В Одеській області відбудуться випробування нового озброєння та військової техніки

На полігоні "Алібей" в Одеській області з 25 січня до 12 лютого випробовуватимуть нове озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Білгород-Дністровської РДА.

"У період з 25.01.2022 року по 12.02.2022 року заплановано проведення випробувань дослідних зразків озброєння з бойовою стрільбою на полігоні "Алібей", поблизу населеного пункту с. Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області", - повідомляють у РДА.

Також наголошують, що робити громадянам у разі виявлення уламків ракет, боєприпасів та речей, що можуть становити небезпеку.

"Попереджаємо, що у разі виявлення уламків ракет, боєприпасів і безпілотних літальних апаратів необхідно негайно повідомити про це командування полігону або органи місцевого самоврядування, і до прибуття фахівців обмежити доступ людей до зазначених предметів", - йдеться у повідомлення.

Під час проведення випробувань буде обмежено доступ до морської коси від села Лебедівка та прилеглої до полігону частини Чорного моря.

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Нагадаємо, що нещодавно у Нацгвардії розпочався Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах, що проходить під керівництвом канадських інструкторів операції "UNIFIER".