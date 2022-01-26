УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8862 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 255 67

РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав у середу Чорноморський флот (ЧФ) Росії.

Про це повідомила пресслужба ЧФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральники", - зазначено в повідомленні ЧФ.

За цими даними, на навчання вийшли "понад 20 кораблів".

На маневри, які відбудуться в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань", інформує штаб ЧФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практичні пуски ракет з ПТРК NLAW заплановані на кінець тижня

Автор: 

військові навчання (2779) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1676)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Це варіант морської блокади України-- відокремити від допомоги
з боку Півдня.
показати весь коментар
26.01.2022 13:06
+11
Ашот ты где твой выход
показати весь коментар
26.01.2022 13:07
+9
Він ще п'яний.
показати весь коментар
26.01.2022 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авианосец-кочегар Кузя тоже участвует ?
показати весь коментар
26.01.2022 13:06 Відповісти
Він ще п'яний.
показати весь коментар
26.01.2022 13:09 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 13:36 Відповісти
ну он не авианосец. а авианесущий крейсер - для начала
показати весь коментар
26.01.2022 13:38 Відповісти
ну это уже теперь гора металлолома в сгоревшем доке, тебе, как оленю уточню!))
и не шифруйся под британским прокси, путинский олень!!!
показати весь коментар
26.01.2022 13:45 Відповісти
Да и он никогда не был в составе ЧФ, он в составе СФ.
Черное море лужа, там нет больших кораблей и АПЛ (акромя ГРКР "Слава"("Москва")).

2 Сторожевика и 3 Фрегата.
показати весь коментар
26.01.2022 14:03 Відповісти
Кузя на задании, пилит бюджет какцапии
показати весь коментар
26.01.2022 14:13 Відповісти
Це варіант морської блокади України-- відокремити від допомоги
з боку Півдня.
показати весь коментар
26.01.2022 13:06 Відповісти
Ашот ты где твой выход
показати весь коментар
26.01.2022 13:07 Відповісти
владельцу Ашота завезли большой чемодан педорублей,чтобы в море не выходил..
показати весь коментар
26.01.2022 13:22 Відповісти
корыта рф пошли на глубину
показати весь коментар
26.01.2022 13:08 Відповісти
ну це капець,- потоплять один одного, це як путь дать і міст з дуру завалять
показати весь коментар
26.01.2022 13:12 Відповісти
и это все, что нашкребли на европейском театре?) с кем они там собрались воевать) один залп)
показати весь коментар
26.01.2022 13:13 Відповісти
Это с учетом того, что они с балтики перебросили..
показати весь коментар
26.01.2022 13:16 Відповісти
А что они перебросили с Балтики?
показати весь коментар
26.01.2022 13:17 Відповісти
несколько БДК. 7 если мне память не изменяет. Я не уверен , что все дошли)
показати весь коментар
26.01.2022 13:21 Відповісти
Любопытно, учитывая, что в составе Балтфлота всего 4 БДК.
показати весь коментар
26.01.2022 13:24 Відповісти
Значит там не только БДК. Цифру 7 про передислокацию с балтики помню точно. Может часть из состава северного флота. В принципе похеру) Все равно Черное Море уже крепко загажено их металлоломом. Сколько там на дне еще окажется - семь или 4 принципиального значения уже не имеет.
показати весь коментар
26.01.2022 13:27 Відповісти
Чего обязательно на дне? Может, что-то и взлетит на воздух...
показати весь коментар
26.01.2022 13:45 Відповісти
Оте все 4 и пришли в Черное море!
показати весь коментар
26.01.2022 13:34 Відповісти
https://www.swissinfo.ch/rus/нато-проследила-за-прохождением-группы-больших-десантных-кораблей-вмф-рф-через-ла-манш---сми/47279310
показати весь коментар
26.01.2022 13:40 Відповісти
Спасибо, теперь понятно. 3 с Балтийского и 3 с Северного флота.
"По имеющимся данным, среди них были БДК Балтфлота "Королев", "Минск" и "Калининград", а также "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов", которые ранее пришли на Балтику с Северного флота."
показати весь коментар
26.01.2022 13:44 Відповісти
не спорьте вышло 7 - дошло 4 - готовы 2 полностью готовых - ни одного
показати весь коментар
26.01.2022 13:32 Відповісти
6 БДК...десант готовят.
показати весь коментар
26.01.2022 13:19 Відповісти
Делаем ставки, панове, сколько из них само утонет))
показати весь коментар
26.01.2022 13:15 Відповісти
"Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, .... та її підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - сказав глава МЗС РФ. Звучить ТАК ПРАВДОПОДІБНО на фоні великих морських навчань ЧФ ..... на річці Волга, чи у пустелі Сибіру?
показати весь коментар
26.01.2022 13:16 Відповісти
Где там наши Нептуны? Уже поставлены на боевое дежурство по всему побережью? Или, как и все прочее, закатаны в асфальт "вэлыкого ЗЕкрадивныцтва"?
показати весь коментар
26.01.2022 13:19 Відповісти
Очень скоро тебе доложат где и как размещено украинское вооружение. Смотри не пропусти.
показати весь коментар
26.01.2022 13:32 Відповісти
Циганочка с выходом??
показати весь коментар
26.01.2022 13:23 Відповісти
..20 корит - це навіть менше половини одного залпа рядового есмінця.. а якби не продажність говнокомандувача - то з чверть невиготовлених українських Нептунів..
бо у нас тут жлобами-сватоводами понавибрано у 2019му лайна всякого..(
показати весь коментар
26.01.2022 13:32 Відповісти
Какого эсминца?
показати весь коментар
26.01.2022 13:36 Відповісти
..не сци.. того ще треба..)
показати весь коментар
26.01.2022 13:44 Відповісти
Шо, опять? а прошлые учения разве закончились или они плавно перешли в новые?
показати весь коментар
26.01.2022 13:36 Відповісти
А подводные лодки остались в доке.
показати весь коментар
26.01.2022 13:38 Відповісти
завжди дивлячись на це фото, дивуюсь яка сила, яка сила .... вибуху, і, що саме цинічно, самі ж організували.
показати весь коментар
26.01.2022 13:50 Відповісти
4-я отдельная бригада подводных лодок ЧФ - 7 единиц
показати весь коментар
26.01.2022 13:51 Відповісти
А НАС-РАТЬ!!! так что пошел нах отсюда кремлевский олень !)))
показати весь коментар
26.01.2022 13:55 Відповісти
надо знать численность и состав "вероятного" противника.

Иначе времени на отдых не останется
показати весь коментар
26.01.2022 14:24 Відповісти
А нам зачем? Кому надо - тот знает. Эти самотопки и нырнуть не успеют.
показати весь коментар
26.01.2022 14:44 Відповісти
Если учесть, что они постоянно в "походе", кто его знает у чьих берегов они "лежат" в дрейфе.
Далеко они не ходят.
А так скорее по средиземноморью шатаются.
Ведь у ЧФ, порт в Тартусе, причем свой.
показати весь коментар
26.01.2022 16:03 Відповісти
Да кому ты чешешь? В Севасе стоят у стойки и ржавеют.
показати весь коментар
26.01.2022 16:05 Відповісти
Б-237 "Ростов-на-Дону"
17.11.2015 г. во время перехода с Балтийского на Черное море, находясь в восточной части Средиземного моря, подлодка произвела пуски находящихся на борту крылатых ракет "Калибр" по наземным целям в окрестностях города Ракка (Сирия).
-------
Подводная лодка Б-265 "Краснодар"
31.05 2017 г. и 22.06.2017 г. подводная лодка "Краснодар", находясь в Средиземном море, осуществила боевые двух ракетные залпы главным ракетным комплексом по наземным объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. Задачи боевой службы выполнялись на протяжении более 100 суток, за это время подлодкой было пройдено 8000 миль.
----------
Подводная лодка Б-268 "Великий Новгород"
14.09.2017 г. подлодка Б-268 "Великий Новгород", находясь в восточной части Средиземного моря, осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

31.10.2017 г. подлодка Б-268 "Великий Новгород", находясь в восточной части Средиземного моря, вновь осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по различным объектам террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.
Подводная лодка Б-271 "Колпино"

14.09.2017 г. подлодка Б-271 "Колпино", находясь в восточной части Средиземного моря, осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

03.11.2017 г. подлодка Б-271 "Колпино", находясь в восточной части Средиземного моря, снова осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по различным объектам террористической группировки, осуществляя поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГИЛ на востоке Сирии. Всего в залпе было выпущено 6 крылатых ракет "Калибр". Их пуск осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км.
показати весь коментар
26.01.2022 16:28 Відповісти
На рашатудей и не такое напишут.
показати весь коментар
26.01.2022 16:33 Відповісти
не на RT, там мало технических деталей.
показати весь коментар
26.01.2022 16:50 Відповісти
Да мне без разницы на какой помойке вы это черпаете
показати весь коментар
26.01.2022 16:57 Відповісти
И мультик про сверхзвуковую ракету покажут
показати весь коментар
26.01.2022 16:34 Відповісти
специально посмотрел 6 из 7, 2015-17г.в.
исключение только одна Алроса (1990г.)
показати весь коментар
26.01.2022 16:30 Відповісти
Это означает 7 комплектов десятидолларовых проституток (по словам твоего }{уйла) для отправившихся на концерт хора Александрова алкашей с этих 7 ржавых лоханок. Могу тебя обрадовать по инсайдерской информации от кого надо- этот процесс займёт у Штатов 3-5 минут, и запустится одной командой Enter там, где надо...
показати весь коментар
26.01.2022 18:28 Відповісти
Нам флот не нужен, они сами потопят свой флот, не ходи к гадалке, во посмеемся, а то Путин нападэ, Путин нападэ.
показати весь коментар
26.01.2022 13:39 Відповісти
любые учения стоят денег...нехай учатся.
показати весь коментар
26.01.2022 13:41 Відповісти
это в цивилизован.. странах, а в россии рабам не платять
показати весь коментар
26.01.2022 14:44 Відповісти
я о том,что пусть тратятся,а не о зарплате.
показати весь коментар
26.01.2022 14:46 Відповісти
як будували кузю -вийшла постанова партії і уряду -нада. Конструктори сказали есть. Порішали - новий літак, авіаносець буде. Літака не зробили, бо не немає моторів, поставили старі, розгону не дають, загнули палубу для взльоту, побудували другу палубу для тренувань Нитку. Забацали з вертикальним взлетом літак,сідає взлітає і більш нічого, побили купу літаків, а тут головний двигун задимів, як азіров, від старості. Завели в док, кузя згадав імя розжалуваного адмірала не витримав, загорівся, втопив док і повторив долю варяга. А шо конструктори -лауреати всіх премій, правда, зараз говорять,що винуваті горшков і устинов, це вони заставили ....
показати весь коментар
26.01.2022 14:01 Відповісти
про Устинова шуткували на Заході- доозброює Союз до смерті. Він так і зробив.
показати весь коментар
26.01.2022 14:13 Відповісти
Авианосцы - средство нападения, а не защиты.
Исходя из доктрины СССР, им долгое время не отдавали должного внимание.

Сейчас даже не знаю, нужны они или нет, все зависит от того готов ты нападь в другой части света или нет.
Театр военных действий ныне происходит в ЕврАзии, посему переброска авиации землей (воздухом, до баз базирования) дешево и сердито.

У Китая и то 1 А. Крейсер "Варяг" и 1 авианосец "Шандун".
Ну у них претензии к Японии и к другим прибрежным странам.
показати весь коментар
26.01.2022 14:20 Відповісти
будуть мабуть топити,щоб НАТО не дІстались!!!
показати весь коментар
26.01.2022 14:13 Відповісти
Загрязняют наше море своими банками.Космос уже засрали своим мусором.
показати весь коментар
26.01.2022 14:56 Відповісти
чекаємо на відповідь уявної Вейшнорії. зазвичай загине з десяток косорилих та щось потоплять
показати весь коментар
26.01.2022 15:31 Відповісти
В Южно-Китайском море продолжаются поиски новейшего боевого самолета F-35 военно-морского флота США, который 25 января потерпел крушение при посадке на атомный авианосец Carl Vinson. Тяжёлые ранения получили семь человек, в том числе пилот, которому удалось катапультироваться. Как отмечает телеканал CNN, эта сложная операция может занять месяцы. Специальным спасательным судам американского флота потребуется более двух недель, чтобы добраться к месту аварии. Поиск и подъем секретного самолета стоимостью 100 миллионов долларов может занять еще четыре месяца и будет проходить под пристальным наблюдением КНР, чьи разведывательные суда и самолёты уже сконцентрированы в районе падения F-35. Телеканал напоминает, что это уже вторая потеря F-35 морского базирования. Ранее аналогичный инцидент произошел в Средиземном море во время первого боевого похода британского авианосца Queen Elizabeth. Британское адмиралтейство не сообщало о результатах поиска этого F-35, между тем известно, что в район его падения вышли корабли с российской базы в Тартусе, Сирия.
показати весь коментар
26.01.2022 16:53 Відповісти
С 25 января по 12 февраля на полигоне «Алибей» в Одесской области проходят огневые испытания новых образцов украинского ракетно-артиллерийского вооружения. САУ "Богдана" осуществила 450 выстрелов снарядами стандарта НАТО калибра 155мм
показати весь коментар
26.01.2022 17:14 Відповісти
НАТО на фоне обострения кризиса вокруг Украины проведет в Средиземном море крупные военные учения Neptune Strike. В маневрах с 24 января будет участвовать в том числе атомный авианосец Военно-морских сил США "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman)
показати весь коментар
26.01.2022 20:07 Відповісти
В начале марта НАТО проведет военные учения Cold Response за Северным полярным кругом с участием 35 тысяч военнослужащих из 28 государств.
показати весь коментар
26.01.2022 20:11 Відповісти
 
 