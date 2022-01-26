Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 січня, з 9 години ранку продовжується акція SaveФОП під будівлею Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в акції бере участь близько 100 мітингувальників. Вони стверджують, що їхня акція буде безстроковою.

Втім сцени, яка була вчора, сьогодні вже немає.











































ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

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