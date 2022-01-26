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Новости Оборона
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Кабмин назначил Гаврилова замминистра обороны

Кабмин назначил Гаврилова замминистра обороны

Кабинет Министров назначил Владимира Гаврилова замминистра обороны Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин назначил Владимира Гаврилова на должность заместителя министра обороны Украины, одновременно уволив Анатолия Петренко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

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По данным СМИ, на декабрь 2021 года генерал-майор Гаврилов был помощником генерального директора ДК "Укрспецэкспорт", работал атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США. Является руководителем благотворительного фонда "Ветеранская десятка", который занимается поддержкой тяжело раненых участников боевых действий.

Автор: 

Кабмин (14033) Минобороны (9402) оборона (5225)


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Топ комментарии
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Генерал-майор запасу Володимир Гаврилов у 2015-2018 роках був аташе з питань оборони України при посольстві України в Сполучених Штатах. Упродовж трьох років він активно займався зміцненням двостороннього співробітництва у сфері оборони між обома країнами та отриманням допомоги у відбитті російської агресії.

Після звільнення в запас у 2018 році Володимир Гаврилов почав активно займатися спортивною реабілітацією важкопоранених військових. Передусім тими військовими, які зазнали каліцтв, ампутацій, утратили зір.

З його слів, під час реабілітації наголос роблять на спортивних змагання, яким передує тривала підготовка. Першими у світі, хто почав широко запроваджувати спорт у проведенні реабілітації, стали саме американські морські піхотинці.

У 2019 році Володимира Гаврилова відзначено орденом "Легіон Пошани" США. Цю почесну нагороду від імені президента США Дональда Трампа йому особисто вручив посол США в Україні. У сертифікаті до неї зазначено, що орден виданий за значний внесок у розбудову спроможностей обох країн у відбитті загроз у регіоні.
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26.01.2022 17:07
+4
Хто такий?
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26.01.2022 17:04
+4
очередной паркетный генрал-пенс...вот такие дела, малята
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26.01.2022 17:07
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Хто такий?
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26.01.2022 17:04 Ответить
Чого не Саламатіна або Лєбєдєва ?
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26.01.2022 17:20 Ответить
Ну ніби нормальна людина. Успіхів на посаді!
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26.01.2022 17:06 Ответить
Генерал-майор запасу Володимир Гаврилов у 2015-2018 роках був аташе з питань оборони України при посольстві України в Сполучених Штатах. Упродовж трьох років він активно займався зміцненням двостороннього співробітництва у сфері оборони між обома країнами та отриманням допомоги у відбитті російської агресії.

Після звільнення в запас у 2018 році Володимир Гаврилов почав активно займатися спортивною реабілітацією важкопоранених військових. Передусім тими військовими, які зазнали каліцтв, ампутацій, утратили зір.

З його слів, під час реабілітації наголос роблять на спортивних змагання, яким передує тривала підготовка. Першими у світі, хто почав широко запроваджувати спорт у проведенні реабілітації, стали саме американські морські піхотинці.

У 2019 році Володимира Гаврилова відзначено орденом "Легіон Пошани" США. Цю почесну нагороду від імені президента США Дональда Трампа йому особисто вручив посол США в Україні. У сертифікаті до неї зазначено, що орден виданий за значний внесок у розбудову спроможностей обох країн у відбитті загроз у регіоні.
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26.01.2022 17:07 Ответить
І шо?! Це не означає, шо беня не купив якогось військового любітєля спорту задля протримати свою бубачьку ще трішки від передозу...
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26.01.2022 17:54 Ответить
Ти по собі не оцінюй всіх людей.
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26.01.2022 19:11 Ответить
Арахамія теж тіпа волонтер.
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26.01.2022 17:21 Ответить
Чем недоволен, Hujlo?
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26.01.2022 17:40 Ответить
очередной паркетный генрал-пенс...вот такие дела, малята
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26.01.2022 17:07 Ответить
А ким він був до 2015 року?
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26.01.2022 17:13 Ответить
Якщо працював в 2015-18-му роках в США, а не в паРаші ховався,значить нормальний.
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26.01.2022 17:44 Ответить
"Поєзджайте Саша в Києв і спросіте кем бил Панюковскій до революції. І все вам скажут, что до революції Панюковскій бил слепим." Так ким цей генерал був до 2015 року? Коли і де народився? Яке віськове училище закінчив? Де служив і чим командував? І відповіді на ці прості питання дадатуть нам змогу зрозуміти чому у нього прізвище Гаврілов, а не Гавриленко.
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26.01.2022 18:02 Ответить
Горобець, моє прізвище Акулов. То й що? Раджу підняти походження такого прізвища. Щоб не запарювався, "https://www.analizfamilii.ru/Akulov/ фамилия Акулов могла произойти и от довольно распространенного тюркского имени - Окул, Акул, которое обозначает «умный», «разумный»." Ось і думай хто я?
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26.01.2022 19:23 Ответить
Успехов пану Гаврилову!
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26.01.2022 17:38 Ответить
Так ещё 1000м из Минобороны ,которых зекрысы туда засунули армию объедать,удачи пожелай,идиотина ...
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26.01.2022 18:08 Ответить
Шоколадных узнаешь по слогу. Когда нечем крыть, начинают хамить!
Успехов пану Гаврилову, уважаемая!
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26.01.2022 21:19 Ответить
гаврілу прИзначили замміністром, гавріла зелю ********...
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26.01.2022 17:48 Ответить
А як ти ********* ...йло, то вже інша історія чи ні, товариЩ?
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26.01.2022 19:24 Ответить
Пшло нах, потвора *уйловська! Всосало, тварюко ольгінська?! А мій флажок - тобі в дупу! Шоб бошка не хиталася!
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27.01.2022 15:44 Ответить
Ні на що не натякаю,але...Хто у нас відповідає за перевірку кадрів при призначенні на відповідальні посади,і хто нестиме не колективну (наприклад кабінет міністрів), а особисту кримінальну відповідальність,якщо раптом на такій посаді вскриється кацапська "консерва"?
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26.01.2022 17:51 Ответить
Там вже є як мінімум 3 заступники.Шаповалов,Гайдук,Замлинський і ось ще один-Гаврилов.Міністр оборони- Рєзніков.Порахуйте російські прізвища.Не знаю цих людей і заздалегідь погоджуюсь,що не в прізвіщах справа,але якось насторожує, враховуючи війну з мордором.
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26.01.2022 18:01 Ответить
зекрысы вообще охренели -восемь замов у кормушки...
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26.01.2022 18:06 Ответить
не так, Валерія, ой не так... Питання із зоології: скільки потрібно об'єднати замів, щоб створити повноцінний мозок?
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26.01.2022 18:19 Ответить
 
 