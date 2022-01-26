Більшість жителів провідних країн НАТО підтримує прийняття Альянсом зобов'язань перед Україною захищати її від агресії Росії, - опитування

В Польщі, Канаді та США цієї точки зору дотримуються приблизно дві третини населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі ZN.ua "Чи готовий Захід захищати Україну від Путіна? Що кажуть у шістьох провідних країнах".

У грудні 2021-го - січні 2022 року американська компанія Schoen Cooperman Research провела масштабне соціологічні дослідження "Як Захід сприймає Україну і чого Захід очікує від України". Дослідження проводили в шістьох країнах - найвпливовіших партнерах нашої країни в НАТО і ЄС: США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції та Польщі.

Прийняття Альянсом зобов'язань перед Україною захищати її від агресії Росії підтримують: 66% жителів Польщі, 61% жителів США та Канади, 57% - Франції, 49% - Німеччини, 47% - Великої Британії.

"Але, знову ж таки, є одне "але". Коли йдеться про розміщення натовських солдатів в Україні прямо зараз — для того, щоб запобігти російському вторгненню в нашу країну, готова підтримати таке рішення помітно менша кількість респондентів із групи "звичайне населення", - йдеться в матеріалі.

Тільки в Канаді їх трохи більше половини - 54%. А найнижчу підтримку така ідея здобула в Німеччині (22%) і Франції (33%).

Водночас, в усіх шістьох країнах більшість населення та не менше двох третин "професіоналів" упевнені, що Росія знову вторгнеться в Україну

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