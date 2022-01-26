РФ начала большие военные учения в Черном море

Большие военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп, начал в среду Черноморский флот России.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для выполнения задач по плану обучения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральники", - отмечено в.

По этим данным, на учение вышли "более 20 кораблей".

На маневры, которые пройдут в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок", сообщает штаб ЧФ.

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