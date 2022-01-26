Думку про введення військ в Україну я висловлював "як блогер", - Кадиров
Глава Чечні Рамзан Кадиров пояснив, що думку про введення військ на територію України висловлював як блогер.
Про це Кадиров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Це моя заява як Рамзана Кадирова, а не як глави Чеченської Республіки. Про це я вже не раз згадував. Ніяких установок на озвучування тих чи інших тез Кремль мені не дає. Якщо щось мені потрібно буде сказати як керівнику регіону, то так і скажу: "Це кажу я, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров". І ця заява, повторююся, зроблена мною як блогером, як звичайною людиною", - заявив він.
Кадиров зазначив, що не бачить себе на федеральних посадах, ні в якості президента, ні в якості міністра.
Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був замість президента Путіна, то "давно забрав би Україну, направив би туди війська та навів лад".
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Їх три,ось ще один науковець.
Gheorghe Bandu
4,76 млрд. долларов ежегодно обходится россиянам содержание Чечни.
Это 3414 долларов на каждого жителя республики.
Маловато, я считаю...
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Жааалкое существо... < ((=
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