Кабмін призначив Гаврилова заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів призначив Володимира Гаврилова заступником міністра оборони України.

Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, Кабмін призначив Володимира Гаврилова на посаду заступника міністра оборони України, водночас звільнив Анатолія Петренка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

За даними ЗМІ, станом на грудень 2021 року генерал-майор Гаврилов був помічником генерального директора ДК "Укрспецекспорт", працював аташе з питань оборони при посольстві України у США. Є керівником благодійного фонду "Ветеранська десятка", що опікується підтримкою тяжко поранених учасників бойових дій.

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