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У Львові розпочалися стрілецькі навчання для комунальників

У Львові розпочалися стрілецькі навчання для комунальників

У Львові стартували військові тренування для працівників комунальних підприємств, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На базі стрілецького комплексу "Карабін" вже пройшли перші тренування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

"На ротаційній основі стріляти вчать десять учасників бойових дій. Навчання проводитимуть поки що один раз в тиждень", - розповідає позаштатний радник міського голови та колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння Микола Грицайчук.

Також він повідомляє, що мета учасників бойових дій - навчити людей правильно поводитися зі зброєю, бронежилетами, касками: "Навчання проводять учасники російсько-української війни. Це підготовка населення до активної участі у теробороні міста. Наразі вчимо комунальників. Територіальна оборона дозволить підкріпити тил у військах і звільнити регулярну армію від охорони важливих об’єктів життєдіяльності міста. Це на себе бере тероборона".

Читайте: РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Наразі навчання відбуваються один раз в тиждень. Навчають стріляти із карабіна, втім в планах також навчити стріляти із пістолета, а також розгорнути у мерії курси домедичної підготовки та тактичної медицини.

Микола Грицайчук додає: "Щоб добре стріляти - треба стріляти постійно. Одним заняттям не обійтися. Після карантину ми плануємо до навчань залучити старшокласників. Також хочемо запустити курси домедичної підготовки у мерії, а з часом тактичної медицини".

Також стало відомо, що у мерії планують запустити курси домедичної підготовки.

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Нагадаємо, нещодавно в Одеській області стартували випробування нового озброєння з бойовою стрільбою на полігоні, а у Нацгвардії розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах, що проходить під керівництвом канадських інструкторів.

Львів (3087) зброя (7512) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+20
То є файно. Кожен львівський комунальник повинен знайти та застрелити москаля.
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26.01.2022 17:16
+16
У Львові вже розпочалися стрілецькі навчання:
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26.01.2022 17:10
+8
Мурайева и других жопоблоковцев к стенке и тренируйтесь, Чего патроны зря тратить. Да и глядишь война закончится сразу же как только сдохнет последний призывальщик путена ввести вайска
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26.01.2022 17:21
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У Львові вже розпочалися стрілецькі навчання:
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26.01.2022 17:10 Відповісти
Колись і Львові найкращий стрілець, так званий https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1 «курковий король» отримував грошовий приз, звільнення від податків та всезагальну пошану аж до наступного року. Так, наприклад, у https://uk.wikipedia.org/wiki/1510 1510 році курковому королю з міської каси виплатили одну гривню, а на учту для товариства видали 20 грошів. З тогочасних міських актів можна дізнатися, що за одну гривню часом купували город, а за 1,5 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0 гривні - вола.
І що, хто став "Курковим королем"?
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27.01.2022 08:16 Відповісти
Чого цілі розстрілювати, що у Львові кацапи закінчилися? Ще в СРСР, Львів, як і Крим, було улюблене місто кацапських військових відставників
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26.01.2022 17:10 Відповісти
Та останні роки вони до Львова цілими зграями... В саме лігво фашизму їдуть!
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26.01.2022 17:14 Відповісти
По-перше, немало офіцерів часів СРСР достатньо патріотично налаштовані. По-друге, як раз там їх і треба тренувати аби вата не гадила де не потрібно.
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26.01.2022 17:44 Відповісти
То є файно. Кожен львівський комунальник повинен знайти та застрелити москаля.
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26.01.2022 17:16 Відповісти
Двух
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26.01.2022 18:05 Відповісти
Не, одного в рабы взять чтобы его обязанности выполнял, пока он остальных москалей отстреливать будет.
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26.01.2022 18:26 Відповісти
це вже в рабство)
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26.01.2022 18:26 Відповісти
Уметь определять преоритеты в преоритетности оказания помощи бойцам т.е. констатировать смерть погибшего, безнадежно поврежденному и имеющему шансы для выживания и раненому учат, канадские инструкторы.
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26.01.2022 18:36 Відповісти
стартували військові тренування для працівників комунальних підприємств ???
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26.01.2022 17:17 Відповісти
А ви вважаєте це, не на часі?
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26.01.2022 17:41 Відповісти
Повір, тих хто чисте лайно туди не запросили. Тож приватна розвага, яка впарина, як патриотичний захид і підготовка до віни.
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26.01.2022 18:19 Відповісти
А что в Харькове?
Или там опасность наступления кацапов ниже?
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26.01.2022 17:18 Відповісти
Там комунальники займаються комунальними справами, це тільки у Львові бугалтерши вирішили понти поганять.
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26.01.2022 17:28 Відповісти
Мурайева и других жопоблоковцев к стенке и тренируйтесь, Чего патроны зря тратить. Да и глядишь война закончится сразу же как только сдохнет последний призывальщик путена ввести вайска
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26.01.2022 17:21 Відповісти
Закликаєш замочити 25% насєлєнія?
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26.01.2022 17:25 Відповісти
Тільки регіоналів-колаборантів. Якби це зробили одразу, не загинуло б стільки хлопців на фронті.
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26.01.2022 17:36 Відповісти
Якщо вони відверто стануть на бік ворога після вторгнення то так - замочити
А что им - талоны давать на повышенное питание?
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26.01.2022 17:55 Відповісти
шо то ты сильно большой % нарисовал мураеву и жОПОБЛОКовцам!
по последним данным на 2022 год:
партия мураева "наши"=5,5%
жОППОБЛОК =11,6%
итого вместе =17,1 %
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26.01.2022 18:00 Відповісти
если шо,то ети данные взяты с пророссийского ресурса "украинская правда"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/24/7321456/
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26.01.2022 18:02 Відповісти
Уяви собі, якщо ті 17,1% озброїти хоч трьохлінійками ...
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26.01.2022 19:20 Відповісти
и все равно весь етот ватный биомусор будет висеть на столбах и ветер будет раскачивать ихние никчемные тушки
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26.01.2022 20:47 Відповісти
кого ты собираешься вооружать? етих:
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26.01.2022 20:52 Відповісти
Ты страну перепутал
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26.01.2022 21:59 Відповісти
вата -она везде лишнехромосомная вата! ее сразу видно по отсутствию интеллекта
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26.01.2022 22:48 Відповісти
навіщо патрони витрачати - zip tie на шію, затягнув і у канаву повз дороги
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26.01.2022 17:51 Відповісти
Красавці, їм наказів зі штабу для початку підготовки не потрібно.
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26.01.2022 17:40 Відповісти
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26.01.2022 17:59 Відповісти
дякую! пiдняв настрiй
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26.01.2022 18:04 Відповісти
Дуже чарIвно
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26.01.2022 18:07 Відповісти
Теперь по помытому идти стало особенно опасно.
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26.01.2022 17:59 Відповісти
Учения раз в неделю?... Да они должны идти КРУГЛОСУТОЧНО, по всей стране и для всех граждан. У нас по ходу дела не только царьки в Киеве находятся в состоянии сейшело-дубайской скумбрии по 8 грн за кило, а и областные и городские паны тем же заняты
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26.01.2022 18:01 Відповісти
насчет того, что по всей Украине,то я согласен!
я бы лично пошел потренироваться,хотя мне уже 60 лет
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26.01.2022 18:06 Відповісти
метла\шмайсер и выдвижная *****..идет ватник и в дамки маслина и финка поймал
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26.01.2022 18:05 Відповісти
прорвал трубу - пулю в лоб
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26.01.2022 18:07 Відповісти
цырк
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26.01.2022 18:12 Відповісти
Обиделся что тебя не пригласили?
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26.01.2022 18:25 Відповісти
Це 🐷🐶
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26.01.2022 18:34 Відповісти
А кажуть Вовочка ничего не делает для обороны, а оно вон какой размах. Такого раньше не было.
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26.01.2022 18:28 Відповісти
І знову мер Львова на висоті. Відразу згадав як він у 14му перший направив у Київ швидкі допомоги. Я з Рівного і мені було гидко за нашого тодішнього мера Хомка і як він потім примазувався, а люди дурні не поперли його.
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26.01.2022 19:34 Відповісти
Старий бандерівський Львів . Ти найкращий .
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26.01.2022 19:40 Відповісти
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26.01.2022 19:47 Відповісти
https://lviv1256.com/news/u-lvovi-pryzemlyvsia-nativskyy-litak/?fbclid=IwAR2sTh_uNhbOhvYhqcix8KgfZfwKpkcxrikE5JvAsfOgBBVn8mPEYRtRybo У Львoвi призeмлився нaтiвський лiтaк


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26.01.2022 19:55 Відповісти
Уранці військово-транспортний літак Boeing C-17 *********** III вилетів із британської авіабази Брайз Нортон, а о 12.04 приземлився у Львові.

Він доставив протитанкові гранатомети NLAW, обладнання та інше спорядження для нашої армії.

Довідка

Boeing C-17 Globemaster III - американський стратегічний військово-транспортний літак виробництва компанії McDonnell Douglas.

Літак перебуває на озброєнні повітряних сил США, Австралії, Катару, ОАЕ, Канади, Великої Британії, Індії та Кувейту.

Всього було випущено 279 одиниць літаків.
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26.01.2022 23:01 Відповісти
І зброю їм теж видадуть? Перестріляють же всіх москалів...
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26.01.2022 20:19 Відповісти
Йде підготовка до "туристичного сезону - 2022"
Тепер кожен двірник в центрі буде мати бейджик "Одним пострілом 10 вбиваю".
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26.01.2022 20:34 Відповісти
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27.01.2022 01:46 Відповісти
Отак і відновлюється старе та забуте "Куркове товариство"

Куркове, або, за іншими документами, стрілецьке товариство, чи братство, виникло у Львові із суто утилітарної потреби оборони міста.Першу згадка про братство датується https://uk.wikipedia.org/wiki/1445 1445 роком. У цьому році було закінчено будівництво міських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0 веж , яких було 17. Утриманням, озброєнням і обороною кожної займалися окремі ремісничі цехи.
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27.01.2022 08:10 Відповісти
А для чего чулок на автомате? Давайте еще трусы повесим.
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26.01.2022 23:02 Відповісти
Как для чего, мушку прикрыть
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26.01.2022 23:41 Відповісти
Чому в новинах на цензорі нема, шо сьогодні до Львова з Британії привезли зброю ?!
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26.01.2022 23:43 Відповісти
... ну, вы, там поосторожнее с терминологией! Коммунальщики... мля, вы, ещё пропишите где-то про специалистов по простате... Уже боюсь сантехника Грыцька: на критику может ведь теперь и застрелить накер (можно-же просто "рабочие из предприятия прошли курс огневой подготовки")
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27.01.2022 05:07 Відповісти
вчи історію.
Куркове, або, за іншими документами, стрілецьке товариство, чи братство, виникло у Львові із суто утилітарної потреби оборони міста.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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27.01.2022 08:12 Відповісти
 
 