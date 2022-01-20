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Кабмін дозволив добровольцям тероборони застосовувати мисливську зброю, - постанова

Кабмін дозволив добровольцям тероборони застосовувати мисливську зброю, - постанова

Кабінет Міністрів оприлюднив порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони.

Відповідну постанову № 1448 Кабінет Міністрів схвалив 29 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про основи національного спротиву" затвердити Порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони", - ідеться у постанові.

Постанова набрала чинності 1 січня 2022 року.

Зокрема у Порядку йдеться, що особисту мисливську зброю та набої до неї можуть застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони всі члени добровольчих формувань. При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї та набоїв до неї здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Під час перенесення або перевезення особиста мисливська зброя членів добровольчих формувань може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром тощо, але виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони. При цьому при собі треба мати дозвіл на зброю і посвідчення добровольця тероборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував положення про формування підрозділів тероборони в громадах

Члени добровольчих формувань (які не є військовослужбоцями) під час виконання завдань територіальної оборони, мають право застосовувати особисту мисливську зброю для:

  • захисту цивільних осіб та/або цивільних об’єктів від нападу, відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об’єкти, що охороняються,
  • звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню,
  • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії,
  • запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії,
  • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення,
  • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони,
  • припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.

Летальне застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони дозволяється для індивідуальної самооборони, самооборони, а також з метою виконання завдань щодо відсічі збройній агресії проти України та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Іншою постановою від 29 грудня 2021 р. № 1449 уряд затвердив положення про добровольчі формування територіальних громад, що визначає порядок їх утворення та комплектування.

Як повідомлялося, новий закон України "Про основи національного спротиву", що діє з 1 січня 2022 року, розрізняє поняття "військові частини Сил територіальної оборони Збройних сил України" та "добровольчі формування територіальних громад".

Автор: 

Кабмін (14109) зброя (7479) добровольці (926) ОТГ (144) тероборона (386)


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Топ коментарі
+28
Пані Аліса, Ви не повірите, але це теж мисливська зброя

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20.01.2022 11:26
+21
я так понял, кабмин разрешил тем участникам теробороны, у которых есть разрешение на оружие - брать с собой это своё оружие на выполнение задач теробороны
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20.01.2022 11:08
+20
Головне завдання тероборони- не дати мусорам здати сєпарам зброю.
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20.01.2022 11:53
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Мабуть всі пам'ятають групу "Равлики" - прототип тероборони і як їх "нагородила" за їх подвиги - тодішня "українська" влада. \\\Они отлавливали сепаратистов и сдавали их СБУ. Инициаторы референдума, министры ДНР, организаторы покушений и террористы - на счету отряда Равлик десятки преступников. И сотни спасенных жизней украинцев А 8 мая 2015 года Равлики были задержаны "українськими мусорилами во время очередного задержания террористов Патриотами "Равлика". Продажные мусора задержали не прокацапских террористов, а именно - Патриотов Украины.///

8 травня членів загону було арештовано та розміщено в Маріупольському СІЗО. Правоохоронними органами їм було інкриміновано незаконне володіння зброєю, пограбування та напад на ферму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 агрохолдингу в с. Євгеніївкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-depo-2 [2] . За словами адвоката затриманих, вони разом із іншою групою виявили на агрофермі велику кількість зброї, в тому числі гранатомети, сепаратистську літературу і символіку після чого викликали міліцію.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-3 [3] Інформацію про те, що міліцію викликали саме члени партизанського загону, а не мешканці ферми, в ефірі Громадського телебачення підтвердив заступник начальника МВС Донецької області Ківа. Однак наряд міліції затримав саме членів загону, а не мешканців ферми. Арсенал зброї було оформлено як вилучений у затриманих. Правоохоронці затримали 9 осіб у Великоновосілківському районі, при затриманні було вилучено 8 автоматів, 5 гранатометів РПГ, близько 2 тисяч патронів, гранати, 5 кг вибухівки, 2 пістолети, 79 тисяч гривень, які нібито було викрадено з сейфу підприємства.

2 червня 2015-го група народних депутатів пропонує взяти на поруки затриманих добровольців - Богдана Чабана, Бориса Овчарова та Олександра Крюкова. Серед підписантів - народні депутати Олексій Рябчин, Ігор Луценко, Єгор Фірсов, Артур Герасимов, Олег Петренко, Дмитро Лубінець, Семен Семенченко, Наталія Веселова, Сергій Тарута. Командир батальйону ОУН https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Микола Коханівський заявив, що всі троє «равликів» служили у зазначеному підрозділі, а потім створили загін, який займався певною роботою в тилу. Їхній арешт пов'язує з провокаціями.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-4 [4]

11 червня 2015-го із СІЗО за рішенням суду звільнено «Равлика» Олександра Крюкова («Боцман») на поруки народних депутатівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD)#cite_note-5 [5] . 12 червня суд змінив запобіжний захід активістам групи «Равлики» Борису Овчарову і Богдану Чабану й відпустив їх на поруки депутатів.
А тепер вгадайте з трьох раз, хто тоді керував мусорами в дон. області?
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20.01.2022 16:19 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/05/29/194773/ Тут про Патріотів, які просто по зову серця, взялись захищати Україну від зрадників України і кацапоорди. Отака ху...ня, малята
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20.01.2022 16:23 Відповісти
я понял, что от рашистов будем отстреливаться охотничьими ружьями. слов нету для зеленых гнид.
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20.01.2022 16:44 Відповісти
А КАЗЁННОЕ ПРОДАЛИ ПДРЫ !!!??? ПОРА ПРИКАЗАТЬ ЗАБРАТЬ ВСЁ У ОТСТАВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ГЕНЕРАЛОВ И ПОЛКОВНИКОВ !!!
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20.01.2022 17:32 Відповісти
сможет ли Украина наладить производство боеприпасов?
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20.01.2022 18:27 Відповісти
Насправді треба читати так : " Кабмін дозволив усім українцям посилати кабмін на йух, а самім брати шо у кого є - цеглину, дробовик, лом, вила, карабін, коктейль... й відправляти загарбника на цвинтар. А з кабміном потім розберемось.
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20.01.2022 20:08 Відповісти
Акм'ов наделано ещё в СССР миллионы,в том числе и в Украине Неужели нельзя дать людям хоть какоето оружие?
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20.01.2022 20:11 Відповісти
Взяв,а ходить з ним і боронить країну не можеш. От в цьому і справа
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21.01.2022 08:50 Відповісти
Чекаю Указ про застосування сокир і лопат.
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20.01.2022 20:12 Відповісти
Да и вообще,нужны не ружья,а много чего - гранатометы,жилеты,связь, взрывчатка и прочее,прочее.Где это все?Зелень просто хочет уничтожить сопротивление.
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20.01.2022 20:21 Відповісти
Я так понимаю Война на пороге с известной датой , забыли добавить ножи и вилки тоже в ход.
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20.01.2022 21:03 Відповісти
О, вилка страшное оружие в умелых руках.
А лопата какое страшное оружие, если хорошо наточить.
А вилы.
Не говоря уже о колуне (ручка длинная).
Очень, очень широкие открываются возможности.

А бензин.
Обливаешь из канистры, бросаешь запал - и наслаждаешься воплями.
50% ожогов поверхности тела - считай, покойник.
30% процентов - это будет глубокий инвалид.
Я так думаю об уколизаторах и потому засыпаю, как дитя.
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21.01.2022 02:55 Відповісти
Почнемо із того, що той же Кабмін (а також ВРУ та відповідні профільні міністерства) фактично не підтримують мисливців та роблять все, щоб знищити мисливську галузь в Україні!!! Хоча ми - ГС "Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь" - постійно при зверненнях до них нагадуємо, що мисливці - то є перші захисники Вітчизни, при цьому озброєні та підготовлені до бою (ну, до прицільної стрільби - точно!). Може зараз влада повернеться до мисливців та згаданої галузі іншим місцем ніж... зворотнім до обличчя?..

По-друге. Військові зразки, наприклад, СКС, АК-47 промисловістю перероблялись із чисто військових зразків на адаптовані до використання на полюванні (прибиралася можливість ведення автоматичного вогню, знімалися чисто військові оснащення (наприклад, із СКС знімався багнет). Такі перероблені (конвертовані) зразки становилися мисливськими (наприклад, той же СКС ставав ОП-СКС - "охотничье-промысловим"; АК-47 для полювання випускався як модель Сайга-М тощо). Такі моделі не є військовими, дозволяються до полювання на території України!

Інша справа, що зазначені, наприклад, моделі можуть мати магазини більше ніж на два набої. Ось використання таких ОП-СКС чи Сайга-М заборонено використовувати на полюванні в Україні відповідно до приписів Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (п. 4 ст. 20 згаданого Закону). Але такий недолік згаданих моделей легко усуваються обмеженням місткості магазину. І тоді (безумовно, за наявності дозволу на таку зброю та всіх інших документів, що надають право полювання) таку "конвертовану" зброю можна використовувати на полюванні зовсім законно!!!
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20.01.2022 22:18 Відповісти
"Как погодка в Мацкве?" Сайга не продається в Україні з тих часів, коли в Україні почали переробляти радянські автомати АК на карабіни, тобто без стрільб чергами, хоча і це не проблема для не дуже законослухняних громадян. Тим більш, що АК 70-х років на порядок якісніше за Сайгу. А в кацапів переробляти військову зброю чи просто продавати, бо той же СВД не переробляється, для продажу населення заборонено, і кацапи люто заздрять громадянам України, що ті можуть офіційно придбати армійську зброю. Сайгу можна придбати б/в лише з рук і то продають довго, роками, хоч і ціна нормальна. Стосовно обмеження ємності магазину, то вона буває лише до 10 набоїв, чи перероблені армійські магазини з 30 до 10 набоїв, а для полювання треба максимум 2+1. Стосовно помпової зброї, то хоча буває і причипляються, але обмеження до 2-х патронів стосується напівавтоматичної та автоматичної зброї. Отакі в Україні закони, автоматична зброя заборонена, але закон примітивно копіювали з законів Заходу, так туди і попала заборонена для цивільних автоматична зброя.
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22.01.2022 10:50 Відповісти
Кто-нибудь в курсе, оружие для охоты на кацапов считается охотничьим?
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20.01.2022 22:22 Відповісти
Якщо воно законно зареєстроване, а у власника є відповідний дозвіл на нього!
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20.01.2022 22:36 Відповісти
"Какая разница, товарищ?" ("Собачье сердце")
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21.01.2022 02:53 Відповісти
Якщо доведеш, що коли ти кацапа пристрелиш, то будеш його їсти. Що зброя самозахисту, що для полювання все одно, хоча РСЗО туди точно не підійдуть.
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22.01.2022 10:55 Відповісти
А если собак покормить - это будет считаться?
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23.01.2022 02:16 Відповісти
Це буде жорстоке поводження з тваринами.
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23.01.2022 03:03 Відповісти
охота на кацапов это не браконьерство.
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21.01.2022 00:32 Відповісти
Рвануло пердаки за поребриком
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21.01.2022 01:27 Відповісти
Наконец-то.
Посмотрели бы Слуги Народа на остров Шпицберген, население города которого НЕ ИМЕЕТ ПРАВА покидать пределы города БЕЗ ОРУЖИЯ.
Почему?
Потому что белые мишки, и их, мишек, там очень много и они нападают.
При входе в магазины оружие на Шпицбергене велено сдавать в сейфы ( а собак "парковать" в специальном собако-парковочном месте).
Не удивительно, что на Шпицбергене квартиры в домах население НЕ ЗАПИРАЕТ.
Автомашины тоже не запирают.

И никто никого не перестрелял! И не грабят.

И что характерно, никаких ЛДНР на Шпицбергене нет и в помине,
Хотя отсутствие "народных республик" на Шпицбергене может быть напрямую связано с тем, что на Шпицбергене работает много украинцев.

Вывод: Шпицберген место правильное и всем следует брать с него пример.
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21.01.2022 02:52 Відповісти
Карабин "Сайга" - очень хорошее охотничье оружие.
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21.01.2022 08:30 Відповісти
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