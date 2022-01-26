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Акции ФОП под Радой финансируют контрабандисты, - "слуга народа" Гетманцев

Акции ФОП под Радой финансируют контрабандисты, -

Акции ФОП, которые начались вчера под Верховной Радой, финансируют контрабандисты.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парламентарий отметил, что некоторые организации, которые проводят акции, в том числе перед парламентом, хотят "заработать себе дешевые политические дивиденды, хотят попасть очень в большую политику, в парламент, и банально заработать деньжат на контрабандистах, которые спонсируют все эти акции". На уточняющий вопрос журналистов, может ли он назвать этих контрабандистов, Гетманцев ответил: "по фамилиям я вам не скажу".

Председатель Комитета ВР поддерживает вчерашние действия правоохранителей под ВР, которые применили силу против митингующих.

"Если вы говорите о действиях правоохранительных органов, то я полностью поддерживаю их", - отметил он. При том добавил, что любые акции могут проводиться, но исключительно в рамках закона.

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"Но если кто хочет захватить государственную здание из любых мотивов, по любым причинам и призывает к этому, то он должен сидеть в тюрьме. Полиция должна предпринимать очень решительные действия, направленные на пресечение любого правонарушения", добавил Гетманцев.

Гетманцев не видит необходимости менять по требованию протестующих законодательство, касающееся обязательного введения кассовых аппаратов, в том числе для ФОП. Он подчеркнул, что переговоры с предпринимателями проходят, но многое уже было сделано раньше для усовершенствования этих вопросов.

Автор: 

контрабанда (2410) предприниматели (1234) протест (5862) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+47
Хай краще розповість про те, як був помічником рига та кадебешника Сівковича, який зараз під американськими санкціями, а також про те, що американці і його збираються ощасливити санкціями.
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26.01.2022 11:14
+37
странно еще, что не русофобы-бандеровцы)))
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26.01.2022 11:13
+36
Это те контрабандисты, которых преЗЕдент торжественно несколько раз поборол?...
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26.01.2022 11:15
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это те дауны, которые два с половиной года назад выбрали вашу коблу )))))
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26.01.2022 15:58 Ответить
этот придурок зеленый еще ходит по белу свету.
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26.01.2022 16:04 Ответить
гетманцев будь ти проклятий
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26.01.2022 16:24 Ответить
А кто финансирует эту гетмануеву?!!!!
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26.01.2022 16:28 Ответить
Похож на брата Азирова
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26.01.2022 16:55 Ответить
Ге його найкращий учень
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28.01.2022 13:18 Ответить
Та ж риторика, як у скавучаннях пєтєпутлєрівців у 2017 році щодо акцій під ВРУ проти корупції і капітулянства.
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26.01.2022 18:29 Ответить
Просто моральний інвалід.
Je souis contabantisto.
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26.01.2022 21:30 Ответить
Всегда считала Бутусова думающим журналистом.Зачем Вы печатаете чушь-Вы проверяли эту информацию? Вы считаете,что Гетьманцев экспертен в этом вопросе?
Какое отношение имеют ФОПы к контрабандистам?
Вы знаете ,что произошло 25.01 2022?
Вы знаете ,что к участникам митинга никто не вышел?То есть депутаты ,в том числе Гетьманцев спровоципровали всю ситуацию.И теперь становятся понятны мотивы этой провокации.
Вы знаете,что 25.01 пропало двое мужчин-предпринмателей?И полиция не реагирует на обращения.
Может быть Вы проявите свой журнаоистский инерес и разберетесь обьективно в этом вопросе?
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03.02.2022 14:42 Ответить
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