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В ближайшее время школы Киева могут перевести на "дистанционку", - Рубан

В ближайшее время школы Киева могут перевести на

Решение о переходе киевских школ на дистанционное обучение будет принято в ближайшее время. Соответствующее решение примет городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии РБК-Украина председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов", - сообщил он.

На вопрос о том, когда Киев может перейти в "красную" зону, он ответил: "Я не могу точно сказать или даже предположить".

"Здесь все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это случится позже, если же нет - это будет раньше", - добавил он.

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Автор: 

Киев (25655) школа (3019) Рубан Олег (124) дистанционное обучение (115)


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не "можуть", а переводьте, с...и, не чекаючи завалу в дитлікарнях..!
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26.01.2022 14:15 Ответить
та на дітей їм наплювати...
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26.01.2022 14:43 Ответить
закрывайте
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26.01.2022 14:32 Ответить
до мая?
и отключить отопление в школах.. бо дуже малий залишок газу
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26.01.2022 14:42 Ответить
подписать с фирташем ленд-лиз на газ,
пообещать отдать после войны,
попросить у НАТО еще 30 вагонов стингеров, джавелинов и РЭБов всяких с касками
зе отправить на острова навсегда
пу труханет атаковать
войны не будет
газ можно будет не отдавать
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26.01.2022 15:56 Ответить
А в детских садах пускай все друг друга заражают?
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26.01.2022 19:11 Ответить
 
 