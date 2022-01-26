Сьогодні під Радою знову протестують ФОПи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 січня, з 9 години ранку продовжується акція SaveФОП під будівлею Верховної Ради.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, в акції бере участь близько 100 мітингувальників. Вони стверджують, що їхня акція буде безстроковою.
Втім сцени, яка була вчора, сьогодні вже немає.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+20 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.01.2022 10:41 Посилання
+13 Tom Riddle #501293
показати весь коментар26.01.2022 10:46 Посилання
+9 Вальдемар Кепський
показати весь коментар26.01.2022 10:37 Посилання
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пусть смотрят сватов, как в 2019 г.
Глав-зебил же обещал всего-лишь поломать систему.
Ну, вот он ее и поломал.
Пользуйтесь.
Чего плакать?
Такой практики бюрократизации бизнеса, нет ни в одной стране Европы.
Один ЧП работающий = 5ть накормленных людей вокруг, а то и целых семей.
Всё что он зарабатывает остается в стране.
Порох выводил деньги из страны, олигархи выводят, зеленскийКо выводят, крупный бизнес минимизирует и тоже выводит.
7 млрд долларов в год уходит из страны в виде дивидендов.
Думайте что пишите!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
ахаха
Уже вроде он и не паразит и не дармоед..
Может пора вещи своими именами называть?
Спекулянт он и есть спекулянт, давить их нужно..
Проще простого, не покупать и не пользоваться их услугами - сами быстренько вымрут!
Ті хто бачив зібрання на власні очі, а не через ФБ, звернули увагу на величезну кількість «тітушок» і нетверезих людей серед учасників мітингу. Це правда, це не те, що я хочу очорнити захід. Там дійсно було багато п'яних і агресивних чоловіків. Провокації ніхто не зупиняв і провокаторів не виводив. Серед іншого, натовп напав на знімальну групу 5 каналу.
Плакат із Порошенком за ґратами тільки доповнив картину вакханалії та абсурду. Як і штовханина із поліцією та безкінечні заклики «на штурм, на штурм». На штурм чого? Ну увірвалися ви до Ради, і що далі?
Картинка вдалася, а от чи вдався мітинг - складно сказати. Все залежить від того, які у нього були цілі. Якщо досягти реального результату та змусити парламентарів щось переголосувати - то ні. Якщо злити у свисток протестні настрої - тоді скоріше так. Свисток вийшов знатний.
Владі дуже вигідні такі «протести» - бездумні, хаотичні, стихійні. Зі спікерами, які несуть ахінею переважно російською мовою під дивними екзотичними прапорами. Зі «смотрящими», тітушками, бомжами і алкоголіками, які з радістю відпрацюють будь-який номер на камеру. Із протестувальниками, які під шумок грабують банкомати і б'ють вітрини. Із натовпом, який не викликає розуміння, і де співчуття глядачів буде на стороні поліції.
Вже багато разів зе-технологи називали ці виступи «Майданом». Тому що саме такий «Майдан» їх і влаштує: короткий, беззмістовний і керований. І вони роблять все можливе, щоб не допустити справжнього протесту, залякуючи, арештовуючи та ізолюючи людей, здатних на реальний спротив.
© Тамара Горіха Зерня