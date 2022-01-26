Большинство жителей ведущих стран НАТО поддерживают принятие Альянсом обязательств перед Украиной защищать ее от агрессии России, - опрос

В Польше, Канаде и США этой точки зрения придерживаются около двух третей населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ZN.ua "Готов ли Запад защищать Украину от Путина? Что говорят в шести ведущих странах".

В декабре 2021 - январе 2022 года американская компания Schoen Cooperman Research провела масштабное социологические исследования "Как Запад воспринимает Украину и чего Запад ожидает от Украины". Исследования проводились в шести странах - наиболее влиятельных партнерах нашей страны в НАТО и ЕС: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Принятие Альянсом обязательств перед Украиной защищать ее от агрессии России поддерживают: 66% жителей Польши, 61% жителей США и Канады, 57% – Франции, 49% – Германии, 47% – Великобритании.

"Но опять же, есть одно "но". Когда речь заходит о размещении НАТОвских солдат в Украине прямо сейчас — для того, чтобы предотвратить российское вторжение в нашу страну, — готовность поддержать такое решение проявляет заметно меньшее число респондентов из группы "обычное население"", - говорится в материале.

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Только в Канаде их чуть больше половины – 54%. А самую низкую поддержку такая идея получила в Германии (22%) и Франции (33%).

В то же время, во всех шести странах большинство населения и не менее двух третей "профессионалов" уверены, что Россия снова вторгнется в Украину.