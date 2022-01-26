У Львові розпочалися стрілецькі навчання для комунальників

У Львові стартували військові тренування для працівників комунальних підприємств, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На базі стрілецького комплексу "Карабін" вже пройшли перші тренування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

"На ротаційній основі стріляти вчать десять учасників бойових дій. Навчання проводитимуть поки що один раз в тиждень", - розповідає позаштатний радник міського голови та колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння Микола Грицайчук.

Також він повідомляє, що мета учасників бойових дій - навчити людей правильно поводитися зі зброєю, бронежилетами, касками: "Навчання проводять учасники російсько-української війни. Це підготовка населення до активної участі у теробороні міста. Наразі вчимо комунальників. Територіальна оборона дозволить підкріпити тил у військах і звільнити регулярну армію від охорони важливих об’єктів життєдіяльності міста. Це на себе бере тероборона".

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Наразі навчання відбуваються один раз в тиждень. Навчають стріляти із карабіна, втім в планах також навчити стріляти із пістолета, а також розгорнути у мерії курси домедичної підготовки та тактичної медицини.

Микола Грицайчук додає: "Щоб добре стріляти - треба стріляти постійно. Одним заняттям не обійтися. Після карантину ми плануємо до навчань залучити старшокласників. Також хочемо запустити курси домедичної підготовки у мерії, а з часом тактичної медицини".

Також стало відомо, що у мерії планують запустити курси домедичної підготовки.

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Нагадаємо, нещодавно в Одеській області стартували випробування нового озброєння з бойовою стрільбою на полігоні, а у Нацгвардії розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах, що проходить під керівництвом канадських інструкторів.