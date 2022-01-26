Кабмин назначил Гаврилова замминистра обороны

Кабинет Министров назначил Владимира Гаврилова замминистра обороны Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин назначил Владимира Гаврилова на должность заместителя министра обороны Украины, одновременно уволив Анатолия Петренко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

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По данным СМИ, на декабрь 2021 года генерал-майор Гаврилов был помощником генерального директора ДК "Укрспецэкспорт", работал атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США. Является руководителем благотворительного фонда "Ветеранская десятка", который занимается поддержкой тяжело раненых участников боевых действий.