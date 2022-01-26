Кабмін призначив Гаврилова заступником міністра оборони
Кабінет Міністрів призначив Володимира Гаврилова заступником міністра оборони України.
Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зокрема, Кабмін призначив Володимира Гаврилова на посаду заступника міністра оборони України, водночас звільнив Анатолія Петренка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.
За даними ЗМІ, станом на грудень 2021 року генерал-майор Гаврилов був помічником генерального директора ДК "Укрспецекспорт", працював аташе з питань оборони при посольстві України у США. Є керівником благодійного фонду "Ветеранська десятка", що опікується підтримкою тяжко поранених учасників бойових дій.
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Після звільнення в запас у 2018 році Володимир Гаврилов почав активно займатися спортивною реабілітацією важкопоранених військових. Передусім тими військовими, які зазнали каліцтв, ампутацій, утратили зір.
З його слів, під час реабілітації наголос роблять на спортивних змагання, яким передує тривала підготовка. Першими у світі, хто почав широко запроваджувати спорт у проведенні реабілітації, стали саме американські морські піхотинці.
У 2019 році Володимира Гаврилова відзначено орденом "Легіон Пошани" США. Цю почесну нагороду від імені президента США Дональда Трампа йому особисто вручив посол США в Україні. У сертифікаті до неї зазначено, що орден виданий за значний внесок у розбудову спроможностей обох країн у відбитті загроз у регіоні.
Успехов пану Гаврилову, уважаемая!