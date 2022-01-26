УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6085 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 539 50

Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 січня, з 9 години ранку продовжується акція SaveФОП під будівлею Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в акції бере участь близько 100 мітингувальників. Вони стверджують, що їхня акція буде безстроковою. 

Втім сцени, яка була вчора, сьогодні вже немає. 

Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 01
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 02
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 03
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 04
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 05
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 06
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 07
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 08
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 09
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 10
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 11
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 12
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 13
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 14
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 15
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 16
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 17
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 18
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 19
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 20
Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи 21

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Читайте також: Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

Автор: 

ВР (15021) протест (2402) Богачук Олег (1457) ФОП (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Не забывай, что счета квартальных фирм в оффшорах всегда были...наверное, чтобы больше налогов в Украине платить?...Пусть с себя начнут...
показати весь коментар
26.01.2022 10:41
+13
Когда Вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на Бентли и кокаин
показати весь коментар
26.01.2022 10:46
+9
Торгаши-спекулянты не хотят показывать свои реальные обороты - вот единственная причина этих митингов
показати весь коментар
26.01.2022 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Торгаши-спекулянты не хотят показывать свои реальные обороты - вот единственная причина этих митингов
показати весь коментар
26.01.2022 10:37 Відповісти
Не забывай, что счета квартальных фирм в оффшорах всегда были...наверное, чтобы больше налогов в Украине платить?...Пусть с себя начнут...
показати весь коментар
26.01.2022 10:41 Відповісти
ФОПы точно такие же, может еще и хуже. Просто у них корыто (возможности) поменьше
показати весь коментар
26.01.2022 10:44 Відповісти
Дрібну корупцію поширюють саме ФОПи. Але кожен з них скаже винна влада, яка поставила їх в таки умови...
показати весь коментар
26.01.2022 10:47 Відповісти
т.е. раком
показати весь коментар
26.01.2022 11:23 Відповісти
фуууууу ну ты и черт. зебот - ты просто невероятный дебил
показати весь коментар
26.01.2022 10:52 Відповісти
А если посмотреть чеки из сетевых маркетов? Там одни фопы.
показати весь коментар
26.01.2022 10:59 Відповісти
Не правильно. Чисто люмпенська думка алкаша-незаможника. Малий бізнес навіть у комуністичному Китаї звільнений від податків. Уряд вважає, що люди, які забезпечуючи себе і свю родину творять благо для держави, не чинячи тиск на б'юджет.
показати весь коментар
26.01.2022 11:37 Відповісти
Ты бы матчасть сначала выучил, дебил недоразвитый! В Китае даже лоточник с овощами на рынке с кассовым аппаратом
показати весь коментар
26.01.2022 12:39 Відповісти
Звіздюк! 😁 На тебе навіть ображатися - гріх!
показати весь коментар
26.01.2022 12:46 Відповісти
Боты подвалили. за 1 неправильно выписанный чек 86000 гривен штрафа. За отсутствие первички 86000 за единицу товара. Пример: Ты вырастил у себя на даче 10 кг картошки. Привез в Киев и продал ее по 1 киллограмму. Выдал чек как ФОП 2й категории. При проверке налоговой у тебя отсутствует первичка. держспожив 52 тысячи гривен штраф+ 34 тысячи гривен налоговая. Плюс уплата НДФЛ и ЕСФ за товар. Таким образом твой штраф составляет 860000 гривен.
показати весь коментар
26.01.2022 12:04 Відповісти
Та шо ты несёшь! ФОП 2-й категории и 10 кг картошки....
показати весь коментар
26.01.2022 12:20 Відповісти
Это я тебе как для неразумного написал как штрафы считаются. Если тебе 1тонну расписать и продажу в магазине по 1 килограмму. Ты в таких цифрах штрафа ноли посчитать не сможешь. Гений.
показати весь коментар
26.01.2022 12:32 Відповісти
Это ты просто высрался на форуме, в шоколадно-соевой, так сказать, манере!
показати весь коментар
26.01.2022 12:42 Відповісти
Ты бот, с неопределенным ником, скрываешься под прокси. Сколько тебе за твой высер платят?
показати весь коментар
26.01.2022 14:17 Відповісти
Вони вже як на роботу ходять. Мабуть добре платять...
показати весь коментар
26.01.2022 10:39 Відповісти
зебот - сдохни
показати весь коментар
26.01.2022 10:53 Відповісти
Дуже аргуметновано, але як для розумово відсталого можна зарахувати.
показати весь коментар
26.01.2022 10:54 Відповісти
Сдохни черт
показати весь коментар
26.01.2022 11:07 Відповісти
Шановний, для того шоб відстояти свою точку зору, треба розширювати свій лексікон, так ти тількі місце на базарі відстояти зможеш.
показати весь коментар
26.01.2022 11:09 Відповісти
ты понимаешь разницу между "добре платять" та "відбирають останнє"?
показати весь коментар
26.01.2022 11:27 Відповісти
Я 2 роки назад розгругався з такими знайомими ФОП, тому що я їм казав що у вас заберуть останнє. Але мене записали у порохоботи і сказали що через таких як я бариги розкрадають країну. А ще, минулого року я відправив своїх дітей навчатися за кордон, тому що ці барани-ФОПи вкрали майбутнє в Україні у моїх дітей. Так шо мені абсолютно насрати на їх сьогоднішні проблеми, нехай купують теж білети за кордон. Так я розумію що не всі ФОПи голосували за наркомана але більшість з них вивились баранами.
показати весь коментар
26.01.2022 11:40 Відповісти
сьогодні пожаліли грошей для тітушні,хлопці ви так нічого не виб,єте і вова медальку не дасть! Щоб був хороший протест ,потрібно добре платити!!!
показати весь коментар
26.01.2022 12:01 Відповісти
Титушни вчера не было, остаться без зубов никто с ФОПов не хочет. Проще уехать или закрыть бизнес. На этом все и закончится.
показати весь коментар
26.01.2022 12:05 Відповісти
Які протести? Ану марш на роботу поповнювати Вовіну казну на дороги і на Сейшели. Ти бач, що собі надумали? Живете так, як голосували у 2019 році. Терпіть довбні і сметуни. Чи то ви прийшли вже прибирати після себе? Не заважаємо - прибирайте!
показати весь коментар
26.01.2022 10:43 Відповісти
Когда Вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на Бентли и кокаин
показати весь коментар
26.01.2022 10:46 Відповісти
Нам вообще мелкий бизнес не нужен. И даже средний. Только крупный как в США Америкэн Моторс, и чтобы и тот налоги не платил. Разве трудно офшор замутить?
показати весь коментар
26.01.2022 10:48 Відповісти
Зранку дивився сюжет про вчорашні протести, так там ментів з автозаками було більше ніж протестуючих.
показати весь коментар
26.01.2022 10:48 Відповісти
полиция, да дайте уже песты этим зебилам.

пусть смотрят сватов, как в 2019 г.
показати весь коментар
26.01.2022 10:48 Відповісти
вааще, чем они недовольны?!

Глав-зебил же обещал всего-лишь поломать систему.
Ну, вот он ее и поломал.

Пользуйтесь.
Чего плакать?
показати весь коментар
26.01.2022 10:50 Відповісти
интересно, а против возобновляемого техосмотра погромы будут? не было анонсов?
показати весь коментар
26.01.2022 10:54 Відповісти
Ну, если бы техосмотр должен был проходить к примеру АТБ, то думаю были бы😁
показати весь коментар
26.01.2022 11:02 Відповісти
Протест абсолютно оправданный,

Такой практики бюрократизации бизнеса, нет ни в одной стране Европы.

Один ЧП работающий = 5ть накормленных людей вокруг, а то и целых семей.

Всё что он зарабатывает остается в стране.

Порох выводил деньги из страны, олигархи выводят, зеленскийКо выводят, крупный бизнес минимизирует и тоже выводит.

7 млрд долларов в год уходит из страны в виде дивидендов.

Думайте что пишите!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
26.01.2022 11:08 Відповісти
В тебе мозоку як не було так він і не з'явився і це основна причина чому такі барани як ти зараз біля ВР.
показати весь коментар
26.01.2022 11:15 Відповісти
Так,облік руху товару і облік продаж має бути. Так, податки повинні платити всі, і навіть базарники. Так, підтверджуючий документ має отримати кожен покупець, бо це гарантія якості товару, його гарантійного обслуговування або повернення. Тут заперечень нема, так має бути, але ж, блін, не масний бізнес на тому купки виродків! Адже , по-суті, ті самі ФОПи протестують не проти факту касових, а проти їх вартості і вартості їх обслуговування, і, насамперед, проти свавілля податківців! А платити, до речі, за все це маємо ми, покупці! Фактично, Гетьманцев і компанія видумали собі ще одну жирненьку тему для власного збагачення і нічого більше! Ні про які пенсії чи зарплати вчителям тут мови нема, бо все то просто зникне в тих ненаситних чиновницьких мордяках і пащеках їх слуг.
показати весь коментар
26.01.2022 11:15 Відповісти
Зебил, фопы как раз и платили и платят налоги.
показати весь коментар
26.01.2022 12:29 Відповісти
Зебіл,, в даному випадку то ти. Тупий впоротий ЗЕдебіл. Таке собі хитрозаде базарне чмо.
показати весь коментар
26.01.2022 12:33 Відповісти
"покупець" зебильный)))
ахаха
показати весь коментар
26.01.2022 12:53 Відповісти
Сумно і ганьба діючій грабіжницькій владі соросят. Пам'ятай, що посієш тей пожнеш Закон Духовного життя незиблимий і безворотний, здохнуть усі і викинуть на гній хробакам дебеле тіло, а душа де опиниться??? Думай якщо є мізки і не пізно.
показати весь коментар
26.01.2022 11:30 Відповісти
Красиво ви зробили себе разом, смєтуни кляті.
показати весь коментар
26.01.2022 11:52 Відповісти
Как красиво стали называть спекулянтов - фоп.
Уже вроде он и не паразит и не дармоед..
Может пора вещи своими именами называть?
Спекулянт он и есть спекулянт, давить их нужно..
показати весь коментар
26.01.2022 12:01 Відповісти
Так почему Вы не "давите"?
Проще простого, не покупать и не пользоваться их услугами - сами быстренько вымрут!
показати весь коментар
26.01.2022 13:07 Відповісти
Как же нехоЦЦа платить налоги...
показати весь коментар
26.01.2022 12:14 Відповісти
Полиции уже в 30 раз больше, чем протестующих.
показати весь коментар
26.01.2022 13:05 Відповісти
...Я вважаю, що «протест ФОПів» був відіграний як інформаційний привід проти організованої політичної опозиції.

Ті хто бачив зібрання на власні очі, а не через ФБ, звернули увагу на величезну кількість «тітушок» і нетверезих людей серед учасників мітингу. Це правда, це не те, що я хочу очорнити захід. Там дійсно було багато п'яних і агресивних чоловіків. Провокації ніхто не зупиняв і провокаторів не виводив. Серед іншого, натовп напав на знімальну групу 5 каналу.

Плакат із Порошенком за ґратами тільки доповнив картину вакханалії та абсурду. Як і штовханина із поліцією та безкінечні заклики «на штурм, на штурм». На штурм чого? Ну увірвалися ви до Ради, і що далі?

Картинка вдалася, а от чи вдався мітинг - складно сказати. Все залежить від того, які у нього були цілі. Якщо досягти реального результату та змусити парламентарів щось переголосувати - то ні. Якщо злити у свисток протестні настрої - тоді скоріше так. Свисток вийшов знатний.

Владі дуже вигідні такі «протести» - бездумні, хаотичні, стихійні. Зі спікерами, які несуть ахінею переважно російською мовою під дивними екзотичними прапорами. Зі «смотрящими», тітушками, бомжами і алкоголіками, які з радістю відпрацюють будь-який номер на камеру. Із протестувальниками, які під шумок грабують банкомати і б'ють вітрини. Із натовпом, який не викликає розуміння, і де співчуття глядачів буде на стороні поліції.

Вже багато разів зе-технологи називали ці виступи «Майданом». Тому що саме такий «Майдан» їх і влаштує: короткий, беззмістовний і керований. І вони роблять все можливе, щоб не допустити справжнього протесту, залякуючи, арештовуючи та ізолюючи людей, здатних на реальний спротив.

© Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
26.01.2022 22:04 Відповісти
А що ж не так, ви ж самі за це зелене коломойшинське лайно гАлАсувалИ, слугу урода обрали тепер дрочіть кишені
показати весь коментар
27.01.2022 08:36 Відповісти
А зелена ***** у цей час свого квартального 3,14дора та виродків закармлює скумбрією по 8 гр.
показати весь коментар
27.01.2022 08:39 Відповісти
 
 