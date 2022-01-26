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Новости Война
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РФ начала большие военные учения в Черном море

РФ начала большие военные учения в Черном море

Большие военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп, начал в среду Черноморский флот России.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для выполнения задач по плану обучения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральники", - отмечено в.

По этим данным, на учение вышли "более 20 кораблей".

На маневры, которые пройдут в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок", сообщает штаб ЧФ.

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Автор: 

военные учения (3460) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1486)


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Топ комментарии
+11
Це варіант морської блокади України-- відокремити від допомоги
з боку Півдня.
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26.01.2022 13:06
+11
Ашот ты где твой выход
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26.01.2022 13:07
+9
Він ще п'яний.
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26.01.2022 13:09
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Авианосец-кочегар Кузя тоже участвует ?
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26.01.2022 13:06 Ответить
Він ще п'яний.
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26.01.2022 13:09 Ответить
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26.01.2022 13:36 Ответить
ну он не авианосец. а авианесущий крейсер - для начала
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26.01.2022 13:38 Ответить
ну это уже теперь гора металлолома в сгоревшем доке, тебе, как оленю уточню!))
и не шифруйся под британским прокси, путинский олень!!!
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26.01.2022 13:45 Ответить
Да и он никогда не был в составе ЧФ, он в составе СФ.
Черное море лужа, там нет больших кораблей и АПЛ (акромя ГРКР "Слава"("Москва")).

2 Сторожевика и 3 Фрегата.
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26.01.2022 14:03 Ответить
Кузя на задании, пилит бюджет какцапии
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26.01.2022 14:13 Ответить
Це варіант морської блокади України-- відокремити від допомоги
з боку Півдня.
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26.01.2022 13:06 Ответить
Ашот ты где твой выход
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26.01.2022 13:07 Ответить
владельцу Ашота завезли большой чемодан педорублей,чтобы в море не выходил..
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26.01.2022 13:22 Ответить
корыта рф пошли на глубину
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26.01.2022 13:08 Ответить
ну це капець,- потоплять один одного, це як путь дать і міст з дуру завалять
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26.01.2022 13:12 Ответить
и это все, что нашкребли на европейском театре?) с кем они там собрались воевать) один залп)
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26.01.2022 13:13 Ответить
Это с учетом того, что они с балтики перебросили..
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26.01.2022 13:16 Ответить
А что они перебросили с Балтики?
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26.01.2022 13:17 Ответить
несколько БДК. 7 если мне память не изменяет. Я не уверен , что все дошли)
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26.01.2022 13:21 Ответить
Любопытно, учитывая, что в составе Балтфлота всего 4 БДК.
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26.01.2022 13:24 Ответить
Значит там не только БДК. Цифру 7 про передислокацию с балтики помню точно. Может часть из состава северного флота. В принципе похеру) Все равно Черное Море уже крепко загажено их металлоломом. Сколько там на дне еще окажется - семь или 4 принципиального значения уже не имеет.
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26.01.2022 13:27 Ответить
Чего обязательно на дне? Может, что-то и взлетит на воздух...
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26.01.2022 13:45 Ответить
Оте все 4 и пришли в Черное море!
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26.01.2022 13:34 Ответить
https://www.swissinfo.ch/rus/нато-проследила-за-прохождением-группы-больших-десантных-кораблей-вмф-рф-через-ла-манш---сми/47279310
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26.01.2022 13:40 Ответить
Спасибо, теперь понятно. 3 с Балтийского и 3 с Северного флота.
"По имеющимся данным, среди них были БДК Балтфлота "Королев", "Минск" и "Калининград", а также "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов", которые ранее пришли на Балтику с Северного флота."
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26.01.2022 13:44 Ответить
не спорьте вышло 7 - дошло 4 - готовы 2 полностью готовых - ни одного
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26.01.2022 13:32 Ответить
6 БДК...десант готовят.
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26.01.2022 13:19 Ответить
Делаем ставки, панове, сколько из них само утонет))
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26.01.2022 13:15 Ответить
"Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, .... та її підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - сказав глава МЗС РФ. Звучить ТАК ПРАВДОПОДІБНО на фоні великих морських навчань ЧФ ..... на річці Волга, чи у пустелі Сибіру?
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26.01.2022 13:16 Ответить
Где там наши Нептуны? Уже поставлены на боевое дежурство по всему побережью? Или, как и все прочее, закатаны в асфальт "вэлыкого ЗЕкрадивныцтва"?
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26.01.2022 13:19 Ответить
Очень скоро тебе доложат где и как размещено украинское вооружение. Смотри не пропусти.
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26.01.2022 13:32 Ответить
Циганочка с выходом??
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26.01.2022 13:23 Ответить
..20 корит - це навіть менше половини одного залпа рядового есмінця.. а якби не продажність говнокомандувача - то з чверть невиготовлених українських Нептунів..
бо у нас тут жлобами-сватоводами понавибрано у 2019му лайна всякого..(
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26.01.2022 13:32 Ответить
Какого эсминца?
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26.01.2022 13:36 Ответить
..не сци.. того ще треба..)
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26.01.2022 13:44 Ответить
Шо, опять? а прошлые учения разве закончились или они плавно перешли в новые?
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26.01.2022 13:36 Ответить
А подводные лодки остались в доке.
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26.01.2022 13:38 Ответить
завжди дивлячись на це фото, дивуюсь яка сила, яка сила .... вибуху, і, що саме цинічно, самі ж організували.
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26.01.2022 13:50 Ответить
4-я отдельная бригада подводных лодок ЧФ - 7 единиц
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26.01.2022 13:51 Ответить
А НАС-РАТЬ!!! так что пошел нах отсюда кремлевский олень !)))
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26.01.2022 13:55 Ответить
надо знать численность и состав "вероятного" противника.

Иначе времени на отдых не останется
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26.01.2022 14:24 Ответить
А нам зачем? Кому надо - тот знает. Эти самотопки и нырнуть не успеют.
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26.01.2022 14:44 Ответить
Если учесть, что они постоянно в "походе", кто его знает у чьих берегов они "лежат" в дрейфе.
Далеко они не ходят.
А так скорее по средиземноморью шатаются.
Ведь у ЧФ, порт в Тартусе, причем свой.
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26.01.2022 16:03 Ответить
Да кому ты чешешь? В Севасе стоят у стойки и ржавеют.
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26.01.2022 16:05 Ответить
Б-237 "Ростов-на-Дону"
17.11.2015 г. во время перехода с Балтийского на Черное море, находясь в восточной части Средиземного моря, подлодка произвела пуски находящихся на борту крылатых ракет "Калибр" по наземным целям в окрестностях города Ракка (Сирия).
-------
Подводная лодка Б-265 "Краснодар"
31.05 2017 г. и 22.06.2017 г. подводная лодка "Краснодар", находясь в Средиземном море, осуществила боевые двух ракетные залпы главным ракетным комплексом по наземным объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. Задачи боевой службы выполнялись на протяжении более 100 суток, за это время подлодкой было пройдено 8000 миль.
----------
Подводная лодка Б-268 "Великий Новгород"
14.09.2017 г. подлодка Б-268 "Великий Новгород", находясь в восточной части Средиземного моря, осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

31.10.2017 г. подлодка Б-268 "Великий Новгород", находясь в восточной части Средиземного моря, вновь осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по различным объектам террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.
Подводная лодка Б-271 "Колпино"

14.09.2017 г. подлодка Б-271 "Колпино", находясь в восточной части Средиземного моря, осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

03.11.2017 г. подлодка Б-271 "Колпино", находясь в восточной части Средиземного моря, снова осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по различным объектам террористической группировки, осуществляя поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГИЛ на востоке Сирии. Всего в залпе было выпущено 6 крылатых ракет "Калибр". Их пуск осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км.
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26.01.2022 16:28 Ответить
На рашатудей и не такое напишут.
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26.01.2022 16:33 Ответить
не на RT, там мало технических деталей.
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26.01.2022 16:50 Ответить
Да мне без разницы на какой помойке вы это черпаете
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26.01.2022 16:57 Ответить
И мультик про сверхзвуковую ракету покажут
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26.01.2022 16:34 Ответить
специально посмотрел 6 из 7, 2015-17г.в.
исключение только одна Алроса (1990г.)
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26.01.2022 16:30 Ответить
Это означает 7 комплектов десятидолларовых проституток (по словам твоего }{уйла) для отправившихся на концерт хора Александрова алкашей с этих 7 ржавых лоханок. Могу тебя обрадовать по инсайдерской информации от кого надо- этот процесс займёт у Штатов 3-5 минут, и запустится одной командой Enter там, где надо...
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26.01.2022 18:28 Ответить
Нам флот не нужен, они сами потопят свой флот, не ходи к гадалке, во посмеемся, а то Путин нападэ, Путин нападэ.
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26.01.2022 13:39 Ответить
любые учения стоят денег...нехай учатся.
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26.01.2022 13:41 Ответить
это в цивилизован.. странах, а в россии рабам не платять
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26.01.2022 14:44 Ответить
я о том,что пусть тратятся,а не о зарплате.
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26.01.2022 14:46 Ответить
як будували кузю -вийшла постанова партії і уряду -нада. Конструктори сказали есть. Порішали - новий літак, авіаносець буде. Літака не зробили, бо не немає моторів, поставили старі, розгону не дають, загнули палубу для взльоту, побудували другу палубу для тренувань Нитку. Забацали з вертикальним взлетом літак,сідає взлітає і більш нічого, побили купу літаків, а тут головний двигун задимів, як азіров, від старості. Завели в док, кузя згадав імя розжалуваного адмірала не витримав, загорівся, втопив док і повторив долю варяга. А шо конструктори -лауреати всіх премій, правда, зараз говорять,що винуваті горшков і устинов, це вони заставили ....
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26.01.2022 14:01 Ответить
про Устинова шуткували на Заході- доозброює Союз до смерті. Він так і зробив.
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26.01.2022 14:13 Ответить
Авианосцы - средство нападения, а не защиты.
Исходя из доктрины СССР, им долгое время не отдавали должного внимание.

Сейчас даже не знаю, нужны они или нет, все зависит от того готов ты нападь в другой части света или нет.
Театр военных действий ныне происходит в ЕврАзии, посему переброска авиации землей (воздухом, до баз базирования) дешево и сердито.

У Китая и то 1 А. Крейсер "Варяг" и 1 авианосец "Шандун".
Ну у них претензии к Японии и к другим прибрежным странам.
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26.01.2022 14:20 Ответить
будуть мабуть топити,щоб НАТО не дІстались!!!
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26.01.2022 14:13 Ответить
Загрязняют наше море своими банками.Космос уже засрали своим мусором.
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26.01.2022 14:56 Ответить
чекаємо на відповідь уявної Вейшнорії. зазвичай загине з десяток косорилих та щось потоплять
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26.01.2022 15:31 Ответить
В Южно-Китайском море продолжаются поиски новейшего боевого самолета F-35 военно-морского флота США, который 25 января потерпел крушение при посадке на атомный авианосец Carl Vinson. Тяжёлые ранения получили семь человек, в том числе пилот, которому удалось катапультироваться. Как отмечает телеканал CNN, эта сложная операция может занять месяцы. Специальным спасательным судам американского флота потребуется более двух недель, чтобы добраться к месту аварии. Поиск и подъем секретного самолета стоимостью 100 миллионов долларов может занять еще четыре месяца и будет проходить под пристальным наблюдением КНР, чьи разведывательные суда и самолёты уже сконцентрированы в районе падения F-35. Телеканал напоминает, что это уже вторая потеря F-35 морского базирования. Ранее аналогичный инцидент произошел в Средиземном море во время первого боевого похода британского авианосца Queen Elizabeth. Британское адмиралтейство не сообщало о результатах поиска этого F-35, между тем известно, что в район его падения вышли корабли с российской базы в Тартусе, Сирия.
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26.01.2022 16:53 Ответить
С 25 января по 12 февраля на полигоне «Алибей» в Одесской области проходят огневые испытания новых образцов украинского ракетно-артиллерийского вооружения. САУ "Богдана" осуществила 450 выстрелов снарядами стандарта НАТО калибра 155мм
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26.01.2022 17:14 Ответить
НАТО на фоне обострения кризиса вокруг Украины проведет в Средиземном море крупные военные учения Neptune Strike. В маневрах с 24 января будет участвовать в том числе атомный авианосец Военно-морских сил США "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman)
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26.01.2022 20:07 Ответить
В начале марта НАТО проведет военные учения Cold Response за Северным полярным кругом с участием 35 тысяч военнослужащих из 28 государств.
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26.01.2022 20:11 Ответить
 
 