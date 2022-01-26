РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав у середу Чорноморський флот (ЧФ) Росії.

Про це повідомила пресслужба ЧФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральники", - зазначено в повідомленні ЧФ.

За цими даними, на навчання вийшли "понад 20 кораблів".

На маневри, які відбудуться в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань", інформує штаб ЧФ.

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