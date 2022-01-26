Во Львове начались стрелковые учения для коммунальщиков

Во Львове стартовали военные тренировки для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На базе стрелкового комплекса "Карабин" уже прошли первые тренировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Еспресо".

"На ротационной основе стрелять учат десять участников боевых действий. Обучение будет проводиться пока один раз в неделю", - рассказывает внештатный советник городского главы и бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николай Грицайчук.

Также он сообщает, что цель участников боевых действий - научить людей правильно обращаться с оружием, бронежилетами, касками: "Обучение проводят участники российско-украинской войны. Это подготовка населения к активному участию в теробороне города. Сейчас учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города. Это берет на себя тероборона".

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Сейчас учения проходят один раз в неделю. Учат стрелять из карабина, впрочем, в планах также научить стрелять из пистолета, а также развернуть в мэрии курсы домедицинской подготовки и тактической медицины.

Николай Грицайчук добавляет: "Чтобы хорошо стрелять – надо стрелять постоянно. Одним занятием не обойтись. После карантина мы планируем к учениям привлечь старшеклассников. Также хотим запустить курсы домедицинской подготовки в мэрии, а со временем тактической медицины".

Также стало известно, что в мэрии планируется запустить курсы домедицинской подготовки.

Напомним, недавно в Одесской области стартовали испытания нового вооружения с боевой стрельбой на полигоне, а в Нацгвардии начался Курс тактической помощи раненым в боевых условиях, проходящий под руководством канадских инструкторов.