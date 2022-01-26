РФ начала большие военные учения в Черном море
Большие военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп, начал в среду Черноморский флот России.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Для выполнения задач по плану обучения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральники", - отмечено в.
По этим данным, на учение вышли "более 20 кораблей".
На маневры, которые пройдут в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок", сообщает штаб ЧФ.
Топ комментарии
+11 Aleks T #464436
показать весь комментарий26.01.2022 13:06 Ссылка
+11 Андрей Кузьменко #393210
показать весь комментарий26.01.2022 13:07 Ссылка
+9 Aculov Grigoriy
показать весь комментарий26.01.2022 13:09 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и не шифруйся под британским прокси, путинский олень!!!
Черное море лужа, там нет больших кораблей и АПЛ (акромя ГРКР "Слава"("Москва")).
2 Сторожевика и 3 Фрегата.
з боку Півдня.
"По имеющимся данным, среди них были БДК Балтфлота "Королев", "Минск" и "Калининград", а также "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов", которые ранее пришли на Балтику с Северного флота."
бо у нас тут жлобами-сватоводами понавибрано у 2019му лайна всякого..(
Иначе времени на отдых не останется
Далеко они не ходят.
А так скорее по средиземноморью шатаются.
Ведь у ЧФ, порт в Тартусе, причем свой.
17.11.2015 г. во время перехода с Балтийского на Черное море, находясь в восточной части Средиземного моря, подлодка произвела пуски находящихся на борту крылатых ракет "Калибр" по наземным целям в окрестностях города Ракка (Сирия).
-------
Подводная лодка Б-265 "Краснодар"
31.05 2017 г. и 22.06.2017 г. подводная лодка "Краснодар", находясь в Средиземном море, осуществила боевые двух ракетные залпы главным ракетным комплексом по наземным объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. Задачи боевой службы выполнялись на протяжении более 100 суток, за это время подлодкой было пройдено 8000 миль.
----------
Подводная лодка Б-268 "Великий Новгород"
14.09.2017 г. подлодка Б-268 "Великий Новгород", находясь в восточной части Средиземного моря, осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.
31.10.2017 г. подлодка Б-268 "Великий Новгород", находясь в восточной части Средиземного моря, вновь осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по различным объектам террористической группировки ИГИЛ на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.
Подводная лодка Б-271 "Колпино"
14.09.2017 г. подлодка Б-271 "Колпино", находясь в восточной части Средиземного моря, осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.
03.11.2017 г. подлодка Б-271 "Колпино", находясь в восточной части Средиземного моря, снова осуществила боевую залповую стрельбу ракетами "Калибр" по различным объектам террористической группировки, осуществляя поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГИЛ на востоке Сирии. Всего в залпе было выпущено 6 крылатых ракет "Калибр". Их пуск осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км.
исключение только одна Алроса (1990г.)
Исходя из доктрины СССР, им долгое время не отдавали должного внимание.
Сейчас даже не знаю, нужны они или нет, все зависит от того готов ты нападь в другой части света или нет.
Театр военных действий ныне происходит в ЕврАзии, посему переброска авиации землей (воздухом, до баз базирования) дешево и сердито.
У Китая и то 1 А. Крейсер "Варяг" и 1 авианосец "Шандун".
Ну у них претензии к Японии и к другим прибрежным странам.