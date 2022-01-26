Школы Херсонщины переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о дистанционном обучении в Херсонской области. С 27 января учащиеся старших и младших классов переходят на "дистанционку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Херсонскую ОГА.

Начиная с 27 января учащиеся 1-11 классов учреждений общего среднего образования области будут учиться дистанционно в течение 10 дней.

Отмечено, что решение было принято в связи с тем, что в области значительно ухудшилась эпидемическая ситуация.

Также запрещено посещение учреждений внешкольного образования и проведение в учебных заведениях родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.

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Напомним, школы Луцка, Ривненщины и Закарпатья также уже перешли на дистанционное обучение. А во Львовской области карантинные ограничения будут продлены.