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Во Львове начались стрелковые учения для коммунальщиков

Во Львове начались стрелковые учения для коммунальщиков

Во Львове стартовали военные тренировки для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На базе стрелкового комплекса "Карабин" уже прошли первые тренировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Еспресо".

"На ротационной основе стрелять учат десять участников боевых действий. Обучение будет проводиться пока один раз в неделю", - рассказывает внештатный советник городского главы и бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николай Грицайчук.

Также он сообщает, что цель участников боевых действий - научить людей правильно обращаться с оружием, бронежилетами, касками: "Обучение проводят участники российско-украинской войны. Это подготовка населения к активному участию в теробороне города. Сейчас учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города. Это берет на себя тероборона".

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Сейчас учения проходят один раз в неделю. Учат стрелять из карабина, впрочем, в планах также научить стрелять из пистолета, а также развернуть в мэрии курсы домедицинской подготовки и тактической медицины.

Николай Грицайчук добавляет: "Чтобы хорошо стрелять – надо стрелять постоянно. Одним занятием не обойтись. После карантина мы планируем к учениям привлечь старшеклассников. Также хотим запустить курсы домедицинской подготовки в мэрии, а со временем тактической медицины".

Также стало известно, что в мэрии планируется запустить курсы домедицинской подготовки.

Напомним, недавно в Одесской области стартовали испытания нового вооружения с боевой стрельбой на полигоне, а в Нацгвардии начался Курс тактической помощи раненым в боевых условиях, проходящий под руководством канадских инструкторов.

Автор: 

Львов (4597) оружие (10242) военные учения (3460)


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Топ комментарии
+20
То є файно. Кожен львівський комунальник повинен знайти та застрелити москаля.
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26.01.2022 17:16
+16
У Львові вже розпочалися стрілецькі навчання:
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26.01.2022 17:10
+8
Мурайева и других жопоблоковцев к стенке и тренируйтесь, Чего патроны зря тратить. Да и глядишь война закончится сразу же как только сдохнет последний призывальщик путена ввести вайска
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26.01.2022 17:21
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У Львові вже розпочалися стрілецькі навчання:
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26.01.2022 17:10 Ответить
Колись і Львові найкращий стрілець, так званий https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1 «курковий король» отримував грошовий приз, звільнення від податків та всезагальну пошану аж до наступного року. Так, наприклад, у https://uk.wikipedia.org/wiki/1510 1510 році курковому королю з міської каси виплатили одну гривню, а на учту для товариства видали 20 грошів. З тогочасних міських актів можна дізнатися, що за одну гривню часом купували город, а за 1,5 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0 гривні - вола.
І що, хто став "Курковим королем"?
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27.01.2022 08:16 Ответить
Чого цілі розстрілювати, що у Львові кацапи закінчилися? Ще в СРСР, Львів, як і Крим, було улюблене місто кацапських військових відставників
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26.01.2022 17:10 Ответить
Та останні роки вони до Львова цілими зграями... В саме лігво фашизму їдуть!
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26.01.2022 17:14 Ответить
По-перше, немало офіцерів часів СРСР достатньо патріотично налаштовані. По-друге, як раз там їх і треба тренувати аби вата не гадила де не потрібно.
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26.01.2022 17:44 Ответить
То є файно. Кожен львівський комунальник повинен знайти та застрелити москаля.
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26.01.2022 17:16 Ответить
Двух
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26.01.2022 18:05 Ответить
Не, одного в рабы взять чтобы его обязанности выполнял, пока он остальных москалей отстреливать будет.
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26.01.2022 18:26 Ответить
це вже в рабство)
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26.01.2022 18:26 Ответить
Уметь определять преоритеты в преоритетности оказания помощи бойцам т.е. констатировать смерть погибшего, безнадежно поврежденному и имеющему шансы для выживания и раненому учат, канадские инструкторы.
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26.01.2022 18:36 Ответить
стартували військові тренування для працівників комунальних підприємств ???
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26.01.2022 17:17 Ответить
А ви вважаєте це, не на часі?
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26.01.2022 17:41 Ответить
Повір, тих хто чисте лайно туди не запросили. Тож приватна розвага, яка впарина, як патриотичний захид і підготовка до віни.
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26.01.2022 18:19 Ответить
А что в Харькове?
Или там опасность наступления кацапов ниже?
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26.01.2022 17:18 Ответить
Там комунальники займаються комунальними справами, це тільки у Львові бугалтерши вирішили понти поганять.
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26.01.2022 17:28 Ответить
Мурайева и других жопоблоковцев к стенке и тренируйтесь, Чего патроны зря тратить. Да и глядишь война закончится сразу же как только сдохнет последний призывальщик путена ввести вайска
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26.01.2022 17:21 Ответить
Закликаєш замочити 25% насєлєнія?
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26.01.2022 17:25 Ответить
Тільки регіоналів-колаборантів. Якби це зробили одразу, не загинуло б стільки хлопців на фронті.
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26.01.2022 17:36 Ответить
Якщо вони відверто стануть на бік ворога після вторгнення то так - замочити
А что им - талоны давать на повышенное питание?
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26.01.2022 17:55 Ответить
шо то ты сильно большой % нарисовал мураеву и жОПОБЛОКовцам!
по последним данным на 2022 год:
партия мураева "наши"=5,5%
жОППОБЛОК =11,6%
итого вместе =17,1 %
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26.01.2022 18:00 Ответить
если шо,то ети данные взяты с пророссийского ресурса "украинская правда"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/24/7321456/
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26.01.2022 18:02 Ответить
Уяви собі, якщо ті 17,1% озброїти хоч трьохлінійками ...
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26.01.2022 19:20 Ответить
и все равно весь етот ватный биомусор будет висеть на столбах и ветер будет раскачивать ихние никчемные тушки
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26.01.2022 20:47 Ответить
кого ты собираешься вооружать? етих:
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26.01.2022 20:52 Ответить
Ты страну перепутал
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26.01.2022 21:59 Ответить
вата -она везде лишнехромосомная вата! ее сразу видно по отсутствию интеллекта
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26.01.2022 22:48 Ответить
навіщо патрони витрачати - zip tie на шію, затягнув і у канаву повз дороги
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26.01.2022 17:51 Ответить
Красавці, їм наказів зі штабу для початку підготовки не потрібно.
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26.01.2022 17:40 Ответить
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26.01.2022 17:59 Ответить
дякую! пiдняв настрiй
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26.01.2022 18:04 Ответить
Дуже чарIвно
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26.01.2022 18:07 Ответить
Теперь по помытому идти стало особенно опасно.
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26.01.2022 17:59 Ответить
Учения раз в неделю?... Да они должны идти КРУГЛОСУТОЧНО, по всей стране и для всех граждан. У нас по ходу дела не только царьки в Киеве находятся в состоянии сейшело-дубайской скумбрии по 8 грн за кило, а и областные и городские паны тем же заняты
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26.01.2022 18:01 Ответить
насчет того, что по всей Украине,то я согласен!
я бы лично пошел потренироваться,хотя мне уже 60 лет
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26.01.2022 18:06 Ответить
метла\шмайсер и выдвижная *****..идет ватник и в дамки маслина и финка поймал
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26.01.2022 18:05 Ответить
прорвал трубу - пулю в лоб
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26.01.2022 18:07 Ответить
цырк
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26.01.2022 18:12 Ответить
Обиделся что тебя не пригласили?
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26.01.2022 18:25 Ответить
Це 🐷🐶
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26.01.2022 18:34 Ответить
А кажуть Вовочка ничего не делает для обороны, а оно вон какой размах. Такого раньше не было.
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26.01.2022 18:28 Ответить
І знову мер Львова на висоті. Відразу згадав як він у 14му перший направив у Київ швидкі допомоги. Я з Рівного і мені було гидко за нашого тодішнього мера Хомка і як він потім примазувався, а люди дурні не поперли його.
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26.01.2022 19:34 Ответить
Старий бандерівський Львів . Ти найкращий .
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26.01.2022 19:40 Ответить
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26.01.2022 19:47 Ответить
https://lviv1256.com/news/u-lvovi-pryzemlyvsia-nativskyy-litak/?fbclid=IwAR2sTh_uNhbOhvYhqcix8KgfZfwKpkcxrikE5JvAsfOgBBVn8mPEYRtRybo У Львoвi призeмлився нaтiвський лiтaк


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26.01.2022 19:55 Ответить
Уранці військово-транспортний літак Boeing C-17 *********** III вилетів із британської авіабази Брайз Нортон, а о 12.04 приземлився у Львові.

Він доставив протитанкові гранатомети NLAW, обладнання та інше спорядження для нашої армії.

Довідка

Boeing C-17 Globemaster III - американський стратегічний військово-транспортний літак виробництва компанії McDonnell Douglas.

Літак перебуває на озброєнні повітряних сил США, Австралії, Катару, ОАЕ, Канади, Великої Британії, Індії та Кувейту.

Всього було випущено 279 одиниць літаків.
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26.01.2022 23:01 Ответить
І зброю їм теж видадуть? Перестріляють же всіх москалів...
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26.01.2022 20:19 Ответить
Йде підготовка до "туристичного сезону - 2022"
Тепер кожен двірник в центрі буде мати бейджик "Одним пострілом 10 вбиваю".
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26.01.2022 20:34 Ответить
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27.01.2022 01:46 Ответить
Отак і відновлюється старе та забуте "Куркове товариство"

Куркове, або, за іншими документами, стрілецьке товариство, чи братство, виникло у Львові із суто утилітарної потреби оборони міста.Першу згадка про братство датується https://uk.wikipedia.org/wiki/1445 1445 роком. У цьому році було закінчено будівництво міських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0 веж , яких було 17. Утриманням, озброєнням і обороною кожної займалися окремі ремісничі цехи.
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27.01.2022 08:10 Ответить
А для чего чулок на автомате? Давайте еще трусы повесим.
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26.01.2022 23:02 Ответить
Как для чего, мушку прикрыть
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26.01.2022 23:41 Ответить
Чому в новинах на цензорі нема, шо сьогодні до Львова з Британії привезли зброю ?!
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26.01.2022 23:43 Ответить
... ну, вы, там поосторожнее с терминологией! Коммунальщики... мля, вы, ещё пропишите где-то про специалистов по простате... Уже боюсь сантехника Грыцька: на критику может ведь теперь и застрелить накер (можно-же просто "рабочие из предприятия прошли курс огневой подготовки")
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27.01.2022 05:07 Ответить
вчи історію.
Куркове, або, за іншими документами, стрілецьке товариство, чи братство, виникло у Львові із суто утилітарної потреби оборони міста.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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27.01.2022 08:12 Ответить
 
 