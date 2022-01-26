Акції ФОПів під Радою фінансують контрабандисти, - "слуга народу" Гетманцев
Акції ФОПів, які розпочалися вчора під Верховною Радою, фінансують контрабандисти.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Парламентар зазначив, що деякі організації, які проводять акції, в тому числі перед парламентом, хочуть "заробити собі дешеві політичні дивіденди, хочуть потрапити дуже у велику політику, до парламенту, і банально заробити грошенят на контрабандистах, які спонсорують всі ці акції".
На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати цих контрабандистів, Гетманцев відповів: "по прізвищам я вам не скажу".
Голова комітету ВР підтримує вчорашні дії правоохоронців під ВР, які застосували силу проти мітингувальників.
"Якщо ви говорите про дії правоохоронних органів, то я повністю підтримую їх", - зазначив він. Водночас додав, що будь-які акції можуть проводитися, але виключно в межах закону.
"Але якщо дехто хоче захопити державну будівлю з будь-яких мотивів, з будь-яких причин і закликає до цього, то він повинен сидіти в тюрмі. Поліція повинна вживати дуже рішучих дій, спрямованих на припинення будь-якого правопорушення", - додав Гетманцев.
Гетманцев не бачить потреби змінювати на вимогу протестувальників законодавство, яке стосується обов'язкового запровадження касових апаратів, в тому числі для ФОПів. Він наголосив, що переговори з підприємцями проходять, але багато що вже було зроблено раніше для удосконалення цих питань.
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Je souis contabantisto.
Какое отношение имеют ФОПы к контрабандистам?
Вы знаете ,что произошло 25.01 2022?
Вы знаете ,что к участникам митинга никто не вышел?То есть депутаты ,в том числе Гетьманцев спровоципровали всю ситуацию.И теперь становятся понятны мотивы этой провокации.
Вы знаете,что 25.01 пропало двое мужчин-предпринмателей?И полиция не реагирует на обращения.
Может быть Вы проявите свой журнаоистский инерес и разберетесь обьективно в этом вопросе?