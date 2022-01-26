Кабмин назначил Гаврилова замминистра обороны
Кабинет Министров назначил Владимира Гаврилова замминистра обороны Украины.
Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, Кабмин назначил Владимира Гаврилова на должность заместителя министра обороны Украины, одновременно уволив Анатолия Петренко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
По данным СМИ, на декабрь 2021 года генерал-майор Гаврилов был помощником генерального директора ДК "Укрспецэкспорт", работал атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США. Является руководителем благотворительного фонда "Ветеранская десятка", который занимается поддержкой тяжело раненых участников боевых действий.
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Після звільнення в запас у 2018 році Володимир Гаврилов почав активно займатися спортивною реабілітацією важкопоранених військових. Передусім тими військовими, які зазнали каліцтв, ампутацій, утратили зір.
З його слів, під час реабілітації наголос роблять на спортивних змагання, яким передує тривала підготовка. Першими у світі, хто почав широко запроваджувати спорт у проведенні реабілітації, стали саме американські морські піхотинці.
У 2019 році Володимира Гаврилова відзначено орденом "Легіон Пошани" США. Цю почесну нагороду від імені президента США Дональда Трампа йому особисто вручив посол США в Україні. У сертифікаті до неї зазначено, що орден виданий за значний внесок у розбудову спроможностей обох країн у відбитті загроз у регіоні.
Успехов пану Гаврилову, уважаемая!