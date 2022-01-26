Найближчим часом школи Києва можуть перевести на "дистанційку", - Рубан
Рішення про перехід київських шкіл на дистанційне навчання буде прийнято найближчим часом. Відповідне рішення прийме міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Найближчим часом відбудеться засідання міського штабу, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів", - повідомив він.
На запитання про те, коли Київ може перейти в "червону" зону, він відповів: "Я не можу точно сказати чи навіть припустити".
"Тут все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені. Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні - це буде раніше", - додав він.
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и отключить отопление в школах.. бо дуже малий залишок газу
пообещать отдать после войны,
попросить у НАТО еще 30 вагонов стингеров, джавелинов и РЭБов всяких с касками
зе отправить на острова навсегда
пу труханет атаковать
войны не будет
газ можно будет не отдавать