Акції ФОПів під Радою фінансують контрабандисти, - "слуга народу" Гетманцев

Акції ФОПів, які розпочалися вчора під Верховною Радою, фінансують контрабандисти.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Парламентар зазначив, що деякі організації, які проводять акції, в тому числі перед парламентом, хочуть "заробити собі дешеві політичні дивіденди, хочуть потрапити дуже у велику політику, до парламенту, і банально заробити грошенят на контрабандистах, які спонсорують всі ці акції".

На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати цих контрабандистів, Гетманцев відповів: "по прізвищам я вам не скажу".

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Голова комітету ВР підтримує вчорашні дії правоохоронців під ВР, які застосували силу проти мітингувальників.

"Якщо ви говорите про дії правоохоронних органів, то я повністю підтримую їх", - зазначив він. Водночас додав, що будь-які акції можуть проводитися, але виключно в межах закону.

"Але якщо дехто хоче захопити державну будівлю з будь-яких мотивів, з будь-яких причин і закликає до цього, то він повинен сидіти в тюрмі. Поліція повинна вживати дуже рішучих дій, спрямованих на припинення будь-якого правопорушення", - додав Гетманцев.

Гетманцев не бачить потреби змінювати на вимогу протестувальників законодавство, яке стосується обов'язкового запровадження касових апаратів, в тому числі для ФОПів. Він наголосив, що переговори з підприємцями проходять, але багато що вже було зроблено раніше для удосконалення цих питань.

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