Кабмин разрешил добровольцам теробороны применять охотничье оружие, - постановление

Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач теробороны.

Соответствующее постановление №1448 Кабинет Министров одобрил 29 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соответственно части третьей статьи 22 Закона Украины "Об основах национального сопротивления" утвердить Порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач территориальной обороны", - говорится в постановлении.

Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.

В частности, в Порядке говорится, что личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять при выполнении задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему производятся в соответствии с требованиями законодательства.

Также читайте: Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах

При переносе или перевозке личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и т.д., но исключительно при выполнении ими задач территориальной обороны. При этом надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца теробороны.

Члены добровольческих формирований (не являющиеся военнослужащими) при выполнении задач территориальной обороны вправе применять личное охотничье оружие для:

защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты,

освобождения захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такого захвата,

уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии,

предотвращения и/или прекращение деятельности, задержание, разоружение или обезвреживание лиц, причастных к вооруженной агрессии,

пресечения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения,

прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны,

прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны, или других лиц.

Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, самообороны, а также с целью выполнения задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной злости.

Читайте: Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие, - Вениславский

Другим постановлением от 29 декабря 2021 г. № 1449 правительство утвердило положение о добровольческих формированиях территориальных громад, что определяет порядок их образования и комплектования.

Как сообщалось, новый закон Украины "Об основах национального сопротивления", действующий с 1 января 2022 года, различает понятия "воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины" и "добровольческие формирования территориальных громад".