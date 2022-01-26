Акции ФОП под Радой финансируют контрабандисты, - "слуга народа" Гетманцев

Акции ФОП, которые начались вчера под Верховной Радой, финансируют контрабандисты.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парламентарий отметил, что некоторые организации, которые проводят акции, в том числе перед парламентом, хотят "заработать себе дешевые политические дивиденды, хотят попасть очень в большую политику, в парламент, и банально заработать деньжат на контрабандистах, которые спонсируют все эти акции". На уточняющий вопрос журналистов, может ли он назвать этих контрабандистов, Гетманцев ответил: "по фамилиям я вам не скажу".

Председатель Комитета ВР поддерживает вчерашние действия правоохранителей под ВР, которые применили силу против митингующих.

"Если вы говорите о действиях правоохранительных органов, то я полностью поддерживаю их", - отметил он. При том добавил, что любые акции могут проводиться, но исключительно в рамках закона.

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"Но если кто хочет захватить государственную здание из любых мотивов, по любым причинам и призывает к этому, то он должен сидеть в тюрьме. Полиция должна предпринимать очень решительные действия, направленные на пресечение любого правонарушения", добавил Гетманцев.

Гетманцев не видит необходимости менять по требованию протестующих законодательство, касающееся обязательного введения кассовых аппаратов, в том числе для ФОП. Он подчеркнул, что переговоры с предпринимателями проходят, но многое уже было сделано раньше для усовершенствования этих вопросов.