 Відповісти
дали чуваку по шарам, теперь скулит как побитая собака
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26.01.2022 12:24 Відповісти
То його , як простого блогера, можна і на х$й послати?
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26.01.2022 13:06 Відповісти
Це кадирка вибачається перед зельоним? 🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👌👌👌
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26.01.2022 13:09 Відповісти
Кадиров - это тот чеченский ******, который сейчас рашу доит? А теперь перед Украиной извиняется? Приятная новость))
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26.01.2022 13:13 Відповісти
каДыркин, кремлевский передаст.
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26.01.2022 13:56 Відповісти
Доктор Ганнибал Лектер, талантливый психиатр, хирург, разносторонне развитый интеллектуал, ценитель искусства и по совместительству жестокий маньяк и блогер
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26.01.2022 14:20 Відповісти
Жиденько
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26.01.2022 17:42 Відповісти
а шо такое, дарка ?)) дали по шапке ?))
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26.01.2022 19:39 Відповісти
Не как блогер, а как раб и говорящая голова х#йла.
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15.03.2022 09:29 Відповісти
 
 