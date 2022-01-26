У Львові розпочалися стрілецькі навчання для комунальників
У Львові стартували військові тренування для працівників комунальних підприємств, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На базі стрілецького комплексу "Карабін" вже пройшли перші тренування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".
"На ротаційній основі стріляти вчать десять учасників бойових дій. Навчання проводитимуть поки що один раз в тиждень", - розповідає позаштатний радник міського голови та колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння Микола Грицайчук.
Також він повідомляє, що мета учасників бойових дій - навчити людей правильно поводитися зі зброєю, бронежилетами, касками: "Навчання проводять учасники російсько-української війни. Це підготовка населення до активної участі у теробороні міста. Наразі вчимо комунальників. Територіальна оборона дозволить підкріпити тил у військах і звільнити регулярну армію від охорони важливих об’єктів життєдіяльності міста. Це на себе бере тероборона".
Наразі навчання відбуваються один раз в тиждень. Навчають стріляти із карабіна, втім в планах також навчити стріляти із пістолета, а також розгорнути у мерії курси домедичної підготовки та тактичної медицини.
Микола Грицайчук додає: "Щоб добре стріляти - треба стріляти постійно. Одним заняттям не обійтися. Після карантину ми плануємо до навчань залучити старшокласників. Також хочемо запустити курси домедичної підготовки у мерії, а з часом тактичної медицини".
Також стало відомо, що у мерії планують запустити курси домедичної підготовки.
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області стартували випробування нового озброєння з бойовою стрільбою на полігоні, а у Нацгвардії розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах, що проходить під керівництвом канадських інструкторів.
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І що, хто став "Курковим королем"?
Или там опасность наступления кацапов ниже?
А что им - талоны давать на повышенное питание?
по последним данным на 2022 год:
партия мураева "наши"=5,5%
жОППОБЛОК =11,6%
итого вместе =17,1 %
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/24/7321456/
я бы лично пошел потренироваться,хотя мне уже 60 лет
Він доставив протитанкові гранатомети NLAW, обладнання та інше спорядження для нашої армії.
Довідка
Boeing C-17 Globemaster III - американський стратегічний військово-транспортний літак виробництва компанії McDonnell Douglas.
Літак перебуває на озброєнні повітряних сил США, Австралії, Катару, ОАЕ, Канади, Великої Британії, Індії та Кувейту.
Всього було випущено 279 одиниць літаків.
Тепер кожен двірник в центрі буде мати бейджик "Одним пострілом 10 вбиваю".
Куркове, або, за іншими документами, стрілецьке товариство, чи братство, виникло у Львові із суто утилітарної потреби оборони міста.Першу згадка про братство датується https://uk.wikipedia.org/wiki/1445 1445 роком. У цьому році було закінчено будівництво міських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0 веж , яких було 17. Утриманням, озброєнням і обороною кожної займалися окремі ремісничі цехи.
Куркове, або, за іншими документами, стрілецьке товариство, чи братство, виникло у Львові із суто утилітарної потреби оборони міста.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE