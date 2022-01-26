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Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 января, с 9 часов утра продолжается акция SaveФОП под зданием Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

По его словам, в акции участвуют около 100 митингующих. Они утверждают, что их акция будет бессрочной.

Впрочем, сцены, которая была вчера, сегодня уже нет.

Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 01
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 02
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 03
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 04
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 05
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 06
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 07
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 08
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 09
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 10
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 11
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 12
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 13
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 14
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 15
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 16
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 17
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 18
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 19
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 20
Сегодня под Радой снова протестуют ФОПы 21

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Читайте также: Гетманцев о требованиях ФОПов: Так не может работать ни один бизнес ни в одном государстве

Автор: 

ВР (29272) протест (5862) Богачук Олег (1462) ФОП (34)


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Топ комментарии
+20
Не забывай, что счета квартальных фирм в оффшорах всегда были...наверное, чтобы больше налогов в Украине платить?...Пусть с себя начнут...
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26.01.2022 10:41
+13
Когда Вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на Бентли и кокаин
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26.01.2022 10:46
+9
Торгаши-спекулянты не хотят показывать свои реальные обороты - вот единственная причина этих митингов
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26.01.2022 10:37
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Торгаши-спекулянты не хотят показывать свои реальные обороты - вот единственная причина этих митингов
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26.01.2022 10:37 Ответить
Не забывай, что счета квартальных фирм в оффшорах всегда были...наверное, чтобы больше налогов в Украине платить?...Пусть с себя начнут...
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26.01.2022 10:41 Ответить
ФОПы точно такие же, может еще и хуже. Просто у них корыто (возможности) поменьше
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26.01.2022 10:44 Ответить
Дрібну корупцію поширюють саме ФОПи. Але кожен з них скаже винна влада, яка поставила їх в таки умови...
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26.01.2022 10:47 Ответить
т.е. раком
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26.01.2022 11:23 Ответить
фуууууу ну ты и черт. зебот - ты просто невероятный дебил
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26.01.2022 10:52 Ответить
А если посмотреть чеки из сетевых маркетов? Там одни фопы.
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26.01.2022 10:59 Ответить
Не правильно. Чисто люмпенська думка алкаша-незаможника. Малий бізнес навіть у комуністичному Китаї звільнений від податків. Уряд вважає, що люди, які забезпечуючи себе і свю родину творять благо для держави, не чинячи тиск на б'юджет.
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26.01.2022 11:37 Ответить
Ты бы матчасть сначала выучил, дебил недоразвитый! В Китае даже лоточник с овощами на рынке с кассовым аппаратом
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26.01.2022 12:39 Ответить
Звіздюк! 😁 На тебе навіть ображатися - гріх!
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26.01.2022 12:46 Ответить
Боты подвалили. за 1 неправильно выписанный чек 86000 гривен штрафа. За отсутствие первички 86000 за единицу товара. Пример: Ты вырастил у себя на даче 10 кг картошки. Привез в Киев и продал ее по 1 киллограмму. Выдал чек как ФОП 2й категории. При проверке налоговой у тебя отсутствует первичка. держспожив 52 тысячи гривен штраф+ 34 тысячи гривен налоговая. Плюс уплата НДФЛ и ЕСФ за товар. Таким образом твой штраф составляет 860000 гривен.
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26.01.2022 12:04 Ответить
Та шо ты несёшь! ФОП 2-й категории и 10 кг картошки....
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26.01.2022 12:20 Ответить
Это я тебе как для неразумного написал как штрафы считаются. Если тебе 1тонну расписать и продажу в магазине по 1 килограмму. Ты в таких цифрах штрафа ноли посчитать не сможешь. Гений.
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26.01.2022 12:32 Ответить
Это ты просто высрался на форуме, в шоколадно-соевой, так сказать, манере!
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26.01.2022 12:42 Ответить
Ты бот, с неопределенным ником, скрываешься под прокси. Сколько тебе за твой высер платят?
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26.01.2022 14:17 Ответить
Вони вже як на роботу ходять. Мабуть добре платять...
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26.01.2022 10:39 Ответить
зебот - сдохни
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26.01.2022 10:53 Ответить
Дуже аргуметновано, але як для розумово відсталого можна зарахувати.
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26.01.2022 10:54 Ответить
Сдохни черт
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26.01.2022 11:07 Ответить
Шановний, для того шоб відстояти свою точку зору, треба розширювати свій лексікон, так ти тількі місце на базарі відстояти зможеш.
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26.01.2022 11:09 Ответить
ты понимаешь разницу между "добре платять" та "відбирають останнє"?
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26.01.2022 11:27 Ответить
Я 2 роки назад розгругався з такими знайомими ФОП, тому що я їм казав що у вас заберуть останнє. Але мене записали у порохоботи і сказали що через таких як я бариги розкрадають країну. А ще, минулого року я відправив своїх дітей навчатися за кордон, тому що ці барани-ФОПи вкрали майбутнє в Україні у моїх дітей. Так шо мені абсолютно насрати на їх сьогоднішні проблеми, нехай купують теж білети за кордон. Так я розумію що не всі ФОПи голосували за наркомана але більшість з них вивились баранами.
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26.01.2022 11:40 Ответить
сьогодні пожаліли грошей для тітушні,хлопці ви так нічого не виб,єте і вова медальку не дасть! Щоб був хороший протест ,потрібно добре платити!!!
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26.01.2022 12:01 Ответить
Титушни вчера не было, остаться без зубов никто с ФОПов не хочет. Проще уехать или закрыть бизнес. На этом все и закончится.
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26.01.2022 12:05 Ответить
Які протести? Ану марш на роботу поповнювати Вовіну казну на дороги і на Сейшели. Ти бач, що собі надумали? Живете так, як голосували у 2019 році. Терпіть довбні і сметуни. Чи то ви прийшли вже прибирати після себе? Не заважаємо - прибирайте!
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26.01.2022 10:43 Ответить
Когда Вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет ребенок чиновника, которому не хватает на Бентли и кокаин
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26.01.2022 10:46 Ответить
Нам вообще мелкий бизнес не нужен. И даже средний. Только крупный как в США Америкэн Моторс, и чтобы и тот налоги не платил. Разве трудно офшор замутить?
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26.01.2022 10:48 Ответить
Зранку дивився сюжет про вчорашні протести, так там ментів з автозаками було більше ніж протестуючих.
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26.01.2022 10:48 Ответить
полиция, да дайте уже песты этим зебилам.

пусть смотрят сватов, как в 2019 г.
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26.01.2022 10:48 Ответить
вааще, чем они недовольны?!

Глав-зебил же обещал всего-лишь поломать систему.
Ну, вот он ее и поломал.

Пользуйтесь.
Чего плакать?
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26.01.2022 10:50 Ответить
интересно, а против возобновляемого техосмотра погромы будут? не было анонсов?
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26.01.2022 10:54 Ответить
Ну, если бы техосмотр должен был проходить к примеру АТБ, то думаю были бы😁
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26.01.2022 11:02 Ответить
Протест абсолютно оправданный,

Такой практики бюрократизации бизнеса, нет ни в одной стране Европы.

Один ЧП работающий = 5ть накормленных людей вокруг, а то и целых семей.

Всё что он зарабатывает остается в стране.

Порох выводил деньги из страны, олигархи выводят, зеленскийКо выводят, крупный бизнес минимизирует и тоже выводит.

7 млрд долларов в год уходит из страны в виде дивидендов.

Думайте что пишите!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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26.01.2022 11:08 Ответить
В тебе мозоку як не було так він і не з'явився і це основна причина чому такі барани як ти зараз біля ВР.
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26.01.2022 11:15 Ответить
Так,облік руху товару і облік продаж має бути. Так, податки повинні платити всі, і навіть базарники. Так, підтверджуючий документ має отримати кожен покупець, бо це гарантія якості товару, його гарантійного обслуговування або повернення. Тут заперечень нема, так має бути, але ж, блін, не масний бізнес на тому купки виродків! Адже , по-суті, ті самі ФОПи протестують не проти факту касових, а проти їх вартості і вартості їх обслуговування, і, насамперед, проти свавілля податківців! А платити, до речі, за все це маємо ми, покупці! Фактично, Гетьманцев і компанія видумали собі ще одну жирненьку тему для власного збагачення і нічого більше! Ні про які пенсії чи зарплати вчителям тут мови нема, бо все то просто зникне в тих ненаситних чиновницьких мордяках і пащеках їх слуг.
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26.01.2022 11:15 Ответить
Зебил, фопы как раз и платили и платят налоги.
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26.01.2022 12:29 Ответить
Зебіл,, в даному випадку то ти. Тупий впоротий ЗЕдебіл. Таке собі хитрозаде базарне чмо.
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26.01.2022 12:33 Ответить
"покупець" зебильный)))
ахаха
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26.01.2022 12:53 Ответить
Сумно і ганьба діючій грабіжницькій владі соросят. Пам'ятай, що посієш тей пожнеш Закон Духовного життя незиблимий і безворотний, здохнуть усі і викинуть на гній хробакам дебеле тіло, а душа де опиниться??? Думай якщо є мізки і не пізно.
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26.01.2022 11:30 Ответить
Красиво ви зробили себе разом, смєтуни кляті.
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26.01.2022 11:52 Ответить
Как красиво стали называть спекулянтов - фоп.
Уже вроде он и не паразит и не дармоед..
Может пора вещи своими именами называть?
Спекулянт он и есть спекулянт, давить их нужно..
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26.01.2022 12:01 Ответить
Так почему Вы не "давите"?
Проще простого, не покупать и не пользоваться их услугами - сами быстренько вымрут!
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26.01.2022 13:07 Ответить
Как же нехоЦЦа платить налоги...
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26.01.2022 12:14 Ответить
Полиции уже в 30 раз больше, чем протестующих.
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26.01.2022 13:05 Ответить
...Я вважаю, що «протест ФОПів» був відіграний як інформаційний привід проти організованої політичної опозиції.

Ті хто бачив зібрання на власні очі, а не через ФБ, звернули увагу на величезну кількість «тітушок» і нетверезих людей серед учасників мітингу. Це правда, це не те, що я хочу очорнити захід. Там дійсно було багато п'яних і агресивних чоловіків. Провокації ніхто не зупиняв і провокаторів не виводив. Серед іншого, натовп напав на знімальну групу 5 каналу.

Плакат із Порошенком за ґратами тільки доповнив картину вакханалії та абсурду. Як і штовханина із поліцією та безкінечні заклики «на штурм, на штурм». На штурм чого? Ну увірвалися ви до Ради, і що далі?

Картинка вдалася, а от чи вдався мітинг - складно сказати. Все залежить від того, які у нього були цілі. Якщо досягти реального результату та змусити парламентарів щось переголосувати - то ні. Якщо злити у свисток протестні настрої - тоді скоріше так. Свисток вийшов знатний.

Владі дуже вигідні такі «протести» - бездумні, хаотичні, стихійні. Зі спікерами, які несуть ахінею переважно російською мовою під дивними екзотичними прапорами. Зі «смотрящими», тітушками, бомжами і алкоголіками, які з радістю відпрацюють будь-який номер на камеру. Із протестувальниками, які під шумок грабують банкомати і б'ють вітрини. Із натовпом, який не викликає розуміння, і де співчуття глядачів буде на стороні поліції.

Вже багато разів зе-технологи називали ці виступи «Майданом». Тому що саме такий «Майдан» їх і влаштує: короткий, беззмістовний і керований. І вони роблять все можливе, щоб не допустити справжнього протесту, залякуючи, арештовуючи та ізолюючи людей, здатних на реальний спротив.

© Тамара Горіха Зерня
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26.01.2022 22:04 Ответить
А що ж не так, ви ж самі за це зелене коломойшинське лайно гАлАсувалИ, слугу урода обрали тепер дрочіть кишені
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27.01.2022 08:36 Ответить
А зелена ***** у цей час свого квартального 3,14дора та виродків закармлює скумбрією по 8 гр.
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27.01.2022 08:39 Ответить
 
 