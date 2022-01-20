Кабмін дозволив добровольцям тероборони застосовувати мисливську зброю, - постанова
Кабінет Міністрів оприлюднив порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони.
Відповідну постанову № 1448 Кабінет Міністрів схвалив 29 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про основи національного спротиву" затвердити Порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони", - ідеться у постанові.
Постанова набрала чинності 1 січня 2022 року.
Зокрема у Порядку йдеться, що особисту мисливську зброю та набої до неї можуть застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони всі члени добровольчих формувань. При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї та набоїв до неї здійснюються відповідно до вимог законодавства.
Під час перенесення або перевезення особиста мисливська зброя членів добровольчих формувань може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром тощо, але виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони. При цьому при собі треба мати дозвіл на зброю і посвідчення добровольця тероборони.
Члени добровольчих формувань (які не є військовослужбоцями) під час виконання завдань територіальної оборони, мають право застосовувати особисту мисливську зброю для:
- захисту цивільних осіб та/або цивільних об’єктів від нападу, відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об’єкти, що охороняються,
- звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню,
- знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії,
- запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії,
- припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення,
- припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони,
- припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.
Летальне застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони дозволяється для індивідуальної самооборони, самооборони, а також з метою виконання завдань щодо відсічі збройній агресії проти України та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.
Іншою постановою від 29 грудня 2021 р. № 1449 уряд затвердив положення про добровольчі формування територіальних громад, що визначає порядок їх утворення та комплектування.
Як повідомлялося, новий закон України "Про основи національного спротиву", що діє з 1 січня 2022 року, розрізняє поняття "військові частини Сил територіальної оборони Збройних сил України" та "добровольчі формування територіальних громад".
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8 травня членів загону було арештовано та розміщено в Маріупольському СІЗО. Правоохоронними органами їм було інкриміновано незаконне володіння зброєю, пограбування та напад на ферму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 агрохолдингу в с. Євгеніївкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-depo-2 [2] . За словами адвоката затриманих, вони разом із іншою групою виявили на агрофермі велику кількість зброї, в тому числі гранатомети, сепаратистську літературу і символіку після чого викликали міліцію.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-3 [3] Інформацію про те, що міліцію викликали саме члени партизанського загону, а не мешканці ферми, в ефірі Громадського телебачення підтвердив заступник начальника МВС Донецької області Ківа. Однак наряд міліції затримав саме членів загону, а не мешканців ферми. Арсенал зброї було оформлено як вилучений у затриманих. Правоохоронці затримали 9 осіб у Великоновосілківському районі, при затриманні було вилучено 8 автоматів, 5 гранатометів РПГ, близько 2 тисяч патронів, гранати, 5 кг вибухівки, 2 пістолети, 79 тисяч гривень, які нібито було викрадено з сейфу підприємства.
2 червня 2015-го група народних депутатів пропонує взяти на поруки затриманих добровольців - Богдана Чабана, Бориса Овчарова та Олександра Крюкова. Серед підписантів - народні депутати Олексій Рябчин, Ігор Луценко, Єгор Фірсов, Артур Герасимов, Олег Петренко, Дмитро Лубінець, Семен Семенченко, Наталія Веселова, Сергій Тарута. Командир батальйону ОУН https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Микола Коханівський заявив, що всі троє «равликів» служили у зазначеному підрозділі, а потім створили загін, який займався певною роботою в тилу. Їхній арешт пов'язує з провокаціями.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-4 [4]
11 червня 2015-го із СІЗО за рішенням суду звільнено «Равлика» Олександра Крюкова («Боцман») на поруки народних депутатівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-5 [5] . 12 червня суд змінив запобіжний захід активістам групи «Равлики» Борису Овчарову і Богдану Чабану й відпустив їх на поруки депутатів.
А тепер вгадайте з трьох раз, хто тоді керував мусорами в дон. області?
А лопата какое страшное оружие, если хорошо наточить.
А вилы.
Не говоря уже о колуне (ручка длинная).
Очень, очень широкие открываются возможности.
А бензин.
Обливаешь из канистры, бросаешь запал - и наслаждаешься воплями.
50% ожогов поверхности тела - считай, покойник.
30% процентов - это будет глубокий инвалид.
Я так думаю об уколизаторах и потому засыпаю, как дитя.
По-друге. Військові зразки, наприклад, СКС, АК-47 промисловістю перероблялись із чисто військових зразків на адаптовані до використання на полюванні (прибиралася можливість ведення автоматичного вогню, знімалися чисто військові оснащення (наприклад, із СКС знімався багнет). Такі перероблені (конвертовані) зразки становилися мисливськими (наприклад, той же СКС ставав ОП-СКС - "охотничье-промысловим"; АК-47 для полювання випускався як модель Сайга-М тощо). Такі моделі не є військовими, дозволяються до полювання на території України!
Інша справа, що зазначені, наприклад, моделі можуть мати магазини більше ніж на два набої. Ось використання таких ОП-СКС чи Сайга-М заборонено використовувати на полюванні в Україні відповідно до приписів Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (п. 4 ст. 20 згаданого Закону). Але такий недолік згаданих моделей легко усуваються обмеженням місткості магазину. І тоді (безумовно, за наявності дозволу на таку зброю та всіх інших документів, що надають право полювання) таку "конвертовану" зброю можна використовувати на полюванні зовсім законно!!!
Посмотрели бы Слуги Народа на остров Шпицберген, население города которого НЕ ИМЕЕТ ПРАВА покидать пределы города БЕЗ ОРУЖИЯ.
Почему?
Потому что белые мишки, и их, мишек, там очень много и они нападают.
При входе в магазины оружие на Шпицбергене велено сдавать в сейфы ( а собак "парковать" в специальном собако-парковочном месте).
Не удивительно, что на Шпицбергене квартиры в домах население НЕ ЗАПИРАЕТ.
Автомашины тоже не запирают.
И никто никого не перестрелял! И не грабят.
И что характерно, никаких ЛДНР на Шпицбергене нет и в помине,
Хотя отсутствие "народных республик" на Шпицбергене может быть напрямую связано с тем, что на Шпицбергене работает много украинцев.
Вывод: Шпицберген место правильное и всем следует брать с него пример.