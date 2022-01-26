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Акції ФОПів під Радою фінансують контрабандисти, - "слуга народу" Гетманцев

Акції ФОПів під Радою фінансують контрабандисти, -

Акції ФОПів, які розпочалися вчора під Верховною Радою, фінансують контрабандисти.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Парламентар зазначив, що деякі організації, які проводять акції, в тому числі перед парламентом, хочуть "заробити собі дешеві політичні дивіденди, хочуть потрапити дуже у велику політику, до парламенту, і банально заробити грошенят на контрабандистах, які спонсорують всі ці акції".

На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати цих контрабандистів, Гетманцев відповів: "по прізвищам я вам не скажу".

Також читайте: Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова комітету ВР підтримує вчорашні дії правоохоронців під ВР, які застосували силу проти мітингувальників.

"Якщо ви говорите про дії правоохоронних органів, то я повністю підтримую їх", - зазначив він. Водночас додав, що будь-які акції можуть проводитися, але виключно в межах закону.

"Але якщо дехто хоче захопити державну будівлю з будь-яких мотивів, з будь-яких причин і закликає до цього, то він повинен сидіти в тюрмі. Поліція повинна вживати дуже рішучих дій, спрямованих на припинення будь-якого правопорушення", - додав Гетманцев.

Гетманцев не бачить потреби змінювати на вимогу протестувальників законодавство, яке стосується обов'язкового запровадження касових апаратів, в тому числі для ФОПів. Він наголосив, що переговори з підприємцями проходять, але багато що вже було зроблено раніше для удосконалення цих питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

Автор: 

контрабанда (1825) підприємці (620) протест (2402) Гетманцев Данило (896)


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Топ коментарі
+47
Хай краще розповість про те, як був помічником рига та кадебешника Сівковича, який зараз під американськими санкціями, а також про те, що американці і його збираються ощасливити санкціями.
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26.01.2022 11:14
+37
странно еще, что не русофобы-бандеровцы)))
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26.01.2022 11:13
+36
Это те контрабандисты, которых преЗЕдент торжественно несколько раз поборол?...
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26.01.2022 11:15
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это те дауны, которые два с половиной года назад выбрали вашу коблу )))))
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26.01.2022 15:58 Відповісти
этот придурок зеленый еще ходит по белу свету.
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26.01.2022 16:04 Відповісти
гетманцев будь ти проклятий
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26.01.2022 16:24 Відповісти
А кто финансирует эту гетмануеву?!!!!
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26.01.2022 16:28 Відповісти
Похож на брата Азирова
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26.01.2022 16:55 Відповісти
Ге його найкращий учень
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28.01.2022 13:18 Відповісти
Та ж риторика, як у скавучаннях пєтєпутлєрівців у 2017 році щодо акцій під ВРУ проти корупції і капітулянства.
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26.01.2022 18:29 Відповісти
Просто моральний інвалід.
Je souis contabantisto.
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26.01.2022 21:30 Відповісти
Всегда считала Бутусова думающим журналистом.Зачем Вы печатаете чушь-Вы проверяли эту информацию? Вы считаете,что Гетьманцев экспертен в этом вопросе?
Какое отношение имеют ФОПы к контрабандистам?
Вы знаете ,что произошло 25.01 2022?
Вы знаете ,что к участникам митинга никто не вышел?То есть депутаты ,в том числе Гетьманцев спровоципровали всю ситуацию.И теперь становятся понятны мотивы этой провокации.
Вы знаете,что 25.01 пропало двое мужчин-предпринмателей?И полиция не реагирует на обращения.
Может быть Вы проявите свой журнаоистский инерес и разберетесь обьективно в этом вопросе?
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03.02.2022 14:42 Відповісти
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