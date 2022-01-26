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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більшість жителів провідних країн НАТО підтримує прийняття Альянсом зобов'язань перед Україною захищати її від агресії Росії, - опитування

Більшість жителів провідних країн НАТО підтримує прийняття Альянсом зобов'язань перед Україною захищати її від агресії Росії, - опитування

В Польщі, Канаді та США цієї точки зору дотримуються приблизно дві третини населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі ZN.ua "Чи готовий Захід захищати Україну від Путіна? Що кажуть у шістьох провідних країнах".

У грудні 2021-го - січні 2022 року американська компанія Schoen Cooperman Research провела масштабне соціологічні дослідження "Як Захід сприймає Україну і чого Захід очікує від України". Дослідження проводили в шістьох країнах - найвпливовіших партнерах нашої країни в НАТО і ЄС: США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції та Польщі.

Прийняття Альянсом зобов'язань перед Україною захищати її від агресії Росії підтримують: 66% жителів Польщі, 61% жителів США та Канади, 57% - Франції, 49% - Німеччини, 47% - Великої Британії.

"Але, знову ж таки, є одне "але". Коли йдеться про розміщення натовських солдатів в Україні прямо зараз — для того, щоб запобігти російському вторгненню в нашу країну, готова підтримати таке рішення помітно менша кількість респондентів із групи "звичайне населення", - йдеться в матеріалі.

Тільки в Канаді їх трохи більше половини - 54%. А найнижчу підтримку така ідея здобула в Німеччині (22%) і Франції (33%).

Водночас,  в усіх шістьох країнах більшість населення та не менше двох третин "професіоналів" упевнені, що Росія знову вторгнеться в Україну

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО

Більшість жителів провідних країн НАТО підтримує прийняття Альянсом зобовязань перед Україною захищати її від агресії Росії, - опитування 01

Автор: 

НАТО (6503) опитування (1961)


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Топ коментарі
+26
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26.01.2022 12:01
+12
- Папа, а правда, что Гитлер тоже прятался в бункере как Путин?
- Ну-у-у...ты и сравнил, сынок... Гитлер прятался в бункере трусливо, а Путин - смело и решительно!
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26.01.2022 12:37
+5
больше, чем в Украине, к гадалке не ходи)
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26.01.2022 12:00
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больше, чем в Украине, к гадалке не ходи)
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26.01.2022 12:00 Відповісти
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26.01.2022 12:01 Відповісти
- Папа, а правда, что Гитлер тоже прятался в бункере как Путин?
- Ну-у-у...ты и сравнил, сынок... Гитлер прятался в бункере трусливо, а Путин - смело и решительно!
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26.01.2022 12:37 Відповісти
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26.01.2022 12:41 Відповісти
В Німеччині теж є своїх 25%, майже.))
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26.01.2022 12:02 Відповісти
в германии, как и в других странах запада, политику внутри и внешнюю страны решает электорат.
если элита пойдет вразрез - ее попросять отодвинуться от руля
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26.01.2022 12:42 Відповісти
На мою думку - США та іншим країнам-членам НАТО пора усвідомити, що Німеччина та Франція по суті своїх дій- є не лише "штрейкбрехерами" в НАТО... і що вони в любий критичний момент можуть зрадити чи проігнорувати ст. 5 Статуту НАТО про колективну оборону, в випадку коли росія здійснить акт агресії проти однієї з країн-членів НАТО... наприклад, проти прибалтійських країн чи Польщі!

А) Франція:
-Так, Франція ВЖЕ виходила зі складу Альянсу (у лютому 1966 р
Франція заявивши, що всі об'єкти НАТО, а також всі об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року.)
-Після того кроку, Франція 42 роки НЕ БУЛА членом НАТО. Лише у 2009 році, після 42-річної перерви, Франція повернулася до лав військового союзу НАТО!!!

-В минулому році Франція знову поривалася до свого наступного виходу з НАТО, якщо... і далі слідували її ультимативні вимоги до США... (подібно до того, як і нинішні ультиматуми росії). Тобто - вона СКРИТИЙ союзник росії, що підтверджується і її позицією в "Нормандському форматі"...

Б) Німеччина:
-Німеччина та росія -історичні "забіяки"... Саме вони були зачинщиками і двох Світових воєн в минулому столітті!
-Частина Німеччини (НДР) була в ворогах до НАТО (в "Варшавському договорі" (ОВД), очолюваному срср) до 1 липня 1991р.
-І в той час, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, срср і Чехословаччина (1 липня 1991 р) підписали у Празі протокол про припинення чинності Варшавського договору... то підпису НДР (Німецької демократичної республіки) під цим протоколом ви НЕ ЗНАЙДЕТЕ! Це засвідчує про те, що східна частина нинішньої об'єднаної Німеччини ще живе маревом і надією на "воскресіння" ОВД...

-Західна Німеччина вступила в НАТО лише в 1955 році, тобто НЕ вступала в НАТО ще 6 років від його створення...

-Німеччина виступила на шкоду всім країнам ЄС з "перпендикулярною", окремою, але шкідливою позицією по Північному потоку-2...

- Німеччина і нині виступила "особливо віддалено" від інших країн-членів НАТО в питанні нинішніх санкцій проти росії ! Більше того - не лише відмовилася сама надати військову допомогу Україні... АЛЕ Й заборонила навіть використати свій повітряний простір для доставки літаками країн НАТО допомоги Україні !?!?

Тобто, Німеччина (і при своєму новому уряді) - вона ВІДВЕРТИЙ союзник росії, що підтверджується не лише її позицією в "Нормандському форматі"., але й в нинішній критичній, військово-газовій, ситуації, яку створила саме росія..

Я вже не згадую прямого підкупу керівництва цих держав Путіним... - Шрьодера, Фіньйона, Лє Пен...

Путін повною мірою користується "слабкістю Заходу" саме тому, що в ЄС та НАТО існує його потужний "партизанський загін" в складі Німеччини та Франції, а також "бойовики" , що при владі - як в Італії, Австрії, так і в Угорщині...

PS: Проаналізуємо радикальні відмінності між ОВД та НАТО...

1. Нинішня ОДКБ (на чолі з росією) є фактичним продовжувачем як політики так і дій Варшасвького Договору (ОВД)!

2. Якими були основні завдання ОВД?
-закріплення поділу меж впливу в Європі, що виник після перемоги над гітлерівським нацизмом;
-протидія колективному Заходові як втіленню протилежної радянському тоталітаризму суспільно-політичної моделі;
створення і посилення військової потуги, яка б підтримувала імідж срср як наддержави і протистояла НАТО;
-встановлення і утримання не лише військового, але й політичного, економічного контролю над країнами Східної Європи, утримування їх у рамках комуністичної ідеології та соціалістичного табору. Брежнєв, який в свій час очолював радянську піраміду влади, так означив формулу співіснування країн Варшавського договору: «Межі цих територій... - це наші (російські) кордони. І так буде завжди».
-і фактично закріпив за військовою потугою ОВД керівну роль місцевих компартій, які виконували УСІ директиви Комуністичної партії срср!

По суті, це була формальна підстава для встановлення тотального контролю кпсс не лише за зовнішною політикою цих країн, але й внутрішнім життям в інших країнах ...
Тоді раша, через втручання у внутрішнє життя, "намертво" пересварилася як і з союзниками (Китай, Югославія, Албанія), так і з "странамі мірного сосуществованія" (з ФРН) і США (Карибська криза)... Бо така вікова ординська позиція раші : - або "друг" (в її розумінні - васал). або ворог...

3. Політика срср щодо країн, які входили в ОВД, мала свою специфіку: когось контролювали тотально, а когось трохи менше. Але на пряму загрозу підриву іміджу кпсс та срср як наддержави - реагували (давили) танками. Так було, з НДР, Угорщиною, Польщею та Чехословаччиною... (якщо читачі ще пам'ятають ці події). Такою була і лишається позиція та дії т. зв. "старшого брата"...
- Так росія і нині реагує на внутрішні події в Молдові, Грузії, Україні, хоча після розпаду срср, вона ВЖЕ навть не має на це... ні міжнародного права за багатосторонніми договорами (а навпаки - зобов'язана не лише не втручатися, але й не порушувати кордони)... так і за двосторонніми міждержавними договорами!

НАТО
-Натомість поведінка НАТО характеризується ПОВНИМ невтручанням у внутрішні справи, країн що входять в Альянс... :
- не втрутився, коли в 1975 році відбулася португальська «революція гвоздик» і до влади прийшли комуністи, - Альянс навіть не розглядав можливість введення туди сил НАТО..
- Альянс ЗОВСІМ не втрутився в проблеми сепаратизму французькомовних в Канаді (Квебек)..
- Альянс не вводив військ при спробах сепаратизму басків та каталонців в Іспанії.
-не втрутився в розділ Чехословаччини (на Чехію і Словаччину),
- в сепаратизм шотландців та ірландців в Великій Британії,
- не втрутився в проблеми Кіпру - при його поділі на турецьку та грецьку частини.
І це не є проявом слабкості НАТО, а саме розумним та продуманим підходом - невтручанням у внутрішні справи країн-членів Альянсу!
-США, НАТО не контролюють, а саме -УЗГОДЖУЮТЬ з країнами, що входять в Альянс... як свою, так їхню зовнішню політику!
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26.01.2022 14:47 Відповісти
Та не треба нам їхні офіційні війська.
Що на Заході мало ЧВК, які порвуть орду як Тузик тряпку?
Нашій владі слід працювати із цими ЧВК.
Нашій владі треба домовитись із чехами і поляками, щоби готували резерв із наших заробітчан.
У випадку вторгнення орди в України, всіх українців відправити додому, щоби захищали свої домівки і сім"ї.
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26.01.2022 12:10 Відповісти
😁не знаю скільки вам років, але примусити людину воювати це дічь. Ті хто готовий боролись і захищати землю і так це роблять. Іншим давати зброю - все одно що здавати її агресору. Вони ж миттєво дезертують разом з джавелінами
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26.01.2022 12:15 Відповісти
С заробитчанами это , слов нет😁
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26.01.2022 12:17 Відповісти
"Ввести войска сейчас" - топовое решение. Одних Канадцев было бы достаточно, что бы орда обосралась
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26.01.2022 12:15 Відповісти
Ясно, що ніхто не хоче своїх дітей відправляти захищати чужу країну, але нам вистачить і хорошого озброєння.
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26.01.2022 12:21 Відповісти
Чавити Мордор
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26.01.2022 12:28 Відповісти
Спасти Украину - спасти демократию.
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26.01.2022 12:29 Відповісти
Принимать не хотят, а защищать хотят), ну так чего в 14-м сидели?)
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26.01.2022 12:34 Відповісти
Війська не треба, але тотальна підтримка зброєю, матеріалами, усім що треба. Візьміть Вьетнам, які шанси люди, які жили в хатах з пальмового листя, могли протистояти найсильніші державі світу. Але йому допомогали СРСР та Китай.
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26.01.2022 12:37 Відповісти
бриты удивили.
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26.01.2022 12:40 Відповісти
Желающих выразить Озабоченность выше
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26.01.2022 12:42 Відповісти
Для справки, в 2014-м никто об Украине и не знал и знать не хотел, а тем более нам помагать. Вспомните Грузию в 2009-м с чем она столкнулась?!
Так чтодаже такие результаты опросов - это наш феноменальный успех!
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26.01.2022 12:50 Відповісти
У британцев как всегда слова не расходятся с делом.
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26.01.2022 13:06 Відповісти
 
 