Большинство жителей ведущих стран НАТО поддерживают принятие Альянсом обязательств перед Украиной защищать ее от агрессии России, - опрос
В Польше, Канаде и США этой точки зрения придерживаются около двух третей населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ZN.ua "Готов ли Запад защищать Украину от Путина? Что говорят в шести ведущих странах".
В декабре 2021 - январе 2022 года американская компания Schoen Cooperman Research провела масштабное социологические исследования "Как Запад воспринимает Украину и чего Запад ожидает от Украины". Исследования проводились в шести странах - наиболее влиятельных партнерах нашей страны в НАТО и ЕС: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.
Принятие Альянсом обязательств перед Украиной защищать ее от агрессии России поддерживают: 66% жителей Польши, 61% жителей США и Канады, 57% – Франции, 49% – Германии, 47% – Великобритании.
"Но опять же, есть одно "но". Когда речь заходит о размещении НАТОвских солдат в Украине прямо сейчас — для того, чтобы предотвратить российское вторжение в нашу страну, — готовность поддержать такое решение проявляет заметно меньшее число респондентов из группы "обычное население"", - говорится в материале.
Только в Канаде их чуть больше половины – 54%. А самую низкую поддержку такая идея получила в Германии (22%) и Франции (33%).
В то же время, во всех шести странах большинство населения и не менее двух третей "профессионалов" уверены, что Россия снова вторгнется в Украину.
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- Ну-у-у...ты и сравнил, сынок... Гитлер прятался в бункере трусливо, а Путин - смело и решительно!
если элита пойдет вразрез - ее попросять отодвинуться от руля
А) Франція:
-Так, Франція ВЖЕ виходила зі складу Альянсу (у лютому 1966 р
Франція заявивши, що всі об'єкти НАТО, а також всі об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року.)
-Після того кроку, Франція 42 роки НЕ БУЛА членом НАТО. Лише у 2009 році, після 42-річної перерви, Франція повернулася до лав військового союзу НАТО!!!
-В минулому році Франція знову поривалася до свого наступного виходу з НАТО, якщо... і далі слідували її ультимативні вимоги до США... (подібно до того, як і нинішні ультиматуми росії). Тобто - вона СКРИТИЙ союзник росії, що підтверджується і її позицією в "Нормандському форматі"...
Б) Німеччина:
-Німеччина та росія -історичні "забіяки"... Саме вони були зачинщиками і двох Світових воєн в минулому столітті!
-Частина Німеччини (НДР) була в ворогах до НАТО (в "Варшавському договорі" (ОВД), очолюваному срср) до 1 липня 1991р.
-І в той час, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, срср і Чехословаччина (1 липня 1991 р) підписали у Празі протокол про припинення чинності Варшавського договору... то підпису НДР (Німецької демократичної республіки) під цим протоколом ви НЕ ЗНАЙДЕТЕ! Це засвідчує про те, що східна частина нинішньої об'єднаної Німеччини ще живе маревом і надією на "воскресіння" ОВД...
-Західна Німеччина вступила в НАТО лише в 1955 році, тобто НЕ вступала в НАТО ще 6 років від його створення...
-Німеччина виступила на шкоду всім країнам ЄС з "перпендикулярною", окремою, але шкідливою позицією по Північному потоку-2...
- Німеччина і нині виступила "особливо віддалено" від інших країн-членів НАТО в питанні нинішніх санкцій проти росії ! Більше того - не лише відмовилася сама надати військову допомогу Україні... АЛЕ Й заборонила навіть використати свій повітряний простір для доставки літаками країн НАТО допомоги Україні !?!?
Тобто, Німеччина (і при своєму новому уряді) - вона ВІДВЕРТИЙ союзник росії, що підтверджується не лише її позицією в "Нормандському форматі"., але й в нинішній критичній, військово-газовій, ситуації, яку створила саме росія..
Я вже не згадую прямого підкупу керівництва цих держав Путіним... - Шрьодера, Фіньйона, Лє Пен...
Путін повною мірою користується "слабкістю Заходу" саме тому, що в ЄС та НАТО існує його потужний "партизанський загін" в складі Німеччини та Франції, а також "бойовики" , що при владі - як в Італії, Австрії, так і в Угорщині...
PS: Проаналізуємо радикальні відмінності між ОВД та НАТО...
1. Нинішня ОДКБ (на чолі з росією) є фактичним продовжувачем як політики так і дій Варшасвького Договору (ОВД)!
2. Якими були основні завдання ОВД?
-закріплення поділу меж впливу в Європі, що виник після перемоги над гітлерівським нацизмом;
-протидія колективному Заходові як втіленню протилежної радянському тоталітаризму суспільно-політичної моделі;
створення і посилення військової потуги, яка б підтримувала імідж срср як наддержави і протистояла НАТО;
-встановлення і утримання не лише військового, але й політичного, економічного контролю над країнами Східної Європи, утримування їх у рамках комуністичної ідеології та соціалістичного табору. Брежнєв, який в свій час очолював радянську піраміду влади, так означив формулу співіснування країн Варшавського договору: «Межі цих територій... - це наші (російські) кордони. І так буде завжди».
-і фактично закріпив за військовою потугою ОВД керівну роль місцевих компартій, які виконували УСІ директиви Комуністичної партії срср!
По суті, це була формальна підстава для встановлення тотального контролю кпсс не лише за зовнішною політикою цих країн, але й внутрішнім життям в інших країнах ...
Тоді раша, через втручання у внутрішнє життя, "намертво" пересварилася як і з союзниками (Китай, Югославія, Албанія), так і з "странамі мірного сосуществованія" (з ФРН) і США (Карибська криза)... Бо така вікова ординська позиція раші : - або "друг" (в її розумінні - васал). або ворог...
3. Політика срср щодо країн, які входили в ОВД, мала свою специфіку: когось контролювали тотально, а когось трохи менше. Але на пряму загрозу підриву іміджу кпсс та срср як наддержави - реагували (давили) танками. Так було, з НДР, Угорщиною, Польщею та Чехословаччиною... (якщо читачі ще пам'ятають ці події). Такою була і лишається позиція та дії т. зв. "старшого брата"...
- Так росія і нині реагує на внутрішні події в Молдові, Грузії, Україні, хоча після розпаду срср, вона ВЖЕ навть не має на це... ні міжнародного права за багатосторонніми договорами (а навпаки - зобов'язана не лише не втручатися, але й не порушувати кордони)... так і за двосторонніми міждержавними договорами!
НАТО
-Натомість поведінка НАТО характеризується ПОВНИМ невтручанням у внутрішні справи, країн що входять в Альянс... :
- не втрутився, коли в 1975 році відбулася португальська «революція гвоздик» і до влади прийшли комуністи, - Альянс навіть не розглядав можливість введення туди сил НАТО..
- Альянс ЗОВСІМ не втрутився в проблеми сепаратизму французькомовних в Канаді (Квебек)..
- Альянс не вводив військ при спробах сепаратизму басків та каталонців в Іспанії.
-не втрутився в розділ Чехословаччини (на Чехію і Словаччину),
- в сепаратизм шотландців та ірландців в Великій Британії,
- не втрутився в проблеми Кіпру - при його поділі на турецьку та грецьку частини.
І це не є проявом слабкості НАТО, а саме розумним та продуманим підходом - невтручанням у внутрішні справи країн-членів Альянсу!
-США, НАТО не контролюють, а саме -УЗГОДЖУЮТЬ з країнами, що входять в Альянс... як свою, так їхню зовнішню політику!
Що на Заході мало ЧВК, які порвуть орду як Тузик тряпку?
Нашій владі слід працювати із цими ЧВК.
Нашій владі треба домовитись із чехами і поляками, щоби готували резерв із наших заробітчан.
У випадку вторгнення орди в України, всіх українців відправити додому, щоби захищали свої домівки і сім"ї.
Так чтодаже такие результаты опросов - это наш феноменальный успех!