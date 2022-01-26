Акции ФОП под Радой финансируют контрабандисты, - "слуга народа" Гетманцев
Акции ФОП, которые начались вчера под Верховной Радой, финансируют контрабандисты.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Парламентарий отметил, что некоторые организации, которые проводят акции, в том числе перед парламентом, хотят "заработать себе дешевые политические дивиденды, хотят попасть очень в большую политику, в парламент, и банально заработать деньжат на контрабандистах, которые спонсируют все эти акции". На уточняющий вопрос журналистов, может ли он назвать этих контрабандистов, Гетманцев ответил: "по фамилиям я вам не скажу".
Председатель Комитета ВР поддерживает вчерашние действия правоохранителей под ВР, которые применили силу против митингующих.
"Если вы говорите о действиях правоохранительных органов, то я полностью поддерживаю их", - отметил он. При том добавил, что любые акции могут проводиться, но исключительно в рамках закона.
"Но если кто хочет захватить государственную здание из любых мотивов, по любым причинам и призывает к этому, то он должен сидеть в тюрьме. Полиция должна предпринимать очень решительные действия, направленные на пресечение любого правонарушения", добавил Гетманцев.
Гетманцев не видит необходимости менять по требованию протестующих законодательство, касающееся обязательного введения кассовых аппаратов, в том числе для ФОП. Он подчеркнул, что переговоры с предпринимателями проходят, но многое уже было сделано раньше для усовершенствования этих вопросов.
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Какое отношение имеют ФОПы к контрабандистам?
Вы знаете ,что произошло 25.01 2022?
Вы знаете ,что к участникам митинга никто не вышел?То есть депутаты ,в том числе Гетьманцев спровоципровали всю ситуацию.И теперь становятся понятны мотивы этой провокации.
Вы знаете,что 25.01 пропало двое мужчин-предпринмателей?И полиция не реагирует на обращения.
Может быть Вы проявите свой журнаоистский инерес и разберетесь обьективно в этом вопросе?