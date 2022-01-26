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Найближчим часом школи Києва можуть перевести на "дистанційку", - Рубан

Найближчим часом школи Києва можуть перевести на

Рішення про перехід київських шкіл на дистанційне навчання буде прийнято найближчим часом. Відповідне рішення прийме міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Найближчим часом відбудеться засідання міського штабу, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів", - повідомив він.

На запитання про те, коли Київ може перейти в "червону" зону, він відповів: "Я не можу точно сказати чи навіть припустити".

"Тут все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені. Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні - це буде раніше", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів через зростання захворюваності на COVID-19

Автор: 

Київ (19626) школа (2223) Рубан Олег (113) дистанційне навчання (134)


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не "можуть", а переводьте, с...и, не чекаючи завалу в дитлікарнях..!
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26.01.2022 14:15 Відповісти
та на дітей їм наплювати...
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26.01.2022 14:43 Відповісти
закрывайте
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26.01.2022 14:32 Відповісти
до мая?
и отключить отопление в школах.. бо дуже малий залишок газу
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26.01.2022 14:42 Відповісти
подписать с фирташем ленд-лиз на газ,
пообещать отдать после войны,
попросить у НАТО еще 30 вагонов стингеров, джавелинов и РЭБов всяких с касками
зе отправить на острова навсегда
пу труханет атаковать
войны не будет
газ можно будет не отдавать
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26.01.2022 15:56 Відповісти
А в детских садах пускай все друг друга заражают?
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26.01.2022 19:11 Відповісти
 
 