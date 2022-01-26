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Новини Війна
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В Одеській області відбудуться випробування нового озброєння та військової техніки

В Одеській області відбудуться випробування нового озброєння та військової техніки

На полігоні "Алібей" в Одеській області з 25 січня до 12 лютого випробовуватимуть нове озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Білгород-Дністровської РДА.

"У період з 25.01.2022 року по 12.02.2022 року заплановано проведення випробувань дослідних зразків озброєння з бойовою стрільбою на полігоні "Алібей", поблизу населеного пункту с. Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області", - повідомляють у РДА.

Також наголошують, що робити громадянам у разі виявлення уламків ракет, боєприпасів та речей, що можуть становити небезпеку.

"Попереджаємо, що у разі виявлення уламків ракет, боєприпасів і безпілотних літальних апаратів необхідно негайно повідомити про це командування полігону або органи місцевого самоврядування, і до прибуття фахівців обмежити доступ людей до зазначених предметів", - йдеться у повідомлення.

Під час проведення випробувань буде обмежено доступ до морської коси від села Лебедівка та прилеглої до полігону частини Чорного моря.

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Нагадаємо, що нещодавно у Нацгвардії розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах, що проходить під керівництвом канадських інструкторів операції "UNIFIER".

Одеська область (3271) зброя (7502) військові навчання (2779) РДА (197)


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https://uprom.info/news/vpk/rozpochalys-hodovi-vyprobuvannya-puskovoyi-ustanovky-raketnogo-kompleksu-neptun/ Розпочались ходові випробування пускової установки ракетного комплексу "Нептун"

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26.01.2022 13:25 Відповісти
Це не правда, нам тут розповідали, що нічого не робиться і взагалі суцільна зрада.
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26.01.2022 15:27 Відповісти
*****, зРада с твоим писюанистом много наработала?
и ещё и воняет здесь что-то...
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26.01.2022 15:38 Відповісти
Вам говорили что 2.5 года назад это уже было испытано, принято и ракетная программа была оставлена без денег. В мае 2019 года был определен госзаказ на 120 ракет Р-360 "Нептун", но за два года на его реализацию не дали и копейки. И только перед 30 годовщиной Независимости вспомнили. Только вот цикл производства комплекса с момента поступления средств составляет не менее 9 месяцев. Первые серийные комплексы должны появиться только во втором квартале этого года., А нам все говорят про очередные испытания.
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26.01.2022 15:46 Відповісти
Гутственно !
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26.01.2022 13:25 Відповісти
На местных сепарах пусть испытают.
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26.01.2022 13:30 Відповісти
Спохватилась зелень. Вспомнили что при "барыгах" разработано современное вооружение. Где вы были все 2.5 года?

​Попередні вогневі випробування САУ "Богдана" завершені: 450 пострілів на 42 км (відео)
https://defence-ua.com/news/poperedni_vognevi_viprobuvannja_sau_bogdana_zaversheni_450_postriliv_na_42_km_video-5960.html

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26.01.2022 15:27 Відповісти
 
 